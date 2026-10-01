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FBL-EUR-NATIONS-GRE-NEDAFP
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Belanda vs Yunani: Tijjani Reijnders bersinar dari bangku cadangan saat tim Xavi Hernandez menyelamatkan hasil imbang dramatis di Nations League

Player ratings
Greece vs Netherlands
Greece
Netherlands
UEFA Nations League A
T. Reijnders
X. Hernandez

Tijjani Reijnders dan Virgil van Dijk menginspirasi kebangkitan luar biasa pada babak kedua saat Belanda bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengamankan hasil imbang dramatis 2-2 melawan Yunani di UEFA Nations League di Thessaloniki.

Belanda menampilkan dua wajah taktik yang sangat berbeda di Stadio Toumbas. Pada babak pertama yang kacau, tim asuhan Xavi Hernandez kesulitan mengatasi permainan langsung tim tuan rumah, tertinggal lewat gol Fotis Ioannidis pada menit ke-23 sebelum Giorgos Masouras menggandakan keunggulan pada masa injury time. Meski menguasai 71 persen penguasaan bola, tim tamu tidak memiliki daya dobrak yang dibutuhkan untuk membongkar blok rendah Yunani, dan memasuki jeda dengan tugas yang sangat berat.

Masuknya Reijnders dan Ryan Gravenberch saat jeda mengubah pusat gravitasi pertandingan. Van Dijk memulai kebangkitan pada menit ke-59, menuntaskan sepak pojok yang dikirim Joey Veerman. Tekanan itu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-89 ketika Reijnders melepaskan tembakan masuk dari tengah kotak penalti. Meski kelengahan di lini belakang pada periode pertama akan membuat staf pelatih frustrasi, karakter yang ditunjukkan untuk mencatatkan 19 tembakan dan pada akhirnya menyamakan kedudukan memastikan mereka tetap berada dalam persaingan ketat di Grup A2.


  • FBL-EUR-NATIONS-GRE-NEDAFP

    Kiper & lini belakang

    Bart Verbruggen - 5/10

    Malam yang membuat Verbruggen frustrasi, karena ia kebobolan dua kali hanya dari empat tembakan tepat sasaran. Meski ia tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas penyelesaian klinis Yunani, distribusi bolanya sesekali melambat karena kurangnya pergerakan di depannya.

    Denzel Dumfries - 6/10

    Seperti biasa bekerja keras di sisi kanan, Dumfries mencoba memberikan lebar permainan yang hilang di area sentral. Ia sempat mengira telah mencetak gol penyeimbang krusial pada babak kedua, tetapi tinjauan VAR yang panjang menganulir sepakan jarak dekatnya karena offside.

    Jurrien Timber - 5/10

    Ditugaskan untuk masuk ke lini tengah demi menciptakan keunggulan jumlah pemain, Timber beberapa kali terjebak saat transisi pada babak pertama. Ia akhirnya digantikan oleh Gjivai Zechiel pada menit ke-78 ketika upaya mencari gol penyeimbang semakin diintensifkan.

    Virgil van Dijk - 7/10

    Van Dijk memimpin upaya kebangkitan, melompat paling tinggi untuk memperkecil ketertinggalan lewat sundulan keras pada menit ke-59. Meski lini belakang terlihat goyah menghadapi serangan balik Yunani pada babak pertama, ketenangannya secara individu membantu menstabilkan tim untuk gempuran di babak kedua.

    Micky van de Ven - 5/10

    Bermain di sisi kiri lini belakang berempat, kecepatan pemulihannya sangat penting, tetapi ia kesulitan memberi pengaruh secara ofensif. Dalam laga ketika tim mendominasi penguasaan bola, kontribusi overlap-nya diharapkan bisa lebih besar.

  • FBL-EUR-NATIONS-GRE-NEDAFP

    Gelandang

    Quinten Timber - 4/10

    45 menit yang sulit bagi Timber. Ia kesulitan mendikte tempo dan terlalu mudah dilewati saat Yunani bertransisi melewati tiap lini. Ia ditarik keluar saat jeda babak pertama untuk digantikan Gravenberch sebagai bagian dari perombakan taktik.

    Joey Veerman - 7/10

    Berperan sebagai pusat kreativitas tim, Veerman memberikan assist sepak pojok yang presisi untuk gol Van Dijk dan menjaga lini tengah tetap mengalir saat tim mencatatkan 619 operan. Ia nyaris tepat sasaran lewat tendangan bebas berbahaya pada babak kedua, tetapi tetap menjadi sumber progresi yang andal.

    Guus Til - 4/10

    Bermain dalam peran nomor 10, Til nyaris tak terlihat ketika Yunani memadati area sentral. Ia gagal menemukan ruang di antara lini dan dikorbankan saat jeda untuk memungkinkan susunan yang lebih dinamis.


  • FBL-EUR-NATIONS-GRE-NEDAFP

    Serangan

    Crysencio Summerville - 6/10

    Summerville menjadi yang paling langsung di antara para penyerang starter, memenangkan tendangan bebas dan berupaya mengisolasi penjaganya. Meski umpan akhirnya terkadang kurang maksimal, kegigihannya membuat pertahanan Yunani terus tertekan.

    Ruben van Bommel - 3/10

    Babak pertama yang buruk bagi pemain muda ini. Ia kesulitan memberi dampak dalam menyerang, dan backpass cerobohnya pada masa injury time dipotong Ioannidis, yang secara langsung menghadiahkan gol kedua bagi Yunani. Xavi menggantikannya dengan Noa Lang saat jeda.

    Mexx Meerdink - 5/10

    Memimpin lini depan dengan energi, tetapi tidak mendapat suplai yang cukup untuk benar-benar mengancam gawang. Dengan sangat sedikit sentuhan di dalam kotak penalti lawan pada babak pertama, ia kerap terisolasi sebelum digantikan Joshua Zirkzee pada menit ke-70.

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  • FBL-EUR-NATIONS-GRE-NEDAFP

    Pemain pengganti & manajer

    Tijjani Reijnders - 8/10

    Pengubah permainan. Masuk saat jeda, Reijnders menghadirkan permainan vertikal yang sebelumnya kurang. Gol penyama kedudukan pada menit ke-89 menjadi ganjaran yang pantas untuk penampilan yang menyuntikkan urgensi yang sangat dibutuhkan ke lini tengah.

    Ryan Gravenberch - 6/10

    Masuk saat jeda dan memberikan retensi bola yang lebih baik serta kehadiran fisik di lini tengah. Kehadirannya bertepatan dengan dominasi total Belanda pada babak kedua.

    Noa Lang - 7/10

    Membawa flair dan kekacauan ke sayap kiri. Meski menerima kartu kuning setelah terlibat adu mulut, umpan silangnya sangat bagus, mengirimkan bola berbahaya yang pada akhirnya berujung pada gol penyama kedudukan di akhir laga.

    Joshua Zirkzee - 7/10

    Nyaris memenangkan pertandingan pada menit ke-88 lewat sundulan keras yang memaksa Tzolakis melakukan penyelamatan brilian. Beberapa saat kemudian, flick-on krusialnya membuka jalan bagi Reijnders untuk mencetak gol penyama kedudukan yang menentukan.

    Gjivai Zechiel - 6/10

    Penampilan singkat yang hidup dari pemain muda yang masuk pada menit ke-78 dan tidak takut untuk terlibat pada fase akhir laga yang berjalan sengit.

    Xavi - 7/10

    Susunan pemain awal pilihannya kurang seimbang dan dikejutkan oleh rencana permainan agresif Yunani. Namun, tiga pergantian yang dilakukannya saat jeda menjadi langkah jitu. Pergeseran taktik itu sepenuhnya mengubah momentum dan pada akhirnya menyelamatkan hasil krusial.

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