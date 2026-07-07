Ketika Pochettino ditunjuk sebagai pelatih kepala USMNT pada musim gugur 2024, ia menandatangani kontrak yang berlaku hingga Piala Dunia kali ini. Sepanjang masa jabatannya, Pochettino dikaitkan dengan beberapa tawaran pekerjaan di Eropa dan secara terbuka menyatakan keinginannya untuk kembali ke Liga Premier suatu hari nanti. Namun, ia juga mengatakan bahwa ia terbuka untuk tetap menjadi pelatih USMNT jika situasinya memungkinkan setelah Piala Dunia.

Menjelang turnamen musim panas ini, baik Pochettino maupun CEO U.S. Soccer, JT Batson, mengonfirmasi bahwa kedua belah pihak telah mendiskusikan kemungkinan memperpanjang kerja sama mereka ke depannya.

"Kami telah melakukan sejumlah diskusi yang sangat panjang mengenai seperti apa empat tahun ke depan," kata Batson pada bulan Mei. "Kami bersemangat, dan mereka juga bersemangat, tetapi, tentu saja, kami harus fokus pada musim panas ini, dan itulah yang sedang kami lakukan."

Dia menambahkan: “Kami memiliki rencana untuk perpanjangan kontrak, rencana untuk penunjukan sementara, dan rencana untuk penggantian, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ini adalah olahraga global. Banyak hal yang terjadi, dan itulah bagian standar dari pertumbuhan kami sebagai U.S. Soccer.”



