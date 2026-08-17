Carragher mengungkapkan keraguan serius atas keputusan Man United merekrut Tielemans, dengan menyebut transfer itu terasa seperti terjadi dalam urutan yang salah. Gelandang internasional Belgia itu merampungkan kepindahan senilai £35 juta ke Old Trafford dari Aston Villa bulan lalu, dengan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun untuk menjadi bagian penting dari revolusi lini tengah Carrick.

Berbicara di The Overlap, yang dipersembahkan oleh Sky Bet, Carragher menjelaskan kebingungannya mengenai jalur karier yang diambil Tielemans. Mantan bek Liverpool itu mengatakan: "Soal Tielemans, saya sedang menonton Piala Super [UEFA] [antara PSG dan Aston Villa] dan saya baru saja melihat bahwa Man United sedang bermain melawan Leeds di ITV, jadi saya menontonnya.

"Tiba-tiba saya terpikir sedikit, Tielemans sedang mengambil sepak pojok, dan saya jadi berpikir, dia pemain bagus, jangan salah paham. Tapi rasanya dia seharusnya sudah berada di United beberapa tahun lalu, lalu pindah ke Villa, bukan berada di Villa lalu pindah ke United.

"Saya tidak mengatakan bahwa masa terbaiknya sudah lewat, tetapi rasanya seperti terbalik. Tiga tahun terakhir seharusnya dia berada di United, lalu dia dijual ke Villa."