Guillaume Restes - 6/10

Restes sangat minim pekerjaan untuk sebagian besar pertandingan malam itu karena Belgia fokus pada transisi bertahan. Ia nyaris tak bisa disalahkan atas gol pembuka Lukebakio pada menit ke-35, yang diselesaikan dengan baik. Ia mencatatkan satu penyelamatan dan menunjukkan distribusi yang cukup baik, dengan menuntaskan cukup banyak umpannya saat Prancis membangun serangan dari belakang.

Leny Yoro - 7/10

Debut yang tenang untuk bek tengah muda tersebut. Yoro memperlihatkan kecepatan pemulihannya dalam beberapa kesempatan untuk meredam Romelu Lukaku dan berperan penting dalam dominasi Prancis dalam duel udara, memenangi cukup banyak tantangannya saat tim membatasi Belgia hanya mencatatkan dua tembakan tepat sasaran sepanjang laga.

Maxence Lacroix - 6/10

Penampilan yang stabil meski tidak spektakuler di lini belakang sepanjang 90 menit. Lacroix membantu menjaga garis pertahanan tinggi yang mempersempit ruang permainan, meski unit pertahanan sempat kehilangan posisi untuk gol Belgia. Ia menawarkan kehadiran fisik yang dibutuhkan untuk menghadapi umpan langsung Belgia.

Jules Kounde - 7/10

Bermain di posisi bek kanan yang familier baginya, Kounde menjadi opsi umpan yang terus tersedia di sepertiga akhir lapangan. Meski umpan silangnya sesekali melenceng, posisinya membantu Prancis mempertahankan 61% penguasaan bola, dan ia cukup disiplin untuk memastikan Dodi Moreira tidak banyak memberi ancaman di sisi sayap.

Andy Diouf - 6/10

Menempati sisi kiri pertahanan, Diouf memberikan keseimbangan tetapi lebih jarang terlibat di sepertiga akhir dibandingkan Kounde. Ia menjalankan tugas bertahannya dengan baik dan menjadi bagian dari unit yang membatasi Belgia tanpa satu pun serangan balik berarti sepanjang 90 menit.