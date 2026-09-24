‘Rasa sakitnya terlalu besar!’ - Gianluigi Donnarumma mengungkapkan para pemain Italia menolak membahas kepedihan Piala Dunia saat era Roberto Mancini dimulai

Tim nasional Italia masih terguncang oleh kekecewaan besar setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026 usai kalah menyakitkan lewat adu penalti dari Bosnia dan Herzegovina pada final play-off, pertandingan di mana Italia bermain dengan sepuluh orang untuk sebagian besar laga setelah Alessandro Bastoni mendapat kartu merah pada awal pertandingan. Kemunduran bersejarah ini menandai absennya Italia untuk ketiga kalinya secara beruntun dari turnamen terbesar sepakbola, sebuah kenyataan yang sulit dibayangkan bagi negara yang memiliki empat gelar Piala Dunia, dengan keberhasilan terakhir mereka diraih pada 2006.

Saat ditanya dalam wawancara dengan Sky Sport Italia apakah para pemain yang tampil dalam play-off Piala Dunia yang naas itu pernah duduk bersama untuk membahas apa yang berjalan sangat buruk, kiper Manchester City itu mengakui topik tersebut masih tabu. ‘Sejujurnya, sama sekali tidak ada pembicaraan di antara kami, selain hari ini selama semenit, karena sejujurnya rasa sakitnya masih terlalu besar untuk membuka luka itu lagi. Yang penting adalah menatap ke depan, membangun tim nasional yang hebat, dan pelatih Mancini akan banyak membantu kami untuk itu,’ jelas Donnarumma.