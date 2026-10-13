Arsenal mempertahankan catatan sempurnanya di fase liga Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Lille di Emirates Stadium. Laga ini menyajikan dua babak yang berbeda. Pada babak pertama, tim asuhan Mikel Arteta kesulitan menembus pertahanan Lille yang tangguh dan terorganisasi. Skor tetap 0-0 saat turun minum meski Arsenal menguasai 58 persen penguasaan bola. Kebuntuan taktis itu menuntut peningkatan intensitas, yang berhasil ditunjukkan Arsenal setelah jeda.
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64 ketika Timber merangsek maju dan mencetak gol setelah aksi apik Noni Madueke. Gol itu membuka jalan bagi Eze untuk menggandakan keunggulan hanya tiga menit kemudian, lewat umpan Bukayo Saka yang masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Saka kemudian mencetak gol pada menit ke-71 setelah menerima umpan Kai Havertz, sekaligus memastikan kemenangan Arsenal. Lille nyaris tak mampu membalas. Mereka gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran karena pertahanan Arsenal tetap tak tertembus.