Real Madrid meraih salah satu kemenangan paling sulit dipercaya di Liga Champions dalam beberapa waktu terakhir. Mereka bangkit dari ketertinggalan dua gol pada babak kedua untuk mengalahkan Roma 4-3 di Stadio Olimpico. Marten de Roon lebih dulu membawa tuan rumah unggul, sebelum Kylian Mbappe menyamakan kedudukan menjelang turun minum. Namun, pertandingan tampak lepas dari kendali tim asuhan Jose Mourinho ketika Donyell Malen mencetak dua gol dalam rentang enam menit pada awal babak kedua, memanfaatkan lini pertahanan Madrid yang tidak terorganisasi.
Masuknya pemain muda dari bangku cadangan, disertai permainan yang lebih lugas, menjadi pemicu kebangkitan bersejarah itu. Cristian Espi memperkecil ketertinggalan pada menit ke-82, sebelum Endrick menyamakan kedudukan hanya tiga menit kemudian berkat kreativitas Arda Guler. Dengan momentum di pihak mereka, Madrid terus memburu gol kemenangan. Gol itu akhirnya tercipta pada menit ke-90 ketika Antonio Rudiger menyelinap maju untuk memastikan tiga poin, membuat Roma terpukul di kandang sendiri.
GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Real Madrid di Stadio Olimpico.