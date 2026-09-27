Bart Verbruggen - 6/10

Penjaga gawang Brighton itu menjalani malam yang relatif tenang ketika Belanda mendominasi penguasaan bola, tetapi ia tak bisa berbuat banyak untuk mencegah penyelesaian klinis Jovic tepat setelah jeda. Ia menuntaskan pertandingan dengan lima penyelamatan, memberikan fondasi yang solid saat Serbia sesekali mengancam lewat serangan balik.

Virgil van Dijk - 7/10

Sang kapten tampil sangat tenang, mengarahkan lini belakang dalam menghadapi pendekatan fisik Serbia. Ia sangat berperan dalam permainan build-up tim, berkontribusi terhadap total 634 operan yang diselesaikan tim tamu dan memastikan transisi bertahan tetap stabil meski dengan garis pertahanan tinggi.

Jan Paul van Hecke - 6/10

Penampilan yang solid dari sang bek, yang membantu menjaga cengkeraman Belanda atas pertandingan. Ia menjadi bagian dari unit yang membatasi Serbia hanya mencatatkan enam tembakan tepat sasaran meski atmosfer di Beograd sangat tidak bersahabat.

Micky van de Ven - 7/10

Kecepatan pemulihannya sangat vital dalam menghadapi ancaman bola panjang Serbia. Kemampuan Van de Ven dalam menjangkau area lapangan memungkinkan bek sayap Belanda naik tinggi, berkontribusi signifikan terhadap 51 sapuan tim saat mereka meredam tekanan Serbia di akhir laga.

Denzel Dumfries - 6/10

Penampilan berenergi tinggi yang khas dari wing-back tersebut, yang terus menjadi opsi di sisi kanan. Ia digantikan pada menit ke-80 setelah performanya membantu menekan wing-back Serbia jauh ke area pertahanan mereka sendiri.