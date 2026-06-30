"Rasanya sangat menyedihkan" - Joshua Kimmich mengakui bahwa Jerman "benar-benar pantas" tersingkir lebih awal dari Piala Dunia

Kimmich juga memberikan penilaian yang sangat jujur setelah kekalahan tersebut, dengan menegaskan bahwa Jerman telah tampil jauh di bawah standar yang diharapkan dari mereka. Ia menegaskan bahwa para pemainlah—bukan staf pelatih atau pengaruh dari luar—yang bertanggung jawab atas tersingkirnya tim tersebut.

"Kami bermain di sini untuk membuat Jerman bangga," tambahnya. "Sejak kecil, saya selalu menyaksikan Jerman mencapai babak semifinal dan final. Kami tidak mampu memberikan hal itu kepada para penonton di rumah.

"Saya rasa masyarakat di Jerman saat ini membutuhkan sesuatu yang bisa dibanggakan - sayangnya, itu bukan tim nasional. Kami, para pemain di lapangan, yang mengacaukannya, dan kami bertanggung jawab atas hal itu. Ini bukan kesalahan pelatih, bukan kesalahan media, bukan kesalahan wasit, dan bukan kesalahan lawan. Ini sepenuhnya kesalahan kami."