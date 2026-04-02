Rasa hormat atau trofi? Kepa Arrizabalaga & Arsenal menunjukkan bagaimana janji-janji dapat menimbulkan ‘masalah nyata’

Saat ditanya apakah manajer harus selalu menurunkan tim terbaiknya dalam pertandingan-pertandingan besar, Friedel — yang berbicara dalam kerja sama dengan HFM x Arsenal — mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, ketika Anda mencapai final, Anda harus menurunkan pemain terbaik, tetapi ini sulit karena sering kali ketika Anda merekrut pemain, dan mereka adalah pemain internasional serta pemain papan atas, Anda akan mengatakan kepada mereka – dan saya tidak tahu apakah ini yang terjadi – ‘Baiklah, Piala Liga adalah milik kalian dari awal hingga akhir’, yang merupakan hal yang baik.

“Dan jika Anda sudah mengatakannya, Anda harus memainkan mereka sepanjang kompetisi karena jika tidak, maka Anda akan menghadapi masalah serius terkait integritas manajemen dalam skuad Anda. Jika Anda belum pernah mengatakan atau menjanjikan hal itu, maka Anda bisa memainkan tim terbaik Anda.

“Saya tidak tahu apa yang dikatakan, jadi saya tidak bisa mengkritik situasi itu sama sekali karena bisa saja dia berkata: ‘Ini kompetisi kalian sejak awal musim’. Dia mungkin bahkan telah mengatakan itu kepada pemain lain di skuad. Dan jika itulah yang dia katakan sepanjang waktu dan dia tetap pada janji itu, maka menurut saya itu manajemen yang sangat baik.

“Saya tahu mereka tidak memenangkan trofi, saya tahu ada kesalahan dalam pertandingan, tapi saya mengatakan bahwa Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata itu pada saat itu. Tapi jika Anda tidak pernah mengatakannya, maka menurut saya Anda bisa bermain sebaik mungkin. Dan Raya telah tampil luar biasa. Mereka hanya kebobolan 22 gol sepanjang musim.

“Tapi saya juga memahami kedua sudut pandang itu karena Anda harus—ini adalah maraton, bukan sprint, untuk memenangkan Liga Premier—dan Anda harus mampu mengelola semua pemain Anda. Jika tidak semua orang menyukai Anda, yang memang mustahil, setidaknya semua orang menghormati Anda. Dan kemudian Anda bisa menyelesaikan segala sesuatunya.”