David Raya - 7/10

Kiper asal Spanyol itu mungkin menjalani malam paling tenang sepanjang musim ini. Lille tidak mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran, sehingga tugas utama Raya hanya mengantisipasi bola-bola panjang dan menjaga tempo saat membangun serangan. Ia menguasai area pertahanannya dengan ketenangan khasnya, memastikan Arsenal tidak kebobolan tanpa banyak kesulitan.

Miles Lewis-Skelly - 7/10

Penampilan yang sangat matang dari pemain muda yang kian terlihat nyaman di tim utama ini. Pada babak pertama, ia menempati posisi-posisi yang cerdas dengan bergerak ke tengah untuk membantu mengalirkan bola ke depan. Ia juga tetap solid dalam bertahan selama berada di lapangan. Disiplin taktisnya membantu Arsenal membatasi Lille hanya pada empat tembakan sepanjang laga.

Ezri Konsa - 8/10

Tampil saat William Saliba berada di bangku cadangan, Konsa bermain tanpa cela. Kemampuannya membaca permainan membuat serangan balik Lille tidak pernah berkembang. Ia memenangi duel-duelnya dengan meyakinkan dan menunjukkan kecepatan untuk kembali ke posisi bertahan pada kesempatan langka ketika tim tamu mencoba mengirim bola melewati lini belakang. Kontribusinya membantu lini pertahanan Arsenal membatasi Lille pada xG hanya 0,135.

Gabriel - 7/10

Bek asal Brasil itu tampil agresif seperti biasa, mendominasi duel fisik dan memberi arahan yang dibutuhkan untuk menjaga garis pertahanan tetap tinggi. Ia membantu memastikan para penyerang Lille tiga kali terjebak offside sepanjang pertandingan, serta terus menjadi ancaman dalam tujuh sepak pojok Arsenal.

Jurrien Timber - 9/10

Pengubah jalannya pertandingan. Kemampuan Timber beralih dari bek sayap menjadi pengatur serangan di tengah terus menyulitkan Lille. Golnya pada menit ke-64 menjadi buah dari kegigihannya dan meredakan ketegangan di Emirates. Ia memadukan kerja bertahan tingkat tinggi dengan naluri mencetak gol sebelum digantikan Ben White pada menit ke-78.