PSG menunjukkan keunggulan taktik dalam transisi, memanfaatkan garis pertahanan tinggi City dengan sangat efektif untuk meraih kemenangan 4-2. Tim asal Paris itu tampil tanpa ampun pada babak pertama dan membungkam publik Etihad dengan unggul 3-0 saat turun minum.

Meski City terus menekan dan menguasai 54 persen bola, tim asuhan Luis Enrique tetap rapat, mencatatkan 26 sapuan dan 12 intersepsi untuk mengganggu ritme permainan tuan rumah.

Erling Haaland sempat membuka peluang bagi City untuk bangkit lewat dua gol pada babak kedua, tetapi PSG mampu mencetak gol pada momen-momen krusial dan mempertahankan kendali. Tim tamu jauh lebih efisien daripada tuan rumah, mencetak empat gol dari hanya sembilan tembakan tepat sasaran.

Hasil ini membawa PSG ke puncak klasemen Liga Champions dengan dua kemenangan dari dua pertandingan, sekaligus menunjukkan kematangan mereka yang terus berkembang di panggung Eropa di bawah arahan Enrique.

GOAL memberikan nilai kepada para pemain PSG di Stadion Etihad...