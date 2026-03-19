‘Rasakan bahaya’ - Thierry Henry melontarkan peringatan Liga Champions kepada tim-tim yang mengincar gelar juara setelah Barcelona menghancurkan Newcastle

Kemenangan agregat 8-3 Barcelona atas Newcastle tidak hanya memastikan langkah mereka ke babak selanjutnya di Liga Champions; hal itu juga menghidupkan kembali keyakinan bahwa klub ini sedang kembali ke puncak sepak bola dunia. Mantan penyerang Henry terkesima dengan penampilan tersebut, dan menyatakan bahwa hasil ini telah menimbulkan gelombang kejutan di kompetisi yang tak bisa diabaikan.

Meskipun babak pertama melawan The Magpies menunjukkan sedikit kelemahan, penyesuaian taktis saat jeda terbukti menjadi penentu. Flick tampaknya telah membentuk tim yang memadukan gaya khas Barca dengan intensitas modern yang tak kenal lelah, yang membuat tim Liga Premier itu benar-benar kewalahan di babak-babak akhir.