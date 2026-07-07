"Rasa sakitnya sangat mendalam" - Carlo Ancelotti bertekad untuk tetap menjabat sebagai pelatih timnas Brasil meski tersingkir dari Piala Dunia dengan cara yang sangat mengecewakan

Meskipun tekanan publik semakin meningkat setelah Brasil tersingkir lebih awal, manajer berusia 67 tahun itu langsung menggunakan media sosial untuk meredam spekulasi mengenai masa depannya dan menegaskan tekadnya untuk tetap bertahan. Ancelotti menyatakan di X: "Hari ini rasa sakitnya sangat besar. Namun, kepercayaan terhadap apa yang sedang kita bangun tidak berubah. Kami akan terus bekerja untuk Tim Nasional kami. Selalu bersama. Selalu Brasil!"

Sikap ini didukung sepenuhnya oleh koordinator tim nasional Rodrigo Caetano, yang menyerukan ketenangan untuk menjaga stabilitas skuad. Ia mengatakan: "Kini terserah kita untuk menekankan perlunya siklus yang berjalan normal, dengan sedikit lebih tenang; melanjutkan kerja sama dengan pelatih hingga Piala Dunia 2030 sambil melakukan penyesuaian yang diperlukan. Semoga kita setidaknya memiliki sedikit ketenangan untuk melangkah maju dan mempersiapkan diri untuk Piala Dunia berikutnya.

"Tentu saja, kami masih berusaha bangkit. Semua orang merasa sangat sedih, frustrasi, dan kecewa—para pemain, staf, dan jajaran pelatih. Di sisi lain, kami tidak bisa mengabaikan waktu yang telah kami habiskan bersama. Terutama 38 hari tersebut, di mana para pemain, kami semua, dan kalian semua memiliki kesempatan untuk menyaksikan tingkat komitmen dan profesionalisme mereka—dari hari pertama hingga hari terakhir."