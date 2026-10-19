Antonin Kinsky - 6,5/10

Nyaris tak mendapat ujian karena Coventry hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran. Ia tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan penyelesaian jarak dekat Jack Rudoni, tetapi distribusi bolanya rapi dan membantu Tottenham Hotspur membangun serangan dari belakang.

Jan Paul van Hecke - 7,5/10

Tampil serbabisa dan dominan. Secara nominal ia memulai laga di sisi kanan, tetapi menjadi sosok sentral dalam upaya Tottenham Hotspur membangun serangan dengan cair. Ia melakukan sejumlah aksi bertahan penting, termasuk blok berani untuk menggagalkan peluang Brandon Thomas-Asante.

Tosin Adarabioyo - 7/10

Kokoh dan tenang di jantung pertahanan. Ia mampu mengatasi ancaman fisik Coventry sebelum terpaksa keluar karena cedera pada menit ke-71.

Micky van de Ven - 7,5/10

Mengenakan ban kapten, Van de Ven memimpin lewat penampilannya. Ia memanfaatkan kecepatannya saat mengejar lawan untuk mematahkan serangan balik Coventry dan memastikan lini belakang tetap tangguh.

Andrew Robertson - 7,5/10

Terus-menerus merepotkan lawan di sisi kiri. Ia memberikan assist penting bagi Marmoush untuk membawa timnya kembali unggul, tetapi sayangnya harus keluar dengan terpincang-pincang akibat cedera pada menit ke-69.