Selama 77 menit, Belgia asuhan Mark van Bommel tampak berada di jalur untuk mengamankan kemenangan tandang yang disiplin setelah gol pembuka Dodi Lukebakio di babak pertama. Prancis kesulitan membongkar blok rapat Belgia, meski mendominasi 61% penguasaan bola dan membukukan expected goals (xG) sebesar 2,38. Lanskap taktis berubah signifikan pada seperempat akhir laga, ketika kondisi fisik Prancis yang lebih unggul serta kedalaman skuad dari bangku cadangan akhirnya berbicara melawan barisan belakang Belgia yang kian kelelahan.
Kebangkitan itu benar-benar luar biasa, dipicu oleh masuknya beberapa pemain muda dengan potensi tinggi. Antara menit ke-77 dan peluit akhir pada masa injury time, Prancis berbalik dari tertinggal 0-1 menjadi kemenangan telak 4-1. Penyelesaian akhir yang klinis pada fase penutup mencerminkan jalannya pertandingan ketika Prancis pada akhirnya membanjiri lawan mereka lewat volume serangan semata, dengan menuntaskan laga dengan 24 total tembakan dan 9 yang mengarah ke gawang, dibandingkan hanya 5 total percobaan dari tim tamu.