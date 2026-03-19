‘Rasakan bahaya’ - Thierry Henry melontarkan peringatan Liga Champions kepada tim-tim yang mengincar gelar juara setelah Barcelona menghancurkan Newcastle
Kehebatan Blaugrana di Spotify Camp Nou
Kemenangan agregat 8-3 Barcelona atas Newcastle tidak hanya memastikan langkah mereka ke babak selanjutnya di Liga Champions; hal itu juga menghidupkan kembali keyakinan bahwa klub ini sedang kembali ke puncak sepak bola dunia. Mantan penyerang Henry terkesima dengan penampilan tersebut, dan menyatakan bahwa hasil ini telah menimbulkan gelombang kejutan di kompetisi yang tak bisa diabaikan.
Meskipun babak pertama melawan The Magpies menunjukkan sedikit kelemahan, penyesuaian taktis saat jeda terbukti menjadi penentu. Flick tampaknya telah membentuk tim yang memadukan gaya khas Barca dengan intensitas modern yang tak kenal lelah, yang membuat tim Liga Premier itu benar-benar kewalahan di babak-babak akhir.
Henry memuji transformasi 'mematikan' di babak kedua
Menyikapi skala penampilan yang luar biasa itu, Henry menyatakan bahwa malam itu menandai pergeseran dalam hierarki sepak bola Eropa. Pria asal Prancis itu sedang bertugas sebagai komentator saat menyaksikan serangan gencar di babak kedua yang menghancurkan tim asuhan Eddie Howe.
"Apa yang terjadi bukanlah sekadar kemenangan, melainkan gempa bumi global," kata Henry seperti dikutip Barca Universal. "Babak kedua yang luar biasa! Transformasi total. Karakter yang berbeda. Tekad yang mematikan. Inilah Barcelona yang sesungguhnya. Ketika mereka mau, mereka bisa melakukan apa saja."
Gema dari tim impian
Henry melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa tim ini mulai meniru fondasi legendaris yang dibangun oleh Johan Cruyff selama masa kepelatihannya yang transformatif, dan melontarkan peringatan tegas kepada para pesaing Barca di Liga Champions.
"Mereka adalah tim yang luar biasa. Anda menonton mereka bermain dan berpikir: 'Wow, mereka terlihat sangat meyakinkan!'" kata Henry. "Lalu Anda melihat mereka di kandang dan rasanya seperti… seolah-olah Dream Team Johan Cruyff kembali! Menghentikan Barcelona seperti itu? Hampir mustahil! Inilah wajah Barcelona di bawah Hansi Flick. Ketika sebuah tim bersemangat, mereka tidak meninggalkan apa pun. Selamat, Barcelona. Eropa mulai merasakan ancaman ini."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Kemenangan atas Newcastle memastikan tempat Barcelona di perempat final Liga Champions, di mana mereka akan menghadapi sesama tim Spanyol, Atlético Madrid. Namun, sebelum itu, mereka akan berhadapan dengan Rayo Vallecano dan Los Rojiblancos di La Liga. Tim asal Catalunya itu saat ini memimpin klasemen, unggul empat poin dari Real Madrid.
