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FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Prancis vs Belgia: Michael Olise dan Desire Doue menginspirasi kebangkitan dramatis di akhir laga

France
Belgium
France vs Belgium
UEFA Nations League A

Prancis melakukan gempuran telat yang luar biasa di Stade de France untuk mengamankan kemenangan 4-1 atas Belgia di Nations League. Sempat tertinggal sepanjang sebagian besar laga, tim asuhan Zinedine Zidane mencetak empat gol dalam 14 menit terakhir untuk membungkam tim tamu.

Selama 77 menit, Belgia asuhan Mark van Bommel tampak siap mengamankan kemenangan tandang yang disiplin setelah gol pembuka Dodi Lukebakio pada babak pertama. Prancis kesulitan membongkar blok pertahanan rapat Belgia, meski mendominasi penguasaan bola sebesar 61% dan mencatatkan expected goals (xG) 2,38. Lanskap taktis berubah signifikan pada seperempat akhir laga, ketika kondisi fisik Prancis yang lebih unggul dan kedalaman bangku cadangan mereka akhirnya berbicara melawan barisan belakang Belgia yang kian kelelahan.

Kebangkitan itu benar-benar luar biasa, dipicu oleh masuknya beberapa pemain muda berpotensi tinggi. Antara menit ke-77 dan peluit akhir pada masa injury time, Prancis berbalik dari tertinggal 0-1 menjadi kemenangan telak 4-1. Ketajaman penyelesaian akhir pada fase penutup mencerminkan jalannya pertandingan ketika Prancis pada akhirnya menenggelamkan lawannya lewat volume serangan semata, dengan total 24 tembakan dan 9 yang mengarah ke gawang, dibandingkan dengan hanya 5 percobaan total dari tim tamu.

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    Kiper & Pertahanan

    Guillaume Restes - 6/10

    Restes sangat minim pekerjaan untuk sebagian besar pertandingan malam itu karena Belgia fokus pada transisi bertahan. Ia nyaris tak bisa disalahkan atas gol pembuka Lukebakio pada menit ke-35, yang diselesaikan dengan baik. Ia mencatatkan satu penyelamatan dan menunjukkan distribusi yang cukup baik, dengan menuntaskan cukup banyak umpannya saat Prancis membangun serangan dari belakang.

    Leny Yoro - 7/10

    Debut yang tenang untuk bek tengah muda tersebut. Yoro memperlihatkan kecepatan pemulihannya dalam beberapa kesempatan untuk meredam Romelu Lukaku dan berperan penting dalam dominasi Prancis dalam duel udara, memenangi cukup banyak tantangannya saat tim membatasi Belgia hanya mencatatkan dua tembakan tepat sasaran sepanjang laga.

    Maxence Lacroix - 6/10

    Penampilan yang stabil meski tidak spektakuler di lini belakang sepanjang 90 menit. Lacroix membantu menjaga garis pertahanan tinggi yang mempersempit ruang permainan, meski unit pertahanan sempat kehilangan posisi untuk gol Belgia. Ia menawarkan kehadiran fisik yang dibutuhkan untuk menghadapi umpan langsung Belgia.

    Jules Kounde - 7/10

    Bermain di posisi bek kanan yang familier baginya, Kounde menjadi opsi umpan yang terus tersedia di sepertiga akhir lapangan. Meski umpan silangnya sesekali melenceng, posisinya membantu Prancis mempertahankan 61% penguasaan bola, dan ia cukup disiplin untuk memastikan Dodi Moreira tidak banyak memberi ancaman di sisi sayap.

    Andy Diouf - 6/10

    Menempati sisi kiri pertahanan, Diouf memberikan keseimbangan tetapi lebih jarang terlibat di sepertiga akhir dibandingkan Kounde. Ia menjalankan tugas bertahannya dengan baik dan menjadi bagian dari unit yang membatasi Belgia tanpa satu pun serangan balik berarti sepanjang 90 menit.

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    Gelandang

    Eduardo Camavinga - 7/10

    Konduktor utama di ruang mesin. Camavinga sangat vital dalam mendaur ulang penguasaan bola dan memastikan Prancis tetap menekan. Kemampuannya memutus lini dengan umpannya menjadi kunci untuk mempertahankan tekanan, bahkan ketika skor terlihat suram. Ia digantikan pada akhir laga oleh Rabiot setelah penampilan yang membuatnya mendominasi area sentral.

    Manu Kone - 6/10

    Kone memberikan agresivitas yang dibutuhkan di lini tengah, tetapi kesulitan menemukan umpan pembunuh saat menghadapi blok rendah Belgia. Ia ditarik keluar sesaat setelah menit ke-60 ketika Zidane mencari percikan kreativitas lebih untuk membalikkan defisit satu gol.

    Maghnes Akliouche - 6/10

    Penampilan yang tenang dari sang playmaker, yang kesulitan menemukan ruang di antara lini Belgia. Ia menjadi bagian dari pergantian ganda pada menit ke-60 yang pada akhirnya membuka jalan bagi kebangkitan Prancis, karena situasi pertandingan menuntut profil penyerang yang berbeda.

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    Serangan

    Ousmane Dembele - 6/10

    Menjadi kapten tim, Dembele menjadi sumber frustrasi bagi pendukung tuan rumah. Ia mencoba banyak dribel, tetapi kerap kurang efektif di sepertiga akhir saat menghadapi Timothy Castagne yang disiplin. Ia ditarik keluar pada menit ke-60 setelah gagal mencatatkan gol maupun assist.

    Bradley Barcola - 6/10

    Barcola menunjukkan kilasan akselerasi khasnya, tetapi kerap mendapat kawalan ganda dari pertahanan Belgia. Ia berhasil menuntaskan beberapa dribel, tetapi tidak mampu menembus lini tim tamu sebelum digantikan oleh Desire Doue pada menit ke-72.

    Esteban Lepaul - 6/10

    Ditugaskan memimpin lini depan, Lepaul kerap terisolasi dalam waktu yang lama. Meski pergerakannya membantu meregangkan bek tengah Belgia, ia tidak mendapat suplai yang dibutuhkan untuk benar-benar merepotkan Vandevoordt selama berada di lapangan.

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    Pemain pengganti & manajer

    Desire Doue - 9/10

    Sang pengubah permainan. Masuk pada menit ke-72, Doue membalikkan jalannya pertandingan. Ia mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-77, lalu menjadi kreator dengan memberikan assist untuk Michael Olise pada gol ketiga dan keempat Prancis. Penampilan luar biasa sebagai pemain pengganti.

    Michael Olise - 9/10

    Olise tampil sensasional setelah masuk pada menit ke-60. Ia memberikan assist untuk gol Rayan Cherki yang membuat skor menjadi 2-1, lalu mencetak dua gol sendiri pada menit ke-88 dan ke-91 untuk memastikan hasil pertandingan. Visi dan eksekusinya berkelas dunia.

    Rayan Cherki - 8/10

    Satu lagi pergantian yang mengubah pertandingan. Cherki mencetak gol penentu keunggulan pada menit ke-81, menunjukkan ketenangan luar biasa. Kemampuan teknisnya di ruang sempit adalah hal yang benar-benar kurang dimiliki Prancis pada satu jam pertama pertandingan.

    Lucas Da Cunha - 7/10

    Menggantikan Kone pada menit ke-61 dan memainkan peran penting dalam gol pertama, dengan memberikan assist untuk Doue yang menyamakan kedudukan. Energinya membantu menggeser momentum ke pihak Prancis.

    Adrien Rabiot - N/A

    Masuk pada menit ke-88 menggantikan Camavinga untuk mengamankan hasil pertandingan.

    Zinedine Zidane - 9/10

    Sebuah kemenangan taktik. Saat starting XI kesulitan, pergantian pemain Zidane dilakukan dengan timing dan eksekusi yang sempurna. Menyadari perlunya kecemerlangan individu untuk memecah kebuntuan, masuknya Doue, Olise, dan Cherki mengubah kekalahan yang membayangi menjadi kemenangan meyakinkan.