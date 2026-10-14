Unai Emery menuntut agar Villa Park menjadi benteng, dan para pemainnya menjawab dengan penampilan taktis gemilang, membongkar pertahanan Fenerbahce secara presisi dalam kemenangan telak 6-0.

Aston Villa langsung mendominasi lewat gol pembuka Johan Manzambi pada menit ke-12. Gol itu menjadi awal dari babak pertama ketika tuan rumah beralih dari bertahan ke menyerang dengan sangat efektif. Saat Nicolas Jackson mencetak dua gol sebelum turun minum, garis pertahanan tinggi tim asal Turki itu telah terbongkar oleh permainan vertikal Villa dan pengaturan posisi yang presisi.

Intensitas Villa tidak menurun pada babak kedua, ketika Emery memanfaatkan pemain cadangannya untuk menjaga tekanan fisik. Ross Barkley menjadi pusat perhatian setelah mengeksekusi penalti dengan sempurna, lalu mencetak gol keduanya hanya empat menit berselang untuk mematahkan sisa perlawanan Fenerbahce.

Gol Tammy Abraham menjelang akhir pertandingan menyempurnakan penampilan Villa, yang mencatatkan 13 tembakan tepat sasaran sembari membuat lawannya nyaris tak menghasilkan peluang berarti. Hasil ini menempatkan Villa di peringkat ketiga klasemen Liga Champions dengan rekor sempurna: dua kemenangan dari dua pertandingan.

GOAL memberikan nilai kepada para pemain Aston Villa atas penampilan mereka di Villa Park...