Borussia Dortmund melewati laga tandang Liga Champions yang berpotensi menyulitkan di Baku dengan meraih kemenangan 2-1 atas Sabah FK. Pertandingan dimulai dengan ideal bagi tim asuhan Niko Kovac ketika Serhou Guirassy mencetak gol pada menit ke-10, menuntaskan peluang yang diciptakan Felix Nmecha dengan baik. Namun, tuan rumah tidak menyerah di bawah tekanan lawan mereka yang lebih ternama. Aden McCarthy memanfaatkan umpan Tymoteusz Puchacz pada menit ke-39 untuk menyamakan kedudukan. Skor pun imbang saat turun minum setelah babak pertama yang diwarnai penguasaan bola lebih besar dari Dortmund, tetapi tanpa ketajaman yang konsisten.
Pada babak kedua, tim asal Jerman itu kembali mendominasi, dengan Joey Veerman menjadi penggerak serangan pada momen penentu. Pada menit ke-53, umpan Veerman memungkinkan Guirassy mencetak gol keduanya dan membawa BVB kembali unggul. Fleksibilitas taktik Dortmund terlihat saat mereka mencatatkan total 23 tembakan dan angka gol yang diharapkan (xG) sebesar 3,06, serta membatasi pergerakan juara Azerbaijan itu sepanjang sebagian besar sisa pertandingan. Meski Sabah tetap memberikan perlawanan dan memaksa Gregor Kobel melakukan tiga penyelamatan, organisasi permainan dan kualitas individu Dortmund yang lebih baik memungkinkan mereka mempertahankan keunggulan dan mengoleksi enam poin di fase grup.