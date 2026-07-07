Getty Images Sport
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'Rasa hormat dan terima kasih yang mendalam' - Asosiasi Sepak Bola AS akan membahas rencana ke depan bersama Mauricio Pochettino setelah masa istirahat dan refleksi
- Getty Images Sport
Situasi tersebut
Setelah timnas AS tersingkir dari Piala Dunia, Pochettino ditanya mengenai masa depannya bersama timnas. Pelatih asal Argentina itu enggan membahas masa depan tersebut secara mendalam, melainkan mengatakan bahwa keputusan apa pun harus diambil setelah emosi mereda.
“Dalam beberapa minggu ke depan, kita bisa mulai membicarakannya jika federasi ingin membicarakannya,” kata Pochettino. “Saat ini, yang terpenting adalah beristirahat sejenak, merenung, dan berdiskusi dengan federasi untuk melihat keputusan apa yang akan diambil. Saya sangat senang. Kami telah membangun hubungan yang sangat baik. Sekarang bukanlah saat yang tepat untuk membicarakannya.”
Pada hari Selasa, U.S. Soccer mengeluarkan pernyataan sendiri yang sejalan dengan pemikiran Pochettino mengenai masa depan.
- Getty Images Sport
Pernyataan Asosiasi Sepak Bola AS
"Kami telah melakukan pembicaraan yang konstruktif dengan Mauricio sebelum Piala Dunia mengenai masa depan," kata federasi dalam sebuah pernyataan. "Kami sepakat untuk melanjutkan pembicaraan tersebut setelah ada kesempatan untuk beristirahat dan merenung pasca-Piala Dunia. Kami memiliki rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Mauricio, stafnya, dan semua pihak yang terlibat dalam program ini.
"Kami sama-sama antusias mengenai potensi kami dan juga memiliki pemahaman yang jelas mengenai banyaknya pekerjaan yang masih harus dilakukan di semua tingkatan untuk mewujudkan ambisi kami."
- Getty Images Sport
Situasi Pochettino
Ketika Pochettino ditunjuk sebagai pelatih kepala USMNT pada musim gugur 2024, ia menandatangani kontrak yang berlaku hingga Piala Dunia kali ini. Sepanjang masa jabatannya, Pochettino dikaitkan dengan beberapa tawaran pekerjaan di Eropa dan secara terbuka menyatakan keinginannya untuk kembali ke Liga Premier suatu hari nanti. Namun, ia juga mengatakan bahwa ia terbuka untuk tetap menjadi pelatih USMNT jika situasinya memungkinkan setelah Piala Dunia.
Menjelang turnamen musim panas ini, baik Pochettino maupun CEO U.S. Soccer, JT Batson, mengonfirmasi bahwa kedua belah pihak telah mendiskusikan kemungkinan memperpanjang kerja sama mereka ke depannya.
"Kami telah melakukan sejumlah diskusi yang sangat panjang mengenai seperti apa empat tahun ke depan," kata Batson pada bulan Mei. "Kami bersemangat, dan mereka juga bersemangat, tetapi, tentu saja, kami harus fokus pada musim panas ini, dan itulah yang sedang kami lakukan."
Dia menambahkan: “Kami memiliki rencana untuk perpanjangan kontrak, rencana untuk penunjukan sementara, dan rencana untuk penggantian, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ini adalah olahraga global. Banyak hal yang terjadi, dan itulah bagian standar dari pertumbuhan kami sebagai U.S. Soccer.”
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Setelah Piala Dunia berakhir, pertandingan-pertandingan berikutnya Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) akan digelar pada musim gugur, dengan jeda internasional yang dijadwalkan berlangsung dari 21 September hingga 6 Oktober.
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