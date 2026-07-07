AFP
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"Rasa sakitnya sangat mendalam" - Carlo Ancelotti bertekad untuk tetap menjabat sebagai pelatih timnas Brasil meski tersingkir dari Piala Dunia dengan cara yang sangat mengecewakan
Kekalahan telak Selecao di New Jersey
Impian Brasil untuk meraih gelar juara dunia keenam berakhir tragis di babak 16 besar setelah dikalahkan oleh dua gol Erling Haaland untuk Norwegia. Gagal mengeksekusi penalti di babak pertama oleh Bruno Guimaraes serta penyelesaian akhir yang buruk dari lini serang semakin memperparah penderitaan Selecao selama malam yang mengecewakan di New Jersey. Kekalahan yang memilukan ini menandai penampilan terburuk juara dunia lima kali tersebut di turnamen internasional besar sejak tersingkir di babak penyisihan grup 60 tahun lalu.
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Ancelotti menegaskan komitmen penuh
Meskipun tekanan publik semakin meningkat setelah Brasil tersingkir lebih awal, manajer berusia 67 tahun itu langsung menggunakan media sosial untuk meredam spekulasi mengenai masa depannya dan menegaskan tekadnya untuk tetap bertahan. Ancelotti menyatakan di X: "Hari ini rasa sakitnya sangat besar. Namun, kepercayaan terhadap apa yang sedang kita bangun tidak berubah. Kami akan terus bekerja untuk Tim Nasional kami. Selalu bersama. Selalu Brasil!"
Sikap ini didukung sepenuhnya oleh koordinator tim nasional Rodrigo Caetano, yang menyerukan ketenangan untuk menjaga stabilitas skuad. Ia mengatakan: "Kini terserah kita untuk menekankan perlunya siklus yang berjalan normal, dengan sedikit lebih tenang; melanjutkan kerja sama dengan pelatih hingga Piala Dunia 2030 sambil melakukan penyesuaian yang diperlukan. Semoga kita setidaknya memiliki sedikit ketenangan untuk melangkah maju dan mempersiapkan diri untuk Piala Dunia berikutnya.
"Tentu saja, kami masih berusaha bangkit. Semua orang merasa sangat sedih, frustrasi, dan kecewa—para pemain, staf, dan jajaran pelatih. Di sisi lain, kami tidak bisa mengabaikan waktu yang telah kami habiskan bersama. Terutama 38 hari tersebut, di mana para pemain, kami semua, dan kalian semua memiliki kesempatan untuk menyaksikan tingkat komitmen dan profesionalisme mereka—dari hari pertama hingga hari terakhir."
Federasi menatap masa depan
Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) memilih untuk tidak terlalu memikirkan kekecewaan yang dialami di Amerika Serikat, tetap mempertahankan kepercayaan pada kontrak Ancelotti hingga tahun 2030, dan memandang tersingkirnya mereka yang menyakitkan sebagai batu loncatan penting menuju masa depan.
Dalam pesan yang diposting di X, CBF menyatakan: "Sejarah Tim Nasional Brasil dipenuhi dengan prestasi gemilang, namun juga momen-momen yang memperkuat perjalanan kami. Hari ini kami mengucapkan selamat tinggal kepada Piala Dunia, dengan keyakinan bahwa kami akan kembali dengan lebih kuat. Terima kasih, para penggemar Brasil."
- AFP
Sebuah ajang balap sepeda internasional yang menantang menanti
Kekalahan ini memperpanjang rentetan hasil buruk Selecao, yang kini telah menelan tujuh kekalahan berturut-turut di babak gugur Piala Dunia melawan tim-tim Eropa. Staf kepelatihan kini dihadapkan pada tugas berat untuk memperbaiki mentalitas kompetitif tim menjelang dimulainya kembali siklus kualifikasi internasional yang intens. Ancelotti ditugaskan untuk mengintegrasikan talenta-talenta muda seperti Endrick secepat mungkin guna mengakhiri masa paceklik gelar terpanjang dalam sejarah sepak bola Brasil modern.
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