Jonas Urbig - 7/10

Urbig menjalani malam yang relatif tenang karena dominasi Bayern di area depan membuat gawangnya jarang terancam. Ia mencatatkan tiga penyelamatan sepanjang pertandingan dan tetap menunjukkan konsentrasi yang baik meski tidak sering beraksi. Ia kurang beruntung harus kehilangan catatan nirbobol akibat tembakan Maksimovic pada masa tambahan waktu. Distribusi bolanya juga solid dan turut berkontribusi pada total 666 operan Bayern.

Dayot Upamecano - 8/10

Bek asal Prancis itu tampil dominan dan mengawal garis pertahanan tinggi dengan penuh wibawa. Upamecano berperan penting dalam menggagalkan upaya serangan balik Leipzig yang jarang terjadi. Kecepatannya saat mengejar lawan membantu meredam ancaman Nkunku. Kemampuannya maju ke lini tengah saat Bayern membangun serangan turut membantu timnya terus menguasai wilayah permainan.

Min-jae Kim - 7/10

Kim menunjukkan kekuatan fisiknya di jantung pertahanan hingga ditarik keluar pada menit ke-77. Ia mendominasi duel udara dan memberikan perlindungan yang diperlukan ketika Brown berani merangsek maju. Penempatan posisinya sangat baik, sehingga para penyerang Leipzig tidak menemukan ruang antarlini selama satu jam pertama pertandingan.

Nathaniel Brown - 8/10

Bek sayap itu tampil sangat baik dengan memadukan pertahanan yang solid dan kontribusi besar dalam serangan. Brown mencatatkan assist penting untuk gol Harry Kane pada menit ke-53 setelah mengatur waktu pergerakannya melewati rekan setim dengan sempurna. Ia diganti tak lama setelah kontribusi tersebut, seusai memainkan peran penting dalam keunggulan lima gol Bayern.

Konrad Laimer - 7/10

Laimer menunjukkan kerja keras khasnya dan fleksibilitas taktis saat menghadapi mantan klubnya. Meski menerima kartu kuning pada menit ke-51 akibat pelanggaran taktis, energinya di sepertiga tengah lapangan sangat penting bagi sistem tekanan balik Bayern. Ia diganti sesaat sebelum pertandingan memasuki menit ke-60 ketika Kompany berupaya merotasi skuadnya.



