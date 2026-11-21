Gregor Kobel - 7/10

Menangkap tembakan Robin Hack pada menit ke-48, lalu menepis sepakan Shuto Machino dari jarak 25 meter ke luar tiang gawang pada menit ke-56. Tenang saat mendistribusikan bola di bawah tekanan.

Joane Gadou - 5/10

Menerima kartu kuning pada menit ke-16 saat bermain di sisi kanan formasi tiga bek dan tampak kesulitan menghadapi permainan fisik Gladbach. Keputusan menariknya keluar saat jeda terbilang tepat.

Nico Schlotterbeck - 7/10

Menjadi poros di tengah formasi tiga bek dan mengalirkan bola dengan baik, meski kehilangan bola pada menit ke-70 yang memicu serangan balik. Sundulannya dari jarak dekat pada menit ke-51 melambung di atas gawang.

Ramy Bensebaini - 8/10

Tampil tenang di sisi kiri formasi tiga bek saat bermain di kandang mantan klubnya dan cepat membaca ancaman. Menghalau upaya Hack dengan bersih serta meredam Wael Mohya.