Kekalahan telak dari Villarreal terjadi di saat Simeone tengah vokal menyuarakan tekanan ekstrem dalam sepak bola modern. Menjelang pekan terakhir kompetisi, pelatih Atleti itu menyampaikan pandangannya mengenai efek "bola salju" dalam sepak bola elit, sambil mengakui bahwa ia merasa terhubung dengan keputusan Pep Guardiola untuk meninggalkan Manchester City akibat kelelahan.

Menyadari bahwa tekanan mengelola skuad papan atas setiap tiga hari menciptakan siklus yang tak henti-hentinya, ia berkata: "Kemarin saya membaca sedikit apa yang dikatakan Guardiola, penjelasannya dalam konferensi pers, dan, jika Anda mengganti namanya – jelas saya belum memenangkan trofi sebanyak yang ia menangkan – tetapi saya merasa sangat terhubung dengan cerita yang ia ceritakan dan yang ia jelaskan dengan sangat baik.

"Dengan konsekuensi harus tampil setiap tiga hari, bertanding setiap tiga hari, terutama berbicara dengan para pemain mengenai keterlibatan mereka dalam pertandingan di luar sesi latihan, manajemen tim, dan semua hal ini menghasilkan bola salju yang tidak berhenti, yang dimulai lagi dua hari setelah pertandingan terakhir yang Anda ikuti."