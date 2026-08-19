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'Rasa gatal itu sudah tidak ada lagi' - Harry Kane meredam pembicaraan soal kembali ke Premier League
Perubahan hati sang kapten Inggris
Kane mengakui bahwa pandangannya soal kembali ke sepakbola Inggris telah berubah drastis selama waktunya di Bundesliga. Ketika sang striker meninggalkan Tottenham Hotspur untuk bergabung dengan Bayern Munich pada 2023 dalam kesepakatan senilai £86,4 juta, banyak yang berasumsi ia pada akhirnya akan kembali untuk menambah torehan 213 golnya dan melampaui rekor 260 gol milik Shearer di Premier League.
Berbicara setelah menerima Sepatu Emas Eropa pada Rabu, Kane secara terbuka mengungkapkan rencana masa depannya dan kondisi pikirannya saat ini. "Saat pertama kali pergi, tentu itu adalah sesuatu yang saya pikirkan, saya pasti akan kembali. Dorongan itu sekarang sudah tidak terlalu kuat lagi. Saya sangat bahagia di sini, di Munich; ini membuka mata saya pada dunia sepakbola yang benar-benar berbeda di luar Inggris dan membuat saya semakin menghargai sepakbola Eropa."
- Getty Images Sport
Sudah mapan di Munchen di bawah Vincent Kompany
Kebahagiaan pemain berusia 33 tahun itu tidak hanya terbatas pada ketajamannya secara individu, setelah mencetak 61 gol yang luar biasa dalam 51 penampilan musim lalu untuk mengantarkan tim asuhan Vincent Kompany meraih dwigelar liga domestik dan piala, tetapi juga meluas ke kehidupan keluarganya di Munich. Dengan Kane kini memasuki 12 bulan terakhir dari kontrak empat tahun awalnya, laporan menyebut ia sudah akan mulai membahas perpanjangan kontrak untuk tetap bertahan di Allianz Arena.
Kane meyakini situasi saat ini di Bayern memungkinkannya mengekspresikan dirinya lebih efektif daripada sebelumnya. "Saya hanya merasa tim yang kami miliki di sini dan manajernya, keluarga saya benar-benar sudah sangat nyaman di sini, ini hanya soal berada di tempat terbaik yang memungkinkan. Jangan pernah bilang tidak mungkin, tetapi untuk saat ini saya fokus pada Bayern Munich dan kita lihat saja apa yang akan terjadi di masa depan," tambahnya.
Mencapai versi terbaik dari dirinya sendiri
Secara statistik, Kane sedang menikmati periode paling produktif dalam kariernya, setelah mencetak 73 gol untuk klub dan negaranya musim lalu di semua kompetisi. Produktivitas luar biasa ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa meninggalkan London adalah keputusan yang tepat untuk perkembangannya. Di bawah kepemimpinan Kompany, Kane merasa telah menjadi pemain yang lebih komplet, dengan manfaat dari sistem yang menyeimbangkan disiplin taktis dan kebebasan menyerang.
"Saya rasa ini jelas versi terbaik dari diri saya. Saya rasa musim lalu sudah berbicara dengan sendirinya, dari sisi itu musim terbaik dalam karier saya tanpa diragukan lagi," kata Kane dengan percaya diri. "Sejak bos datang, dia telah mengangkat permainan saya ke level lain. Itu berkat gaya bermainnya, cara kami menyerang dan cara kami bertahan, juga cara dia memberi pemain kebebasan untuk terkadang menerima bola lebih dalam dan terkadang datang terlambat ke kotak penalti."
- Getty Images Sport
Membangun di atas fondasi masa lalu
Meskipun Bundesliga telah memberi platform baru, Kane mengakui bahwa fleksibilitas taktis yang kini ia nikmati sudah dibentuk pada tahun-tahun terakhirnya di Tottenham. Ia menarik paralel antara perannya saat ini dan tanggung jawab yang ia emban di bawah manajer-manajer sebelumnya di London Utara, secara khusus menyoroti bagaimana permainannya berkembang melampaui peran nomor sembilan tradisional. Kini, sang penyerang bertekad mempertahankan performa brilian itu memasuki musim baru dan mengawalinya dengan trofi saat Bayern menghadapi Borussia Dortmund di Piala Super DFL pada Sabtu ini.
"Saya juga banyak mengalami ini dan jenis posisi-posisi berbeda seperti ini selama karier saya di Tottenham, terutama sejak era [Jose] Mourinho dan seterusnya, halnya kurang lebih sama, saya punya kebebasan untuk turun lebih dalam dan mendapatkan bola dan saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Son Heung-min. Ini terus berkembang, tetapi saya pikir musim ini dengan tim yang ada di sekitar saya, para pemain yang kami miliki dan sistem yang kami mainkan bersama pelatih, itu benar-benar mengangkat saya ke level lain."
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