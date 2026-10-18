T. Courtois - 6/10

Kiper asal Belgia itu lebih banyak menjadi penonton sepanjang laga karena Sevilla kesulitan menciptakan peluang berkualitas. Ia mencatatkan empat penyelamatan dan tetap fokus meski lama tidak mendapat ancaman. Ia tak bisa berbuat banyak untuk menggagalkan gol Bueno menjelang akhir laga, yang membuatnya gagal mencatatkan nirbobol pada malam yang selebihnya berlangsung tenang.

D. Huijsen - 7/10

Penampilan matang dari pemain muda yang kian menyatu dengan lini belakang Madrid ini. Ia disiplin menjaga posisi dan membantu meredam ancaman serangan balik Sevilla. Distribusi bolanya dari lini belakang juga efisien, turut membantu Madrid mendominasi wilayah permainan.

I. Konate - 7/10

Pemain asal Prancis itu menghadirkan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk menghadapi umpan-umpan panjang langsung Sevilla. Kecepatannya saat kembali bertahan sangat penting dalam beberapa kesempatan ketika garis pertahanan tinggi Madrid diuji. Ia tetap tenang di bawah tekanan dan memastikan tim tamu tidak mendapat pijakan di area tengah.

M. Cucurella - 7/10

Cucurella terus menyisir sisi kiri dengan penuh energi dan senantiasa menjadi opsi umpan bagi para gelandang. Ia juga tekun bertahan, secara efektif memaksa para pemain sayap Sevilla tetap berada di belakang.

F. Valverde - 8/10

Mengenakan ban kapten, Valverde tampil tanpa kenal lelah di posisi bek kanan. Ia menjelajahi sisi lapangan untuk membantu peralihan dari bertahan ke menyerang sekaligus memberi lebar yang penting bagi permainan tim. Pergerakannya yang bertenaga untuk membantu serangan dan kemampuannya membawa bola dari lini belakang mengacaukan susunan permainan Sevilla. Ia juga memimpin tekanan dengan agresivitas khasnya sebelum ditarik keluar pada menit ke-85.