Real Madrid meraih salah satu kemenangan paling tak terduga di Liga Champions dalam beberapa waktu terakhir. Mereka bangkit dari ketertinggalan dua gol pada babak kedua untuk mengalahkan Roma 4-3 di Stadio Olimpico. Marten de Roon lebih dulu membawa tuan rumah unggul, tetapi Kylian Mbappe menyamakan kedudukan sebelum jeda. Namun, pertandingan tampak lepas dari genggaman tim asuhan Jose Mourinho ketika Donyell Malen mencetak dua gol dalam enam menit pada awal babak kedua, memanfaatkan lini pertahanan Madrid yang tidak terorganisir.

Masuknya pemain muda dari bangku cadangan, yang membawa permainan lebih langsung, menjadi pemicu kebangkitan bersejarah itu. Cristian Espi memperkecil ketertinggalan pada menit ke-82 sebelum Endrick menyamakan kedudukan hanya tiga menit kemudian, memanfaatkan kreativitas Arda Guler. Dengan momentum sepenuhnya berpihak kepada mereka, Madrid terus memburu gol kemenangan. Gol itu akhirnya tercipta pada menit ke-90 ketika Antonio Rudiger diam-diam maju ke depan untuk memastikan tiga poin, membuat Roma terpukul di kandang sendiri.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Real Madrid di Stadio Olimpico.