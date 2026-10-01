Bart Verbruggen - 5/10

Malam yang membuat Verbruggen frustrasi, karena ia kebobolan dua kali hanya dari empat tembakan tepat sasaran. Meski ia tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas penyelesaian klinis Yunani, distribusi bolanya sesekali melambat karena kurangnya pergerakan di depannya.

Denzel Dumfries - 6/10

Seperti biasa bekerja keras di sisi kanan, Dumfries mencoba memberikan lebar permainan yang hilang di area sentral. Ia sempat mengira telah mencetak gol penyeimbang krusial pada babak kedua, tetapi tinjauan VAR yang panjang menganulir sepakan jarak dekatnya karena offside.

Jurrien Timber - 5/10

Ditugaskan untuk masuk ke lini tengah demi menciptakan keunggulan jumlah pemain, Timber beberapa kali terjebak saat transisi pada babak pertama. Ia akhirnya digantikan oleh Gjivai Zechiel pada menit ke-78 ketika upaya mencari gol penyeimbang semakin diintensifkan.

Virgil van Dijk - 7/10

Van Dijk memimpin upaya kebangkitan, melompat paling tinggi untuk memperkecil ketertinggalan lewat sundulan keras pada menit ke-59. Meski lini belakang terlihat goyah menghadapi serangan balik Yunani pada babak pertama, ketenangannya secara individu membantu menstabilkan tim untuk gempuran di babak kedua.

Micky van de Ven - 5/10

Bermain di sisi kiri lini belakang berempat, kecepatan pemulihannya sangat penting, tetapi ia kesulitan memberi pengaruh secara ofensif. Dalam laga ketika tim mendominasi penguasaan bola, kontribusi overlap-nya diharapkan bisa lebih besar.