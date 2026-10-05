Guillaume Restes - 6/10

Restes sangat jarang mendapat pekerjaan berat sepanjang sebagian besar laga karena Belgia fokus pada transisi bertahan. Ia nyaris tak bisa disalahkan atas gol pembuka Lukebakio pada menit ke-35, yang diselesaikan dengan baik. Ia mencatatkan satu penyelamatan dan menunjukkan distribusi yang cukup baik, dengan menyelesaikan porsi operan yang lumayan saat Prancis membangun serangan dari belakang.

Leny Yoro - 7/10

Debut yang tenang untuk bek tengah muda ini. Yoro beberapa kali memperlihatkan kecepatan pemulihannya untuk meredam Romelu Lukaku dan berperan penting dalam dominasi Prancis pada duel udara, memenangi cukup banyak duel saat tim membatasi Belgia hanya dengan dua tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan.

Maxence Lacroix - 6/10

Penampilan yang solid meski tidak spektakuler di lini belakang sepanjang 90 menit. Lacroix membantu menjaga garis pertahanan tinggi yang menekan permainan, meski unit pertahanan sempat lengah sesaat pada gol Belgia. Ia menghadirkan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk menghadapi jalur serangan langsung Belgia.

Jules Kounde - 7/10

Bermain di peran familiar sebagai bek kanan, Kounde terus menjadi opsi umpan di sepertiga akhir lapangan. Meski umpan silangnya sesekali melenceng, posisinya membantu Prancis mempertahankan penguasaan bola 61 persen, dan ia cukup disiplin untuk memastikan Dodi Moreira tak banyak memberi ancaman di sisi sayap.

Andy Diouf - 6/10

Menempati sisi kiri pertahanan, Diouf memberikan keseimbangan tetapi lebih jarang terlibat di sepertiga akhir dibandingkan Kounde. Ia menjalankan tugas bertahannya dengan baik dan menjadi bagian dari unit yang membatasi Belgia tanpa satu pun serangan balik berarti sepanjang 90 menit.