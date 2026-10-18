Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Real Madrid vs Sevilla: Kylian Mbappe jadi bintang, Arda Guler bersinar dalam kemenangan mudah

Real Madrid
Sevilla
Real Madrid vs Sevilla
LaLiga

Real Madrid terus mengejar puncak klasemen La Liga setelah mengalahkan Sevilla 4-1 dengan permainan efektif di Bernabeu. Dua gol Kylian Mbappe dan penampilan gemilang Arda Guler memastikan tim asuhan Jose Mourinho mendominasi pertandingan sejak awal hingga akhir.

Real Madrid menampilkan permainan yang sangat matang secara taktik di Estadio Bernabeu. Dengan menguasai 65% penguasaan bola, mereka mengungguli Sevilla yang tengah kesulitan. Kebuntuan pecah pada menit ke-30 ketika Arda Guler mencetak gol berkat aksi apik Yan Diomande. Tuan rumah terus memegang kendali, dan Kylian Mbappe menggandakan keunggulan hanya tujuh menit kemudian. Ia menuntaskan serangan yang dirancang dengan cermat oleh Jude Bellingham untuk membawa Real Madrid unggul nyaman 2-0 saat jeda.

Madrid tetap tak mengendur pada babak kedua. Setelah terus menekan, Mbappe mencetak gol keduanya lewat titik penalti pada menit ke-63. Sevilla sempat memperkecil ketertinggalan melalui Manu Bueno pada menit ke-80, tetapi Real Madrid segera memupus harapan mereka untuk bangkit. Diomande melengkapi penampilan individunya yang gemilang dengan mencetak gol keempat pada menit ke-82 berkat assist Aurelien Tchouameni, sekaligus memastikan tuan rumah meraih tiga poin dengan meyakinkan.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Kiper & Lini Pertahanan

    T. Courtois - 6/10

    Kiper asal Belgia itu lebih banyak menjadi penonton sepanjang laga karena Sevilla kesulitan menciptakan peluang berkualitas. Ia mencatatkan empat penyelamatan dan tetap fokus meski lama tidak mendapat ancaman. Ia tak bisa berbuat banyak untuk menggagalkan gol Bueno menjelang akhir laga, yang membuatnya gagal mencatatkan nirbobol pada malam yang selebihnya berlangsung tenang.

    D. Huijsen - 7/10

    Penampilan matang dari pemain muda yang kian menyatu dengan lini belakang Madrid ini. Ia disiplin menjaga posisi dan membantu meredam ancaman serangan balik Sevilla. Distribusi bolanya dari lini belakang juga efisien, turut membantu Madrid mendominasi wilayah permainan.

    I. Konate - 7/10

    Pemain asal Prancis itu menghadirkan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk menghadapi umpan-umpan panjang langsung Sevilla. Kecepatannya saat kembali bertahan sangat penting dalam beberapa kesempatan ketika garis pertahanan tinggi Madrid diuji. Ia tetap tenang di bawah tekanan dan memastikan tim tamu tidak mendapat pijakan di area tengah.

    M. Cucurella - 7/10

    Cucurella terus menyisir sisi kiri dengan penuh energi dan senantiasa menjadi opsi umpan bagi para gelandang. Ia juga tekun bertahan, secara efektif memaksa para pemain sayap Sevilla tetap berada di belakang.

    F. Valverde - 8/10

    Mengenakan ban kapten, Valverde tampil tanpa kenal lelah di posisi bek kanan. Ia menjelajahi sisi lapangan untuk membantu peralihan dari bertahan ke menyerang sekaligus memberi lebar yang penting bagi permainan tim. Pergerakannya yang bertenaga untuk membantu serangan dan kemampuannya membawa bola dari lini belakang mengacaukan susunan permainan Sevilla. Ia juga memimpin tekanan dengan agresivitas khasnya sebelum ditarik keluar pada menit ke-85.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Lini tengah

    A. Tchouameni - 8/10

    Tchouameni menjalankan peran sebagai pelindung lini pertahanan dengan sempurna, sehingga para pemain yang lebih kreatif leluasa menunjukkan kemampuan mereka. Ia memperlihatkan visi permainannya lewat assist untuk gol Diomande pada pengujung laga. Kontribusinya pada menit ke-82 melengkapi penampilan yang ditandai disiplin taktik dan dominasi fisik di sepertiga tengah lapangan.

    J. Bellingham - 8/10

    Kepekaan Bellingham dalam membaca ruang terlihat jelas, terutama saat ia memberi umpan kepada Mbappe untuk gol kedua Madrid pada menit ke-37. Ia terus menemukan ruang di antara lini, membuat para bek Sevilla meninggalkan posisi mereka. Pergantiannya pada menit ke-70 jelas merupakan langkah untuk menjaga kebugarannya menjelang pertandingan berikutnya.

    A. Guler - 8/10

    Bintang muda asal Turki itu terus membuktikan kualitasnya dengan membuka skor pada menit ke-30 lewat penyelesaian yang klinis. Kualitas tekniknya di ruang sempit memukau, sementara kerja samanya dengan Mbappe dan Bellingham berjalan lancar. Ia memberikan sentuhan kreatif yang akhirnya meruntuhkan perlawanan Sevilla.

  • Serangan

    Endrick - 6/10

    Meski tidak mencetak gol, pergerakan Endrick membuka banyak ruang yang bisa dimanfaatkan Mbappe dan Guler. Ia bekerja keras saat tidak menguasai bola dan berkontribusi dengan baik dalam membangun serangan. Ia digantikan pada menit ke-69 ketika Mourinho memasukkan tenaga segar untuk menuntaskan pertandingan.

    K. Mbappe - 9/10

    Penampilan mematikan dari pencetak gol terbaik di dunia. Mbappe mencetak gol lewat penyelesaian apik pada menit ke-37 dan menunjukkan ketenangan luar biasa saat mengeksekusi penalti pada menit ke-63. Kecepatannya terus merepotkan Sevilla, dan ia tetap menjadi tumpuan serangan Madrid yang begitu berbahaya.

    Y. Diomande - 9/10

    Penampilan luar biasa dari sang penyerang. Ia memberikan assist untuk gol pembuka Guler pada menit ke-30 dan menunjukkan naluri tajam saat mencetak gol keempat Madrid pada menit ke-82.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Pemain Pengganti & Pelatih

    B. Diaz - 6/10

    Masuk menggantikan Endrick pada menit ke-69 dan tampil energik. Ia langsung berusaha melewati para pemain bertahan serta menjaga tempo serangan.

    B. Silva - 6/10

    Masuk pada menit ke-70 untuk membantu menjaga penguasaan dan kendali atas bola, sehingga Madrid dapat melewati fase akhir pertandingan dengan mudah.

    E. Camavinga - N/A

    Masuk pada menit ke-78 untuk menambah energi di lini tengah.

    Eder Militao - N/A

    Masuk pada menit ke-85 untuk membantu mengamankan hasil pertandingan.

    C. Espi - N/A

    Mendapat kesempatan bermain singkat mulai menit ke-85.

    J. Mourinho - 8/10

    Rancangan taktik Mourinho tepat sasaran. Ia memanfaatkan keunggulan teknik timnya untuk membuat Sevilla kesulitan mendapatkan bola. Keputusannya memainkan Guler sejak awal membuahkan hasil, sementara pergantian pemain yang dilakukannya pada saat yang tepat membantu mengatur beban skuad tanpa mengurangi tekanan terhadap lawan.

Pertandingan berikutnya
RMA

RMA

Champions League

21 Okt 2026

RBL

RBL

SEV

SEV

LaLiga

26 Okt 2026

OSA

OSA