Rasmus Hojlund mengonfirmasi kepindahannya secara permanen ke Napoli dengan pesan 'penuh emosi' untuk para penggemar Man Utd
Kualifikasi Liga Champions memicu kesepakatan permanen
Penyerang berusia 21 tahun itu menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Napoli, setelah dianggap tidak lagi dibutuhkan di United.
Ketentuan perjanjian antara kedua klub menetapkan bahwa transfer permanen wajib dilakukan jika Napoli berhasil finis di empat besar Serie A. Setelah kemenangan 3-0 atas Pisa, target tersebut tercapai, sehingga meresmikan kesepakatan senilai sekitar £38 juta.
Hojlund memainkan peran penting dalam pertandingan penentu tersebut, memberikan umpan kepada mantan rekan setimnya di United, Scott McTominay, sebelum mencetak gol pada menit ke-92.
Hojlund menulis pesan perpisahan yang menyentuh hati untuk Old Trafford
Melalui mediasosial untuk menyapa para pendukung setia United, pemain internasional Denmark ini mengakui bahwa meninggalkan klub raksasa Liga Premier itu merupakan momen yang sulit. Ia mengenang perjalanannya di Old Trafford, sambil mencatat bahwa membela klub tersebut telah menjadi ambisi seumur hidupnya. "Mengucapkan selamat tinggal kepada Manchester United adalah sesuatu yang juga terasa emosional. Impian masa kecilku terwujud saat bermain di Old Trafford dengan seragam merah," tulisnya.
Terlepas dari rasa pahit manis saat kepergiannya, Hojlund mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kebangkitan yang ia alami di Italia. Ia menambahkan: "Cara kalian para penggemar mendukung saya, membuat saya merasa seperti di rumah sendiri, dan membantu saya menemukan kembali kepercayaan diri adalah sesuatu yang sangat saya syukuri. Jadi, gol hari ini melambangkan awal yang penuh keyakinan, di mana saya akan memberikan segalanya untuk masa depan bersama Napoli, serta ucapan terima kasih kepada semua penggemar, pemain, dan staf Manchester United yang telah mewujudkan mimpi masa kecil saya. Saatnya mengejar mimpi baru, jadi mari kita kejar bersama."
Petinggi Napoli memuji peran yang sangat penting
Performa sang penyerang di Italia sangat mengesankan, dengan Hojlund mencetak 11 gol dan enam assist dalam 32 penampilan di liga. Kerja kerasnya yang tak kenal lelah dan penyelesaian akhir yang tajam dengan cepat membuatnya disukai oleh jajaran staf Napoli. Direktur olahraga Giovanni Manna sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa klub sangat ingin mempertahankannya terlepas dari hasil akhir klasemen liga.
Berbicara pada awal musim semi, Manna mengatakan: "Hojlund telah memainkan peran penting. Bahkan ketika dia tidak mencetak gol, dia selalu bekerja keras untuk tim. Kami memiliki kewajiban untuk membelinya secara permanen jika kami lolos ke Liga Champions, tetapi saya tidak berpikir masa depannya akan jauh dari Napoli meskipun hal itu tidak terjadi."
Gelombang hengkangnya pemain di United dimulai
Kepergian Hojlund menandai langkah besar pertama dalam bursa transfer musim panas yang diperkirakan akan sangat sibuk bagi Setan Merah. Seiring upaya Michael Carrick untuk merombak skuad sesuai visinya, beberapa nama besar diperkirakan akan menyusul sang striker keluar dari klub.
Selain kepergian Hojlund, gelandang veteran Casemiro juga akan meninggalkan Old Trafford saat kontraknya berakhir pada akhir musim ini. Dengan dana sebesar £38 juta dari Napoli yang kini telah aman, United diperkirakan akan menginvestasikan kembali dana tersebut untuk merekrut pemain baru seiring dengan kepergian pemain internasional Denmark tersebut.