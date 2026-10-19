Tim asuhan Roberto De Zerbi mendominasi penguasaan bola, tetapi harus berjuang keras di Tottenham Hotspur Stadium. Setelah unggul lebih dulu lewat gol spektakuler Maddison, Tottenham Hotspur dikejutkan oleh gol penyeimbang Coventry pada babak kedua. Namun, tuan rumah menunjukkan ketangguhan baru untuk kembali unggul sebelum memastikan tiga poin pada menit-menit akhir masa injury time. Kemenangan yang diraih lewat perjuangan keras ini meredakan tekanan pada awal musim dan mengangkat klub London Utara itu di klasemen. Berikut rapor pemain Tottenham:
Rapor pemain Tottenham vs Coventry: Maddison dan Marmoush bersinar saat De Zerbi meraih kemenangan pertamanya di Liga Primer Inggris
- Getty Images Sport
Kiper & Lini Pertahanan
Antonin Kinsky - 6,5/10
Nyaris tak mendapat ujian karena Coventry hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran. Ia tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan penyelesaian jarak dekat Jack Rudoni, tetapi distribusi bolanya rapi dan membantu Tottenham Hotspur membangun serangan dari belakang.
Jan Paul van Hecke - 7,5/10
Tampil serbabisa dan dominan. Secara nominal ia memulai laga di sisi kanan, tetapi menjadi sosok sentral dalam upaya Tottenham Hotspur membangun serangan dengan cair. Ia melakukan sejumlah aksi bertahan penting, termasuk blok berani untuk menggagalkan peluang Brandon Thomas-Asante.
Tosin Adarabioyo - 7/10
Kokoh dan tenang di jantung pertahanan. Ia mampu mengatasi ancaman fisik Coventry sebelum terpaksa keluar karena cedera pada menit ke-71.
Micky van de Ven - 7,5/10
Mengenakan ban kapten, Van de Ven memimpin lewat penampilannya. Ia memanfaatkan kecepatannya saat mengejar lawan untuk mematahkan serangan balik Coventry dan memastikan lini belakang tetap tangguh.
Andrew Robertson - 7,5/10
Terus-menerus merepotkan lawan di sisi kiri. Ia memberikan assist penting bagi Marmoush untuk membawa timnya kembali unggul, tetapi sayangnya harus keluar dengan terpincang-pincang akibat cedera pada menit ke-69.
- Getty Images Sport
Lini tengah
Archie Gray - 7/10
Gray tampil penuh kerja keras. Ia memulai laga di lini tengah dan mengalirkan bola dengan baik, lalu beralih ke posisi bek kanan tanpa kesulitan pada babak kedua setelah sejumlah pemain bertahan mengalami cedera.
Sandro Tonali - 7,5/10
Motor permainan tim. Tonali menjelajahi seluruh penjuru lapangan, mematahkan serangan Coventry, dan terus mengalirkan kembali bola untuk menjaga tekanan Tottenham.
James Maddison - 8,5/10
Pemain paling menonjol. Ia mengakhiri puasa gol selama 610 hari di Premier League lewat tembakan melengkung yang spektakuler. Ia mengatur tempo dan menciptakan banyak peluang sebelum meninggalkan lapangan diiringi tepuk tangan meriah dari penonton.
- AFP
Serangan
Mohammed Kudus - 8/10
Tampil eksplosif di sayap kanan. Ia melewati pemain yang menjaganya dengan gemilang sebelum memberi umpan kepada Maddison untuk gol pembuka. Kudus terus merepotkan Coventry hingga ditarik keluar menjelang akhir laga.
Omar Marmoush - 8/10
Memberikan kontribusi penentu kemenangan. Ia mencetak gol pertamanya untuk Tottenham lewat tembakan keras dan akurat yang mengubah skor menjadi 2-1. Marmoush juga turun ke belakang untuk membantu membangun serangan dan efektif memimpin tekanan terhadap lawan.
Dominic Solanke - 7/10
Tampil tajam dan melakukan pergerakan cerdas untuk merenggangkan pertahanan Coventry. Kerja kerasnya yang tidak egois berbuah assist menjelang akhir laga, saat ia memberi umpan kepada Davies untuk gol ketiga.
- Getty Images Sport
Pemain Pengganti & Manajer
Ben Davies (69') - 7,5/10
Menggantikan Robertson yang cedera dan memberi dampak besar. Ia memastikan kemenangan lewat tembakan mendatar dari luar kotak penalti yang jarang ia lepaskan pada menit ke-96.
Conor Gallagher (69') - 6,5/10
Masuk menggantikan Maddison untuk menambah kekuatan di lini tengah dan membantu Spurs kembali mengendalikan permainan pada fase akhir laga.
Mateus Fernandes (71') - 6,5/10
Menggantikan Adarabioyo yang cedera. Ia tampil rapi saat menguasai bola dan sempat menguji kiper lewat tembakan menjelang akhir laga.
Dejan Kulusevski (87') - Tidak dinilai
Momen emosional yang sangat berarti. Ia disambut sorakan riuh penonton saat kembali ke lapangan setelah absen 526 hari akibat cedera.
Mathys Tel (87') - Tidak dinilai
Menggantikan Marmoush menjelang akhir laga dan nyaris mencetak gol lewat tembakan melengkung yang meleset tipis.
Roberto De Zerbi - 7,5/10
Pengaturan taktiknya akhirnya membuahkan kemenangan di Premier League. Formasinya yang cair membuat Coventry kebingungan sejak awal, dan ia menangani situasi cedera yang memaksanya melakukan penyesuaian dengan tenang. Keputusannya memasukkan Davies terbukti sangat tepat.
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