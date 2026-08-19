'Rasa gatal itu sudah tidak ada lagi' - Harry Kane meredam pembicaraan soal kembali ke Premier League

Kane mengakui bahwa pandangannya soal kembali ke sepakbola Inggris telah berubah drastis selama waktunya di Bundesliga. Ketika sang striker meninggalkan Tottenham Hotspur untuk bergabung dengan Bayern Munich pada 2023 dalam kesepakatan senilai £86,4 juta, banyak yang berasumsi ia pada akhirnya akan kembali untuk menambah torehan 213 golnya dan melampaui rekor 260 gol milik Shearer di Premier League.

Berbicara setelah menerima Sepatu Emas Eropa pada Rabu, Kane secara terbuka mengungkapkan rencana masa depannya dan kondisi pikirannya saat ini. "Saat pertama kali pergi, tentu itu adalah sesuatu yang saya pikirkan, saya pasti akan kembali. Dorongan itu sekarang sudah tidak terlalu kuat lagi. Saya sangat bahagia di sini, di Munich; ini membuka mata saya pada dunia sepakbola yang benar-benar berbeda di luar Inggris dan membuat saya semakin menghargai sepakbola Eropa."