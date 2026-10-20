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FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDAFP
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Borussia Dortmund vs Sabah FK: Dua gol Serhou Guirassy pastikan kemenangan krusial di Baku

Borussia Dortmund
Sabah FK
Sabah FK vs Borussia Dortmund
Champions League

Serhou Guirassy menjadi pembeda di Azerbaijan dengan mencetak dua gol untuk memastikan kemenangan 2-1 Borussia Dortmund. Meski Sabah FK tampil gigih, ketajaman penyelesaian akhir raksasa Bundesliga itu akhirnya menentukan hasil laga Liga Champions ini.

Borussia Dortmund melewati laga tandang Liga Champions yang berpotensi menyulitkan di Baku dengan meraih kemenangan 2-1 atas Sabah FK. Pertandingan dimulai dengan ideal bagi tim asuhan Niko Kovac ketika Serhou Guirassy mencetak gol pada menit ke-10, menuntaskan peluang yang diciptakan Felix Nmecha dengan baik. Namun, tuan rumah tidak menyerah di bawah tekanan lawan mereka yang lebih ternama. Aden McCarthy memanfaatkan umpan Tymoteusz Puchacz pada menit ke-39 untuk menyamakan kedudukan. Skor pun imbang saat turun minum setelah babak pertama yang diwarnai penguasaan bola lebih besar dari Dortmund, tetapi tanpa ketajaman yang konsisten.

Pada babak kedua, tim asal Jerman itu kembali mendominasi, dengan Joey Veerman menjadi penggerak serangan pada momen penentu. Pada menit ke-53, umpan Veerman memungkinkan Guirassy mencetak gol keduanya dan membawa BVB kembali unggul. Fleksibilitas taktik Dortmund terlihat saat mereka mencatatkan total 23 tembakan dan angka gol yang diharapkan (xG) sebesar 3,06, serta membatasi pergerakan juara Azerbaijan itu sepanjang sebagian besar sisa pertandingan. Meski Sabah tetap memberikan perlawanan dan memaksa Gregor Kobel melakukan tiga penyelamatan, organisasi permainan dan kualitas individu Dortmund yang lebih baik memungkinkan mereka mempertahankan keunggulan dan mengoleksi enam poin di fase grup.

  • FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDAFP

    Kiper & Pertahanan

    Gregor Kobel - 6/10

    Kiper asal Swiss itu menjalani laga yang relatif tenang, tetapi tetap harus melakukan tiga penyelamatan. Ia nyaris tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan gol penyama kedudukan McCarthy dari jarak dekat. Distribusi bolanya membantu BVB mempertahankan 55% penguasaan bola, sementara serangan Sabah jarang mengujinya karena kesulitan mengubah 1,13 xG menjadi peluang berkualitas tinggi.

    Waldemar Anton - 7/10

    Bermain sebagai bagian dari formasi dasar tiga pemain saat membangun serangan, Anton menjalankan tugas bertahannya dengan solid. Ia turut berkontribusi pada 44 sapuan tim dan membantu meredam serangan balik Sabah yang jarang terjadi. Disiplin dalam menjaga posisi, ia memastikan garis pertahanan tetap cukup tinggi untuk mempersempit ruang gerak lawan.

    Ramy Bensebaini - 6/10

    Bensebaini menghadirkan kekuatan fisik di sisi kiri pertahanan. Ia menjalankan tugasnya dengan efisien sebelum diganti pada menit ke-71 ketika Kovac berupaya menyegarkan tenaga tim, meski pergerakan bergantian para pemain Sabah di sisi sayap sesekali membuatnya kewalahan sebelum turun minum.

    Nico Schlotterbeck - 7/10

    Sang kapten memberi teladan dengan mengatur garis pertahanan dan membantu kelancaran aliran umpan tim. Ia berperan penting dalam keberhasilan Dortmund memenangi sebagian besar duel udara (4 kali menang, 1 kali kalah), serta memberikan kepemimpinan yang dibutuhkan saat Sabah menekan pada akhir laga.

    Julian Ryerson - 6/10

    Ryerson kembali bekerja keras di sisi lapangan dan menjadi opsi umpan di area sayap. Ia rajin turun membantu pertahanan agar Sabah tidak memanfaatkan ruang di belakang bek sayap Dortmund yang maju, meski umpan akhirnya tidak setepat umpan para gelandang tengah.

    Daniel Svensson - 6/10

    Svensson menjalankan perannya dengan baik hingga ditarik keluar pada menit ke-77. Ia membantu menjaga lebar permainan tim dan terlibat dalam beberapa dari 23 umpan silang yang dikirim Dortmund ke kotak penalti. Penampilan yang rapi, meski tidak spektakuler.

  • FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDAFP

    Lini tengah

    Carney Chukwuemeka - 6/10

    Memulai pertandingan dalam peran sentral, Chukwuemeka beberapa kali menunjukkan kemampuannya menggiring bola. Ia membantu mengalirkan permainan dari sepertiga wilayah pertahanan ke area serangan sebelum diganti pada menit ke-71 sebagai bagian dari pergantian tiga pemain untuk mengamankan hasil.

    Joey Veerman - 8/10

    Penampilan berkualitas tinggi dari pemain asal Belanda ini. Veerman menjadi kreator utama gol kemenangan dengan memberikan assist yang terukur untuk Guirassy pada menit ke-53. Visi dan kemampuannya menembus blok pertahanan menengah Sabah berperan penting dalam kelancaran serangan Dortmund.

    Felix Nmecha - 7/10

    Nmecha langsung memberikan kontribusi lewat assist cerdik untuk gol pembuka pada menit ke-10. Ia menempati ruang-ruang berbahaya dan menjadi penghubung penting dalam permainan hingga ditarik keluar pada menit ke-71 untuk mengatur beban bermainnya.

  • FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDAFP

    Serangan

    Fabio Silva - 6/10

    Silva bekerja keras bergerak ke sisi lapangan untuk menarik para bek Sabah keluar dari posisi, sehingga membuka ruang bagi Guirassy. Meski tak mencetak gol, pergerakannya sangat penting bagi Dortmund yang melepaskan 23 tembakan. Ia ditarik keluar pada pengujung waktu tambahan.

    Serhou Guirassy - 9/10

    Tak diragukan lagi, ia adalah pemain terbaik dalam pertandingan ini. Guirassy menunjukkan naluri mencetak gol yang luar biasa. Ia mencetak gol pada menit ke-10 untuk meredakan ketegangan, lalu kembali mencetak gol pada menit ke-53 untuk memastikan kemenangan. Penyelesaian akhirnya yang tajam menjadi pembeda kedua tim, mengubah peluang-peluang berkualitas tinggi menjadi gol.

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  • FBL-EUR-C1-SABAH-DORTMUNDAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Joane Gadou - 6/10

    Masuk menggantikan Bensebaini pada menit ke-71. Ia menjaga struktur pertahanan dan mampu mengatasi ancaman fisik dari para pemain pengganti Sabah yang masuk pada akhir pertandingan.

    Jobe Bellingham - 6/10

    Masuk menggantikan Chukwuemeka pada menit ke-71 untuk memberikan kendali lebih besar dan perlindungan defensif di lini tengah pada fase akhir pertandingan.

    Marcel Sabitzer - 6/10

    Menggantikan Nmecha pada menit ke-71. Pengalamannya penting untuk mempertahankan penguasaan bola dan memperlambat tempo saat Sabah berusaha membangun momentum demi mencetak gol penyama kedudukan pada akhir laga.

    Maximilian Beier - 5/10

    Masuk menggantikan Svensson pada menit ke-77. Kesempatannya untuk memengaruhi pertandingan terbatas karena Dortmund lebih fokus mengendalikan jalannya laga ketimbang mengejar gol ketiga.

    Ethan Nwaneri - Tidak dinilai

    Masuk menggantikan Fabio Silva pada menit ke-91. Waktunya terlalu singkat untuk memengaruhi permainan.

    Niko Kovac - 7/10

    Pengaturan taktik Kovac membuat Dortmund unggul dalam perbandingan xG (3,06 berbanding 1,13). Keputusannya menyegarkan lini tengah dan pertahanan lewat tiga pergantian pemain pada menit ke-71 menunjukkan pemahaman yang baik terhadap situasi pertandingan. Langkah itu berhasil meredam upaya Sabah untuk kembali bersaing dalam laga.

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