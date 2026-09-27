Belanda meraih kemenangan vital 2-1 atas Serbia di Stadion Rajko Mitic, menandai tonggak penting bagi pelatih kepala Xavi Hernandez. Belanda mendominasi penguasaan bola dengan mencatatkan 67 persen possession dan melepaskan 25 tembakan yang luar biasa banyak, meski mereka dipaksa bekerja keras untuk mengamankan hasil ini setelah mendapat ancaman pada awal babak kedua. Mexx Meerdink menjadi pembeda, menunjukkan ketenangan yang melampaui usianya saat menuntaskan penalti pada babak pertama dan memberikan sentuhan penentu kemudian dalam pertandingan.
Serbia terbukti tangguh, terutama setelah jeda ketika Luka Jovic mencetak gol hanya semenit setelah babak kedua dimulai untuk menyamakan gol pembuka Meerdink. Namun, keunggulan taktis lini tengah Belanda, yang dipimpin Joey Veerman yang tanpa lelah bekerja keras, pada akhirnya mampu melemahkan tuan rumah. Kemenangan ini menempatkan Belanda di puncak Grup 2, setelah memperlihatkan kreativitas dan determinasi yang dibutuhkan untuk menang dalam laga tandang di Belgrade.