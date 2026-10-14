Unai Emery menuntut agar Villa Park menjadi benteng yang sulit ditembus. Para pemainnya menjawab tuntutan itu dengan penampilan taktis brilian untuk membongkar pertahanan Fenerbahce secara presisi dalam kemenangan telak 6-0.

Aston Villa langsung mendominasi lewat gol pembuka Johan Manzambi pada menit ke-12. Gol itu menjadi awal dari babak pertama ketika tuan rumah beralih ke serangan dengan sangat efektif. Saat Nicolas Jackson mencetak dua gol sebelum jeda, garis pertahanan tinggi tim asal Turki tersebut telah sepenuhnya dieksploitasi lewat permainan vertikal dan penempatan posisi Villa yang presisi.

Intensitas Villa tidak mengendur pada babak kedua. Emery memanfaatkan pemain dari bangku cadangan untuk mempertahankan tekanan fisik. Ross Barkley tampil sebagai sosok utama dengan menuntaskan penalti secara klinis, lalu mencetak gol keduanya hanya empat menit kemudian untuk mematahkan sisa perlawanan Fenerbahce.

Gol Tammy Abraham menjelang akhir laga menyempurnakan penampilan Villa, yang mencatatkan 13 tembakan tepat sasaran dan nyaris tidak memberi lawan peluang berarti. Hasil ini menempatkan Villa di peringkat ketiga klasemen Liga Champions dengan rekor sempurna: dua kemenangan dari dua pertandingan.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Aston Villa dari Villa Park...