Rating pemain Arsenal vs Leeds United: Riccardo Calafiori dan Bruno Guimaraes menginspirasi kebangkitan di babak kedua

David Raya - 6/10

Kiper Spanyol itu menjalani laga yang relatif tenang, dengan membuat 4 penyelamatan sepanjang pertandingan. Ia tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah gol pembuka Justin yang klinis pada menit ke-55, yang merupakan hasil dari kelengahan kolektif lini pertahanan, bukan kesalahan spesifik dari kiper. Distribusi bolanya membantu Arsenal mempertahankan 58 persen penguasaan bola.

Ben White - 6/10

Penampilan yang fungsional dari bek kanan ini, meski ia tidak menampilkan ancaman overlap seperti biasanya. Ia digantikan oleh Jurrien Timber pada menit ke-62 saat Arteta mencari dinamisme lebih setelah gol pembuka Leeds. Kerja defensifnya solid, tetapi ia kesulitan memberikan suplai berkualitas tinggi ke lini depan.

Gabriel - 7/10

Pemain Brasil itu menjadi sosok fisik yang kuat di jantung pertahanan, memimpin tim dalam sapuan dan intersep. Ia krusial dalam bertahan saat bola mati, membantu meredam empat sepak pojok Leeds. Kepemimpinannya terlihat jelas dalam sepuluh menit terakhir yang berlangsung menegangkan setelah Arsenal berbalik unggul.

Ezri Konsa - 7/10

Masuk menggantikan William Saliba yang cedera, rekrutan musim panas itu terlihat tenang hampir sepanjang pertandingan. Ia membantu mengatasi ancaman Dominic Calvert-Lewin dengan baik, berkontribusi pada 11 duel udara yang dimenangi lini belakang Arsenal. Posisinya sebagian besar tepat, meski pertahanan sempat kehilangan bentuknya dalam rangkaian gol Leeds.

Riccardo Calafiori - 8/10

Penampil paling menonjol yang memberikan percikan yang sangat dibutuhkan Arsenal. Golnya pada menit ke-62 mengembalikan skor menjadi imbang dan mengubah momentum pertandingan. Secara taktis, ia menawarkan fleksibilitas besar sebelum digantikan oleh Piero Hincapie pada menit ke-82, menunjukkan mengapa ia telah menjadi komponen vital dalam rotasi lini belakang Arteta.







