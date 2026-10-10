Getty Images Sport
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'Rasanya menyenangkan' - bintang Manchester City Erling Haaland mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak dikenali di tempat umum setelah meninggalkan rambut panjang khasnya
Haaland menikmati kehidupan yang tenang
Haaland sudah lama menjadi salah satu figur paling mudah dikenali dalam sepak bola dunia, sebagian besar berkat kombinasi penyelesaian akhirnya yang klinis dan penampilannya yang khas bak Viking. Namun,penyerang berusia 26 tahun itu memutuskan sudah waktunya untuk berubah menjelang musim ini, dengan memilih tampilan baru yang radikal dan mengejutkan seluruh dunia olahraga. Terlepas dari statusnya sebagai ikon global, sang striker mendapati bahwa penampilan barunya membuatnya jauh lebih mudah membaur di tengah keramaian dibandingkan sebelumnya.
Berbicara tentang peralihannya ke potongan rambut yang lebih pendek, pemain internasional Norwegia itu menjelaskan bahwa hilangnya rambut pirang panjangnya telah mengubah cara publik memandangnya dalam kehidupan sehari-hari. "Saya tidak terlalu sering dikenali di jalan lagi. Anda tidak lagi melihat rambut pirang indah itu. Ini sebuah perubahan dan saya rasa itu menyenangkan," katanya kepada Sky Sports.
- Getty Images Sport
Potongan rambut baru yang dramatis picu kehebohan global
Haaland memperkirakan gaya rambut barunya yang dramatis akan memicu sedikit kehebohan di dunia maya, tetapi besarnya ketertarikan internasional benar-benar di luar dugaannya. Media global dan para penggemar dengan cepat terpaku pada setiap detail transformasi pribadinya, menjadikan penampilan barunya sebagai headline di seluruh dunia.
Terlepas dari sorotan yang begitu intens, striker bintang itu menanggapi perhatian tambahan tersebut dengan santai. "Saya memperkirakan ini akan sedikit viral, tetapi saya tidak menyangka seluruh dunia akan melihat saya dengan potongan rambut baru saya, itu cukup lucu," tambahnya.
Tetap dengan tampilan baru
Melepas kuncir kuda menandai putar balik besar bagi sang striker, yang sebelumnya mengklaim bahwa rambut panjangnya menjadi sumber kekuatannya di lapangan. Ia bahkan pernah menyebut Zlatan Ibrahimovic menasihatinya agar tidak pernah memotong rambut itu, meski jelas pada musim ini ia memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri. Ibrahimovic sendiri termasuk di antara banyak suara yang bereaksi terhadap perubahan tersebut, dengan bercanda bertanya kepada pemain City itu apakah ia kalah taruhan sebelum dimulainya musim Premier League saat ini.
Rambut pirang itu begitu melekat pada citra Haaland sehingga baru-baru ini menjadi subjek sengketa hukum. Seperti dilaporkan oleh AFP, sang striker dan perwakilannya mengambil langkah hukum terhadap Norwegian Air Shuttle setelah perusahaan itu menggunakan gambar pesawat yang telah diubah secara digital dengan kuncir kuda untuk mempromosikan tiket penerbangan. Meski pihak maskapai mengklaim unggahan itu merupakan bentuk dukungan spontan untuk tim nasional, gugatan tersebut menyoroti betapa berharganya penanda estetika khas Haaland itu di dunia komersial.
- Getty Images Sport
Dominasi di lapangan tetap berlanjut
Meski penampilannya berubah, efisiensinya yang mematikan di depan gawang tetap persis sama. Haaland menikmati awal yang luar biasa pada musim baru di bawah Enzo Maresca, yang mengambil alih kursi panas di Stadion Etihad setelah kepergian Pep Guardiola. Striker itu sudah mencetak tujuh gol dalam tujuh penampilan pertamanya di semua kompetisi, membuktikan bahwa insting mencetak golnya tidak terkait dengan panjang rambutnya seperti yang pernah ia kelakarkan.
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