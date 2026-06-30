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"Rasanya sangat menyedihkan" - Joshua Kimmich mengakui bahwa Jerman "benar-benar pantas" tersingkir lebih awal dari Piala Dunia
Jerman tersingkir setelah kalah dalam adu penalti melawan Paraguay
Perjalanan Jerman di Piala Dunia berakhir di babak 32 besar setelah kalah dalam adu penalti melawan Paraguay usai 120 menit pertandingan yang penuh kekecewaan. Hasil tersebut menandai berakhirnya turnamen yang kembali mengecewakan bagi tim asuhan Julian Nagelsmann. Kimmich langsung menghadapi media sesaat setelah pertandingan dan tidak menyembunyikan kekecewaannya.
- AFP
Kejujuran yang blak-blakan dari Kimmich
Alih-alih berfokus pada adu penalti itu sendiri, bintang Bayern Munich tersebut menyoroti penampilan Jerman sepanjang kompetisi. Ia berpendapat bahwa Jerman tidak pernah menampilkan permainan terbaiknya dan mengatakan bahwa tersingkirnya tim tersebut merupakan cerminan yang adil dari penampilan mereka sepanjang turnamen.
"Rasanya sangat menyedihkan dan tidak menyenangkan," kata Kimmich. "Kami tidak bermain dalam performa terbaik melawan lawan mana pun. Tiga kali kami mengalami masalah besar saat menghadapi tim-tim yang bukan kelas dunia. Itu fakta. Kami benar-benar pantas tersingkir."
Tidak ada alasan bagi skuad Jerman
Kimmich juga memberikan penilaian yang sangat jujur setelah kekalahan tersebut, dengan menegaskan bahwa Jerman telah tampil jauh di bawah standar yang diharapkan dari mereka. Ia menegaskan bahwa para pemainlah—bukan staf pelatih atau pengaruh dari luar—yang bertanggung jawab atas tersingkirnya tim tersebut.
"Kami bermain di sini untuk membuat Jerman bangga," tambahnya. "Sejak kecil, saya selalu menyaksikan Jerman mencapai babak semifinal dan final. Kami tidak mampu memberikan hal itu kepada para penonton di rumah.
"Saya rasa masyarakat di Jerman saat ini membutuhkan sesuatu yang bisa dibanggakan - sayangnya, itu bukan tim nasional. Kami, para pemain di lapangan, yang mengacaukannya, dan kami bertanggung jawab atas hal itu. Ini bukan kesalahan pelatih, bukan kesalahan media, bukan kesalahan wasit, dan bukan kesalahan lawan. Ini sepenuhnya kesalahan kami."
- AFP
Babak lain yang mengecewakan bagi Jerman
Kegagalan Jerman kali ini melanjutkan rentetan hasil buruk mereka di turnamen-turnamen besar. Setelah tersingkir di babak penyisihan grup pada 2018 dan 2022, kampanye kali ini pun berakhir jauh di bawah ekspektasi. Perhatian kini akan tertuju pada bagaimana Jerman merespons setelah turnamen yang kembali mengecewakan ini. Tantangan bagi Nagelsmann dan skuadnya adalah mengatasi masalah-masalah yang terungkap selama Piala Dunia dan mengembalikan standar yang diharapkan dari salah satu kekuatan tradisional sepak bola internasional.