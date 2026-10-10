Solanke mengakui bahwa meski comeback dramatis timnya pada akhir laga di Old Trafford menunjukkan karakter yang luar biasa, hasil imbang 1-1 melawan Manchester United tidak sepenuhnya memberi kepuasan seperti kemenangan. Merefleksikan naik-turunnya emosi dalam pertandingan tersebut, Solanke mengatakan kepada BBC MOTD: "Saya tidak akan mengatakan rasanya seperti kemenangan. Pada babak pertama, kami bermain sangat baik. Mendominasi sebagian besar permainan dan seharusnya unggul beberapa gol."

Ia menambahkan: "Pada babak kedua, kami bermain dengan kekurangan satu pemain dan tetap berhasil mendapatkan sesuatu dari pertandingan ini. Itu menunjukkan mentalitas dan karakter tim. Kami pernah tertinggal satu gol dan tidak bereaksi dengan cara yang tepat, kami ingin memperbaiki itu. Tertinggal satu gol, kalah jumlah pemain, akan mudah bagi kami untuk tidak mengejar kemenangan."

Hasil ini sangat penting bagi Tottenham Hotspur yang kesulitan menjaga konsistensi pada tahap awal musim 2026-27. Memasuki pertandingan dalam posisi terpuruk di zona degradasi, tekanan jelas berada pada De Zerbi untuk memicu reaksi. Meski mereka masih tanpa kemenangan liga sejak Mei, semangat juang yang diperlihatkan pada menit-menit akhir memberi sinyal adanya potensi titik balik dalam nasib mereka.