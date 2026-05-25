'Rasa pahit' - Koke menyebut musim La Liga Atletico Madrid sebagai 'bencana' setelah dihajar telak oleh Villarreal pada laga terakhir
Musim La Liga 2025-26 berakhir dengan cara yang mengerikan bagi Atlético Madrid di La Cerámica. Dalam upaya meraih kemenangan untuk menyalip Villarreal dan merebut posisi ketiga, tim asuhan Diego Simeone justru dihancurkan dengan skor telak 5-1. Bagi Koke, hasil tersebut mencerminkan musim domestik yang jauh dari standar yang diharapkan di Metropolitano.
Berbicara kepada Movistar+, melalui Marca, setelah peluit akhir dibunyikan, pemain berusia 34 tahun itu mengungkapkan rasa frustrasinya yang mendalam atas kurangnya konsistensi tim di liga. Dia berkata: "[Ini meninggalkan] rasa pahit di mulut saya. Di Liga Champions, seru; di Piala, adu penalti; di Liga, kami benar-benar bencana karena tidak mampu bersaing memperebutkan gelar. Kita harus berada di posisi yang lebih tinggi di klasemen dan menjadikan ini pelajaran berharga untuk musim depan."
Simeone membela upaya Atleti
Terlepas dari kata-kata keras kaptennya, Simeone justru memandang kinerja tim secara keseluruhan dengan lebih positif. Pelatih asal Argentina itu menyoroti pencapaian mereka yang cukup jauh di kompetisi sistem gugur, termasuk lolos ke semifinal Liga Champions dan final Copa del Rey, sebagai bukti kemajuan yang dicapai meski harus menelan kekalahan telak di laga terakhir.
Dia berkata: “Saya selalu buruk dalam hal nilai; saya tidak berprestasi di sekolah. Kami menjalani musim yang berada di antara baik dan sangat baik. Semifinal Liga Champions, final Copa del Rey, total 61 pertandingan… Villarreal bermain sangat baik dan menjalani musim liga yang sangat bagus, tetapi mereka hanya berkompetisi di satu kompetisi. Kami hampir saja mengejar mereka; kami memiliki beberapa momen yang sangat bagus: pertandingan melawan Barcelona, kemenangan atas Real Madrid, banyak kegembiraan bagi para penggemar kami, meskipun semua orang ingin memenangkan liga, bukan hanya finis di posisi ketiga.”
Kelelahan dan dampaknya terhadap kesehatan mental
Kekalahan telak dari Villarreal terjadi di saat Simeone tengah vokal menyuarakan tekanan ekstrem dalam sepak bola modern. Menjelang pekan terakhir kompetisi, pelatih Atleti itu menyampaikan pandangannya mengenai efek "bola salju" dalam sepak bola elit, sambil mengakui bahwa ia merasa terhubung dengan keputusan Pep Guardiola untuk meninggalkan Manchester City akibat kelelahan.
Menyadari bahwa tekanan mengelola skuad papan atas setiap tiga hari menciptakan siklus yang tak henti-hentinya, ia berkata: "Kemarin saya membaca sedikit apa yang dikatakan Guardiola, penjelasannya dalam konferensi pers, dan, jika Anda mengganti namanya – jelas saya belum memenangkan trofi sebanyak yang ia menangkan – tetapi saya merasa sangat terhubung dengan cerita yang ia ceritakan dan yang ia jelaskan dengan sangat baik.
"Dengan konsekuensi harus tampil setiap tiga hari, bertanding setiap tiga hari, terutama berbicara dengan para pemain mengenai keterlibatan mereka dalam pertandingan di luar sesi latihan, manajemen tim, dan semua hal ini menghasilkan bola salju yang tidak berhenti, yang dimulai lagi dua hari setelah pertandingan terakhir yang Anda ikuti."
Musim panas yang penuh perubahan besar
Finis di peringkat keempat di bawah "Yellow Submarine" berakibat pada pengurangan hadiah uang sebesar sekitar €7 juta. Ini menandai kali kedua selama masa jabatan penuh Simeone di mana timnya finis di luar tiga besar.
Perubahan besar diperkirakan akan terjadi setelah hasil yang mengecewakan ini. Dengan masuknya investasi baru dari Apollo Sports Capital, klub bersiap menghadapi bursa transfer yang sibuk untuk memperbarui skuad, termasuk kepergian penyerang legendaris Antoine Griezmann. Setelah musim yang penuh pasang surut di Eropa namun mengalami penurunan signifikan di kandang, Atleti menyadari bahwa mereka harus merekrut pemain dengan bijak agar dapat kembali bersaing memperebutkan gelar musim depan.