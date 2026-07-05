SEATTLE -- Awalnya, Chris Richards mengira itu ulah kecerdasan buatan (AI). Pasti ada yang akunnya diretas atau semacamnya. Berita yang beredar di media sosial itu tidak mungkin benar, pikirnya, tetapi kemudian berita itu mulai menyebar di dalam bus tim nasional pria AS saat dalam perjalanan menuju sesi latihan hari Minggu.

Satu per satu, para anggota USMNT masuk ke akun media sosial masing-masing dan, satu per satu, mereka menyadari bahwa itu benar. Skorsing Folarin Balogun dicabut—istilah yang memang terdengar kaku, tapi tetap akurat. Yang penting adalah hal itu sudah resmi: striker utama USMNT diizinkan bermain dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia melawan Belgia.

"Kami sudah bersemangat di dalam bus, bagaimanapun juga," kata Richards saat menjelaskan momen-momen ketika semua orang mengetahuinya. "Kami punya speaker di bagian belakang, jadi kami hanya mendengarkan musik, lalu satu orang mengatakan sesuatu, orang lain mengatakan hal lain, dan tidak ada yang mau mengonfirmasinya. Tepat saat kami tiba di sini, kami tahu itu benar.

Dia menambahkan: "Saya tidak tahu kapan Balo mengetahuinya. Jika dia tahu sebelum kami, dia merahasiakannya, tapi saya rasa banyak dari kami yang awalnya mengira itu hanya AI. Saya rasa kami sangat bersemangat. Kami mengetahuinya melalui media sosial, yang cukup keren. Masih ada banyak tanda tanya, tapi secara keseluruhan kami sangat senang dan bersemangat."

Keputusan ini mengubah segalanya. Dengan keputusan ini, bintang Piala Dunia USMNT yang sedang naik daun itu diizinkan bermain dalam pertandingan terbesar USMNT. Keputusan yang awalnya membuatnya diskors untuk pertandingan tersebut memang kontroversial. Keputusan untuk mengembalikan statusnya untuk pertandingan itu tentu saja juga kontroversial.

Namun, bagi USMNT, yang terpenting adalah kembalinya Balogun, meskipun kembalinya itu terjadi dalam keadaan yang sangat dramatis.

“Mengingat kami akan menghadapi tim Belgia yang sangat kuat,” kata Richards, “dan mengetahui bahwa striker utama kami sudah kembali, hal ini sangat menggembirakan, dan mungkin memberi kami dorongan ekstra.”