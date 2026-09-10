AFP
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Rasmus Hojlund memuji pertahanan Arsenal yang "terbaik dari yang terbaik" setelah Napoli menelan kekalahan di Liga Champions di Naples
Arsenal meraih kemenangan tipis di Liga Champions
Arsenal meraih kemenangan 1-0 atas Napoli di Liga Champions pada Selasa malam, dengan mengandalkan pertahanan solid mereka untuk mengamankan tiga poin penuh. Martin Odegaard mencetak gol indah dari tepi kotak penalti saat laga menyisakan 15 menit untuk menutup performa lain yang layak diganjar predikat pemain terbaik pertandingan.
Tim asuhan Arteta mendominasi jalannya pertandingan, tetapi kesulitan menambah keunggulan mereka pada malam itu. Penyelesaian akhir yang melenceng dari Bukayo Saka dan Piero Hincapie membuat laga tetap ketat, memaksa Arsenal sangat bergantung pada lini belakang mereka untuk memastikan kemenangan.
Meski hanya menang dengan selisih tipis, Arsenal terlihat sepenuhnya nyaman. Finalis musim lalu itu berhasil meredam wakil Serie A tersebut untuk mengamankan kemenangan penting di Eropa.
- Getty Images Sport
Hojlund memuji unit pertahanan Arsenal yang tangguh
Arsenal mencatatkan clean sheet meski harus menghadapi krisis cedera yang signifikan di lini belakang. William Saliba, Cristhian Mosquera, dan Jurrien Timber semuanya absen dari susunan pemain inti untuk laga Eropa tersebut.
Namun, rekrutan musim panas Ezri Konsa menampilkan performa dominan bersama Gabriel. Penyerang Napoli Hojlund cepat mengakui besarnya tantangan menghadapi lini belakang sekuat itu.
"Sulit bagi saya untuk memberi peringkat kepada mereka karena jelas mereka punya banyak bek bagus," aku Hojlund, seperti dikutip dari TNT Sport. "Mosquera dan Saliba absen, lalu mereka tinggal memasukkan Konsa, jadi itu tim yang kuat."
Gabriel ditunjuk sebagai jangkar
Pemain internasional Denmark itu juga memberikan pujian khusus kepada Gabriel, dengan menyoroti dominasi fisik dan kepemimpinan bek asal Brasil tersebut di jantung pertahanan Arsenal. Bek tengah itu berperan penting dalam meredam tim Italia sepanjang pertandingan.
"Saya pikir Gabriel juga adalah jangkar tim, saya pikir dia benar-benar, benar-benar kuat, dia tahu bagaimana menghadapi duel," tambah Hojlund. "Saya pikir saya tampil baik hari ini meski saya pulang tanpa apa pun, tetapi saya mampu menahan bola dengan baik dan bagus bagi saya untuk mencoba melawan yang terbaik dari yang terbaik, meski kami tidak menang."
- Getty Images Sport
Arteta membangun momentum dari kemenangan penting di Eropa
Kemenangan yang diraih dengan susah payah ini menjadi dorongan besar bagi Arsenal saat mereka melanjutkan kampanye Liga Champions. Tim asal London utara itu kini akan kembali mengalihkan fokus ke kompetisi domestik dengan kepercayaan diri yang diperbarui.
Sementara itu, Napoli dan Hojlund harus segera berbenah setelah malam yang mengecewakan di ibu kota Inggris. Raksasa Italia itu berharap bisa bangkit pada laga-laga Eropa berikutnya saat mereka berupaya melaju ke babak gugur.
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