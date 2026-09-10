Rasmus Hojlund memuji pertahanan Arsenal yang "terbaik dari yang terbaik" setelah Napoli menelan kekalahan di Liga Champions di Naples

Arsenal meraih kemenangan 1-0 atas Napoli di Liga Champions pada Selasa malam, dengan mengandalkan pertahanan solid mereka untuk mengamankan tiga poin penuh. Martin Odegaard mencetak gol indah dari tepi kotak penalti saat laga menyisakan 15 menit untuk menutup performa lain yang layak diganjar predikat pemain terbaik pertandingan.

Tim asuhan Arteta mendominasi jalannya pertandingan, tetapi kesulitan menambah keunggulan mereka pada malam itu. Penyelesaian akhir yang melenceng dari Bukayo Saka dan Piero Hincapie membuat laga tetap ketat, memaksa Arsenal sangat bergantung pada lini belakang mereka untuk memastikan kemenangan.

Meski hanya menang dengan selisih tipis, Arsenal terlihat sepenuhnya nyaman. Finalis musim lalu itu berhasil meredam wakil Serie A tersebut untuk mengamankan kemenangan penting di Eropa.