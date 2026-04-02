Getty
Diterjemahkan oleh
Rasa hormat atau trofi? Kepa Arrizabalaga & Arsenal menunjukkan bagaimana janji-janji dapat menimbulkan ‘masalah nyata’
Apakah hasilnya akan berbeda jika Raya yang melakukannya?
Tentu saja, tidak ada jaminan bahwa hasil akhirnya — mengingat Arsenal harus menelan kekalahan 2-0 dari City di kandang sepak bola Inggris — akan berbeda jika pemenang Golden Glove, David Raya, turun sebagai penjaga gawang.
Namun, ia telah menjadi barisan pertahanan terakhir yang paling dapat diandalkan selama beberapa musim di Emirates Stadium dan telah mencatatkan 15 clean sheet di kompetisi Liga Premier musim ini. Pada umumnya, ia akan menjadi pilihan utama Arteta untuk menahan serangan lawan.
- Getty Images Sport
Rotasi pemain sangat penting dalam sepak bola modern
Tuntutan sepak bola modern—dengan jadwal yang padat sebagai salah satu faktornya—memang mengharuskan adanya istirahat dan rotasi pemain pada saat-saat tertentu. Banyak manajer memilih memanfaatkan kompetisi piala domestik sebagai kesempatan untuk merotasi skuad mereka dan memberikan kesempatan bermain kepada para pemain yang jarang mendapat kesempatan.
Kepa tampil dalam keenam pertandingan Arsenal di Carabao Cup selama musim 2025-26, dan sayangnya ia justru memilih panggung terbesar untuk melakukan kesalahan fatal. Mantan kiper Liga Premier Brad Friedel dapat memahami mengapa Arteta tidak punya pilihan selain memainkan kiper cadangannya saat melawan City.
Haruskah manajer selalu menurunkan tim terbaiknya di final piala?
Saat ditanya apakah manajer harus selalu menurunkan tim terbaiknya dalam pertandingan-pertandingan besar, Friedel — yang berbicara dalam kerja sama dengan HFM x Arsenal — mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, ketika Anda mencapai final, Anda harus menurunkan pemain terbaik, tetapi ini sulit karena sering kali ketika Anda merekrut pemain, dan mereka adalah pemain internasional serta pemain papan atas, Anda akan mengatakan kepada mereka – dan saya tidak tahu apakah ini yang terjadi – ‘Baiklah, Piala Liga adalah milik kalian dari awal hingga akhir’, yang merupakan hal yang baik.
“Dan jika Anda sudah mengatakannya, Anda harus memainkan mereka sepanjang kompetisi karena jika tidak, maka Anda akan menghadapi masalah serius terkait integritas manajemen dalam skuad Anda. Jika Anda belum pernah mengatakan atau menjanjikan hal itu, maka Anda bisa memainkan tim terbaik Anda.
“Saya tidak tahu apa yang dikatakan, jadi saya tidak bisa mengkritik situasi itu sama sekali karena bisa saja dia berkata: ‘Ini kompetisi kalian sejak awal musim’. Dia mungkin bahkan telah mengatakan itu kepada pemain lain di skuad. Dan jika itulah yang dia katakan sepanjang waktu dan dia tetap pada janji itu, maka menurut saya itu manajemen yang sangat baik.
“Saya tahu mereka tidak memenangkan trofi, saya tahu ada kesalahan dalam pertandingan, tapi saya mengatakan bahwa Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata itu pada saat itu. Tapi jika Anda tidak pernah mengatakannya, maka menurut saya Anda bisa bermain sebaik mungkin. Dan Raya telah tampil luar biasa. Mereka hanya kebobolan 22 gol sepanjang musim.
“Tapi saya juga memahami kedua sudut pandang itu karena Anda harus—ini adalah maraton, bukan sprint, untuk memenangkan Liga Premier—dan Anda harus mampu mengelola semua pemain Anda. Jika tidak semua orang menyukai Anda, yang memang mustahil, setidaknya semua orang menghormati Anda. Dan kemudian Anda bisa menyelesaikan segala sesuatunya.”
- Getty
Kepa memiliki peran penting dalam upaya Arsenal meraih gelar Piala FA
Kontribusi Kepa bagi Arsenal pada musim 2025-26 mungkin belum berakhir. Setelah tampil menonjol sepanjang perjalanan produktif di Piala Liga, ia juga menjadi kiper utama dalam laga-laga Piala FA — membantu The Gunners melaju ke perempat final kompetisi tersebut.
Tim asuhan Arteta akan menghadapi tim Championship, Southampton, pada Sabtu mendatang dengan kesempatan untuk kembali bermain di Wembley. Kepa kemungkinan akan diistirahatkan lagi saat melawan The Saints sebelum kembali bermain dalam laga Liga Champions melawan Sporting dan tujuh pertandingan tersisa dalam perebutan gelar Liga Premier yang mendebarkan.