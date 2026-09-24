Getty Images Sport
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'Rasanya seperti itu bukan kami' - superstar Bayern Munich Harry Kane mengakui tersingkirnya Inggris di Piala Dunia oleh Argentina adalah patah hati paling menyakitkan yang pernah ia rasakan bersama tim nasional Inggris
Luka Piala Dunia untuk Inggris masih terasa
Sepuluh pekan setelah kekalahan telak di semifinal Piala Dunia, Inggris kembali berkumpul di bawah Thomas Tuchel. Skuad kini mengalihkan fokus ke kampanye UEFA Nations League yang akan datang dan jalan panjang menuju Euro 2028. Namun, dampak psikologis dari tersingkir oleh Argentina masih menjadi beban berat bagi tim nasional.
Kekecewaan itu begitu mendalam sehingga Kane tidak sanggup menyaksikan ajang puncak sepakbola dunia di MetLife Stadium. Sebagai gantinya, striker Bayern Munich itu mengalihkan perhatian dengan bermain golf di New York saat Spanyol dan Argentina bertarung memperebutkan trofi.
- Getty Images Sport
Kane merefleksikan ditinggalkannya identitas Inggris
Penyerang berusia 33 tahun itu sudah cukup sering mengalami momen nyaris berhasil di level internasional. Namun, ia meyakini bahwa cara kekalahan terbaru ini terjadi bahkan melampaui kegagalan penaltinya yang terkenal di perempat-final melawan Prancis di Qatar.
"Saya pernah tampil di final, semifinal, dan sudah begitu dekat," jelas Kane. "Masing-masing terasa menyakitkan dengan cara yang berbeda. Yang ini jelas menyakitkan. Lebih dari yang lain. Saya mungkin akan bilang bahkan lebih menyakitkan daripada saat saya gagal mengeksekusi penalti di Qatar, hanya karena cara itu terjadi."
Rasa frustrasi itu muncul dari apa yang dirasakannya sebagai kemunduran secara taktik dan mental. "Rasanya itu bukan kami sebagai sebuah tim," tambahnya. "Itu bukan tim yang ingin kami jadi dan yang kami katakan akan kami jadi. Saya pikir terkadang ketika Anda mungkin melawan keyakinan Anda sendiri lalu kalah, rasanya 10 kali lebih buruk."
Menggunakan kekecewaan untuk memacu ambisi Euro 2028
Ke depannya, Kane menuntut pembicaraan yang lebih mendalam di dalam tim untuk mengatasi masalah berulang mereka saat menghadapi lawan elite pada fase akhir turnamen besar. Ia menegaskan rasa sakit itu harus menjadi bahan bakar untuk membantu skuad mencari cara mempertahankan identitas mereka dalam momen-momen bertekanan tinggi.
"Itu adalah sesuatu yang belum benar-benar bisa kami lakukan pada fase akhir turnamen melawan negara-negara yang lebih besar dan lebih baik," aku pemain internasional dengan 121 caps itu. "Mungkin itu campuran dari berbagai hal. Mungkin soal kepribadian, mungkin mentalitas, mungkin juga arah dan bagaimana kami ingin bermain dalam laga-laga tersebut."
Untuk menjembatani kesenjangan itu, sang kapten memandang UEFA Nations League mendatang sebagai batu loncatan yang sangat penting. "Saya tahu ada anggapan bahwa Nations League mungkin tidak terlalu penting, tetapi ketika Anda sudah begitu lama tidak menang, saya rasa perasaan memenangkan trofi bersama Inggris kemudian bisa melejitkan kami menuju Euro dalam beberapa tahun ke depan," kata Kane, sambil mendesak rekan-rekan setimnya untuk menyambut kompetisi itu.
- Getty Images Sport
Skuad yang terkuras bersiap menghadapi ujian melawan Spanyol
Upaya Inggris untuk menebus kegagalan dimulai pada Sabtu di Wembley melawan Spanyol. Laga ini memiliki arti besar, karena tim tamu mengalahkan tim asuhan Tuchel di final Kejuaraan Eropa terakhir dan pada akhirnya mencapai final Piala Dunia yang sangat didambakan Inggris.
Persiapan terganggu oleh serangkaian masalah kebugaran, dengan lima penarikan diri terbaru menambah daftar cedera yang sudah ada. Meski Kane sebelumnya mengkritik pemain yang mundur pada akhir 2024, kali ini ia mengambil sikap yang lebih lunak. Dengan mengakui beratnya jadwal Premier League dibandingkan jeda musim dinginnya sendiri di Jerman, Kane menegaskan bahwa ia mempercayai rekan-rekan setimnya untuk mengelola kondisi tubuh mereka.
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