Belanda menampilkan dua wajah taktik yang sangat berbeda di Stadio Toumbas. Pada babak pertama yang kacau, tim asuhan Xavi Hernandez kesulitan mengatasi permainan langsung tim tuan rumah, tertinggal lewat gol Fotis Ioannidis pada menit ke-23 sebelum Giorgos Masouras menggandakan keunggulan pada masa injury time. Meski menguasai 71 persen penguasaan bola, tim tamu tidak memiliki daya dobrak yang dibutuhkan untuk membongkar blok rendah Yunani, dan memasuki jeda dengan tugas yang sangat berat.
Masuknya Reijnders dan Ryan Gravenberch saat jeda mengubah pusat gravitasi pertandingan. Van Dijk memulai kebangkitan pada menit ke-59, menuntaskan sepak pojok yang dikirim Joey Veerman. Tekanan itu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-89 ketika Reijnders melepaskan tembakan masuk dari tengah kotak penalti. Meski kelengahan di lini belakang pada periode pertama akan membuat staf pelatih frustrasi, karakter yang ditunjukkan untuk mencatatkan 19 tembakan dan pada akhirnya menyamakan kedudukan memastikan mereka tetap berada dalam persaingan ketat di Grup A2.