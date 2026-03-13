Rasmus Hojlund tak akan kembali ke Man Utd! Petinggi Napoli mengonfirmasi rencana untuk menyelesaikan transfer permanen striker yang sedang dipinjamkan tersebut

Keputusan Manchester United untuk mengizinkan Hojlund dipinjamkan tampaknya telah membuahkan hasil bagi semua pihak yang terlibat, karena striker asal Denmark itu menikmati kebangkitan karier yang luar biasa di Serie A. Setelah masa-masa sulit di Old Trafford di mana ia kesulitan membuktikan nilai transfernya yang tinggi, sang penyerang kini kembali tajam mencetak gol di bawah asuhan Antonio Conte, dan dengan cepat menjadi motor serangan Napoli.

Perjalanan pemain berusia 23 tahun ini di Naples ditandai oleh konsistensi yang tidak ia miliki di Liga Premier, tampil sebagai sosok yang lebih matang dan dominan secara fisik dibandingkan saat ia meninggalkan Manchester.