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'Rasanya seperti kemenangan' - Ainsley Maitland-Niles merefleksikan gol penyeimbang dramatis pada menit ke-96 dalam debutnya melawan Manchester United
Everton selamatkan poin dramatis
Everton dua kali bangkit dari ketertinggalan untuk mengamankan satu poin berharga lewat gol dramatis pada masa injury time. Bryan Mbeumo membawa tim tamu unggul sebelum Tyrique George menyamakan kedudukan, tetapi pemain pengganti Benjamin Sesko tampak membawa United menuju kemenangan pada menit ke-88. Maitland-Niles kemudian memanfaatkan kepanikan di lini belakang pada menit ke-96, melepaskan tembakan tak terbendung ke pojok atas gawang untuk menjaga awal tak terkalahkan tuan rumah di liga.
- Getty Images Sport
Pahlawan debut memuji semangat
Maitland-Niles menikmati awal yang seperti mimpi bersama Everton dengan menutup debutnya untuk klub lewat gol penyeimbang emosional pada menit-menit akhir. Berbicara kepada Sky Sports, mantan pemain Arsenal itu mengatakan: "Rasanya seperti menang. Kami berjuang habis-habisan dan pada akhirnya berhasil mendapatkan satu poin. Penonton mendukung kami, dan kami terus berjuang sampai akhir, itulah mengapa Anda mendapatkan hasil seperti itu.
"Luar biasa [bisa mencetak gol itu]; semua orang ingin memulai seperti itu, dan syukurlah saya melakukannya. Bola jatuh kepada saya di tepi kotak penalti; saya melepaskan tendangan, dan bola berakhir di sudut atas gawang, yang membuat saya senang. Saya datang untuk bekerja keras. Ini adalah tim yang penuh pekerja keras, jadi saya langsung cocok. Saya akan menunjukkan bahwa saya bisa langsung cocok dan menjalankan peran saya serta memberi sebanyak yang diberikan semua orang, kalau bukan lebih."
Pencapaian menyoroti penampilan penuh daya juang
Gol yang tercipta pada menit 95:11 itu menjadi gol Premier League paling telat Everton di stadion baru mereka. Selain mengakhiri paceklik pribadinya di kompetisi itu yang berlangsung sejak Desember 2018, Maitland-Niles menjadi pemain pertama dalam sejarah klub yang mencetak gol dari luar kotak penalti pada debutnya di Premier League.
Manajer David Moyes, yang merasa timnya pantas mendapatkan tiga poin penuh, mengatakan kepada Sky Sports: "Saya kecewa karena kami hanya mendapat satu poin. Saya berharap itu tiga poin. Saya pikir kami juga pantas mendapatkannya. Stadion ini membutuhkan momen-momen spesial, dan mungkin itu belum cukup spesial, tetapi penting bagi kami untuk tidak kalah. Anda ingin membangun sedikit momentum. Semoga kelompok pemain yang kami miliki di sini akan tetap bersama, saling menjaga, dan saya pikir mereka melakukan itu."
- News Images
Ujian berat menanti keduanya
Everton yang berada di peringkat kedelapan akan berupaya memperpanjang awal musim tanpa kekalahan mereka saat bertandang ke London utara untuk menghadapi Tottenham Hotspur pada Sabtu, 12 September. Sementara itu, United tidak punya banyak waktu untuk meratapi kelengahan mereka di lini belakang pada akhir laga karena komitmen di Eropa sudah menanti. Tim asuhan Michael Carrick akan menjamu klub Azerbaijan, Sabah, di Old Trafford pada Kamis untuk memulai kampanye Liga Champions mereka.
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