ORLANDO -- Sambutan meriah sebelum pertandingan sudah menceritakan segalanya. Sorakan paling kencang ditujukan kepada pahlawan tuan rumah Alex Freeman dan Justin Ellis. Namun, suara untuk Cavan Sullivan juga sama kerasnya. Semua mata, seperti biasa, tertuju pada bintang muda berusia 16 tahun itu.

Meski Sullivan menjadi debutan dengan nama paling besar, ia jauh dari satu-satunya, dan pada akhirnya justru beberapa remaja lainlah yang mencuri perhatian.

Pada Sabtu, Sullivan menjadi pemain termuda kedua, 16 tahun 362 hari, yang menjadi starter untuk Tim Nasional Pria Amerika Serikat dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 4-1 atas Peru. Freddy Adu masih memegang rekor, setelah menjalani debut pada usia 16 tahun 234 hari pada 2006. Sullivan memang tidak mencetak gol maupun assist, tetapi ada cukup banyak momen dalam 62 menit penampilannya yang menunjukkan bahwa ia pantas berada di level ini. Sullivan bermain dengan penuh percaya diri, beberapa kali berusaha menerobos pertahanan Peru. Ia juga tampil dengan sedikit luapan semangat khas anak muda, yang nyaris berakibat buruk ketika ia menerima kartu kuning usai menghantam kiper Peru Pedro Gallese.

Meski Sullivan tidak mendapatkan momen besarnya, beberapa remaja lain justru mendapatkannya. Ellis, yang bermain di hadapan publik kotanya sendiri, mencetak gol hanya empat menit dalam debutnya, memanaskan suasana stadion tepat ketika asap dari kembang api prapertandingan mulai menghilang. Winger berusia 17 tahun Mathis Albert, hanya beberapa detik setelah masuk, memenangkan penalti yang kemudian dikonversi Malik Tillman. Lalu ada Julian Hall, 18, yang menusuk ke arah gawang Peru untuk menyambar umpan silang brilian dari Sebastian Berhalter menjadi gol ketiga USMNT. Gol keempat kemudian hadir dari Berhalter sendiri, yang melepaskan tendangan melengkung dari jarak jauh, gol terbaik hari itu sebagai penutup sempurna.

Ini bukan hari yang sempurna. Amerika Serikat memang kebobolan gol ceroboh pada babak pertama, dan ada beberapa peluang Peru yang akan membuat manajer Mauricio Pochettino frustrasi. Namun, hal positif jauh lebih banyak daripada hal negatif, yang kurang lebih merupakan skenario terbaik dalam pertandingan yang menampilkan 11 debutan dan delapan remaja. Ini adalah laga yang memberi USMNT banyak hal untuk dibangun, dan masih ada banyak waktu untuk melakukannya dengan tiga pertandingan lagi tersisa di jeda ini.

GOAL memberi penilaian kepada para pemain USMNT dari Inter&Co Stadium...