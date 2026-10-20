Gregor Kobel - 6/10

Kiper asal Swiss itu menjalani laga yang relatif tenang, tetapi tetap harus melakukan tiga penyelamatan. Ia nyaris tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan gol penyama kedudukan McCarthy dari jarak dekat. Distribusi bolanya membantu BVB mempertahankan 55% penguasaan bola, sementara serangan Sabah jarang mengujinya karena kesulitan mengubah 1,13 xG menjadi peluang berkualitas tinggi.

Waldemar Anton - 7/10

Bermain sebagai bagian dari formasi dasar tiga pemain saat membangun serangan, Anton menjalankan tugas bertahannya dengan solid. Ia turut berkontribusi pada 44 sapuan tim dan membantu meredam serangan balik Sabah yang jarang terjadi. Disiplin dalam menjaga posisi, ia memastikan garis pertahanan tetap cukup tinggi untuk mempersempit ruang gerak lawan.

Ramy Bensebaini - 6/10

Bensebaini menghadirkan kekuatan fisik di sisi kiri pertahanan. Ia menjalankan tugasnya dengan efisien sebelum diganti pada menit ke-71 ketika Kovac berupaya menyegarkan tenaga tim, meski pergerakan bergantian para pemain Sabah di sisi sayap sesekali membuatnya kewalahan sebelum turun minum.

Nico Schlotterbeck - 7/10

Sang kapten memberi teladan dengan mengatur garis pertahanan dan membantu kelancaran aliran umpan tim. Ia berperan penting dalam keberhasilan Dortmund memenangi sebagian besar duel udara (4 kali menang, 1 kali kalah), serta memberikan kepemimpinan yang dibutuhkan saat Sabah menekan pada akhir laga.

Julian Ryerson - 6/10

Ryerson kembali bekerja keras di sisi lapangan dan menjadi opsi umpan di area sayap. Ia rajin turun membantu pertahanan agar Sabah tidak memanfaatkan ruang di belakang bek sayap Dortmund yang maju, meski umpan akhirnya tidak setepat umpan para gelandang tengah.

Daniel Svensson - 6/10

Svensson menjalankan perannya dengan baik hingga ditarik keluar pada menit ke-77. Ia membantu menjaga lebar permainan tim dan terlibat dalam beberapa dari 23 umpan silang yang dikirim Dortmund ke kotak penalti. Penampilan yang rapi, meski tidak spektakuler.