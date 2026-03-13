Rasmus Hojlund tak akan kembali ke Man Utd! Petinggi Napoli mengonfirmasi rencana untuk menyelesaikan transfer permanen striker yang sedang dipinjamkan tersebut
Hidup baru di Italia
Keputusan Manchester United untuk mengizinkan Hojlund dipinjamkan tampaknya telah membuahkan hasil bagi semua pihak yang terlibat, karena striker asal Denmark itu menikmati kebangkitan karier yang luar biasa di Serie A. Setelah masa-masa sulit di Old Trafford di mana ia kesulitan membuktikan nilai transfernya yang tinggi, sang penyerang kini kembali tajam mencetak gol di bawah asuhan Antonio Conte, dan dengan cepat menjadi motor serangan Napoli.
Perjalanan pemain berusia 23 tahun ini di Naples ditandai oleh konsistensi yang tidak ia miliki di Liga Premier, tampil sebagai sosok yang lebih matang dan dominan secara fisik dibandingkan saat ia meninggalkan Manchester.
Manna mengonfirmasi rencana transfer permanen
Berbicara mengenai kesepakatan tersebut, Manna menyatakan: “Tidak ada keraguan. Rasmus Hojlund akan tetap di sini. Kami memiliki kewajiban untuk membelinya dari Man Utd, jika Napoli lolos ke Liga Champions, tetapi dia tetap masuk dalam rencana kami terlepas dari syarat tersebut.”
Kesepakatan tersebut disusun dengan pemicu finansial tertentu, namun jajaran petinggi Napoli tetap yakin bahwa pemain asal Denmark itu adalah orang yang tepat untuk memimpin lini depan mereka dalam beberapa tahun ke depan. Manna menegaskan kembali komitmen klub dengan menjelaskan bahwa meskipun syarat wajib tersebut tidak terpenuhi, sang striker tetap menjadi bagian fundamental dari proyek jangka panjang mereka di Stadio Diego Armando Maradona.
Data membuktikan kebangkitan Hojlund
Statistik Hojlund sepanjang musim ini membenarkan antusiasme Napoli untuk memboyongnya secara permanen dengan biaya €44 juta (£38 juta). Ia sering menjadi penyelamat bagi Partenopei, seringkali mengamankan poin-poin penting untuk menjaga mereka tetap dalam persaingan gelar saat tim kesulitan menembus pertahanan lawan yang kokoh. Dengan 13 gol dan empat assist di semua kompetisi musim ini, pemain asal Denmark ini membuktikan bahwa penampilannya sebelumnya di Italia bersama Atalanta bukanlah kebetulan belaka.
Kepergian dari Old Trafford semakin mendekat
Bagi United, rencana penjualan ini menandai momen penting dalam proses perombakan skuad yang sedang berlangsung di bawah kepemimpinan manajemen olahraga yang baru. Meskipun sebagian penggemar mungkin bertanya-tanya bagaimana jadinya jika Hojlund sudah menunjukkan performa terbaiknya di Manchester, suntikan dana sebesar €44 juta yang sudah pasti akan diterima ini akan menjadi sumber daya berharga bagi Setan Merah untuk merekrut pemain yang lebih sesuai dengan evolusi taktik mereka.
