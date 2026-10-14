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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Real Madrid vs Roma: Antonio Rudiger mengantar Madrid meraih kemenangan dalam laga dramatis tujuh gol di Liga Champions

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Real Madrid
Champions League
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Roma vs Real Madrid
Roma

Real Madrid bangkit secara dramatis pada menit-menit akhir di Stadio Olimpico untuk mengalahkan Roma 4-3 dalam laga Liga Champions yang berlangsung kacau. Gol kemenangan Antonio Ruediger pada menit ke-90 menyempurnakan kebangkitan luar biasa setelah tim asuhan Jose Mourinho tertinggal 3-1 pada babak kedua.

Real Madrid meraih salah satu kemenangan paling sulit dipercaya di Liga Champions dalam beberapa waktu terakhir. Mereka bangkit dari ketertinggalan dua gol pada babak kedua untuk mengalahkan Roma 4-3 di Stadio Olimpico. Marten de Roon lebih dulu membawa tuan rumah unggul, sebelum Kylian Mbappe menyamakan kedudukan menjelang turun minum. Namun, pertandingan tampak lepas dari kendali tim asuhan Jose Mourinho ketika Donyell Malen mencetak dua gol dalam rentang enam menit pada awal babak kedua, memanfaatkan lini pertahanan Madrid yang tidak terorganisasi.

Masuknya pemain muda dari bangku cadangan, disertai permainan yang lebih lugas, menjadi pemicu kebangkitan bersejarah itu. Cristian Espi memperkecil ketertinggalan pada menit ke-82, sebelum Endrick menyamakan kedudukan hanya tiga menit kemudian berkat kreativitas Arda Guler. Dengan momentum di pihak mereka, Madrid terus memburu gol kemenangan. Gol itu akhirnya tercipta pada menit ke-90 ketika Antonio Rudiger menyelinap maju untuk memastikan tiga poin, membuat Roma terpukul di kandang sendiri.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Real Madrid di Stadio Olimpico.

  • imago-sport-1084368922.jpgABACAPRESS

    Kiper dan pertahanan

    Thibaut Courtois - 5/10

    Malam yang sulit bagi kiper asal Belgia ini. Ia kerap terekspos karena garis pertahanan tinggi Madrid gagal mempersempit ruang gerak lawan secara efektif. Meski melakukan empat penyelamatan untuk menjaga skor tetap terkendali, ia tentu kecewa kebobolan tiga gol, terutama karena Malen leluasa memanfaatkan ruang di area tengah pada babak kedua.

    Antonio Rudiger - 8/10

    Pahlawan utama malam itu. Meski kelengahan lini belakang Madrid secara kolektif membuat timnya kebobolan tiga gol, tekad Ruediger untuk menang terlihat jelas. Ia tetap tenang di tengah kekacauan dan muncul pada menit ke-90 untuk mencetak gol penentu, memastikan daya juang Madrid berbuah tiga poin.

    Ibrahima Konate - 5/10

    Kesulitan menghadapi transisi serangan yang dipimpin Malen dan Dybala. Posisi yang diambilnya beberapa kali kurang tepat saat Roma menyerang dengan cepat. Ia juga gagal memberi perlindungan yang dibutuhkan bagi para bek sayap yang aktif maju ketika Madrid kebobolan dua gol dalam waktu berdekatan.

    Marc Cucurella - 6/10

    Menunjukkan kerja kerasnya seperti biasa di sisi kiri, tetapi sepanjang sebagian besar pertandingan ia dipaksa bertahan oleh para bek sayap Roma. Ia ditarik keluar pada menit ke-78 ketika Madrid beralih ke formasi yang lebih menyerang demi mengejar hasil.

    Denzel Dumfries - 5/10

    Tampil relatif tidak menonjol dibandingkan standar biasanya. Ia gagal menunjukkan dominasi fisik yang biasa diperlihatkannya di sayap kanan dan digantikan oleh Arda Guler pada menit ke-59, ketika Mourinho mencari kualitas teknik yang lebih baik untuk membongkar pertahanan Roma.

  • imago-sport-1084534193.jpgLaPresse

    Lini tengah

    Jude Bellingham - 7/10

    Penghubung antarlini Madrid. Bahkan ketika skor tampak tidak menguntungkan, kemampuan Bellingham menjaga penguasaan bola dan membawa bola menembus lini lawan membuat Roma terus waspada. Ia berperan penting dalam menjaga tekanan selama 20 menit terakhir hingga Madrid berhasil bangkit.

    Federico Valverde - 6/10

    Sebagai kapten, Valverde memberikan energi yang dibutuhkan di lini tengah, tetapi kesulitan mengatasi keunggulan jumlah pemain Roma di area tersebut pada awal babak kedua. Menjelang akhir laga, perannya lebih banyak mengalirkan kembali bola saat Madrid menambah jumlah pemain yang maju menyerang.

    Aurelien Tchouameni - 5/10

    Gagal melindungi empat bek secara memadai dari serangan balik Roma. Ia terlalu mudah dilewati dalam proses terciptanya gol kedua Malen dan akhirnya ditarik keluar pada menit ke-70 untuk digantikan Bernardo Silva saat Madrid mencari pendekatan taktik yang berbeda.

  • imago-sport-1084536399.jpgLaPresse

    Serangan

    Yan Diomande - 6/10

    Penampilan yang naik turun dari pemain muda ini. Ia sesekali menunjukkan kualitasnya dan terlibat dalam proses terciptanya gol penyeimbang Mbappe, tetapi belum cukup konsisten untuk mendominasi lini tengah tim Eropa di level tinggi. Ia diganti pada menit ke-79.

    Vinicius Junior - 5/10

    Ia tampak frustrasi sepanjang sebagian besar dari 59 menitnya di lapangan. Roma efektif menjaganya dengan dua pemain, sehingga ia kesulitan menemukan ruang untuk menerobos ke sepertiga akhir lapangan. Ia ditarik keluar sebelum menit ke-60 sebagai bagian dari perubahan taktik.

    Kylian Mbappe - 7/10

    Ia menjadi ancaman terbesar Madrid pada babak pertama dan menuntaskan peluang dengan baik pada menit ke-25 untuk menyamakan kedudukan. Namun, pengaruhnya menurun selepas jeda karena ia terisolasi. Meski begitu, keberadaannya saja cukup menyibukkan para pemain bertahan sehingga membuka ruang bagi para pemain pengganti yang masuk belakangan.

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  • imago-sport-1084537029.jpgLaPresse

    Pemain pengganti dan manajer

    Endrick - 9/10

    Penampilannya sebagai pemain pengganti mengubah jalannya pertandingan. Masuk pada menit ke-59, ia memberikan assist untuk gol Espi sebelum mencetak sendiri gol penyeimbang yang krusial pada menit ke-85. Permainan lugas dan ketajamannya dalam penyelesaian akhir tepat seperti yang dibutuhkan Madrid.

    Arda Guler - 9/10

    Contoh sempurna dampak seorang pemain pengganti. Guler masuk pada menit ke-59 dan memberikan dua assist penting, masing-masing untuk gol penyeimbang Endrick dan gol kemenangan Ruediger. Visi serta umpan-umpannya dari situasi bola mati menjadi pembeda.

    Cristian Espi - 8/10

    Pemain muda ini menunjukkan naluri mencetak gol dengan membobol gawang pada menit ke-82, hanya tiga menit setelah masuk. Golnya membangkitkan keyakinan bahwa kebangkitan masih mungkin terjadi.

    Bernardo Silva - 6/10

    Dimasukkan pada menit ke-70 untuk memberi lini tengah kendali lebih besar. Ia membantu timnya bermain lebih tenang pada tahap akhir pertandingan yang berlangsung sengit.

    Alvaro Carreras - N/A

    Masuk sebagai pergantian taktis pada menit-menit akhir untuk mempertahankan keunggulan pada masa tambahan waktu.

    Jose Mourinho - 8/10

    Meski skema pertahanannya pada awalnya tampak mudah ditembus, Mourinho layak mendapat banyak pujian atas pergantian pemain yang proaktif. Keputusannya mengganti para penyerang bintangnya (Vinicius dan Mbappe) serta para bek sayapnya dengan pemain muda dan kreativitas (Guler, Endrick, Espi) merupakan perjudian besar yang membuahkan hasil sempurna, mengubah ketertinggalan 3-1 menjadi kemenangan 4-3.

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