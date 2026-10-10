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Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Arsenal vs Leeds United: Riccardo Calafiori dan Bruno Guimaraes menginspirasi kebangkitan di babak kedua

Player ratings
Arsenal
B. Guimaraes
R. Calafiori
Premier League
Arsenal vs Leeds United
Leeds United

Arsenal mengatasi ancaman pada babak kedua untuk mengamankan kemenangan 2-1 atas Leeds United di Stadion Emirates. Setelah tertinggal akibat gol James Justin, gol dari Riccardo Calafiori dan pemain pengganti Bruno Guimaraes memastikan tiga poin tetap berada di London Utara.

Juara bertahan Premier League itu menunjukkan ketahanan taktis yang signifikan untuk mengamankan kemenangan 2-1 atas Leeds United yang bermain disiplin. Setelah babak pertama yang minim peluang berakhir 0-0, pertandingan memanas ketika James Justin muncul tanpa kawalan untuk membawa tim tamu unggul mengejutkan pada menit ke-55. Tim asuhan Mikel Arteta awalnya kesulitan membongkar blok rendah Leeds, tetapi masuknya sejumlah perubahan di babak kedua menggeser dinamika struktural pertandingan.

Gol penyeimbang lahir lewat bek kiri serbabisa Riccardo Calafiori, yang terus membuktikan nilainya dalam transisi, sebelum pemain pengganti Bruno Guimaraes memastikan kemenangan hanya beberapa menit setelah masuk ke lapangan. Meski Arsenal mendominasi penguasaan bola dengan 58 persen, mereka dipaksa melewati akhir laga yang menegangkan, terutama setelah Martin Oedegaard menerima kartu kuning pada akhir pertandingan. Pada akhirnya, kualitas individu Arsenal yang lebih unggul di sepertiga akhir lapangan menjadi penentu melawan tim tangguh asuhan Daniel Farke.

GOAL memberi penilaian kepada para pemain Arsenal dari Emirates Stadium...

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    Kiper & Pertahanan

    David Raya - 6/10

    Kiper Spanyol itu menjalani laga yang relatif tenang, dengan membuat 4 penyelamatan sepanjang pertandingan. Ia tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah gol pembuka Justin yang klinis pada menit ke-55, yang merupakan hasil dari kelengahan kolektif lini pertahanan, bukan kesalahan spesifik dari kiper. Distribusi bolanya membantu Arsenal mempertahankan 58 persen penguasaan bola.

    Ben White - 6/10

    Penampilan yang fungsional dari bek kanan ini, meski ia tidak menampilkan ancaman overlap seperti biasanya. Ia digantikan oleh Jurrien Timber pada menit ke-62 saat Arteta mencari dinamisme lebih setelah gol pembuka Leeds. Kerja defensifnya solid, tetapi ia kesulitan memberikan suplai berkualitas tinggi ke lini depan.

    Gabriel - 7/10

    Pemain Brasil itu menjadi sosok fisik yang kuat di jantung pertahanan, memimpin tim dalam sapuan dan intersep. Ia krusial dalam bertahan saat bola mati, membantu meredam empat sepak pojok Leeds. Kepemimpinannya terlihat jelas dalam sepuluh menit terakhir yang berlangsung menegangkan setelah Arsenal berbalik unggul.

    Ezri Konsa - 7/10

    Masuk menggantikan William Saliba yang cedera, rekrutan musim panas itu terlihat tenang hampir sepanjang pertandingan. Ia membantu mengatasi ancaman Dominic Calvert-Lewin dengan baik, berkontribusi pada 11 duel udara yang dimenangi lini belakang Arsenal. Posisinya sebagian besar tepat, meski pertahanan sempat kehilangan bentuknya dalam rangkaian gol Leeds.

    Riccardo Calafiori - 8/10

    Penampil paling menonjol yang memberikan percikan yang sangat dibutuhkan Arsenal. Golnya pada menit ke-62 mengembalikan skor menjadi imbang dan mengubah momentum pertandingan. Secara taktis, ia menawarkan fleksibilitas besar sebelum digantikan oleh Piero Hincapie pada menit ke-82, menunjukkan mengapa ia telah menjadi komponen vital dalam rotasi lini belakang Arteta.



  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEEDSAFP

    Gelandang

    Martin Odegaard - 6/10

    Sang kapten kesulitan menemukan ruang di antara lini Leeds sepanjang sebagian besar laga sore itu. Meski ia mengatur permainan dengan kecerdasan seperti biasanya, ia mendapat kartu kuning pada menit ke-84 karena pelanggaran taktis saat Leeds mencoba melancarkan serangan. Ia ditarik keluar pada menit terakhir dan mendapat tepuk tangan meriah, setelah bekerja keras sepanjang pertandingan.

    Myles Lewis-Skelly - 6/10

    Pemain serbabisa berusia 19 tahun itu memperlihatkan kilasan potensi besarnya, tetapi sesekali kesulitan menghadapi intensitas tekanan Leeds. Ia ditarik keluar pada menit ke-63 sebagai bagian dari tiga pergantian yang mengubah jalannya laga, meski ketenangan teknisnya pada babak pertama patut diapresiasi untuk pemain seusianya.

    Declan Rice - 7/10

    Rice memberikan perlindungan seperti biasanya di depan empat bek, memenangi beberapa duel penting untuk mencegah serangan balik Leeds. Ia digantikan oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-70, sebuah keputusan yang terbukti jitu dari sang manajer mengingat apa yang terjadi hampir seketika setelah itu.


  • Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Serangan

    B. Saka - 7/10

    Sumber kreativitas utama Arsenal ini terus dibayangi para bek Leeds, dan memenangi beberapa pelanggaran sepanjang 90 menit. Meski tidak mencatatkan namanya di papan skor, daya tariknya menarik para pemain Leeds keluar dari posisi, menciptakan ruang yang pada akhirnya dimanfaatkan Calafiori dan Guimaraes.

    N. Madueke - 6/10

    Madueke tampil pekerja keras di sayap kiri, tetapi sering mendapat kawalan ganda dari para wing-back Leeds. Ia berkontribusi dalam total 14 tembakan yang dilepaskan Arsenal, tetapi tidak memiliki sentuhan akhir atau umpan yang cukup klinis untuk benar-benar membongkar pertahanan rapat tim tamu.

    K. Havertz - 5/10

    Sore yang membuat frustrasi bagi pemain Jerman itu, yang kesulitan berperan sebagai titik fokus saat menghadapi lini pertahanan tengah tiga pemain milik Leeds. Ia menjadi bagian dari pergantian tiga pemain pada menit ke-63 setelah gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran, dan pertandingan menjadi jauh lebih terbuka setelah ia ditarik keluar.


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  • Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pemain pengganti & manajer

    Bruno Guimaraes - 9/10

    Super-sub yang sempurna. Masuk ke lapangan pada menit ke-63, ia mencetak gol kemenangan hanya tujuh menit setelah masuk menggantikan Rice. Energi dan umpan vertikalnya sepenuhnya mengubah tempo pertandingan.

    Jurrien Timber - 7/10

    Menggantikan White pada menit ke-62, Timber memberi dorongan yang jauh lebih besar dari posisi bek sayap. Kemampuannya bergerak masuk ke lini tengah membantu Arsenal mendominasi setengah jam terakhir.

    Viktor Gyokeres - 7/10

    Masuk menggantikan Havertz, profil fisik sang striker memberi masalah baru bagi para bek Leeds. Pergerakannya tanpa bola berperan dalam membuka ruang lapangan untuk gol kemenangan.

    Piero Hincapie - N/A

    Masuk pada menit ke-82 menggantikan Calafiori untuk memperkuat sisi kiri.

    Mikel Merino - N/A

    Masuk sebagai pergantian taktis pada akhir laga menggantikan Oedegaard untuk menghabiskan detik-detik terakhir.

    Mikel Arteta - 8/10

    Arteta layak mendapat nilai tinggi atas manajemen permainannya yang proaktif. Menyadari starting XI-nya mulai mandek, tiga pergantian yang ia lakukan pada menit ke-63 menjadi katalis kebangkitan tim. Keputusan untuk secara khusus memasukkan Guimaraes memenangi pertandingan ini.

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