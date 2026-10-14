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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Real Madrid kontra Roma: Antonio Rudiger mencuri kemenangan dalam laga dramatis tujuh gol di Liga Champions

Real Madrid
Champions League
Roma vs Real Madrid
Roma

Real Madrid membalikkan keadaan secara dramatis pada menit-menit akhir di Stadio Olimpico untuk mengalahkan Roma 4-3 dalam laga Liga Champions yang berlangsung kacau. Gol penentu kemenangan Antonio Ruediger pada menit ke-90 menyempurnakan kebangkitan luar biasa setelah tim asuhan Jose Mourinho tertinggal 3-1 pada babak kedua.

Real Madrid meraih salah satu kemenangan paling tak terduga di Liga Champions dalam beberapa waktu terakhir. Mereka bangkit dari ketertinggalan dua gol pada babak kedua untuk mengalahkan Roma 4-3 di Stadio Olimpico. Marten de Roon lebih dulu membawa tuan rumah unggul, tetapi Kylian Mbappe menyamakan kedudukan sebelum jeda. Namun, pertandingan tampak lepas dari genggaman tim asuhan Jose Mourinho ketika Donyell Malen mencetak dua gol dalam enam menit pada awal babak kedua, memanfaatkan lini pertahanan Madrid yang tidak terorganisir.

Masuknya pemain muda dari bangku cadangan, yang membawa permainan lebih langsung, menjadi pemicu kebangkitan bersejarah itu. Cristian Espi memperkecil ketertinggalan pada menit ke-82 sebelum Endrick menyamakan kedudukan hanya tiga menit kemudian, memanfaatkan kreativitas Arda Guler. Dengan momentum sepenuhnya berpihak kepada mereka, Madrid terus memburu gol kemenangan. Gol itu akhirnya tercipta pada menit ke-90 ketika Antonio Rudiger diam-diam maju ke depan untuk memastikan tiga poin, membuat Roma terpukul di kandang sendiri.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Real Madrid di Stadio Olimpico.

  • imago-sport-1084368922.jpgABACAPRESS

    Kiper & Lini Pertahanan

    Thibaut Courtois - 5/10

    Malam yang sulit bagi pemain asal Belgia itu. Ia kerap terekspos karena garis pertahanan tinggi Madrid gagal mempersempit ruang permainan secara efektif. Meski mencatatkan empat penyelamatan agar skor tidak semakin buruk, ia tentu kecewa kebobolan tiga gol, terutama karena Malen leluasa memanfaatkan ruang di area tengah pada babak kedua.

    Antonio Rudiger - 8/10

    Pahlawan utama malam itu. Meski kelengahan lini pertahanan secara kolektif membuat Madrid kebobolan tiga gol, tekad Ruediger untuk menang terlihat jelas. Ia tetap tenang di tengah situasi kacau dan muncul pada menit ke-90 untuk mencetak gol penentu, memastikan kegigihan Madrid berbuah tiga poin.

    Ibrahima Konate - 5/10

    Kesulitan menghadapi transisi serangan yang dipimpin Malen dan Dybala. Penempatan posisinya beberapa kali dipertanyakan saat Roma melancarkan serangan cepat, dan ia gagal memberikan perlindungan yang dibutuhkan bagi para bek sayap yang rajin maju ketika Madrid kebobolan dua gol dalam waktu singkat.

    Marc Cucurella - 6/10

    Seperti biasa, ia bekerja keras di sisi kiri, tetapi pergerakannya tertahan oleh para bek sayap Roma dalam sebagian besar pertandingan. Ia diganti pada menit ke-78 ketika Madrid beralih ke formasi yang lebih menyerang untuk mengejar ketertinggalan.

    Denzel Dumfries - 5/10

    Penampilan yang relatif tak menonjol menurut standarnya. Ia gagal menunjukkan keunggulan fisik yang biasanya terlihat di sayap kanan dan digantikan Arda Guler pada menit ke-59, ketika Mourinho mencari kualitas teknik yang lebih baik untuk membongkar pertahanan Roma.

  • imago-sport-1084534193.jpgLaPresse

    Lini tengah

    Jude Bellingham - 7/10

    Penghubung antarlini Madrid. Bahkan ketika skor tampak tidak menguntungkan, kemampuan Bellingham menjaga penguasaan bola dan menerobos lini-lini lawan membuat Roma tetap waspada. Ia berperan penting dalam menjaga tekanan selama 20 menit terakhir yang berujung pada kebangkitan Madrid.

    Federico Valverde - 6/10

    Sebagai kapten, Valverde memberikan energi yang dibutuhkan di lini tengah, tetapi kesulitan mengatasi keunggulan jumlah pemain Roma di area tersebut pada awal babak kedua. Menjelang akhir laga, perannya lebih banyak menjaga aliran penguasaan bola saat para pemain Madrid merangsek maju.

    Aurelien Tchouameni - 5/10

    Gagal melindungi empat bek Madrid dengan baik dari serangan balik Roma. Ia terlalu mudah dilewati dalam proses terciptanya gol kedua Malen dan akhirnya ditarik keluar pada menit ke-70 untuk digantikan Bernardo Silva saat Madrid mencari profil taktis yang berbeda.

  • imago-sport-1084536399.jpgLaPresse

    Serangan

    Yan Diomande - 6/10

    Penampilan yang naik turun dari pemain muda ini. Ia beberapa kali menunjukkan kualitasnya dan terlibat dalam proses terciptanya gol penyama kedudukan Mbappe, tetapi belum cukup konsisten untuk mendominasi lini tengah di level tertinggi Eropa. Ia diganti pada menit ke-79.

    Vinicius Junior - 5/10

    Ia tampak frustrasi sepanjang sebagian besar dari 59 menitnya di lapangan. Roma efektif menempatkan dua pemain untuk menjaganya, dan ia kesulitan menemukan ruang untuk menerobos ke sepertiga akhir lapangan. Ia ditarik keluar sebelum laga berjalan satu jam sebagai bagian dari perubahan taktik.

    Kylian Mbappe - 7/10

    Pemain Madrid yang paling berbahaya pada babak pertama ini menuntaskan peluang dengan baik pada menit ke-25 untuk menyamakan kedudukan. Namun, pengaruhnya menurun setelah jeda karena ia terisolasi, meski kehadirannya saja cukup menyibukkan para bek untuk membuka ruang bagi para pemain pengganti yang masuk belakangan.

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  • imago-sport-1084537029.jpgLaPresse

    Pemain cadangan dan pelatih

    Endrick - 9/10

    Penampilan singkat yang mengubah jalannya pertandingan. Masuk pada menit ke-59, ia memberikan assist untuk gol Espi sebelum mencetak sendiri gol penyeimbang krusial pada menit ke-85. Permainan lugas dan ketajamannya tepat seperti yang dibutuhkan Madrid.

    Arda Guler - 9/10

    Contoh sempurna dampak seorang pemain pengganti. Guler masuk pada menit ke-59 dan menyumbangkan dua assist penting, masing-masing untuk gol penyeimbang Endrick dan gol kemenangan Ruediger. Visi serta umpan-umpannya dari bola mati menjadi pembeda.

    Cristian Espi - 8/10

    Pemain muda ini menunjukkan naluri mencetak gol dengan menjebol gawang pada menit ke-82, hanya tiga menit setelah masuk. Golnya membangkitkan keyakinan bahwa mereka bisa bangkit.

    Bernardo Silva - 6/10

    Masuk pada menit ke-70 untuk memberikan kendali lebih besar di lini tengah. Ia membantu menenangkan tim pada fase akhir pertandingan yang berlangsung sengit.

    Alvaro Carreras - N/A

    Masuk sebagai pergantian taktis pada akhir laga untuk mempertahankan keunggulan di masa tambahan waktu.

    Jose Mourinho - 8/10

    Meski susunan pertahanannya semula tampak mudah ditembus, Mourinho patut mendapat pujian besar atas pergantian pemainnya yang proaktif. Keputusannya mengganti para penyerang bintang (Vinicius dan Mbappe) serta bek sayapnya dengan pemain muda dan pemain kreatif (Guler, Endrick, Espi) merupakan pertaruhan besar yang membuahkan hasil sempurna, mengubah keadaan dari tertinggal 3-1 menjadi menang 4-3.

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