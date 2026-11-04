Risser 6: Tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah delapan dari sembilan gol yang bersarang di gawangnya, tetapi tetap menjadi pemain terbaik di timnya. Ia juga melakukan kesalahan pada gol Liberali yang mengubah skor menjadi 7-0, ketika bola mengejutkannya di tiang dekat.

Antonio 5: Tampil lebih baik daripada rekan-rekannya dalam 45 menit pertama, tetapi kemudian ikut kehilangan arah bersama mereka pada babak kedua yang mengerikan.

Baidoo 4: Douvikas tak pernah menetap di satu posisi sehingga ia benar-benar kewalahan. Ia memimpin lini pertahanan yang terus ditembus dari kanan, tetapi terutama dari kiri.

Udol 4: Kadang ia harus maju menghadapi Nico Paz, kadang mengikuti pergerakan Douvikas, sementara ia lupa menutup pergerakan menusuk Da Cunha. Sepanjang pertandingan ia tak mampu membaca situasi dan Como terus menembus pertahanan dari sisinya.

Aguilar 4,5: Gol indahnya lewat tendangan voli memberinya tambahan satu poin dalam penilaian. Namun, pada akhirnya ia termasuk pemain terburuk di timnya, yang terus kewalahan di sisinya tanpa pernah memberikan perlawanan.

Cuisance 5: Selalu salah posisi dan terlambat bereaksi, ia terus dilewati lawan. Satu-satunya upaya merebut bola yang layak disebut demikian, sekaligus membuatnya mendapat kartu kuning, baru terjadi saat skor 8-1.

Haidara 5: Banyak berlari, tetapi luar biasa sia-sia. Ia tak pernah mampu membendung umpan-umpan vertikal Como.

(masuk pada menit ke-70, Bulatovic 5,5: beruntung masuk ketika Como menurunkan tempo permainan)

Skoras 5: Diganti saat jeda, ia hanya melakukan satu kesalahan, yakni lupa mengikuti Valle pada gol yang mengubah skor menjadi 2-0.

(masuk pada menit ke-46, Saud 5 seperti rekan yang digantikannya, Como secara keseluruhan jarang menembus pertahanan dari sisinya, sehingga ia tak terlalu merasakan pahitnya penampilan yang diperlihatkan Nico Paz dan kawan-kawan)

Thauvin 6: Pemain paling inspiratif di timnya. Ia berusaha melepaskan tembakan ke gawang, bergerak di seluruh lini depan, dan nyaris mendapatkan penalti.

(masuk pada menit ke-70, Kadile 5,5: beruntung masuk ketika Como menurunkan tempo permainan)

Ivanovic 5: Momen paling menonjolnya dalam pertandingan ini adalah saling menanduk dengan Kempf. Namun, ia tampak linglung dan ditarik keluar saat jeda.

(masuk pada menit ke-46, Mesloub 5: seperti rekan-rekannya di lini serang, ia hampir tidak mendapat bola yang bisa dimainkan dan nyaris tak berbuat apa-apa untuk merebutnya).

Hazard 5: Ia seharusnya menjadi pemain dengan bakat dan kualitas tertinggi setelah Thauvin, tetapi tak pernah mengirimkan bola yang bisa dimainkan.

Pelatih Cahuzac 3: Fabregas membuatnya benar-benar kewalahan dan ia tak menemukan cara apa pun untuk mengatasinya. Hasilnya bukan hanya adil, tetapi bahkan masih lebih ringan daripada yang tergambar dari permainan di lapangan.