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Cavan Sullivan, USMNTGetty
Ryan Tolmich
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Rapor pemain USMNT vs Peru: Regenerasi pemain muda terus berjalan saat Julian Hall dan Justin Ellis bersinar dalam debut bersejarah Cavan Sullivan

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USA vs Peru
USA
Peru
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Dalam laga yang mencakup 11 debut, beberapa pendatang baru termuda meninggalkan jejak pada penampilan pertama mereka bersama Amerika Serikat.

ORLANDO -- Sambutan meriah sebelum pertandingan sudah menceritakan segalanya. Sorakan paling kencang ditujukan kepada pahlawan tuan rumah Alex Freeman dan Justin Ellis. Namun, suara untuk Cavan Sullivan juga sama kerasnya. Semua mata, seperti biasa, tertuju pada bintang muda berusia 16 tahun itu.

Meski Sullivan menjadi debutan dengan nama paling besar, ia jauh dari satu-satunya, dan pada akhirnya justru beberapa remaja lainlah yang mencuri perhatian.

Pada Sabtu, Sullivan menjadi pemain termuda kedua, 16 tahun 362 hari, yang menjadi starter untuk Tim Nasional Pria Amerika Serikat dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 4-1 atas Peru. Freddy Adu masih memegang rekor, setelah menjalani debut pada usia 16 tahun 234 hari pada 2006. Sullivan memang tidak mencetak gol maupun assist, tetapi ada cukup banyak momen dalam 62 menit penampilannya yang menunjukkan bahwa ia pantas berada di level ini. Sullivan bermain dengan penuh percaya diri, beberapa kali berusaha menerobos pertahanan Peru. Ia juga tampil dengan sedikit luapan semangat khas anak muda, yang nyaris berakibat buruk ketika ia menerima kartu kuning usai menghantam kiper Peru Pedro Gallese.

Meski Sullivan tidak mendapatkan momen besarnya, beberapa remaja lain justru mendapatkannya. Ellis, yang bermain di hadapan publik kotanya sendiri, mencetak gol hanya empat menit dalam debutnya, memanaskan suasana stadion tepat ketika asap dari kembang api prapertandingan mulai menghilang. Winger berusia 17 tahun Mathis Albert, hanya beberapa detik setelah masuk, memenangkan penalti yang kemudian dikonversi Malik Tillman. Lalu ada Julian Hall, 18, yang menusuk ke arah gawang Peru untuk menyambar umpan silang brilian dari Sebastian Berhalter menjadi gol ketiga USMNT. Gol keempat kemudian hadir dari Berhalter sendiri, yang melepaskan tendangan melengkung dari jarak jauh, gol terbaik hari itu sebagai penutup sempurna.

Ini bukan hari yang sempurna. Amerika Serikat memang kebobolan gol ceroboh pada babak pertama, dan ada beberapa peluang Peru yang akan membuat manajer Mauricio Pochettino frustrasi. Namun, hal positif jauh lebih banyak daripada hal negatif, yang kurang lebih merupakan skenario terbaik dalam pertandingan yang menampilkan 11 debutan dan delapan remaja. Ini adalah laga yang memberi USMNT banyak hal untuk dibangun, dan masih ada banyak waktu untuk melakukannya dengan tiga pertandingan lagi tersisa di jeda ini.

GOAL memberi penilaian kepada para pemain USMNT dari Inter&Co Stadium...

  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    Matt Freese (5/10):

    Mungkin bisa tampil lebih baik saat gol terjadi, tetapi sundulan itu juga tergolong cukup bebas. Namun, ia sempat menggagalkan sundulan kedua Peru sebelum ditarik keluar saat jeda babak pertama.

    Peyton Miller (4/10):

    Sempat mengalami beberapa momen sulit di awal, dan Peru kemudian terus mengeksploitasinya. Memperlihatkan satu aksi bagus saat menyerang, tetapi terlalu mudah ditembus di sisi lain lapangan.

    George Campbell (5/10):

    Kehilangan bola dalam proses terjadinya gol, meski USMNT sebenarnya masih punya waktu untuk memulihkan situasi dari kesalahan itu. Meski begitu, penampilannya tidak serapi yang diinginkan bintang West Brom tersebut.

    Auston Trusty (6/10):

    Lebih baik dibanding dua bek itu. Namun, ia tidak cukup dominan seperti yang dibutuhkan mengingat minimnya pengalaman di kedua sisinya.

    Alex Freeman (8/10):
    Tampil sangat baik di Piala Dunia dan tampak telah membuat satu langkah maju signifikan lainnya. Sering bergerak ke dalam dan meminta bola sambil tetap menghadirkan ancaman di sisi lapangan yang memang selalu ia miliki. Penampilan yang benar-benar kuat dari seorang pemain yang terus menambah kualitas dalam permainannya. Dan ingat, usianya lebih dekat dengan para debutan daripada para veteran.

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  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Gelandang

    Tyler Adams (7/10):

    Adams yang khas, hadir nyaris di semua area. Ia bahkan sempat mendapat peluang bagus ke gawang, tetapi diblok tepat pada detik terakhir. Bukan penampilan yang mencolok, dan performanya mungkin akan lebih baik jika sedikit lebih berani saat menguasai bola, tetapi secara keseluruhan tetap solid.

    Yunus Musah (6/10):

    Bermain dalam peran hibrida di sisi kanan yang menuntut kontribusi bertahan cukup besar. Ia menjalaninya dengan cukup baik dan tetap menemukan beberapa momen untuk berputar dengan bola dalam gaya khas Musah.

    Malik Tillman (7/10):

    Selalu aktif di dalam dan sekitar kotak penalti, yang membuatnya menciptakan beberapa peluang setengah matang. Ia mengeksekusi penaltinya dengan tenang untuk membawa Amerika Serikat unggul dan pada akhirnya meraih kemenangan.

  • imago-sport-1083844060.jpgSports Press Photo

    Serangan

    Cavan Sullivan (6/10):

    Penampilan yang tidak buruk untuk pemain muda ini. Ia menunjukkan kualitas yang cukup saat menguasai bola untuk memunculkan antusiasme, meski memang belum ada hasil akhir yang benar-benar menyertainya. Ini awal yang menjanjikan, tetapi tetap baru awal; itu patut diingat.

    Gio Reyna (7/10):

    Umpannya saat tendangan bebas sangat bagus dan ia juga sempat memperlihatkan beberapa dribel rapi. Namun, ia sempat terpancing oleh permainan fisik lawan, yang membuatnya mendapat kartu kuning.

    Justin Ellis (8/10):

    Momen yang luar biasa bagi pemain muda ini. Ia bisa merayakan gol pertamanya di stadion kandangnya, di depan para pendukung yang sudah terbiasa meneriakkan namanya. Ia juga sempat menunjukkan beberapa momen bagus lainnya, meski tidak ada yang sebaik kontribusi pertamanya.

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  • United States v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Pemain Pengganti & Manajer

    Diego Kochen (6/10):

    Masuk saat jeda babak pertama, tetapi nyaris tidak perlu melakukan apa pun, yang dalam segala pertimbangan justru tidak masalah.

    Mathis Albert (7/10):

    Dampak instan dari pemain 17 tahun itu, yang memenangkan penalti beberapa detik setelah masuk. Tayangan ulang kedua menunjukkan insiden itu mungkin terjadi di luar kotak penalti, tetapi Albert akan menganggapnya sebagai sorotan dalam debutnya bersama USMNT.

    Antonee Robinson (6/10):

    Dengan AS lebih banyak menekan, Robinson tidak perlu terlalu sering bertahan seperti Miller, pemain yang ia gantikan.

    Sebastian Berhalter (10/10):

    Performa bagus memang terbawa. Sebuah assist fantastis dan gol menakjubkan dari bintang baru Middlesbrough itu, yang terus menemukan cara untuk memastikan bola berakhir di dalam gawang.

    Zavier Gozo (6/10):

    Sempat beberapa kali menyentuh bola dan menciptakan sedikit ancaman di sekitar kotak penalti. Jelas terlihat sangat bersemangat, dan itu bukan hal buruk.

    Julian Hall (9/10):

    Dampak instan lainnya. Finishing berani dari bintang Red Bulls itu, yang menunjukkan mengapa ia punya potensi untuk masuk dalam persaingan sebagai No. 9.

    Brooklyn Raines (6/10):

    Masuk cukup terlambat, tetapi terlihat rapi saat menguasai bola.

    Frankie Westfield (N/A):

    Sempat beberapa kali menyentuh bola, tetapi tidak perlu melakukan sesuatu yang menonjol.

    Adri Mehmeti (N/A):

    Momen yang menyenangkan saat ia menggantikan sesama produk akademi Red Bull, Adams, di pengujung laga.

    Neil Pierre (N/A):

    Turut masuk ke dalam pertandingan bersama Mehmeti saat laga hanya menyisakan beberapa menit.

    Mauricio Pochettino (9/10):

    Ia pasti sangat puas dengan ini. Sebelas debut, banyak gol, dan beberapa momen yang bisa dijadikan pelajaran. Apa lagi yang bisa diminta seorang pelatih?

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