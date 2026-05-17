Rasmus Hojlund mengonfirmasi kepindahannya secara permanen ke Napoli dengan pesan 'penuh emosi' untuk para penggemar Man Utd

Penyerang berusia 21 tahun itu menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Napoli, setelah dianggap tidak lagi dibutuhkan di United.

Ketentuan perjanjian antara kedua klub menetapkan bahwa transfer permanen wajib dilakukan jika Napoli berhasil finis di empat besar Serie A. Setelah kemenangan 3-0 atas Pisa, target tersebut tercapai, sehingga meresmikan kesepakatan senilai sekitar £38 juta.

Hojlund memainkan peran penting dalam pertandingan penentu tersebut, memberikan umpan kepada mantan rekan setimnya di United, Scott McTominay, sebelum mencetak gol pada menit ke-92.