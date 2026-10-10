A. Kinsky - 7/10

Kiper muda itu melakukan tiga penyelamatan vital untuk menjaga Tottenham tetap dalam persaingan saat Manchester United mengancam untuk menjauh. Meski ia tak bisa berbuat banyak terhadap penyelesaian klinis Mbeumo pada menit ke-73, posisi dan kemampuan menepis tembakannya sangat fundamental untuk menjaga skor tetap terkendali sebelum gol penyeimbang di akhir laga.

A. Gray - 6/10

Archie Gray tampil dengan kematangan taktis melampaui usianya di posisi bek kanan, mengelola duel-duelnya dengan baik melawan sisi sayap United yang merepotkan. Namun, kartu kuning pada menit ke-90+9 akibat tekel sinis menggambarkan tekanan yang terus meningkat yang dialami Spurs pada fase penutupan laga.

M. Senesi - 6/10

Penampilan penuh daya juang dari bek tengah yang memimpin lini dengan baik menghadapi rotasi United. Ia digantikan pada menit ke-89 ketika De Zerbi ingin menambahkan dorongan ofensif untuk upaya terakhir, setelah mencatatkan beberapa sapuan krusial selama berada di lapangan.

D. Udogie - 6/10

Udogie menghadirkan kehadiran atletisnya yang biasa di sisi kiri, meski ia sebagian besar disibukkan dengan tugas-tugas defensif saat United berupaya mengeksploitasi area sayap. Ia digantikan oleh Micky van de Ven pada menit ke-74, tepat setelah Spurs tertinggal.

J. van Hecke - 6/10

Sang bek tampil tangguh dalam duel udara dengan memenangi beberapa perebutan bola krusial. Ia tetap berada di lapangan dan menyesuaikan perannya karena alasan taktis setelah kartu merah itu, ketika Spurs mengatur ulang bentuk permainan mereka untuk menghadapi situasi bermain dengan 10 orang.