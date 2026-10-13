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FBL-EUR-C1-ARSENAL-LILLEAFP
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Arsenal vs Lille: Bukayo Saka dan Jurrien Timber memicu gempuran babak kedua untuk mempertahankan awal sempurna di Eropa

Arsenal
Lille
Arsenal vs Lille
Champions League

Arsenal melanjutkan start sempurnanya di Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Lille di Stadion Emirates. Setelah babak pertama yang berlangsung alot, Arsenal tampil tajam di babak kedua. Gol-gol Jurrien Timber, Eberechi Eze, dan Bukayo Saka memastikan tiga poin.

Arsenal mempertahankan catatan sempurnanya di fase liga Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Lille di Emirates Stadium. Laga ini menyajikan dua babak yang berbeda. Pada babak pertama, tim asuhan Mikel Arteta kesulitan menembus pertahanan Lille yang tangguh dan terorganisasi. Skor tetap 0-0 saat turun minum meski Arsenal menguasai 58 persen penguasaan bola. Kebuntuan taktis itu menuntut peningkatan intensitas, yang berhasil ditunjukkan Arsenal setelah jeda.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64 ketika Timber merangsek maju dan mencetak gol setelah aksi apik Noni Madueke. Gol itu membuka jalan bagi Eze untuk menggandakan keunggulan hanya tiga menit kemudian, lewat umpan Bukayo Saka yang masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Saka kemudian mencetak gol pada menit ke-71 setelah menerima umpan Kai Havertz, sekaligus memastikan kemenangan Arsenal. Lille nyaris tak mampu membalas. Mereka gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran karena pertahanan Arsenal tetap tak tertembus.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-LILLEAFP

    Kiper & Pertahanan

    David Raya - 7/10

    Kiper asal Spanyol itu mungkin menjalani malam paling tenang sepanjang musim ini. Lille tidak mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran, sehingga tugas utama Raya hanya mengantisipasi bola-bola panjang dan menjaga tempo saat membangun serangan. Ia menguasai area pertahanannya dengan ketenangan khasnya, memastikan Arsenal tidak kebobolan tanpa banyak kesulitan.

    Miles Lewis-Skelly - 7/10

    Penampilan yang sangat matang dari pemain muda yang kian terlihat nyaman di tim utama ini. Pada babak pertama, ia menempati posisi-posisi yang cerdas dengan bergerak ke tengah untuk membantu mengalirkan bola ke depan. Ia juga tetap solid dalam bertahan selama berada di lapangan. Disiplin taktisnya membantu Arsenal membatasi Lille hanya pada empat tembakan sepanjang laga.

    Ezri Konsa - 8/10

    Tampil saat William Saliba berada di bangku cadangan, Konsa bermain tanpa cela. Kemampuannya membaca permainan membuat serangan balik Lille tidak pernah berkembang. Ia memenangi duel-duelnya dengan meyakinkan dan menunjukkan kecepatan untuk kembali ke posisi bertahan pada kesempatan langka ketika tim tamu mencoba mengirim bola melewati lini belakang. Kontribusinya membantu lini pertahanan Arsenal membatasi Lille pada xG hanya 0,135.

    Gabriel - 7/10

    Bek asal Brasil itu tampil agresif seperti biasa, mendominasi duel fisik dan memberi arahan yang dibutuhkan untuk menjaga garis pertahanan tetap tinggi. Ia membantu memastikan para penyerang Lille tiga kali terjebak offside sepanjang pertandingan, serta terus menjadi ancaman dalam tujuh sepak pojok Arsenal.

    Jurrien Timber - 9/10

    Pengubah jalannya pertandingan. Kemampuan Timber beralih dari bek sayap menjadi pengatur serangan di tengah terus menyulitkan Lille. Golnya pada menit ke-64 menjadi buah dari kegigihannya dan meredakan ketegangan di Emirates. Ia memadukan kerja bertahan tingkat tinggi dengan naluri mencetak gol sebelum digantikan Ben White pada menit ke-78.

  • Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Lini tengah

    Mikel Merino - 7/10

    Merino menghadirkan kegigihan yang dibutuhkan dalam perebutan kendali di lini tengah yang padat. Ia berperan penting dalam memenangkan bola kedua dan mengalirkan kembali penguasaan bola secara efisien kepada para pemain yang lebih kreatif. Meski digantikan Martin Odegaard pada menit ke-65 untuk meningkatkan ancaman serangan, kerja kerasnya selama satu jam pertama sangat penting untuk menguras tenaga Lille.

    Declan Rice - 8/10

    Mengenakan ban kapten, Rice menjadi pengatur tempo di jantung lapangan. Ia menjelajah area yang sangat luas, melindungi empat bek di belakangnya, dan menuntaskan sebagian besar umpannya. Penempatan posisinya memungkinkan Arsenal terus menekan di sepertiga akhir lapangan, yang akhirnya berujung pada rentetan tiga gol.

    Bruno Guimaraes - 7/10

    Penampilan solid dari pemain asal Brasil ini, yang menjadi penghubung antara lini tengah yang lebih dalam dan trio penyerang. Ia piawai menemukan ruang dan selalu siap menjadi opsi umpan. Meski tidak semencolok rekan-rekannya pada babak kedua, ketenangannya dalam menguasai bola sangat penting untuk mempertahankan penguasaan bola sebesar 58%.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-LILLEAFP

    Serangan

    Eberechi Eze - 8/10

    Eze kesulitan mencari ruang pada babak pertama, tetapi mulai tampil menonjol ketika pertandingan menjadi lebih terbuka. Penyelesaiannya pada menit ke-67 yang mengubah skor menjadi 2-0 menunjukkan kualitas teknik yang luar biasa dan praktis memupus harapan Lille untuk bangkit. Ia terus merepotkan para bek tim asal Prancis itu sebelum diganti menjelang akhir pertandingan.

    Noni Madueke - 8/10

    Madueke menjadi pemain Arsenal yang paling menonjol pada babak pertama yang berjalan membosankan. Ia berulang kali melewati pemain yang menjaganya di sisi lapangan. Kegigihannya membuahkan hasil ketika ia memberikan assist untuk gol pembuka Timber pada menit ke-64. Tak lama kemudian ia ditarik keluar karena pertimbangan taktis, tetapi perannya dalam terciptanya gol pemecah kebuntuan tak terbantahkan.

    Viktor Gyokeres - 6/10

    Malam yang membuat frustrasi bagi sang penyerang, yang minim mendapat suplai bola selama 65 menit berada di lapangan. Ia bekerja keras menyibukkan para bek tengah Lille dan membuka ruang bagi pemain lain, tetapi tidak mendapatkan peluang emas untuk menambah jumlah golnya musim ini sebelum digantikan Kai Havertz.

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  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-LILLEAFP

    Pemain cadangan dan pelatih

    Bukayo Saka (Masuk menit ke-65) - 9/10

    Penampilan pemain pengganti yang luar biasa. Hanya beberapa menit setelah masuk, ia memberi assist untuk gol kedua Eze, lalu menutup malam dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-71. Kehadirannya langsung mengubah dinamika serangan Arsenal.

    Kai Havertz (Masuk menit ke-65) - 8/10

    Havertz memberi dimensi berbeda di lini depan. Ia menunjukkan visi permainan yang luar biasa saat memberi assist untuk gol Saka, hanya enam menit setelah masuk. Meski menerima kartu kuning pada pengujung injury time, pengaruhnya terhadap hasil akhir sangat besar.

    Martin Odegaard (Masuk menit ke-65) - 7/10

    Kapten klub itu membantu Arsenal menguasai lini tengah sepenuhnya selama 25 menit terakhir. Pergerakannya di antara lini membuat pertahanan Lille yang kelelahan jauh lebih sulit mengawal para pemain Arsenal.

    Ben White (Masuk menit ke-78) - 6/10

    Masuk untuk memperkuat sisi kanan dan menjaga keunggulan hingga laga usai, tugas yang dituntaskannya dengan tenang.

    Max Dowman (Masuk menit ke-85) - Tidak dinilai

    Penampilan singkat bagi pemain muda itu ketika kemenangan sudah di tangan.

    Mikel Arteta - 9/10

    Arteta menunjukkan kesabaran taktis pada babak pertama, lalu memperlihatkan pengelolaan pertandingan yang sempurna lewat pergantian pemainnya. Memasukkan Saka, Havertz, dan Odegaard secara bersamaan saat skor masih 0-0 (tepat ketika gol pertama tercipta) merupakan langkah tanpa kompromi yang mengubah laga ketat menjadi kemenangan telak tanpa kesulitan berarti.

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