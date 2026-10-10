Rating pemain Arsenal vs Leeds United: Riccardo Calafiori dan Bruno Guimaraes menginspirasi kebangkitan di babak kedua

Juara bertahan Premier League itu menunjukkan ketahanan taktis yang signifikan untuk mengamankan kemenangan 2-1 atas Leeds United yang bermain disiplin. Setelah babak pertama yang minim peluang berakhir 0-0, pertandingan memanas ketika James Justin muncul tanpa kawalan untuk membawa tim tamu unggul mengejutkan pada menit ke-55. Tim asuhan Mikel Arteta awalnya kesulitan membongkar blok rendah Leeds, tetapi masuknya sejumlah perubahan di babak kedua menggeser dinamika struktural pertandingan.
Gol penyeimbang lahir lewat bek kiri serbabisa Riccardo Calafiori, yang terus membuktikan nilainya dalam transisi, sebelum pemain pengganti Bruno Guimaraes memastikan kemenangan hanya beberapa menit setelah masuk ke lapangan. Meski Arsenal mendominasi penguasaan bola dengan 58 persen, mereka dipaksa melewati akhir laga yang menegangkan, terutama setelah Martin Oedegaard menerima kartu kuning pada akhir pertandingan. Pada akhirnya, kualitas individu Arsenal yang lebih unggul di sepertiga akhir lapangan menjadi penentu melawan tim tangguh asuhan Daniel Farke.
GOAL memberi penilaian kepada para pemain Arsenal dari Emirates Stadium...