AFP
"Rasanya seperti penampilan sekadar formalitas" - Wayne Rooney mengkritik Pep Guardiola atas perlakuan "menyedihkan" terhadap Phil Foden di final Carabao Cup
Kehilangan reputasi
Berkurangnya waktu bermain pemain berusia 25 tahun ini menjadi salah satu kisah paling mengejutkan di musim City. Setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pilihan Pemain PFA pada musim 2023/24, Foden kesulitan mempertahankan posisinya setelah kedatangan Rayan Cherki dan Antoine Semenyo. Bahkan, ia menggantikan Cherki pada menit ke-90 di Wembley, yang menunjukkan betapa jauh posisinya telah merosot dalam hierarki tim.
"Saya merasa sedih untuknya, tapi bukan karena dia masuk sebagai pengganti di final piala," kata Rooney dalam acara Wayne Rooney Show di BBC. "Ada pertandingan beberapa hari lalu di mana dia bahkan tidak turun ke lapangan. Jika yang masuk di akhir adalah Max Dowman, orang akan berpikir itu pengalaman yang bagus. Tapi melihat Phil Foden masuk di final piala, rasanya seperti pengganti belas kasihan hanya untuk membuatnya turun ke lapangan."
Foden hanya tampil sebagai starter dalam empat dari 13 pertandingan terakhir City di semua kompetisi dan belum mencetak gol dalam 20 pertandingan, rentetan yang berlanjut sejak pertengahan Desember. Rooney menambahkan: "Saya tidak tahu apa yang terjadi, dia adalah pemain top. Rasanya aneh dia tidak bisa mendekati tim. Rasanya ada sesuatu yang terjadi di sana. Saya pikir Foden sedang dalam performa bagus, tapi tiba-tiba kita tidak melihatnya mendapat menit bermain.”
Foden menargetkan kembalinya ke lapangan
Meskipun merasa frustrasi karena perannya yang terbatas, Foden tetap bersikap profesional saat merayakan trofi terbaru City. Gelandang tersebut mengakui bahwa performanya belum berada di puncak, namun ia mengungkapkan keinginannya untuk merebut kembali posisinya di starting XI Guardiola menjelang fase krusial musim ini.
Menyikapi situasinya saat ini setelah peluit akhir dibunyikan, Foden berbicara mengenai “pasang surut” yang bisa dialami seorang pesepakbola.
"Ini hanya soal bagaimana Anda bangkit kembali," katanya. "Saya tetap fokus, berusaha berlatih sebaik mungkin setiap hari, dan semoga setelah jeda internasional saya kembali dengan kondisi yang jauh lebih tajam, serta bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak dan kembali ke performa seperti di awal musim."
Kekhawatiran menjelang Piala Dunia
Meskipun Foden telah masuk dalam daftar sementara 35 pemain timnas Inggris pilihan Thomas Tuchel untuk laga-laga internasional bulan Maret, minimnya waktu bermainnya di kompetisi domestik menjadi masalah utama. Rooney yakin situasi saat ini akan sangat membebani pikiran gelandang tersebut menjelang turnamen musim panas.
"Pertama-tama, dia pasti senang timnya memenangkan piala, tapi dari sudut pandang pribadi, dia pasti ingin berada di lapangan dan memberikan pengaruh," kata Rooney. "Itu akan menjadi hal yang sulit baginya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Foden?
Foden berharap dapat membuat pelatih Timnas Inggris, Tuchel, terkesan dalam laga-laga mendatang melawan Uruguay dan Jepang. Pemain berusia 25 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti saat Inggris menutup rangkaian pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Serbia dan Albania pada bulan November.