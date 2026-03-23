"Rasanya seperti penampilan sekadar formalitas" - Wayne Rooney mengkritik Pep Guardiola atas perlakuan "menyedihkan" terhadap Phil Foden di final Carabao Cup

Berkurangnya waktu bermain pemain berusia 25 tahun ini menjadi salah satu kisah paling mengejutkan di musim City. Setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pilihan Pemain PFA pada musim 2023/24, Foden kesulitan mempertahankan posisinya setelah kedatangan Rayan Cherki dan Antoine Semenyo. Bahkan, ia menggantikan Cherki pada menit ke-90 di Wembley, yang menunjukkan betapa jauh posisinya telah merosot dalam hierarki tim.

"Saya merasa sedih untuknya, tapi bukan karena dia masuk sebagai pengganti di final piala," kata Rooney dalam acara Wayne Rooney Show di BBC. "Ada pertandingan beberapa hari lalu di mana dia bahkan tidak turun ke lapangan. Jika yang masuk di akhir adalah Max Dowman, orang akan berpikir itu pengalaman yang bagus. Tapi melihat Phil Foden masuk di final piala, rasanya seperti pengganti belas kasihan hanya untuk membuatnya turun ke lapangan."

Foden hanya tampil sebagai starter dalam empat dari 13 pertandingan terakhir City di semua kompetisi dan belum mencetak gol dalam 20 pertandingan, rentetan yang berlanjut sejak pertengahan Desember. Rooney menambahkan: "Saya tidak tahu apa yang terjadi, dia adalah pemain top. Rasanya aneh dia tidak bisa mendekati tim. Rasanya ada sesuatu yang terjadi di sana. Saya pikir Foden sedang dalam performa bagus, tapi tiba-tiba kita tidak melihatnya mendapat menit bermain.”