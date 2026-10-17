Bayern Munich menampilkan permainan taktis yang brilian di Allianz Arena saat membongkar pertahanan Rb Leipzig secara sistematis dalam kemenangan telak 6-1 yang menegaskan dominasi mereka di kompetisi domestik. Sejak peluit awal, Bayern menerapkan tekanan tinggi yang mencekik, memaksa tim tamu bertahan jauh di wilayah sendiri hingga akhirnya pertahanan mereka runtuh akibat gempuran total 29 tembakan. Tiga gol pada babak pertama menentukan jalannya laga. Bayern memanfaatkan formasi bertahan Leipzig yang sempit dengan cepat memindahkan arah serangan dan melakukan transisi vertikal yang efektif, membuat lini belakang lawan kewalahan.
Intensitas itu tidak menurun pada babak kedua. Keluwesan serangan Bayern tetap terlalu sulit diatasi oleh tim asuhan Martin Demichelis. Dengan penguasaan bola 62% dan nilai perkiraan gol (xG) sebesar 3,76, tuan rumah unggul dalam setiap fase permainan. Mereka mempertahankan garis pertahanan tinggi yang mempersempit ruang bermain dan membatasi Leipzig pada serangan balik sesekali. Meski tim tamu mencetak gol hiburan menjelang akhir laga, penampilan anak asuh Vincent Kompany ini menjadi penegasan kekuatan mereka. Bayern naik ke puncak klasemen berkat efisiensi serangan dan disiplin permainan yang luar biasa.