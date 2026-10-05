Selama 77 menit, Belgia asuhan Mark van Bommel tampak siap mengamankan kemenangan tandang yang disiplin setelah gol pembuka Dodi Lukebakio pada babak pertama. Prancis kesulitan membongkar blok pertahanan rapat Belgia, meski mendominasi penguasaan bola sebesar 61% dan mencatatkan expected goals (xG) 2,38. Lanskap taktis berubah signifikan pada seperempat akhir laga, ketika kondisi fisik Prancis yang lebih unggul dan kedalaman bangku cadangan mereka akhirnya berbicara melawan barisan belakang Belgia yang kian kelelahan.
Kebangkitan itu benar-benar luar biasa, dipicu oleh masuknya beberapa pemain muda berpotensi tinggi. Antara menit ke-77 dan peluit akhir pada masa injury time, Prancis berbalik dari tertinggal 0-1 menjadi kemenangan telak 4-1. Ketajaman penyelesaian akhir pada fase penutup mencerminkan jalannya pertandingan ketika Prancis pada akhirnya menenggelamkan lawannya lewat volume serangan semata, dengan total 24 tembakan dan 9 yang mengarah ke gawang, dibandingkan dengan hanya 5 percobaan total dari tim tamu.