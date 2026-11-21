Tekanan tinggi Gladbach membuat babak pertama berlangsung alot. Daniel Batz menggagalkan peluang Nmecha pada awal laga, sementara Dortmund kesulitan menemukan ritme. Kovac mengubah jalannya pertandingan saat jeda dengan mengganti Joane Gadou, yang telah menerima kartu kuning, dengan Waldemar Anton. Pergantian itu memperkokoh tiga bek BVB sehingga mereka mampu terus menekan pada babak kedua. Penguasaan permainan itu membuahkan hasil pada menit ke-80 ketika pemain pengganti Marcel Sabitzer menyodorkan bola kepada Nmecha. Tembakan mendatarnya dari tepi kotak penalti melewati Batz dan memastikan tiga poin.
Rating pemain Borussia Dortmund vs Borussia Moenchengladbach: Gol telat Felix Nmecha bawa BVB ke puncak Bundesliga
- IMAGO / Jan Huebner
Kiper & pertahanan
Gregor Kobel - 7/10
Menangkap tembakan Robin Hack pada menit ke-48, lalu menepis sepakan Shuto Machino dari jarak 25 meter ke luar tiang gawang pada menit ke-56. Tenang saat mendistribusikan bola di bawah tekanan.
Joane Gadou - 5/10
Menerima kartu kuning pada menit ke-16 saat bermain di sisi kanan formasi tiga bek dan tampak kesulitan menghadapi permainan fisik Gladbach. Keputusan menariknya keluar saat jeda terbilang tepat.
Nico Schlotterbeck - 7/10
Menjadi poros di tengah formasi tiga bek dan mengalirkan bola dengan baik, meski kehilangan bola pada menit ke-70 yang memicu serangan balik. Sundulannya dari jarak dekat pada menit ke-51 melambung di atas gawang.
Ramy Bensebaini - 8/10
Tampil tenang di sisi kiri formasi tiga bek saat bermain di kandang mantan klubnya dan cepat membaca ancaman. Menghalau upaya Hack dengan bersih serta meredam Wael Mohya.
- IMAGO / Kirchner-Media
Lini tengah
Julian Ryerson - 7/10
Disiplin membayangi Hack sebagai bek sayap kanan sembari menghadirkan ancaman dari sisi lapangan. Umpan tendangan bebasnya pada menit ke-22 mencapai Nmecha, dan ia menemukan Fabio Silva pada menit ke-61.
Felix Nmecha - 9/10
Terus mendorong peralihan permainan dari duet gelandang tengah sepanjang laga, menguji Batz pada menit kelima dan nyaris mencetak gol lewat sundulan pada menit ke-22. Menentukan hasil pertandingan pada menit ke-80 melalui tembakan langsung yang melewati Batz.
Jobe Bellingham - 6/10
Bekerja keras bersama Nmecha di lini tengah, tetapi kesulitan mengendalikan permainan saat menghadapi Florian Neuhaus dan Zento Uno. Digantikan Joey Veerman pada menit ke-60.
Daniel Svensson - 6/10
Disiplin sebagai bek sayap kiri dan membatasi ancaman Joe Scally. Kontribusinya saat menyerang minim, sementara Dortmund kekurangan umpan silang dari permainan terbuka sebelum jeda.
- IMAGO / RHR-Foto
Lini serang
Konstantinos Karetsas - 7/10
Tampil apik sebagai pemain nomor 10 di sisi kanan, menciptakan peluang dengan umpan tumit pada menit ke-50 dan menguji Batz dari sudut sempit pada menit ke-67. Digantikan pada menit ke-73.
Maximilian Beier - 7/10
Bergerak melebar dari posisi gelandang serang kiri untuk mengusik pertahanan Gladbach, menguji Batz pada menit ke-49 dan menyiapkan peluang Karetsas pada menit ke-67. Tembakannya pada menit ke-78 melenceng tipis.
Fabio Silva - 6/10
Memimpin lini depan dan menghubungkan permainan dengan baik untuk peluang Beier pada menit ke-49, serta membuat Kevin Diks menerima kartu kuning pada menit ke-71. Sundulannya menyambut umpan silang Ryerson pada menit ke-61 melambung sebelum ia ditarik keluar pada menit ke-72.
- AFP
Pemain pengganti & pelatih
Waldemar Anton - 7/10
Menggantikan Gadou saat jeda, menghentikan Mohya pada menit ke-70 dan menggagalkan Isac Lidberg pada menit ke-77.
Joey Veerman - 6/10
Masuk menggantikan Bellingham pada menit ke-60 untuk mengendalikan penguasaan bola dan membuat Dortmund lebih banyak bermain di area lawan.
Mathis Albert - 5/10
Menggantikan Silva pada menit ke-72 dan jarang menyentuh bola, meski pergerakannya di sisi kiri mengawali gol kemenangan.
Marcel Sabitzer - 7/10
Menggantikan Karetsas pada menit ke-73, melepaskan tendangan bebas yang melenceng tipis sebelum memberi assist untuk gol kemenangan Nmecha pada menit ke-80.
Ethan Nwaneri - N/A
Menggantikan Beier pada menit ke-92 untuk membantu mempertahankan keunggulan pada sisa waktu tambahan.
Niko Kovac - 8/10
Sigap mengganti Gadou dengan Anton saat jeda, meredam serangan balik Gladbach ketika BVB menekan tuan rumah. Masuknya Veerman, Albert, dan Sabitzer berperan langsung dalam terciptanya gol kemenangan.
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