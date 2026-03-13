Goal.com
Live
SSC Napoli v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Rasmus Hojlund tak akan kembali ke Man Utd! Petinggi Napoli mengonfirmasi rencana untuk menyelesaikan transfer permanen striker yang sedang dipinjamkan tersebut

Direktur olahraga Napoli, Giovanni Manna, kini telah menghilangkan segala keraguan yang masih tersisa mengenai masa depan jangka panjang Rasmus Hojlund, dengan menegaskan bahwa klub berencana mempertahankannya setelah masa peminjamannya berakhir. Manna mengungkapkan rencana strategis Napoli untuk mengikat sang striker secara permanen, dengan mengandalkan klausul khusus yang tercantum dalam perjanjian dengan Manchester United.

  • Hidup baru di Italia

    Keputusan Manchester United untuk mengizinkan Hojlund dipinjamkan tampaknya telah membuahkan hasil bagi semua pihak yang terlibat, karena striker asal Denmark itu menikmati kebangkitan karier yang luar biasa di Serie A. Setelah masa-masa sulit di Old Trafford di mana ia kesulitan membuktikan nilai transfernya yang tinggi, sang penyerang kini kembali tajam mencetak gol di bawah asuhan Antonio Conte, dan dengan cepat menjadi motor serangan Napoli.

    Perjalanan pemain berusia 23 tahun ini di Naples ditandai oleh konsistensi yang tidak ia miliki di Liga Premier, tampil sebagai sosok yang lebih matang dan dominan secara fisik dibandingkan saat ia meninggalkan Manchester.

  • FBL-ITA-SERIE A-GENOA-NAPOLIAFP

    Manna mengonfirmasi rencana transfer permanen

    Berbicara mengenai kesepakatan tersebut, Manna menyatakan: “Tidak ada keraguan. Rasmus Hojlund akan tetap di sini. Kami memiliki kewajiban untuk membelinya dari Man Utd, jika Napoli lolos ke Liga Champions, tetapi dia tetap masuk dalam rencana kami terlepas dari syarat tersebut.”

    Kesepakatan tersebut disusun dengan pemicu finansial tertentu, namun jajaran petinggi Napoli tetap yakin bahwa pemain asal Denmark itu adalah orang yang tepat untuk memimpin lini depan mereka dalam beberapa tahun ke depan. Manna menegaskan kembali komitmen klub dengan menjelaskan bahwa meskipun syarat wajib tersebut tidak terpenuhi, sang striker tetap menjadi bagian fundamental dari proyek jangka panjang mereka di Stadio Diego Armando Maradona.

  • Data membuktikan kebangkitan Hojlund

    Statistik Hojlund sepanjang musim ini membenarkan antusiasme Napoli untuk memboyongnya secara permanen dengan biaya €44 juta (£38 juta). Ia sering menjadi penyelamat bagi Partenopei, seringkali mengamankan poin-poin penting untuk menjaga mereka tetap dalam persaingan gelar saat tim kesulitan menembus pertahanan lawan yang kokoh. Dengan 13 gol dan empat assist di semua kompetisi musim ini, pemain asal Denmark ini membuktikan bahwa penampilannya sebelumnya di Italia bersama Atalanta bukanlah kebetulan belaka.

  • Udinese Calcio v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    Kepergian dari Old Trafford semakin mendekat

    Bagi United, rencana penjualan ini menandai momen penting dalam proses perombakan skuad yang sedang berlangsung di bawah kepemimpinan manajemen olahraga yang baru. Meskipun sebagian penggemar mungkin bertanya-tanya bagaimana jadinya jika Hojlund sudah menunjukkan performa terbaiknya di Manchester, suntikan dana sebesar €44 juta yang sudah pasti akan diterima ini akan menjadi sumber daya berharga bagi Setan Merah untuk merekrut pemain yang lebih sesuai dengan evolusi taktik mereka.

Serie A
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
Lecce crest
Lecce
LEC
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
0