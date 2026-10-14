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Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Aston Villa vs Fenerbahce: Ross Barkley dan Nicolas Jackson bersinar dalam pesta enam gol

Aston Villa
Aston Villa vs Fenerbahce
Fenerbahce
Champions League
N. Jackson
R. Barkley

Aston Villa menghancurkan Fenerbahce 6-0 di Villa Park untuk melanjutkan awal sempurna mereka di Liga Champions. Ross Barkley dan Nicolas Jackson masing-masing mencetak dua gol saat tim asuhan Unai Emery membuat raksasa Turki itu tak berkutik.

Unai Emery menuntut agar Villa Park menjadi benteng, dan para pemainnya menjawab dengan penampilan taktis gemilang, membongkar pertahanan Fenerbahce secara presisi dalam kemenangan telak 6-0.

Aston Villa langsung mendominasi lewat gol pembuka Johan Manzambi pada menit ke-12. Gol itu menjadi awal dari babak pertama ketika tuan rumah beralih dari bertahan ke menyerang dengan sangat efektif. Saat Nicolas Jackson mencetak dua gol sebelum turun minum, garis pertahanan tinggi tim asal Turki itu telah terbongkar oleh permainan vertikal Villa dan pengaturan posisi yang presisi.

Intensitas Villa tidak menurun pada babak kedua, ketika Emery memanfaatkan pemain cadangannya untuk menjaga tekanan fisik. Ross Barkley menjadi pusat perhatian setelah mengeksekusi penalti dengan sempurna, lalu mencetak gol keduanya hanya empat menit berselang untuk mematahkan sisa perlawanan Fenerbahce.

Gol Tammy Abraham menjelang akhir pertandingan menyempurnakan penampilan Villa, yang mencatatkan 13 tembakan tepat sasaran sembari membuat lawannya nyaris tak menghasilkan peluang berarti. Hasil ini menempatkan Villa di peringkat ketiga klasemen Liga Champions dengan rekor sempurna: dua kemenangan dari dua pertandingan.

GOAL memberikan nilai kepada para pemain Aston Villa atas penampilan mereka di Villa Park...

  • FBL-EUR-C1-ASTON VILLA-FENERBAHCEAFP

    Kiper & lini pertahanan

    Zion Suzuki - 8/10:

    Meski skor akhir mengesankan malam yang tenang, Suzuki berperan penting dalam menjaga gawang tetap nirbobol. Ia melakukan 6 penyelamatan untuk menggagalkan Fenerbahce, yang mencatatkan 1,74 xG. Umpan-umpannya membantu Villa melewati tekanan awal lawan, sementara kemampuannya menangkap bola tampil tanpa cela sepanjang pertandingan.

    Matty Cash - 7/10:

    Tampil disiplin di sisi kanan. Cash menyeimbangkan pergerakannya saat menyerang dengan ketangguhan bertahan, sehingga Oguz Aydin hanya memiliki sedikit ruang untuk beraksi. Ia mencatatkan beberapa intersepsi penting untuk memutus permainan lawan di sepertiga tengah lapangan.

    Victor Lindeloef - 7/10:

    Penampilan solid tanpa banyak sorotan. Lindeloef mengambil posisi dengan cerdas untuk menghadapi Vedat Muriqi, sehingga penyerang yang mengandalkan kekuatan fisik itu tidak mampu menjadi tumpuan efektif bagi tim tamu.

    Pau Torres - 8/10:

    Pengatur permainan dari lini belakang. Kemampuan Torres menembus lini lawan lewat umpan kembali terlihat dan menjadi salah satu fondasi bagi 385 umpan sukses Villa. Saat bertahan, ia tetap tenang di bawah tekanan dan membantu tim menghadapi 7 situasi sepak pojok.

    Aaron Wan-Bissaka - 8/10:

    Ditempatkan sebagai bek kiri, Wan-Bissaka mengandalkan kecepatannya untuk kembali bertahan saat menghadapi serangan balik Fenerbahce. Ia menjadi bagian penting dari lini belakang yang mencatatkan 20 intersepsi, terus-menerus meredam ancaman sebelum bola mencapai Suzuki.

  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Lini tengah

    Ross Barkley - 10/10:

    Penampilan sempurna dalam menguasai lini tengah. Barkley memberi assist untuk gol kedua Jackson sebelum memastikan tim tamu tak mampu mengejar. Ia mencetak gol lewat penalti pada menit ke-68 dan menambah gol keduanya yang indah pada menit ke-72, menutup laga dengan dua gol dan satu assist.

    Boubacar Kamara - 8/10:

    Visinya luar biasa saat memberi assist untuk gol pertama Jackson pada menit ke-31. Kedisiplinan posisi Kamara memastikan pertahanan Villa tidak terlalu terbuka, bahkan ketika mereka mengerahkan banyak pemain ke depan untuk mencari gol tambahan.

    Johan Manzambi - 8/10:

    Mengawali pesta gol lewat gol pembuka yang diselesaikannya dengan apik pada menit ke-12. Energinya di lini tengah mencegah Matteo Guendouzi mengatur tempo permainan, dan ia memberi dorongan yang dibutuhkan sebelum digantikan pada menit ke-73.

  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Serangan

    John McGinn - 8/10:

    Ditempatkan sebagai pemain sayap kanan, McGinn kerap turun ke lini tengah untuk membuka ruang agar Barkley dan Manzambi bisa bergerak lebih leluasa.

    Nicolas Jackson - 9/10:

    Jackson tampil tajam dan praktis memastikan hasil pertandingan sebelum turun minum. Ia menunjukkan pergerakan apik untuk mencetak gol pada menit ke-31 setelah menerima umpan Kamara, lalu menambah gol lewat penyelesaian akurat pada menit ke-39. Ia terus mengancam dengan pergerakannya di belakang lini pertahanan.

    Ibrahim Mbaye - 8/10:

    Mbaye menjadi sumber kreativitas di sayap dan memberikan assist untuk gol kedua Barkley. Permainan langsungnya memaksa bek Fenerbahce mundur hampir sepanjang pertandingan, sekaligus memberi Villa lebar permainan yang dibutuhkan untuk merenggangkan blok pertahanan Fenerbahce.

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  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Pelatih

    Alysson (73') - 7/10:

    Masuk menjelang akhir laga dan berhasil menyumbang assist untuk gol terakhir Tammy Abraham, membuktikan bahwa ancaman Villa tetap besar bahkan setelah para pemain inti ditarik keluar.

    Joao Gomes (73') - 6/10:

    Dimasukkan untuk memperkuat lini tengah pada 20 menit terakhir, Gomes bermain sederhana dan membantu tim mempertahankan gawang tanpa kebobolan hingga laga usai.

    Tammy Abraham (79') - 7/10:

    Menunjukkan hasrat besar untuk mencetak gol. Ia menjebol gawang pada menit ke-90 untuk melengkapi kemenangan telak 6-0. Penampilan singkat yang sempurna bagi penyerang yang ingin menjaga ketajamannya.

    Alejandro Garnacho (79') - 6/10:

    Membawa tenaga segar dan melakukan tusukan langsung pada fase akhir laga, membuat pertahanan Fenerbahce terus berada di bawah tekanan hingga peluit akhir.

    Leon Goretzka (83') - 6/10:

    Dimasukkan pada menit-menit terakhir untuk menghadirkan ketenangan seorang pemain berpengalaman dan menuntaskan malam yang didominasi Villa di kompetisi Eropa.

    Unai Emery - 9/10:

    Taktik Emery tepat sasaran. Dengan membiarkan Fenerbahce menekan, lalu memanfaatkan ruang yang tercipta melalui umpan-umpan langsung, ia merancang kemenangan meyakinkan. Pergantian pemainnya juga dilakukan pada saat yang tepat untuk menjaga momentum tetap berpihak kepada Villa.

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