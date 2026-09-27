Portugal menunjukkan ketangguhan taktis yang signifikan di Oslo, bertahan dari badai statistik untuk meraih kemenangan 2-1. Meski kalah dalam penguasaan bola dengan 59 persen dan menghadapi 20 tembakan dari tim Norwegia yang menerapkan pressing tinggi, Portugal memperlihatkan nilai dari penyelesaian akhir yang klinis dibanding sekadar volume peluang. Gol pembuka dari Joao Felix memberikan fondasi yang sempurna, meski babak kedua menuntut respons cepat setelah jimat Norwegia menyamakan kedudukan.
Pertandingan ini sebagian besar ditentukan oleh kemampuan Portugal menyerap tekanan, yang terlihat dari 32 sapuan dan 22 intersep yang luar biasa. Sementara Norwegia mendominasi duel expected goals (xG) dengan 2,88 berbanding 0,87, efisiensi Portugal di depan gawang terbukti menjadi penentu. Kemenangan ini membuat Portugal berada di puncak Grup 4 dengan raihan maksimal enam poin dari dua pertandingan, menegaskan status mereka sebagai penantang serius dalam kampanye Nations League musim ini.