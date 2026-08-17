Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Rasanya terbalik!' - Jamie Carragher kecam transfer mundur Youri Tielemans oleh Manchester United setelah gagal mendapatkan bintang Tottenham
Carragher pertanyakan logika Tielemans
Carragher mengungkapkan keraguan serius atas keputusan Man United merekrut Tielemans, dengan menyebut transfer itu terasa seperti terjadi dalam urutan yang salah. Gelandang internasional Belgia itu merampungkan kepindahan senilai £35 juta ke Old Trafford dari Aston Villa bulan lalu, dengan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun untuk menjadi bagian penting dari revolusi lini tengah Carrick.
Berbicara di The Overlap, yang dipersembahkan oleh Sky Bet, Carragher menjelaskan kebingungannya mengenai jalur karier yang diambil Tielemans. Mantan bek Liverpool itu mengatakan: "Soal Tielemans, saya sedang menonton Piala Super [UEFA] [antara PSG dan Aston Villa] dan saya baru saja melihat bahwa Man United sedang bermain melawan Leeds di ITV, jadi saya menontonnya.
"Tiba-tiba saya terpikir sedikit, Tielemans sedang mengambil sepak pojok, dan saya jadi berpikir, dia pemain bagus, jangan salah paham. Tapi rasanya dia seharusnya sudah berada di United beberapa tahun lalu, lalu pindah ke Villa, bukan berada di Villa lalu pindah ke United.
"Saya tidak mengatakan bahwa masa terbaiknya sudah lewat, tetapi rasanya seperti terbalik. Tiga tahun terakhir seharusnya dia berada di United, lalu dia dijual ke Villa."
- Getty Images Sport
Gagal mendapatkan Mateus Fernandes
Mantan bek Inggris itu juga sama kritisnya terhadap kegagalan United mengamankan Mateus Fernandes, yang justru bergabung dengan Tottenham Hotspur dalam transfer besar. Meski United sempat menggelar pembicaraan dengan West Ham terkait bintang Portugal itu, mereka pada akhirnya mundur dari banderol £85 juta, sehingga memberi kesempatan kepada rival mereka dari London untuk bergerak.
Carragher menjelaskan keterkejutannya atas kurang agresifnya United di bursa transfer untuk pemain muda itu, dengan mengatakan: "Saya sedikit khawatir ketika melihat United dikaitkan dengan Fernandes karena saya pikir itu bisa menjadi perekrutan yang bagus. Saya hanya melihat dia, usianya, dan terkejut United tidak mengejar Fernandes.
"Mereka bilang itu terlalu mahal, tetapi apakah semahal itu? Saya tahu £85 juta itu jumlah yang besar, tetapi sekarang Anda tidak akan pernah mendapatkan gelandang papan atas dengan £50 juta."
Perombakan lini tengah di bawah asuhan Carrick
Di bawah arahan Carrick, United telah melakukan upaya signifikan untuk membangun kembali lini tengah mereka setelah kepergian veteran berkarakter tegas Casemiro pada akhir musim lalu. Perekrutan Andrey Santos dipandang sebagai pernyataan besar, tetapi penambahan Tielemans setelah itu memecah opini.
Meski banyak wajah baru datang, legenda klub Paul Scholes meyakini aktivitas mereka di bursa belum selesai. Scholes menyarankan bahwa skuad itu masih kurang dalam hal kedalaman di area pertahanan dan tengah yang krusial jika mereka benar-benar ingin menantang perebutan gelar Premier League.
- Getty Images Sport
Scholes mengidentifikasi area-area prioritas
Mendukung gagasan bahwa United mungkin masih kekurangan, Scholes menyoroti area yang harus dibidik klub berikutnya sebelum bursa transfer ditutup. "Posisi prioritas untuk United... pikirkan posisi yang paling dibutuhkan," kata Scholes. "Kami punya pemain yang bisa menjadi pelapis di area depan, saya pikir [Matheus] Cunha bisa bermain sebagai penyerang tengah, dan [Bryan] Mbeumo bisa bermain sebagai penyerang tengah. Dan Anda juga masih punya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Marcus Rashford, tetapi sekali lagi, ada opsi lain di area itu. Saya masih berpikir bek tengah atau gelandang tengah adalah prioritas."
Saat Manchester United bersiap untuk laga pembuka Premier League melawan tim promosi Hull City pada Sabtu ini, perdebatan mengenai pengeluaran mereka pada musim panas ini terus bergulir. Apakah Tielemans bisa membuktikan Carragher salah dan menunjukkan bahwa dirinya memang merupakan peningkatan untuk skuad modern United masih harus dilihat.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami