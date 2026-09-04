'Rasanya seperti dalam keadaan terkepung' - Bagaimana krisis perbatasan yang kian memanas memaksa 15 pemain membatalkan transfer ke AD Ceuta

Berbicara kepada Cadena SER, presiden Ceuta, Hamido, mengungkapkan bahwa "hingga 15 pemain menolak" meski kesepakatan nyaris rampung, dengan alasan kekhawatiran soal keamanan dari keluarga mereka: "Istri mereka takut, anak-anak... Itu bisa dimengerti mengingat informasi yang sampai kepada mereka. Jika Anda tidak menjalaninya, rasanya seperti keadaan terkepung."

Ia mengakui bahwa "situasi di kota ini telah berubah" hanya dalam waktu satu bulan, yang sebelumnya "berada dalam kondisi baik dari segi pariwisata, ekonomi, dan olahraga," sebelum menambahkan: "Ceuta lebih dari sekadar sebuah klub: empat budaya hidup berdampingan di sini dan kami semua saling merangkul; tempat ini telah menjadi suaka dan tim ini telah menjadi faktor pemersatu yang sangat kuat."