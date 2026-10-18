Real Madrid menampilkan permainan yang sangat matang secara taktik di Estadio Bernabeu. Dengan menguasai 65% penguasaan bola, mereka mengungguli Sevilla yang tengah kesulitan. Kebuntuan pecah pada menit ke-30 ketika Arda Guler mencetak gol berkat aksi apik Yan Diomande. Tuan rumah terus memegang kendali, dan Kylian Mbappe menggandakan keunggulan hanya tujuh menit kemudian. Ia menuntaskan serangan yang dirancang dengan cermat oleh Jude Bellingham untuk membawa Real Madrid unggul nyaman 2-0 saat jeda.
Madrid tetap tak mengendur pada babak kedua. Setelah terus menekan, Mbappe mencetak gol keduanya lewat titik penalti pada menit ke-63. Sevilla sempat memperkecil ketertinggalan melalui Manu Bueno pada menit ke-80, tetapi Real Madrid segera memupus harapan mereka untuk bangkit. Diomande melengkapi penampilan individunya yang gemilang dengan mencetak gol keempat pada menit ke-82 berkat assist Aurelien Tchouameni, sekaligus memastikan tuan rumah meraih tiga poin dengan meyakinkan.