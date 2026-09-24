Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
‘Rasa sakitnya terlalu besar!’ - Gianluigi Donnarumma mengungkapkan para pemain Italia menolak membahas kepedihan Piala Dunia saat era Roberto Mancini dimulai
Bekas luka yang tak kunjung sembuh
Tim nasional Italia masih terguncang oleh kekecewaan besar setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026 usai kalah menyakitkan lewat adu penalti dari Bosnia dan Herzegovina pada final play-off, pertandingan di mana Italia bermain dengan sepuluh orang untuk sebagian besar laga setelah Alessandro Bastoni mendapat kartu merah pada awal pertandingan. Kemunduran bersejarah ini menandai absennya Italia untuk ketiga kalinya secara beruntun dari turnamen terbesar sepakbola, sebuah kenyataan yang sulit dibayangkan bagi negara yang memiliki empat gelar Piala Dunia, dengan keberhasilan terakhir mereka diraih pada 2006.
Saat ditanya dalam wawancara dengan Sky Sport Italia apakah para pemain yang tampil dalam play-off Piala Dunia yang naas itu pernah duduk bersama untuk membahas apa yang berjalan sangat buruk, kiper Manchester City itu mengakui topik tersebut masih tabu. ‘Sejujurnya, sama sekali tidak ada pembicaraan di antara kami, selain hari ini selama semenit, karena sejujurnya rasa sakitnya masih terlalu besar untuk membuka luka itu lagi. Yang penting adalah menatap ke depan, membangun tim nasional yang hebat, dan pelatih Mancini akan banyak membantu kami untuk itu,’ jelas Donnarumma.
- AFP
Mancini kembali ke kursi pelatih
Setelah kepergian Luciano Spalletti, yang membawa Italia ke babak 16 besar Euro 2024, dan Gennaro Gattuso, yang masa jabatannya berakhir setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026, Italia kembali beralih kepada Mancini untuk menghidupkan lagi tim nasional. Mancini sebelumnya membawa Italia meraih kejayaan di Euro 2020 sebelum gagal lolos ke Piala Dunia 2022. Kini kembali memegang kendali, ia menargetkan untuk membangun ulang tim yang kompetitif, dimulai dengan bentrok Nations League hari Jumat melawan Belgia di Grup A1 yang berat, yang juga dihuni Prancis dan Turkiye asuhan Vincenzo Montella.
“Kami jelas percaya pada sepak bolanya, kami ingin proaktif, positif, agresif, untuk mengontrol pertandingan. Kami akan menghadapi lawan-lawan kuat di Nations League, tetapi kami ingin mengambil alih dan mendominasi pertandingan. Kami belajar dari Euro dan ingin membuat para suporter jatuh cinta lagi kepada Italia,” kata Donnarumma.
Mengintegrasikan generasi baru
Saat figur-figur senior mengelola duka mereka, gelombang talenta baru sedang diintegrasikan ke dalam tim untuk memberikan suntikan yang sangat dibutuhkan. Di antara mereka yang mencuri perhatian adalah gelandang Cagliari Alessandro Romano, yang diperkirakan akan mendapat peran starter pada laga mendatang. Donnarumma terdorong oleh kualitas para pendatang baru ini dan melihat mereka sebagai fondasi kebangkitan Italia di panggung global pada akhirnya.
“Saya terkesan dengan semuanya, mereka semua pemain yang kuat. Alessandro Romano benar-benar membuat saya terkesan, tetapi ada banyak kualitas pada para pemain muda dan saya yakin mereka akan menjadi masa depan tim nasional Italia. Kami, generasi lama, harus membantu mereka beradaptasi dan melewati momen-momen sulit,” kata sang kapten.
- Getty Images Sport
Memulai lagi di Olimpico
Perjalanan menuju penebusan dimulai di Roma, tempat Italia menghadapi Belgia yang bertalenta dalam kompetisi yang belum pernah mereka menangi, setelah sebelumnya finis di peringkat ketiga pada edisi 2020-21 dan 2022-23. Donnarumma tidak menyembunyikan fakta bahwa bulan-bulan musim panas menjadi salah satu periode paling sulit dalam karier profesionalnya, tetapi ia menegaskan skuad ini lapar untuk membuktikan kemampuan mereka.
"Ini sangat sulit. Saya bahkan kesulitan menjelaskannya, ini adalah musim panas yang sangat panjang dan sulit, tetapi kami harus memulai lagi. Kami lapar, ini era baru, besok kami punya pertandingan besar dan para suporter, seperti kami, merasa kecewa, jadi terserah kepada kami untuk membangkitkan semangat mereka dan membuat mereka kembali jatuh cinta pada seragam Italia," pungkas Donnarumma.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami