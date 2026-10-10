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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Tottenham Hotspur vs Manchester United: Dominic Solanke selamatkan satu poin setelah kekacauan kartu merah Rodrigo Bentancur

Manchester United
Tottenham Hotspur
Premier League
Manchester United vs Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur menunjukkan daya juang luar biasa untuk mengamankan hasil imbang 1-1 melawan Manchester United meski memainkan fase akhir pertandingan dengan sepuluh pemain. Gol penyeimbang Dominic Solanke pada masa injury time membatalkan gol pembuka Bryan Mbeumo dalam pertarungan taktik di Old Trafford.

Tottenham Hotspur menampilkan pertahanan yang ngotot dan terstruktur di Old Trafford untuk meraih hasil imbang 1-1 dalam laga yang menguji disiplin taktis mereka hingga batas maksimal. Setelah babak pertama tanpa gol yang ditandai pemicu tekanan tinggi dan blok tengah yang rapat, pertandingan hidup pada 20 menit terakhir. Bryan Mbeumo memecah kebuntuan untuk tim tuan rumah pada menit ke-73, dan tantangan Spurs semakin berat ketika pemain pengganti Rodrigo Bentancur dikartu merah hanya empat menit setelah gol tersebut.

Meski kalah jumlah pemain, tim asuhan Roberto De Zerbi menolak meninggalkan prinsip permainan vertikal mereka. Terus menekan demi gol penyeimbang di akhir laga, mereka menemukannya pada menit kedua injury time ketika Dominic Solanke memaksimalkan umpan Sandro Tonali untuk membungkam Stretford End. Hasil ini membuat Spurs masih memburu kemenangan pertama mereka musim ini, tetapi memberi dorongan psikologis yang vital mengingat situasi sulit pada seperempat akhir pertandingan.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    A. Kinsky - 7/10

    Kiper muda itu melakukan tiga penyelamatan vital untuk menjaga Tottenham tetap dalam persaingan saat Manchester United mengancam untuk menjauh. Meski ia tak bisa berbuat banyak terhadap penyelesaian klinis Mbeumo pada menit ke-73, posisi dan kemampuan menepis tembakannya sangat fundamental untuk menjaga skor tetap terkendali sebelum gol penyeimbang di akhir laga.

    A. Gray - 6/10

    Archie Gray tampil dengan kematangan taktis melampaui usianya di posisi bek kanan, mengelola duel-duelnya dengan baik melawan sisi sayap United yang merepotkan. Namun, kartu kuning pada menit ke-90+9 akibat tekel sinis menggambarkan tekanan yang terus meningkat yang dialami Spurs pada fase penutupan laga.

    M. Senesi - 6/10

    Penampilan penuh daya juang dari bek tengah yang memimpin lini dengan baik menghadapi rotasi United. Ia digantikan pada menit ke-89 ketika De Zerbi ingin menambahkan dorongan ofensif untuk upaya terakhir, setelah mencatatkan beberapa sapuan krusial selama berada di lapangan.

    D. Udogie - 6/10

    Udogie menghadirkan kehadiran atletisnya yang biasa di sisi kiri, meski ia sebagian besar disibukkan dengan tugas-tugas defensif saat United berupaya mengeksploitasi area sayap. Ia digantikan oleh Micky van de Ven pada menit ke-74, tepat setelah Spurs tertinggal.

    J. van Hecke - 6/10

    Sang bek tampil tangguh dalam duel udara dengan memenangi beberapa perebutan bola krusial. Ia tetap berada di lapangan dan menyesuaikan perannya karena alasan taktis setelah kartu merah itu, ketika Spurs mengatur ulang bentuk permainan mereka untuk menghadapi situasi bermain dengan 10 orang.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-TOTTENHAMAFP

    Gelandang

    L. Bergvall - 5/10

    Penampilan pemain muda Swedia itu relatif minim sorotan, dan ia kesulitan mengatur tempo saat menghadapi lini tengah United yang rapat. Ia ditarik keluar pada menit ke-66 ketika staf pelatih mencari sosok yang lebih kuat dalam duel di area tengah lapangan.

    Savio - 6/10

    Menunjukkan kilasan kemampuan membawa bola dan flair tekniknya, tetapi tidak punya penyelesaian akhir yang benar-benar bisa melukai lini belakang United. Ia bermain hingga laga usai, memberikan opsi saat fase transisi di pengujung pertandingan.

    S. Tonali - 8/10

    Pemain Italia itu menjadi jantung kreativitas tim, mempertahankan tingkat akurasi umpan yang tinggi di bawah tekanan. Kontribusi paling signifikannya datang pada menit 90+2, ketika ia memberikan assist krusial untuk gol penyeimbang dramatis Solanke.

    M. Kudus - 5/10

    Gagal memberi pengaruh seperti biasanya dalam permainan karena pergerakannya mampu diredam double pivot United. Ia diganti pada menit ke-66 setelah penampilan yang membuat frustrasi, ketika ia kesulitan menemukan ruang di antara lini.

    C. Gallagher - 6/10

    Gelandang enerjik itu menerima kartu kuning cepat pada menit ke-4, yang sedikit meredam gaya pressing agresifnya seperti biasa. Ia bekerja tanpa lelah untuk menutup jalur umpan sebelum digantikan pada menit ke-74.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Serangan

    D. Solanke - 9/10

    Penampilan sang kapten menjadi masterclass permainan penyerang tengah pemimpin lini depan. Meski menerima suplai bola yang terbatas sepanjang sebagian besar pertandingan, ia tetap fokus dan memberikan pukulan penentu pada menit ke-90+2, menyambar umpan silang Tonali untuk menyelamatkan satu poin bagi timnya.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pemain pengganti & manajer

    R. Bentancur - 2/10

    Kameo yang buruk. Masuk ke permainan pada menit ke-66, ia mendapat kartu merah langsung pada menit ke-78, membuat rekan-rekannya berada dalam posisi genting untuk 10 menit terakhir pertandingan.

    M. van de Ven - 6/10

    Masuk pada menit ke-74, kecepatan pemulihannya sangat penting untuk mencegah United menggandakan keunggulan mereka lewat serangan balik setelah kartu merah itu.

    J. Maddison - 6/10

    Dimainkan pada menit ke-74 untuk memberikan percikan kreativitas, ia membantu Spurs menguasai bola dengan lebih baik meski bermain dengan 10 orang, serta berkontribusi dalam proses terciptanya gol penyeimbang.

    O. Marmoush - 6/10

    Memberikan tenaga segar dan lari berintensitas tinggi setelah masuk pada menit ke-66, meregangkan pertahanan United pada fase akhir pertandingan.

    M. Fernandes - N/A

    Pergantian taktis yang sangat terlambat pada menit ke-89 untuk membantu memperkokoh tim.

    R. De Zerbi - 7/10

    Sang manajer menunjukkan fleksibilitas taktis yang luar biasa. Meski pergantian Bentancur berujung buruk karena kartu merah, keputusannya untuk membiarkan Solanke tetap berada di lapangan dan terus mengejar gol penyeimbang meski kalah jumlah pemain terbayar dengan satu poin yang pantas didapatkan.

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