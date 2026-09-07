Maitland-Niles menikmati awal yang seperti mimpi bersama Everton dengan menutup debutnya untuk klub lewat gol penyeimbang emosional pada menit-menit akhir. Berbicara kepada Sky Sports, mantan pemain Arsenal itu mengatakan: "Rasanya seperti menang. Kami berjuang habis-habisan dan pada akhirnya berhasil mendapatkan satu poin. Penonton mendukung kami, dan kami terus berjuang sampai akhir, itulah mengapa Anda mendapatkan hasil seperti itu.

"Luar biasa [bisa mencetak gol itu]; semua orang ingin memulai seperti itu, dan syukurlah saya melakukannya. Bola jatuh kepada saya di tepi kotak penalti; saya melepaskan tendangan, dan bola berakhir di sudut atas gawang, yang membuat saya senang. Saya datang untuk bekerja keras. Ini adalah tim yang penuh pekerja keras, jadi saya langsung cocok. Saya akan menunjukkan bahwa saya bisa langsung cocok dan menjalankan peran saya serta memberi sebanyak yang diberikan semua orang, kalau bukan lebih."