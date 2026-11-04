Gol, permainan menghibur, dan hanya satu tim yang tampil di lapangan, padahal mereka bermain tandang di markas lawan. Badai Como asuhan Fabregas menerjang Lens. Berikut penilaian untuk laga tersebut.
Rating CM untuk Lens vs Como: Nico Paz tampil memukau, Douvikas seperti Del Piero. Papaccioli cetak gol pada laga debutnya
Lens
Risser 6: Tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah delapan dari sembilan gol yang bersarang di gawangnya, tetapi tetap menjadi pemain terbaik di timnya. Ia juga melakukan kesalahan pada gol Liberali yang mengubah skor menjadi 7-0, ketika bola mengejutkannya di tiang dekat.
Antonio 5: Tampil lebih baik daripada rekan-rekannya dalam 45 menit pertama, tetapi kemudian ikut kehilangan arah bersama mereka pada babak kedua yang mengerikan.
Baidoo 4: Douvikas tak pernah menetap di satu posisi sehingga ia benar-benar kewalahan. Ia memimpin lini pertahanan yang terus ditembus dari kanan, tetapi terutama dari kiri.
Udol 4: Kadang ia harus maju menghadapi Nico Paz, kadang mengikuti pergerakan Douvikas, sementara ia lupa menutup pergerakan menusuk Da Cunha. Sepanjang pertandingan ia tak mampu membaca situasi dan Como terus menembus pertahanan dari sisinya.
Aguilar 4,5: Gol indahnya lewat tendangan voli memberinya tambahan satu poin dalam penilaian. Namun, pada akhirnya ia termasuk pemain terburuk di timnya, yang terus kewalahan di sisinya tanpa pernah memberikan perlawanan.
Cuisance 5: Selalu salah posisi dan terlambat bereaksi, ia terus dilewati lawan. Satu-satunya upaya merebut bola yang layak disebut demikian, sekaligus membuatnya mendapat kartu kuning, baru terjadi saat skor 8-1.
Haidara 5: Banyak berlari, tetapi luar biasa sia-sia. Ia tak pernah mampu membendung umpan-umpan vertikal Como.
(masuk pada menit ke-70, Bulatovic 5,5: beruntung masuk ketika Como menurunkan tempo permainan)
Skoras 5: Diganti saat jeda, ia hanya melakukan satu kesalahan, yakni lupa mengikuti Valle pada gol yang mengubah skor menjadi 2-0.
(masuk pada menit ke-46, Saud 5 seperti rekan yang digantikannya, Como secara keseluruhan jarang menembus pertahanan dari sisinya, sehingga ia tak terlalu merasakan pahitnya penampilan yang diperlihatkan Nico Paz dan kawan-kawan)
Thauvin 6: Pemain paling inspiratif di timnya. Ia berusaha melepaskan tembakan ke gawang, bergerak di seluruh lini depan, dan nyaris mendapatkan penalti.
(masuk pada menit ke-70, Kadile 5,5: beruntung masuk ketika Como menurunkan tempo permainan)
Ivanovic 5: Momen paling menonjolnya dalam pertandingan ini adalah saling menanduk dengan Kempf. Namun, ia tampak linglung dan ditarik keluar saat jeda.
(masuk pada menit ke-46, Mesloub 5: seperti rekan-rekannya di lini serang, ia hampir tidak mendapat bola yang bisa dimainkan dan nyaris tak berbuat apa-apa untuk merebutnya).
Hazard 5: Ia seharusnya menjadi pemain dengan bakat dan kualitas tertinggi setelah Thauvin, tetapi tak pernah mengirimkan bola yang bisa dimainkan.
Pelatih Cahuzac 3: Fabregas membuatnya benar-benar kewalahan dan ia tak menemukan cara apa pun untuk mengatasinya. Hasilnya bukan hanya adil, tetapi bahkan masih lebih ringan daripada yang tergambar dari permainan di lapangan.
Como
Butez 6: Waspada menghadapi sedikit tembakan Lens, piawai menggunakan kakinya untuk mengirim bola panjang kepada para penyerang asuhan Fabregas, dan tak bisa berbuat apa-apa terhadap gol voli Aguilar.
Couto 6,5: Paradoksnya, ia lebih banyak menjadi pengamat yang siaga. Lens tak pernah terlalu maju di sisinya, sehingga ia sebenarnya punya ruang lebih besar daripada yang dimanfaatkannya. Setiap ada kesempatan, ia mengirim bola ke depan, tetapi tak pernah melebar dan justru masuk ke ruang gerak Nico Paz.
Ramon 7: Douvikas merebut gol pembuka laga darinya tepat di depan gawang, tetapi ia sekali lagi menunjukkan dominasinya di kedua kotak penalti. Umpan panjangnya yang mengantar Liberali ke depan gawang untuk gol 7-1 juga menunjukkan kualitas kakinya.
Kempf 7: Benturan kepala dengan Ivanovic sempat terlihat akan menjadi momen nahas dalam pertandingannya. Selebihnya, ia tak melakukan kesalahan saat menjaga lawan. Di kotak penalti lawan, ia menyundul bola sambil memutar badan untuk mencetak gol indah yang membuat skor sementara menjadi 5-0.
(sejak menit ke-72, Smolcic 6: ia masuk, lalu Como menurunkan tempo dan mengendalikan pertandingan)
Valle 7: Solid saat bertahan, ia tampil gemilang dalam proses gol 2-0. Ia mengawali serangan dari area pertahanan dan menuntaskannya dengan assist untuk Douvikas, yang tinggal menyambar bola di depan gawang.
Milla 7: Ia mengatur tempo, akselerasi, dan aliran bola dalam permainan tim yang nyaris tanpa cela, tanpa perlu mencuri perhatian. Sederhana dan efektif.
(sejak menit ke-58, Ricci 6,5: seperti rekan-rekannya, ia menjalankan tugasnya tanpa kesalahan dan tanpa mencuri perhatian)
Perrone 7: Sundulannyalah yang mengawali gol 1-0, membuka keunggulan dan membuat Lens kehilangan kendali. Ia juga terlibat dalam setiap serangan berbahaya Como tanpa mencuri perhatian, serta menambah kekuatan fisik dalam duel-duel di lini tengah.
Da Cunha 7,5: Kepercayaan diri, kualitas, dan keberaniannya saat menguasai bola kembali terlihat. Ia juga bermain tenang saat bertahan dan kembali menikmati momen mencetak gol lewat gol yang mengubah skor menjadi 4-0.
(sejak menit ke-58, Liberali 8: ia juga mencetak satu gol dan dua assist, memberi umpan kepada Baturina dan Papaccioli di antara lini pertahanan lawan. Talenta mudanya terus berkembang)
Nico Paz 8,5: Penampilan luar biasa dari pemain Argentina ini. Gerakan khasnya, tipuan badan yang diikuti dribel, seorang diri membuat separuh barisan pertahanan Lens kewalahan. Umpan silangnya mengawali gol 1-0. Ia juga mencatatkan dua assist dan satu gol. Fenomenal.
(sejak menit ke-58, Baturina 7: Ia menggantikan pemain terbaik di lapangan, tetapi tak mau kalah dan berhasil pula menaklukkan Risser untuk gol 8-1)
Caqueret 6,5: Ia paling tidak eksplosif dan paling sedikit terlibat dalam serangan Como yang mendominasi, tetapi tetap menjalankan tugasnya.
Douvikas 8: Empat gol dalam empat pertandingan, yang merupakan empat laga pertama Como di Liga Champions, sudah menjadi sebuah rekor bagi penyerang Yunani itu. Ia menyamai sebuah catatan yang terukir kuat dalam sejarah berkat sosok besar yang pernah bermain di sepakbola Italia, Alessandro Del Piero (pada 1995/96, mencetak gol dalam lima pertandingan pertama pada partisipasi pertama Juventus di Liga Champions sejak kompetisi itu menggunakan nama tersebut). Ia juga mencetak hat-trick, sementara pergerakannya membuka ruang yang sangat luas di pertahanan Lens. Saat ini, ia juga menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions musim ini.
(sejak menit ke-61, Papaccioli 7: kegugupan talenta muda Como ini ada dan terlihat. Pergerakannya sangat bagus, dan ganjarannya datang pada menit ke-91 ketika ia menerima umpan Liberali tepat di belakang garis pertahanan, lalu mencetak gol pada debutnya di Liga Champions).
Fabregas 8: Ia membaca pertandingan dengan sangat baik. Timnya segera membuka keunggulan, lalu terus menekan. Ia menggagalkan setiap langkah lawan dan, termasuk lewat pergantian pemain, menunjukkan area yang harus diserang. Ia bahkan bisa memberi waktu istirahat selama 30 menit kepada hampir semua pemain andalannya menjelang laga Serie A berikutnya melawan Inter. Pesan untuk Chivu sudah disampaikan, mengingat Lens memperlihatkan banyak kelemahan yang juga terlihat pada Inter di awal musim ini.
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