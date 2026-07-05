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Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

“Rasanya memang pas” - Christian Pulisic dan para bintang USMNT terkejut setelah perkembangan terbaru terkait skorsing Folarin Balogun memungkinkan sang penyerang tampil dalam laga melawan Belgia

Analysis
USA
F. Balogun
FEATURES
USA vs Belgium
Belgium
World Cup

Para bintang terkemuka sepak bola Amerika mengetahui berita hari Minggu itu dengan cara yang sama seperti orang lain pada umumnya, dan kini mereka berharap dapat memanfaatkannya dalam pertandingan babak 16 besar mereka.

SEATTLE -- Awalnya, Chris Richards mengira itu ulah kecerdasan buatan (AI). Pasti ada yang akunnya diretas atau semacamnya. Berita yang beredar di media sosial itu tidak mungkin benar, pikirnya, tetapi kemudian berita itu mulai menyebar di dalam bus tim nasional pria AS saat dalam perjalanan menuju sesi latihan hari Minggu.

Satu per satu, para anggota USMNT masuk ke akun media sosial masing-masing dan, satu per satu, mereka menyadari bahwa itu benar. Skorsing Folarin Balogun dicabut—istilah yang memang terdengar kaku, tapi tetap akurat. Yang penting adalah hal itu sudah resmi: striker utama USMNT diizinkan bermain dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia melawan Belgia.

"Kami sudah bersemangat di dalam bus, bagaimanapun juga," kata Richards saat menjelaskan momen-momen ketika semua orang mengetahuinya. "Kami punya speaker di bagian belakang, jadi kami hanya mendengarkan musik, lalu satu orang mengatakan sesuatu, orang lain mengatakan hal lain, dan tidak ada yang mau mengonfirmasinya. Tepat saat kami tiba di sini, kami tahu itu benar.

Dia menambahkan: "Saya tidak tahu kapan Balo mengetahuinya. Jika dia tahu sebelum kami, dia merahasiakannya, tapi saya rasa banyak dari kami yang awalnya mengira itu hanya AI. Saya rasa kami sangat bersemangat. Kami mengetahuinya melalui media sosial, yang cukup keren. Masih ada banyak tanda tanya, tapi secara keseluruhan kami sangat senang dan bersemangat."

Keputusan ini mengubah segalanya. Dengan keputusan ini, bintang Piala Dunia USMNT yang sedang naik daun itu diizinkan bermain dalam pertandingan terbesar USMNT. Keputusan yang awalnya membuatnya diskors untuk pertandingan tersebut memang kontroversial. Keputusan untuk mengembalikan statusnya untuk pertandingan itu tentu saja juga kontroversial.

Namun, bagi USMNT, yang terpenting adalah kembalinya Balogun, meskipun kembalinya itu terjadi dalam keadaan yang sangat dramatis.

“Mengingat kami akan menghadapi tim Belgia yang sangat kuat,” kata Richards, “dan mengetahui bahwa striker utama kami sudah kembali, hal ini sangat menggembirakan, dan mungkin memberi kami dorongan ekstra.”

  • USA Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mendengar berita itu

    Richards bukanlah satu-satunya yang tak percaya. Saat kabar itu menyebar di kalangan timnas AS, muncul berbagai macam reaksi. Namun, sebagian besar di antaranya berujung pada kegembiraan.

    "Saya tidak melihatnya di media sosial," kata Christian Pulisic. "Beberapa rekan setim memberitahukannya kepada saya, dan begitu kabar itu tersebar, semua orang membicarakannya. Ini benar-benar nyata."

    Seperti yang dikatakan Pulisic dan Richards, kabar tersebut dengan cepat menyebar di media sosial. Kemudian muncul pernyataan FIFA, yang mengutip Pasal 27 FDC, undang-undang yang sama yang digunakan untuk menangguhkan skorsing Cristiano Ronaldo sebelum turnamen. U.S. Soccer, yang "terlibat dalam proses dengan komite disiplin" menurut seorang juru bicara, mengeluarkan pernyataan mereka sendiri beberapa saat kemudian.

    “Kami menerima keputusan Komite Disiplin dan senang bahwa Folarin Balogun memenuhi syarat untuk bertanding besok,” kata U.S. Soccer. “Seluruh perhatian kami tertuju pada pertandingan babak 16 besar melawan Belgia di Seattle, dan kami menantikan dukungan yang terus menerus dari para penggemar kami yang luar biasa.”

    Adapun Balogun sendiri, reaksinya terhadap berita tersebut terbilang tenang, kata Richards. Dengan cepat, fokusnya beralih ke tugas yang harus dihadapi, bukan pada kabar baik tersebut.

    “Saya rasa dia tetap tenang saat ini,” kata sang bek. “Saya rasa dia masih gugup apakah kabar itu benar atau tidak, tapi saya rasa dia sangat bersemangat.”

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Keputusan itu sendiri

    Sejak Balogun diusir dari lapangan saat melawan Bosnia dan Herzegovina, suasana hati timnas AS tidak berubah. Sepanjang minggu ini, para pemain terus mengatakan hal yang sama: mereka menerima keputusan wasit, meski tidak sependapat dengannya. Balogun sendiri menyoroti hal tersebut pada hari Jumat saat ia berbicara kepada media mengenai skorsingnya saat itu.

    "Kamu mungkin merasa ada ketidakadilan yang menimpamu, tapi itu bukan alasan untuk bersikap tidak sopan atau tidak melakukan hal yang benar," katanya. "Setelah setiap pertandingan, aku berusaha menjabat tangan semua orang. Pertandingan ini pun tidak berbeda. Hal terpenting bagiku adalah memberikan teladan yang benar kepada penonton.

    "Ini adalah sesuatu yang saya sadari: bahwa Piala Dunia mungkin menjadi kali pertama banyak penonton Amerika menyaksikannya. Penting untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa apa pun yang terjadi pada Anda, baik atau buruk, tetaplah menjadi diri sendiri."

    Keputusan FIFA tidak menyebutkan apa pun mengenai keputusan itu sendiri. Keputusan tersebut hanya menyatakan bahwa skorsing Balogun ditangguhkan.

    "Badan yudisial dapat memutuskan untuk menangguhkan sepenuhnya atau sebagian pelaksanaan tindakan disiplin," demikian bunyi peraturan yang dikutip FIFA. "Jika orang yang mendapat manfaat dari penangguhan sanksi tersebut melakukan pelanggaran lain dengan sifat dan tingkat keparahan yang serupa selama masa percobaan, penangguhan tersebut akan dicabut oleh badan yudisial dan sanksi akan diberlakukan tanpa mengurangi kemungkinan sanksi tambahan yang dijatuhkan atas pelanggaran baru tersebut."

    Tentu saja, ketentuan ini pernah dikutip sebelumnya. Cristiano Ronaldo mendapat manfaat dari keputusan serupa menjelang turnamen ini, dengan FIFA mengeluarkan putusan serupa untuk mencegah dia diskors pada awal Piala Dunia.

    Mengenai aturan itu sendiri, para pemain USMNT semuanya mengatakan bahwa mereka tidak begitu paham dengan detail aturan FIFA. Mereka hanya bersyukur bahwa, bagaimanapun caranya, Balogun akan bisa bermain.

    "Balo menanganinya dengan sangat baik, dan saya pikir tim juga menanganinya dengan baik," kata Pulisic. "Kami tidak di sini untuk mengeluh atau mempermasalahkan sesuatu. Anda harus menanganinya dengan baik, dan hal-hal baik akan terjadi pada orang-orang seperti itu. Dia sangat positif. Rasanya memang tepat, kurasa."

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Pengaruh Balogun

    Tak berlebihan jika dikatakan betapa pentingnya hal ini bagi USMNT di lapangan. Setidaknya di sepertiga lapangan depan, Balogun telah menjadi pemain terbaik tim. Dia telah mencetak tiga gol sejauh turnamen ini dan menjadi motor utama serangan serta tekanan tim. Kembalinya dia menjadi dorongan instan bagi peluang USMNT di babak 16 besar.

    "Balo selalu siap," kata Pulisic. "Saya merasa, baik saat saya menguasai bola maupun saat pemain lain menguasai bola, dia selalu melakukan pergerakan. Dia sangat kuat, cepat, dan melakukan banyak hal bagus."

    Richards menambahkan: "Dia menjalani musim yang bagus di Monaco, dan dia datang ke sini dengan momentum yang sama."

    Meskipun hal ini menambah momentum USMNT, ada pertanyaan tentang bagaimana hal ini memengaruhi Belgia. Setelah menghabiskan seminggu mempersiapkan diri menghadapi Ricardo Pepi, Haji Wright, atau opsi lain dari USMNT, tiba-tiba fokus kembali beralih ke Balogun. Mungkinkah itu menjadi keuntungan?

    “Saya tidak tahu,” kata Pulisic. “Jelas susunan pemain selalu berubah, kan? Sebelum pertandingan, kami juga tidak tahu siapa yang akan bermain sebagai penyerang bagi mereka besok. Segalanya bisa berubah, dan ya, jelas setelah mendengar hal itu, mereka harus siap menghadapi opsi-opsi yang berbeda.”

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  • Persiapan untuk Belgia

    Tak lama setelah berita itu, timnas AS turun ke lapangan untuk berlatih. Balogun memulai latihan di tengah-tengah sesi rondo. Semangat para pemain sangat tinggi dan langkah mereka tampak lebih bersemangat saat mereka memulai hari terakhir persiapan mereka.

    Balogun telah menjadi bagian dari persiapan tersebut sepanjang minggu ini, kata rekan-rekan setimnya. Meskipun tidak ada yang mengharapkan dia benar-benar bermain, dia telah berlatih sepanjang minggu, melakukan apa pun yang dia bisa untuk tetap siap dan mempersiapkan rekan-rekan setimnya. Karena itu, tidak ada kekhawatiran mengenai kesiapan Balogun, karena rekan-rekan setimnya mengatakan bahwa dia benar-benar memperlakukannya seperti biasa.

    "Saya tidak ingin membicarakan persiapan orang lain," kata Richards, "tetapi secara mental, kami semua sudah siap untuk besok, terlepas dari siapa yang akan bermain."

    Alex Freeman menambahkan, “Secara mental, dia akan baik-baik saja. Dia mungkin sudah melewati berbagai rintangan sepanjang kariernya, dan menurut saya baginya ini hanyalah sesuatu yang sudah biasa dilakukannya. Tentu saja mungkin bukan situasi spesifik ini, tapi secara umum soal menghadapi rintangan. Saya merasa dia sudah siap secara mental. Dia kuat, bro. Saya pikir dia siap secara mental untuk turun ke lapangan dan memberikan dampak.”

    Kini, terserah Balogun untuk memberikan dampak tersebut. Terlepas dari kontroversi yang terjadi menjelang dan setelah keputusan besar itu, kini ada pertandingan yang harus dimainkan. Semua ini tidak akan berarti apa-apa jika USMNT tersingkir dan Piala Dunia mereka berakhir di tangan Belgia. Namun, semuanya bisa menjadi penting jika mereka berhasil menang.

    Semua mata kini tertuju pada Balogun dan semua mata tertuju pada USMNT saat mereka memasuki pertandingan besar ini, secara tak terduga, dengan kekuatan penuh.

    "Kami sudah siap bermain tanpa dia," kata Pulisic. "Kami diberi kesempatan untuk memainkannya, yang tentu saja sangat bagus bagi kami. Saya terutama merasa senang untuknya. Melihat senyum di wajahnya, dia pantas untuk bermain."

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