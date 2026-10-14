Thibaut Courtois - 5/10

Malam yang sulit bagi kiper asal Belgia ini. Ia kerap terekspos karena garis pertahanan tinggi Madrid gagal mempersempit ruang gerak lawan secara efektif. Meski melakukan empat penyelamatan untuk menjaga skor tetap terkendali, ia tentu kecewa kebobolan tiga gol, terutama karena Malen leluasa memanfaatkan ruang di area tengah pada babak kedua.

Antonio Rudiger - 8/10

Pahlawan utama malam itu. Meski kelengahan lini belakang Madrid secara kolektif membuat timnya kebobolan tiga gol, tekad Ruediger untuk menang terlihat jelas. Ia tetap tenang di tengah kekacauan dan muncul pada menit ke-90 untuk mencetak gol penentu, memastikan daya juang Madrid berbuah tiga poin.

Ibrahima Konate - 5/10

Kesulitan menghadapi transisi serangan yang dipimpin Malen dan Dybala. Posisi yang diambilnya beberapa kali kurang tepat saat Roma menyerang dengan cepat. Ia juga gagal memberi perlindungan yang dibutuhkan bagi para bek sayap yang aktif maju ketika Madrid kebobolan dua gol dalam waktu berdekatan.

Marc Cucurella - 6/10

Menunjukkan kerja kerasnya seperti biasa di sisi kiri, tetapi sepanjang sebagian besar pertandingan ia dipaksa bertahan oleh para bek sayap Roma. Ia ditarik keluar pada menit ke-78 ketika Madrid beralih ke formasi yang lebih menyerang demi mengejar hasil.

Denzel Dumfries - 5/10

Tampil relatif tidak menonjol dibandingkan standar biasanya. Ia gagal menunjukkan dominasi fisik yang biasa diperlihatkannya di sayap kanan dan digantikan oleh Arda Guler pada menit ke-59, ketika Mourinho mencari kualitas teknik yang lebih baik untuk membongkar pertahanan Roma.