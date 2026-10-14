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Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Aston Villa vs Fenerbahce: Ross Barkley dan Nicolas Jackson bersinar dalam kemenangan telak dengan enam gol

Player ratings
Aston Villa
FEATURES
Aston Villa vs Fenerbahce
Fenerbahce
Champions League
N. Jackson
R. Barkley

Aston Villa menghancurkan Fenerbahce 6-0 di Villa Park untuk melanjutkan awal sempurna mereka di Liga Champions. Ross Barkley dan Nicolas Jackson masing-masing mencetak dua gol saat tim asuhan Unai Emery membuat raksasa Turki itu tak berkutik.

Unai Emery menuntut agar Villa Park menjadi benteng yang sulit ditembus. Para pemainnya menjawab tuntutan itu dengan penampilan taktis brilian untuk membongkar pertahanan Fenerbahce secara presisi dalam kemenangan telak 6-0.

Aston Villa langsung mendominasi lewat gol pembuka Johan Manzambi pada menit ke-12. Gol itu menjadi awal dari babak pertama ketika tuan rumah beralih ke serangan dengan sangat efektif. Saat Nicolas Jackson mencetak dua gol sebelum jeda, garis pertahanan tinggi tim asal Turki tersebut telah sepenuhnya dieksploitasi lewat permainan vertikal dan penempatan posisi Villa yang presisi.

Intensitas Villa tidak mengendur pada babak kedua. Emery memanfaatkan pemain dari bangku cadangan untuk mempertahankan tekanan fisik. Ross Barkley tampil sebagai sosok utama dengan menuntaskan penalti secara klinis, lalu mencetak gol keduanya hanya empat menit kemudian untuk mematahkan sisa perlawanan Fenerbahce.

Gol Tammy Abraham menjelang akhir laga menyempurnakan penampilan Villa, yang mencatatkan 13 tembakan tepat sasaran dan nyaris tidak memberi lawan peluang berarti. Hasil ini menempatkan Villa di peringkat ketiga klasemen Liga Champions dengan rekor sempurna: dua kemenangan dari dua pertandingan.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Aston Villa dari Villa Park...

  • FBL-EUR-C1-ASTON VILLA-FENERBAHCEAFP

    Kiper & Lini Pertahanan

    Zion Suzuki - 8/10:

    Meski skor mengesankan Suzuki tidak banyak bekerja, ia berperan penting dalam menjaga gawang tetap tanpa kebobolan. Ia melakukan 6 penyelamatan untuk menggagalkan Fenerbahce, yang mencatatkan 1,74 xG. Distribusi bolanya membantu Villa melewati tekanan awal, sementara kemampuannya mengamankan bola tampil sempurna sepanjang pertandingan.

    Matty Cash - 7/10:

    Tampil disiplin di sisi kanan. Cash menyeimbangkan pergerakannya saat menyerang dengan ketangguhan bertahan, sehingga Oguz Aydin hanya memiliki sedikit ruang untuk bergerak. Ia mencatatkan beberapa intersep penting untuk memutus serangan di sepertiga tengah lapangan.

    Victor Lindeloef - 7/10:

    Penampilan solid tanpa banyak sorotan. Lindeloef mengambil posisi dengan cerdas untuk menghadapi Vedat Muriqi, sehingga penyerang yang mengandalkan kekuatan fisik itu tidak mampu menjadi tumpuan serangan yang efektif bagi tim tamu.

    Pau Torres - 8/10:

    Pengatur permainan dari belakang. Kemampuan Torres mengirim umpan yang menembus lini lawan kembali terlihat dan menjadi salah satu fondasi bagi 385 umpan sukses Villa. Saat bertahan, ia tetap tenang di bawah tekanan dan membantu tim mengatasi 7 situasi sepak pojok.

    Aaron Wan-Bissaka - 8/10:

    Ditempatkan sebagai bek kiri, Wan-Bissaka mengandalkan kecepatannya untuk kembali bertahan saat menghadapi serangan balik Fenerbahce. Ia berperan penting di lini belakang yang mencatatkan 20 intersep, terus-menerus meredam ancaman sebelum bola mencapai Suzuki.

  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Lini tengah

    Ross Barkley - 10/10:

    Penampilan sempurna dalam menguasai lini tengah. Barkley menyumbang assist untuk gol kedua Jackson sebelum membuat laga lepas dari jangkauan tim tamu. Ia mengeksekusi penalti pada menit ke-68 dan mencetak gol keduanya yang indah pada menit ke-72, menutup laga dengan dua gol dan satu assist.

    Boubacar Kamara - 8/10:

    Visinya luar biasa saat memberikan assist untuk gol pertama Jackson pada menit ke-31. Disiplin posisi Kamara memastikan Villa tidak pernah terlalu terbuka, bahkan ketika mereka mengerahkan banyak pemain ke depan untuk mencari gol tambahan.

    Johan Manzambi - 8/10:

    Membuka jalan lewat gol pembuka yang dieksekusinya dengan baik pada menit ke-12. Energinya di lini tengah mencegah Matteo Guendouzi mengatur tempo, dan ia memberikan dorongan yang dibutuhkan sebelum digantikan pada menit ke-73.

  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Serangan

    John McGinn - 8/10:

    Ditempatkan sebagai sayap kanan, McGinn kerap turun ke lini tengah untuk membuka ruang agar Barkley dan Manzambi bisa bergerak lebih leluasa.

    Nicolas Jackson - 9/10:

    Jackson tampil tajam dan praktis memastikan hasil pertandingan sebelum turun minum. Pergerakannya sangat baik saat mencetak gol pada menit ke-31 setelah menerima umpan Kamara, lalu ia kembali mencetak gol lewat penyelesaian yang akurat pada menit ke-39. Ia terus mengancam dengan pergerakannya di belakang lini pertahanan.

    Ibrahim Mbaye - 8/10:

    Menjadi sumber kreativitas di sayap, Mbaye memberikan assist untuk gol kedua Barkley. Permainan langsungnya memaksa bek Fenerbahce mundur sepanjang sebagian besar pertandingan, sekaligus memberi Villa kelebaran yang dibutuhkan untuk merenggangkan pertahanan Fenerbahce.

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  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Pemain cadangan dan pelatih

    Alysson (73') - 7/10:

    Masuk menjelang akhir laga dan memberikan assist untuk gol terakhir Tammy Abraham, membuktikan bahwa ancaman Villa tetap besar meski para pemain inti utama sudah ditarik keluar.

    Joao Gomes (73') - 6/10:

    Dimasukkan untuk memperkuat lini tengah selama 20 menit terakhir, Gomes bermain sederhana dan membantu tim mempertahankan gawangnya tetap nirbobol hingga laga usai.

    Tammy Abraham (79') - 7/10:

    Menunjukkan hasrat besar untuk mencetak gol dan berhasil melakukannya pada menit ke-90 untuk melengkapi kemenangan telak 6-0. Penampilan singkat yang sempurna bagi seorang striker yang ingin menjaga ketajamannya.

    Alejandro Garnacho (79') - 6/10:

    Memberikan tenaga segar dan tusukan langsung pada tahap akhir laga, membuat pertahanan Fenerbahce terus berada di bawah tekanan hingga peluit akhir.

    Leon Goretzka (83') - 6/10:

    Masuk pada menit-menit terakhir untuk memberikan ketenangan berkat pengalamannya dan menuntaskan malam di kompetisi Eropa yang didominasi timnya.

    Unai Emery - 9/10:

    Taktik Emery berjalan tepat. Dengan membiarkan Fenerbahce melakukan pressing lalu memanfaatkan ruang yang muncul lewat umpan langsung, ia merancang kemenangan menyeluruh. Pergantian pemainnya juga dilakukan pada waktu yang tepat untuk menjaga momentum tetap berpihak kepada Villa.

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