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FBL-EUR-NATIONS-SRB-NEDAFP
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Belanda vs Serbia: Mexx Meerdink mencuri perhatian saat Xavi Hernandez meraih kemenangan pertama

Netherlands
Serbia
UEFA Nations League A
Serbia vs Netherlands

Mexx Meerdink mencetak dua gol untuk memberi Xavi Hernandez kemenangan pertamanya sebagai pelatih Belanda dalam kemenangan kompetitif 2-1 atas Serbia. Meski Luka Jovic sempat menyamakan kedudukan pada babak kedua, Belanda mendominasi penguasaan bola dan wilayah permainan untuk mengamankan tiga poin di Nations League.

Belanda meraih kemenangan vital 2-1 atas Serbia di Stadion Rajko Mitic, menandai tonggak penting bagi pelatih kepala Xavi Hernandez. Belanda mendominasi penguasaan bola dengan mencatatkan 67 persen possession dan melepaskan 25 tembakan yang luar biasa banyak, meski mereka dipaksa bekerja keras untuk mengamankan hasil ini setelah mendapat ancaman pada awal babak kedua. Mexx Meerdink menjadi pembeda, menunjukkan ketenangan yang melampaui usianya saat menuntaskan penalti pada babak pertama dan memberikan sentuhan penentu kemudian dalam pertandingan.

Serbia terbukti tangguh, terutama setelah jeda ketika Luka Jovic mencetak gol hanya semenit setelah babak kedua dimulai untuk menyamakan gol pembuka Meerdink. Namun, keunggulan taktis lini tengah Belanda, yang dipimpin Joey Veerman yang tanpa lelah bekerja keras, pada akhirnya mampu melemahkan tuan rumah. Kemenangan ini menempatkan Belanda di puncak Grup 2, setelah memperlihatkan kreativitas dan determinasi yang dibutuhkan untuk menang dalam laga tandang di Belgrade.

  • FBL-EUR-NATIONS-SRB-NEDAFP

    Kiper & Bek

    Bart Verbruggen - 6/10

    Penjaga gawang Brighton itu menjalani malam yang relatif tenang ketika Belanda mendominasi penguasaan bola, tetapi ia tak bisa berbuat banyak untuk mencegah penyelesaian klinis Jovic tepat setelah jeda. Ia menuntaskan pertandingan dengan lima penyelamatan, memberikan fondasi yang solid saat Serbia sesekali mengancam lewat serangan balik.

    Virgil van Dijk - 7/10

    Sang kapten tampil sangat tenang, mengarahkan lini belakang dalam menghadapi pendekatan fisik Serbia. Ia sangat berperan dalam permainan build-up tim, berkontribusi terhadap total 634 operan yang diselesaikan tim tamu dan memastikan transisi bertahan tetap stabil meski dengan garis pertahanan tinggi.

    Jan Paul van Hecke - 6/10

    Penampilan yang solid dari sang bek, yang membantu menjaga cengkeraman Belanda atas pertandingan. Ia menjadi bagian dari unit yang membatasi Serbia hanya mencatatkan enam tembakan tepat sasaran meski atmosfer di Beograd sangat tidak bersahabat.

    Micky van de Ven - 7/10

    Kecepatan pemulihannya sangat vital dalam menghadapi ancaman bola panjang Serbia. Kemampuan Van de Ven dalam menjangkau area lapangan memungkinkan bek sayap Belanda naik tinggi, berkontribusi signifikan terhadap 51 sapuan tim saat mereka meredam tekanan Serbia di akhir laga.

    Denzel Dumfries - 6/10

    Penampilan berenergi tinggi yang khas dari wing-back tersebut, yang terus menjadi opsi di sisi kanan. Ia digantikan pada menit ke-80 setelah performanya membantu menekan wing-back Serbia jauh ke area pertahanan mereka sendiri.

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  • FBL-EUR-NATIONS-SRB-NEDAFP

    Lini tengah

    Joey Veerman - 8/10

    Metronom tim ini. Veerman menjadi arsitek utama dominasi Belanda, mendaur ulang penguasaan bola dengan presisi dan kerap memecah lini lawan. Visinya sangat sentral dalam membantu Belanda menghasilkan xG 3,46.

    Tijjani Reijnders - 7/10

    Reijnders memberikan permainan vertikal yang dibutuhkan untuk mengusik blok rendah Serbia. Ia beroperasi dengan baik di ruang sempit sebelum ditarik keluar pada menit ke-67 saat Xavi ingin menyegarkan lini tengah untuk dorongan terakhir.

    Ryan Gravenberch - 7/10

    Melanjutkan performa apiknya, Gravenberch tampil luar biasa dalam melindungi bola dan bergerak maju dari area yang lebih dalam. Ia memainkan peran kunci dalam fase transisi sebelum digantikan Kenneth Taylor di pertengahan babak kedua.

  • FBL-EUR-NATIONS-SRB-NEDAFP

    Serangan

    Mexx Meerdink - 9/10

    Pemain terbaik pertandingan tanpa perdebatan. Meerdink menunjukkan ketenangan luar biasa untuk menuntaskan penalti pada menit ke-30 dan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk mengembalikan keunggulan pada menit ke-69. Dwigolnya memastikan tiga poin dan menegaskan statusnya sebagai finisher klinis di level ini.

    Cody Gakpo - 5/10

    Malam yang mengecewakan bagi pemain Liverpool itu, yang penampilannya terhenti lebih cepat akibat cedera pada menit ke-17. Ia hanya punya sedikit waktu untuk memengaruhi jalannya laga sebelum terpaksa ditarik keluar lebih awal.

    Crysencio Summerville - 7/10

    Summerville menjadi ancaman konstan lewat tusukan langsung dan kelicikannya. Meski tidak mencatatkan nama di papan skor, pergerakannya menciptakan ruang yang dimanfaatkan Meerdink dan rekan-rekannya sepanjang 90 menit.

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  • FBL-EUR-NATIONS-SRB-NEDAFP

    Pemain pengganti & manajer

    Ruben van Bommel - 6/10

    Masuk sangat awal menggantikan Gakpo yang cedera. Ia bekerja keras untuk menyatu ke dalam serangan dan memberikan lebar yang dibutuhkan, meski ia kurang memiliki umpan akhir untuk benar-benar menghukum pertahanan Serbia.

    Guus Til - 7/10

    Penampilan singkat yang sangat efektif. Til masuk ke lapangan pada menit ke-67 dan memberi assist untuk gol kemenangan Meerdink hanya dua menit kemudian, membuktikan bahwa pergantian itu merupakan keputusan yang sangat tepat.

    Kenneth Taylor - 6/10

    Dimasukkan pada menit ke-67 untuk memperkuat lini tengah, Taylor bermain simpel dan memastikan Belanda tidak kehilangan kendali setelah kembali unggul.

    Jurrien Timber - 5/10

    Penampilan singkat yang agak tidak rapi. Setelah masuk pada menit ke-80, ia menerima kartu kuning pada menit ke-85 ketika pertandingan menjadi semakin panas.

    Quinten Timber - N/A

    Masuk pada menit ke-80 untuk memberikan tenaga baru pada fase akhir pertandingan.

    Xavi Hernandez (Pelatih) - 8/10

    Kemenangan taktik bagi bos baru. Tim asuhannya mendominasi setiap kategori statistik, dan keputusannya memasukkan Guus Til langsung membuahkan hasil lewat gol kemenangan. Cara ia mengelola pertandingan setelah gol penyama kedudukan Jovic menunjukkan ketangguhan mental yang sedang ia tanamkan kepada grup ini.

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