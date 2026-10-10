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'Rasanya tidak seperti kemenangan!' Dominic Solanke memuji mentalitas Tottenham setelah berjuang bangkit dengan 10 pemain melawan Manchester United
Ketangguhan di Old Trafford
Solanke mengakui bahwa meski comeback dramatis timnya pada akhir laga di Old Trafford menunjukkan karakter yang luar biasa, hasil imbang 1-1 melawan Manchester United tidak sepenuhnya memberi kepuasan seperti kemenangan. Merefleksikan naik-turunnya emosi dalam pertandingan tersebut, Solanke mengatakan kepada BBC MOTD: "Saya tidak akan mengatakan rasanya seperti kemenangan. Pada babak pertama, kami bermain sangat baik. Mendominasi sebagian besar permainan dan seharusnya unggul beberapa gol."
Ia menambahkan: "Pada babak kedua, kami bermain dengan kekurangan satu pemain dan tetap berhasil mendapatkan sesuatu dari pertandingan ini. Itu menunjukkan mentalitas dan karakter tim. Kami pernah tertinggal satu gol dan tidak bereaksi dengan cara yang tepat, kami ingin memperbaiki itu. Tertinggal satu gol, kalah jumlah pemain, akan mudah bagi kami untuk tidak mengejar kemenangan."
Hasil ini sangat penting bagi Tottenham Hotspur yang kesulitan menjaga konsistensi pada tahap awal musim 2026-27. Memasuki pertandingan dalam posisi terpuruk di zona degradasi, tekanan jelas berada pada De Zerbi untuk memicu reaksi. Meski mereka masih tanpa kemenangan liga sejak Mei, semangat juang yang diperlihatkan pada menit-menit akhir memberi sinyal adanya potensi titik balik dalam nasib mereka.
- AFP
Solanke merenungkan peluang-peluang yang terbuang
Meski tampil heroik di akhir laga, Solanke tetap introspektif soal performa individunya, mengakui bahwa ia seharusnya bisa mengunci kemenangan jauh lebih awal. Mantan penyerang Bournemouth itu terus menjadi ancaman bagi lini belakang United, tetapi gagal mengonversi beberapa peluang emas pada babak pertama ketika Tottenham jelas menjadi tim yang lebih unggul.
"Saya mungkin seharusnya mencetak tiga gol hari ini," aku sang penyerang setelah peluit akhir. "Saya ingin memastikan saya terus mendapatkan sebanyak mungkin peluang. Saya mencetak satu gol jadi saya bersyukur untuk itu."
Kegigihannya akhirnya membuahkan hasil ketika sundulannya meluncur melewati Senne Lammens yang terpaku, membungkam pendukung tuan rumah.
Kartu merah Bentancur dan semangat tim
Jalannya pertandingan berubah secara signifikan pada menit ke-78 ketika Rodrigo Bentancur dikartu merah karena keterlibatannya dalam konfrontasi panas dengan Luke Shaw. Solanke mencatat bahwa reaksi para pemain di lapangan mencerminkan skuad yang siap berjuang satu sama lain, terlepas dari situasi atau skor pertandingan.
Mengomentari kartu merah itu dan reaksi skuad setelahnya, Solanke berkata: "Semuanya terjadi begitu cepat jadi saya belum melihat tayangan ulangnya. Itu menunjukkan daya juang tim. Semua orang sangat lapar untuk melakukan hal yang benar dan menunjukkan gairah yang tepat." Kegigihan ini memang persis seperti yang dicari De Zerbi, karena pelatih asal Italia itu berulang kali meminta para pemainnya untuk menunjukkan lebih banyak "kepribadian" di lapangan.
- AFP
Menatap kebangkitan cepat
Meski satu poin itu cukup untuk mengangkat Tottenham dari dasar klasemen Premier League, klub tersebut masih berada dalam posisi yang rawan. Tidak adanya kemenangan dalam enam laga pembuka mereka menjadi kekhawatiran besar, tetapi keyakinan di dalam kubu tim tetap tak tergoyahkan. Solanke yakin bahwa jika mereka bisa memadukan ketangguhan yang baru ditemukan ini dengan dominasi serangan yang mereka tunjukkan pada 45 menit pertama, hasil positif pada akhirnya akan membaik.
"Masih banyak yang harus kami benahi. Mentalitas dan karakter kami sangat bagus. Pada akhirnya kami akan memperbaiki semuanya dan kami akan melesat lebih cepat daripada nanti," pungkas Solanke. Menurut klasemen langsung Premier League, hasil imbang itu membuat Tottenham tetap berada di tiga terbawah, tetapi jarak ke zona aman masih tipis.
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