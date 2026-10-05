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FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Prancis vs Belgia: Michael Olise dan Desire Doue menginspirasi kebangkitan telat yang menakjubkan

France
Belgium
France vs Belgium
UEFA Nations League A

Prancis melancarkan gempuran telat luar biasa di Stade de France untuk mengamankan kemenangan 4-1 atas Belgia di Nations League. Sempat tertinggal sepanjang sebagian besar pertandingan, tim asuhan Zinedine Zidane mencetak empat gol dalam 14 menit terakhir untuk menghancurkan tim tamu.

Selama 77 menit, Belgia asuhan Mark van Bommel tampak berada di jalur untuk mengamankan kemenangan tandang yang disiplin setelah gol pembuka Dodi Lukebakio di babak pertama. Prancis kesulitan membongkar blok rapat Belgia, meski mendominasi 61% penguasaan bola dan membukukan expected goals (xG) sebesar 2,38. Lanskap taktis berubah signifikan pada seperempat akhir laga, ketika kondisi fisik Prancis yang lebih unggul serta kedalaman skuad dari bangku cadangan akhirnya berbicara melawan barisan belakang Belgia yang kian kelelahan.

Kebangkitan itu benar-benar luar biasa, dipicu oleh masuknya beberapa pemain muda dengan potensi tinggi. Antara menit ke-77 dan peluit akhir pada masa injury time, Prancis berbalik dari tertinggal 0-1 menjadi kemenangan telak 4-1. Penyelesaian akhir yang klinis pada fase penutup mencerminkan jalannya pertandingan ketika Prancis pada akhirnya membanjiri lawan mereka lewat volume serangan semata, dengan menuntaskan laga dengan 24 total tembakan dan 9 yang mengarah ke gawang, dibandingkan hanya 5 total percobaan dari tim tamu.

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    Kiper & Pertahanan

    Guillaume Restes - 6/10

    Restes sangat jarang mendapat pekerjaan berat sepanjang sebagian besar laga karena Belgia fokus pada transisi bertahan. Ia nyaris tak bisa disalahkan atas gol pembuka Lukebakio pada menit ke-35, yang diselesaikan dengan baik. Ia mencatatkan satu penyelamatan dan menunjukkan distribusi yang cukup baik, dengan menyelesaikan porsi operan yang lumayan saat Prancis membangun serangan dari belakang.

    Leny Yoro - 7/10

    Debut yang tenang untuk bek tengah muda ini. Yoro beberapa kali memperlihatkan kecepatan pemulihannya untuk meredam Romelu Lukaku dan berperan penting dalam dominasi Prancis pada duel udara, memenangi cukup banyak duel saat tim membatasi Belgia hanya dengan dua tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan.

    Maxence Lacroix - 6/10

    Penampilan yang solid meski tidak spektakuler di lini belakang sepanjang 90 menit. Lacroix membantu menjaga garis pertahanan tinggi yang menekan permainan, meski unit pertahanan sempat lengah sesaat pada gol Belgia. Ia menghadirkan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk menghadapi jalur serangan langsung Belgia.

    Jules Kounde - 7/10

    Bermain di peran familiar sebagai bek kanan, Kounde terus menjadi opsi umpan di sepertiga akhir lapangan. Meski umpan silangnya sesekali melenceng, posisinya membantu Prancis mempertahankan penguasaan bola 61 persen, dan ia cukup disiplin untuk memastikan Dodi Moreira tak banyak memberi ancaman di sisi sayap.

    Andy Diouf - 6/10

    Menempati sisi kiri pertahanan, Diouf memberikan keseimbangan tetapi lebih jarang terlibat di sepertiga akhir dibandingkan Kounde. Ia menjalankan tugas bertahannya dengan baik dan menjadi bagian dari unit yang membatasi Belgia tanpa satu pun serangan balik berarti sepanjang 90 menit.

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    Gelandang

    Eduardo Camavinga - 7/10

    Konduktor utama di ruang mesin. Camavinga sangat vital dalam mendaur ulang penguasaan bola dan memastikan Prancis tetap menekan. Kemampuannya memecah lini lewat umpannya menjadi kunci untuk menjaga tekanan, bahkan ketika skor tampak suram. Ia digantikan pada akhir laga oleh Rabiot setelah penampilan yang membuatnya mendominasi area tengah.

    Manu Kone - 6/10

    Kone memberikan agresivitas yang dibutuhkan di lini tengah, tetapi kesulitan menemukan umpan penentu melawan blok rendah Belgia. Ia ditarik keluar sesaat setelah laga berjalan satu jam ketika Zidane mencari percikan kreativitas lebih untuk membalikkan defisit satu gol.

    Maghnes Akliouche - 6/10

    Penampilan yang tenang dari sang playmaker yang kesulitan menemukan celah ruang di antara lini Belgia. Ia menjadi bagian dari pergantian ganda pada menit ke-60 yang pada akhirnya membuka jalan bagi kebangkitan Prancis, karena situasi pertandingan menuntut profil penyerang yang berbeda.

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    Serangan

    Ousmane Dembele - 6/10

    Sebagai kapten tim, Dembele menjadi sumber frustrasi bagi penonton tuan rumah. Ia mencoba banyak dribel, tetapi sering kali kurang tajam dalam penyelesaian akhir saat menghadapi Timothy Castagne yang disiplin. Ia ditarik keluar pada menit ke-60 setelah gagal mencatatkan gol maupun assist.

    Bradley Barcola - 6/10

    Barcola menunjukkan kilasan akselerasi khasnya, tetapi kerap dijaga ganda oleh lini belakang Belgia. Ia menuntaskan beberapa dribel, namun tak mampu menembus pertahanan tim tamu sebelum digantikan oleh Desire Doue pada menit ke-72.

    Esteban Lepaul - 6/10

    Ditugaskan memimpin lini depan, Lepaul kerap terisolasi dalam waktu lama. Meski pergerakannya membantu meregangkan barisan bek tengah Belgia, ia tidak mendapat suplai bola yang dibutuhkan untuk benar-benar merepotkan Vandevoordt selama berada di lapangan.

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    Pemain pengganti & manajer

    Desire Doue - 9/10

    Sang pengubah keadaan. Masuk pada menit ke-72, Doue membalikkan jalannya pertandingan. Ia mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-77 lalu menjadi pemberi assist untuk Michael Olise pada gol ketiga dan keempat Prancis. Penampilan luar biasa sebagai pemain pengganti.

    Michael Olise - 9/10

    Olise tampil sensasional setelah masuk pada menit ke-60. Ia memberikan assist untuk gol Rayan Cherki yang membuat skor menjadi 2-1, lalu mencetak dua gol sendiri pada menit ke-88 dan ke-91 untuk memastikan hasil akhir. Visi dan eksekusinya berkelas dunia.

    Rayan Cherki - 8/10

    Penggantian lain yang mengubah permainan. Cherki mencetak gol penting yang membawa tim unggul pada menit ke-81, dengan menunjukkan ketenangan luar biasa. Kemampuan teknisnya di ruang sempit adalah hal yang benar-benar kurang dari Prancis pada satu jam pertama pertandingan.

    Lucas Da Cunha - 7/10

    Menggantikan Kone pada menit ke-61 dan memainkan peran penting dalam gol pertama, dengan memberikan assist untuk Doue menyamakan skor. Energinya membantu mengubah momentum agar berpihak kepada Prancis.

    Adrien Rabiot - N/A

    Masuk pada menit ke-88 menggantikan Camavinga untuk mengamankan hasil.

    Zinedine Zidane - 9/10

    Kemenangan taktik. Ketika starting XI kesulitan, pergantian pemain Zidane dilakukan dengan waktu yang sempurna dan dieksekusi dengan tepat. Menyadari perlunya kecemerlangan individu untuk memecah kebuntuan, masuknya Doue, Olise, dan Cherki mengubah kekalahan yang sudah di depan mata menjadi kemenangan telak.