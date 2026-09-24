Penyerang berusia 33 tahun itu sudah cukup sering mengalami momen nyaris berhasil di level internasional. Namun, ia meyakini bahwa cara kekalahan terbaru ini terjadi bahkan melampaui kegagalan penaltinya yang terkenal di perempat-final melawan Prancis di Qatar.

"Saya pernah tampil di final, semifinal, dan sudah begitu dekat," jelas Kane. "Masing-masing terasa menyakitkan dengan cara yang berbeda. Yang ini jelas menyakitkan. Lebih dari yang lain. Saya mungkin akan bilang bahkan lebih menyakitkan daripada saat saya gagal mengeksekusi penalti di Qatar, hanya karena cara itu terjadi."

Rasa frustrasi itu muncul dari apa yang dirasakannya sebagai kemunduran secara taktik dan mental. "Rasanya itu bukan kami sebagai sebuah tim," tambahnya. "Itu bukan tim yang ingin kami jadi dan yang kami katakan akan kami jadi. Saya pikir terkadang ketika Anda mungkin melawan keyakinan Anda sendiri lalu kalah, rasanya 10 kali lebih buruk."



