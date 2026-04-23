AFP
Diterjemahkan oleh
"Rasanya lebih menyakitkan daripada yang bisa kujelaskan" - Lamine Yamal menyampaikan pesan penuh emosi kepada para penggemar Barcelona setelah mengalami cedera yang mengakhiri musimnya
Bencana bagi bintang remaja itu
Dunia sepak bola diguncang oleh kabar bahwa musim Yamal telah resmi berakhir. Barcelona mengonfirmasi pada Kamis bahwa penyerang muda tersebut mengalami cedera serius pada otot paha belakangnya, yang dialaminya tak lama setelah ia mencetak gol penentu kemenangan dari titik penalti saat melawan Celta Vigo.
Melalui media sosial untuk berbicara langsung kepada para penggemar, Yamal tidak menyembunyikan kekecewaannya. Lulusan La Masia ini tampil luar biasa sepanjang tahun ini, dan timing dari kemunduran ini—di saat trofi sedang dipertaruhkan—jelas telah memberikan dampak emosional yang besar bagi remaja tersebut saat ia memulai perjalanan pemulihannya.
Yamal membagikan postingan Instagram yang menyentuh hati
Mengakhiri kebisuan seputar cedera tersebut, Yamal mengunggah pernyataan yang menyentuh di akun Instagram resminya. Ia memulai dengan mengatakan: "Cedera ini membuat saya harus absen dari lapangan pada saat saya paling ingin berada di sana, dan rasa sakitnya lebih dari yang bisa saya ungkapkan. Sungguh menyakitkan tidak bisa berjuang bersama rekan-rekan setim saya, tidak bisa membantu saat tim membutuhkan saya. Namun, saya percaya pada mereka dan saya tahu mereka akan memberikan segalanya di setiap pertandingan."
Mendukung Barcelona dari pinggir lapangan
Dengan Barcelona yang saat ini berupaya mengamankan gelar La Liga kedua berturut-turut, absennya Yamal akan sangat terasa di lapangan. Namun, pemain asal Spanyol itu berniat untuk tetap memberikan dukungan secara vokal dari tribun penonton. "Saya akan ada di sana, meski dari luar lapangan, untuk mendukung, memberi semangat, dan mendorong mereka layaknya salah satu dari mereka," tambahnya dalam pesannya kepada para pendukung.
Cedera yang dialaminya meninggalkan kekosongan yang signifikan dalam opsi serangan Flick, terutama menjelang Clasico melawan Real Madrid yang berada di posisi kedua. Dengan klub yang kini terpaksa mempertahankan momentum mereka tanpa pemain paling kreatif mereka, Yamal juga harus berlomba dengan waktu agar bisa pulih sepenuhnya untuk kampanye Piala Dunia 2026 Spanyol.
Berfokus pada hasil yang lebih baik
Meskipun situasinya cukup serius, Yamal menutup pernyataannya dengan sikap tegar dan optimis. Ia sudah menatap ke depan menuju musim 2026-27 dan kembalinya ia ke lapangan Camp Nou. Ia berjanji, "Ini bukanlah akhir; ini hanya jeda. Saya akan kembali lebih kuat, lebih termotivasi dari sebelumnya, dan musim depan akan lebih baik. Terima kasih atas pesan-pesannya dan Visca el Barca."
Perjalanan menuju pemulihan akan panjang, dan masih ada pertanyaan mengenai ketersediaannya untuk Piala Dunia 2026, namun fokus utama Yamal saat ini adalah memulai proses rehabilitasinya. Untuk saat ini, para pendukung Barcelona harus menunggu untuk melihat bintang andalan mereka kembali beraksi, berharap bahwa "jeda" ini memang akan membawa kembalinya sang talenta muda paling menjanjikan di dunia dengan gemilang.