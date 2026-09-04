AgenciaLOF
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'Rasanya seperti dalam keadaan terkepung' - Bagaimana krisis perbatasan yang kian memanas memaksa 15 pemain membatalkan transfer ke AD Ceuta
Krisis migran mengganggu perekrutan
Klub Spanyol Ceuta mengalami pukulan besar terhadap rencana mereka membangun skuad menyusul arus masuk migran yang belum pernah terjadi sebelumnya ke enklave otonom Afrika Utara itu. Menurut laporan kantor berita EFE, sekitar 80.000 migran telah melintasi perbatasan dari Maroko di sepanjang garis pantai atau dengan berenang melewati pemecah gelombang Tarajal dan Benzu sejak akhir Juli. Lonjakan yang sangat besar itu memberi tekanan besar pada fasilitas penampungan setempat, sehingga pemerintah Ceuta mendesak otoritas Spanyol untuk menetapkan keadaan darurat nasional.
- AgenciaLOF
Presiden memerinci gagalnya transfer
Berbicara kepada Cadena SER, presiden Ceuta, Hamido, mengungkapkan bahwa "hingga 15 pemain menolak" meski kesepakatan nyaris rampung, dengan alasan kekhawatiran soal keamanan dari keluarga mereka: "Istri mereka takut, anak-anak... Itu bisa dimengerti mengingat informasi yang sampai kepada mereka. Jika Anda tidak menjalaninya, rasanya seperti keadaan terkepung."
Ia mengakui bahwa "situasi di kota ini telah berubah" hanya dalam waktu satu bulan, yang sebelumnya "berada dalam kondisi baik dari segi pariwisata, ekonomi, dan olahraga," sebelum menambahkan: "Ceuta lebih dari sekadar sebuah klub: empat budaya hidup berdampingan di sini dan kami semua saling merangkul; tempat ini telah menjadi suaka dan tim ini telah menjadi faktor pemersatu yang sangat kuat."
Klub melindungi skuad pemain
Hamido menjelaskan bahwa skuad pemain dan staf pelatih terus bekerja dalam lingkungan yang aman: "Para pemain dan manajer punya keluarga dan anak-anak. Mereka melihat kota ini tidak seperti yang mereka kira selama ini, dan itu memengaruhi mereka, tetapi mereka berlatih seperti biasa. Ini aman, dan polisi melakukan pekerjaan yang luar biasa."
Klub bahkan menawarkan target transfer untuk datang berkunjung tanpa kewajiban apa pun sebelum mengamankan tambahan pemain di saat-saat akhir: "Kami mengundang mereka untuk datang dan melihatnya tanpa kewajiban apa pun, untuk melihat fasilitas, cara kami bekerja... dan pada hari terakhir, kami berhasil menuntaskan perekrutan. Saya yakin kami akan bersaing dengan skuad ini. Kami tidak gugup, dan kami tidak terobsesi semata-mata pada hasil instan. Kami berusaha melindungi para pemain dan menjaga mereka tetap dalam gelembung."
- NurPhoto
Ujian Celta menanti Ceuta
Ceuta saat ini terpuruk di dasar klasemen setelah menelan tiga kekalahan beruntun tanpa meraih satu poin pun pada awal musim. Tim asuhan Jose Juan Romero dijadwalkan menjamu Celta Fortuna pada laga pekan keempat mereka pada 5 September. Pertandingan kandang akhir pekan itu menjadi ujian penting bagi Romero untuk memadukan para pemain barunya dan akhirnya meraih poin perdana mereka musim ini.
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