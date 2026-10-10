Tottenham Hotspur menampilkan pertahanan yang ngotot dan terstruktur di Old Trafford untuk meraih hasil imbang 1-1 dalam laga yang menguji disiplin taktis mereka hingga batas maksimal. Setelah babak pertama tanpa gol yang ditandai pemicu tekanan tinggi dan blok tengah yang rapat, pertandingan hidup pada 20 menit terakhir. Bryan Mbeumo memecah kebuntuan untuk tim tuan rumah pada menit ke-73, dan tantangan Spurs semakin berat ketika pemain pengganti Rodrigo Bentancur dikartu merah hanya empat menit setelah gol tersebut.
Meski kalah jumlah pemain, tim asuhan Roberto De Zerbi menolak meninggalkan prinsip permainan vertikal mereka. Terus menekan demi gol penyeimbang di akhir laga, mereka menemukannya pada menit kedua injury time ketika Dominic Solanke memaksimalkan umpan Sandro Tonali untuk membungkam Stretford End. Hasil ini membuat Spurs masih memburu kemenangan pertama mereka musim ini, tetapi memberi dorongan psikologis yang vital mengingat situasi sulit pada seperempat akhir pertandingan.