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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain PSG vs Man City: Ousmane Dembele memukau saat PSG tampil klinis dan membungkam Etihad

Player ratings
Paris Saint-Germain
FEATURES
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Champions League

Paris Saint-Germain memperagakan permainan serangan balik yang brilian untuk meraih kemenangan 4-2 atas Manchester City di Stadion Etihad. Penampilan impresif pada babak pertama membuat tim tamu unggul tiga gol, keunggulan yang akhirnya tak mampu dikejar tuan rumah.

PSG menunjukkan keunggulan taktik dalam transisi, memanfaatkan garis pertahanan tinggi City dengan sangat efektif untuk meraih kemenangan 4-2. Tim asal Paris itu tampil tanpa ampun pada babak pertama dan membungkam publik Etihad dengan unggul 3-0 saat turun minum.

Meski City terus menekan dan menguasai 54 persen bola, tim asuhan Luis Enrique tetap rapat, mencatatkan 26 sapuan dan 12 intersepsi untuk mengganggu ritme permainan tuan rumah.

Erling Haaland sempat membuka peluang bagi City untuk bangkit lewat dua gol pada babak kedua, tetapi PSG mampu mencetak gol pada momen-momen krusial dan mempertahankan kendali. Tim tamu jauh lebih efisien daripada tuan rumah, mencetak empat gol dari hanya sembilan tembakan tepat sasaran.

Hasil ini membawa PSG ke puncak klasemen Liga Champions dengan dua kemenangan dari dua pertandingan, sekaligus menunjukkan kematangan mereka yang terus berkembang di panggung Eropa di bawah arahan Enrique.

GOAL memberikan nilai kepada para pemain PSG di Stadion Etihad...

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Kiper dan pertahanan

    Matvey Safonov - 7/10:

    Kiper asal Rusia ini sibuk sepanjang pertandingan, mencatatkan enam penyelamatan untuk menggagalkan City yang melepaskan total 27 tembakan ke arah gawangnya. Ia tak bisa berbuat banyak untuk mencegah penyelesaian Haaland dari jarak dekat, tetapi penempatan posisi dan kemampuannya menahan tembakan berperan penting dalam mempertahankan keunggulan awal PSG.

    Achraf Hakimi - 7/10:

    Hakimi seperti biasa tampil energik di sisi kanan, menyeimbangkan tugas bertahannya dengan sesekali merangsek maju. Ia bermain disiplin menghadapi ancaman City dari sayap dan turut berkontribusi pada kinerja pertahanan kolektif yang membuat tuan rumah hanya mencetak dua gol meski berulang kali memasuki area serang.

    Marquinhos - 7/10:

    Sang kapten memberi teladan dengan memimpin lini belakang yang terus mendapat tekanan berat. Ia menjadi sosok penting dalam upaya bertahan PSG dan turut berkontribusi pada 26 sapuan timnya. Kepemimpinannya sangat dibutuhkan pada babak kedua ketika City meningkatkan tempo, memastikan susunan pertahanan tetap terjaga meski Haaland mengancam lewat bola-bola udara.

    Willian Pacho - 7/10:

    Pacho bekerja keras dan tampil tangguh dalam bertahan, menunjukkan alasan ia menjadi pemain andalan di tim Enrique. Ia agresif dalam duel dan berperan penting dalam 12 intersepsi yang dicatatkan PSG, kerap maju untuk memotong umpan yang diarahkan ke kaki Haaland.

    Nuno Mendes - 6/10:

    Mendes menjalani pertandingan yang sulit saat harus mengikuti pertukaran posisi para pemain City di sisi sayap. Secara fisik, ia mampu mengimbangi tempo permainan, tetapi sesekali kewalahan menghadapi banyaknya umpan silang yang dikirim City ke kotak penalti. Meski demikian, kecepatannya untuk kembali ke posisi bertahan berguna ketika PSG kehilangan keseimbangan dalam transisi.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Lini tengah

    Warren Zaire-Emery - 8/10:

    Pemain remaja ini menunjukkan kematangan yang melampaui usianya dengan menyumbang assist untuk gol Vitinha. Ia tampil dominan di lini tengah, menjelajah lapangan dan membantu transisi permainan. Ia akhirnya ditarik keluar pada menit ke-84 setelah menunjukkan disiplin taktis sekaligus kontribusi dalam serangan.

    Vitinha - 8/10:

    Penampilan luar biasa dari pemain asal Portugal ini, yang mengatur tempo permainan tim tamu. Ia mencetak gol ketiga yang krusial pada menit ke-32 setelah datang dari belakang untuk menuntaskan serangan yang diawali Warren Zaire-Emery. Kemampuannya mempertahankan bola di bawah tekanan sangat penting untuk meredakan tekanan tanpa henti dari City.

    Fabian Ruiz - 7/10:

    Ruiz berperan dalam terciptanya gol pembuka dengan memberikan assist kepada Desire Doue pada menit ke-13. Variasi umpannya memungkinkan PSG dengan cepat melewati lini tengah City, meski ia lebih berfokus pada posisi bertahan seiring berjalannya pertandingan. Ia digantikan Lucas Hernandez menjelang akhir pertandingan.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Serangan

    Maghnes Akliouche - 8/10:

    Akliouche bekerja tanpa lelah sebagai ujung tombak dan kerap mengorbankan tenaganya untuk memimpin pressing. Upayanya membuahkan hasil pada menit ke-63 ketika ia menuntaskan umpan Dembele dengan apik. Golnya memberi PSG keunggulan yang dibutuhkan saat Manchester City mulai membangun momentum setelah gol pertama Haaland.

    Ousmane Dembele - 9/10:

    Penampil paling menonjol malam itu. Dembele menggandakan keunggulan PSG pada menit ke-15 dan terus menjadi ancaman lewat serangan balik. Ia juga menunjukkan kreativitasnya pada babak kedua dengan memberi assist kepada Akliouche untuk mengubah skor menjadi 4-1, yang praktis memastikan kemenangan.

    Desire Doue - 8/10:

    Doue mengawali malam itu dengan penyelesaian tajam untuk membuka skor pada menit ke-13. Tidak puas hanya mencetak gol, ia beralih menjadi pemberi assist dua menit kemudian untuk gol kedua yang dicetak Dembele. Awal gemilangnya praktis menentukan jalannya pertandingan secara taktis sebelum ia ditarik keluar pada menit ke-66.

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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Pemain cadangan dan pelatih

    Khvicha Kvaratskhelia - 6/10:

    Masuk menggantikan Doue pada menit ke-66. Ia menghadirkan ancaman baru lewat serangan balik, tetapi menghabiskan sebagian besar waktunya membantu tim mempertahankan keunggulan saat Manchester City terus menekan.

    Joao Neves - 6/10:

    Menggantikan Akliouche pada menit ke-76 untuk menambah tenaga dan memperkuat pertahanan di lini tengah pada fase akhir pertandingan.

    Ferran Torres - Tidak dinilai:

    Masuk pada menit ke-76. Gagal mencetak gol dari titik penalti setelah tembakannya ditepis Gianluigi Donnarumma.

    Lucas Hernandez - Tidak dinilai:

    Masuk pada fase akhir pertandingan menggantikan Ruiz untuk memperkuat pertahanan.

    Lucas Beraldo - Tidak dinilai:

    Masuk menggantikan Zaire-Emery pada menit ke-84 untuk mengamankan hasil pertandingan.

    Luis Enrique - 9/10:

    Pelatih asal Spanyol itu menunjukkan kepiawaian taktiknya. Ia menyiapkan timnya untuk meredam tekanan dan menyerang balik dengan penyelesaian yang klinis. Menyadari kerentanan Manchester City terhadap kecepatan, keputusannya memasang Doue dan Akliouche bersama Dembele sejak awal membuahkan hasil besar. Timnya unggul tiga gol saat jeda, defisit yang tidak mampu dikejar Enzo Maresca.

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