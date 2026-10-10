Haaland sudah lama menjadi salah satu figur paling mudah dikenali dalam sepak bola dunia, sebagian besar berkat kombinasi penyelesaian akhirnya yang klinis dan penampilannya yang khas bak Viking. Namun,penyerang berusia 26 tahun itu memutuskan sudah waktunya untuk berubah menjelang musim ini, dengan memilih tampilan baru yang radikal dan mengejutkan seluruh dunia olahraga. Terlepas dari statusnya sebagai ikon global, sang striker mendapati bahwa penampilan barunya membuatnya jauh lebih mudah membaur di tengah keramaian dibandingkan sebelumnya.

Berbicara tentang peralihannya ke potongan rambut yang lebih pendek, pemain internasional Norwegia itu menjelaskan bahwa hilangnya rambut pirang panjangnya telah mengubah cara publik memandangnya dalam kehidupan sehari-hari. "Saya tidak terlalu sering dikenali di jalan lagi. Anda tidak lagi melihat rambut pirang indah itu. Ini sebuah perubahan dan saya rasa itu menyenangkan," katanya kepada Sky Sports.