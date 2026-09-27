Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Portugal vs Norwegia: Joao Felix dan Goncalo Ramos mencetak gol untuk mengamankan kemenangan vital di Oslo

Portugal
Norway
Norway vs Portugal
UEFA Nations League A

Portugal meraih kemenangan krusial 2-1 atas Norwegia di UEFA Nations League, mempertahankan start sempurna mereka di fase grup. Meski Erling Haaland mencetak gol untuk tuan rumah, penyelesaian akhir yang klinis dari Joao Felix dan Goncalo Ramos memastikan Portugal meninggalkan Ullevaal dengan raihan tiga poin penuh.

Portugal menunjukkan ketangguhan taktis yang signifikan di Oslo, bertahan dari badai statistik untuk meraih kemenangan 2-1. Meski kalah dalam penguasaan bola dengan 59 persen dan menghadapi 20 tembakan dari tim Norwegia yang menerapkan pressing tinggi, Portugal memperlihatkan nilai dari penyelesaian akhir yang klinis dibanding sekadar volume peluang. Gol pembuka dari Joao Felix memberikan fondasi yang sempurna, meski babak kedua menuntut respons cepat setelah jimat Norwegia menyamakan kedudukan.

Pertandingan ini sebagian besar ditentukan oleh kemampuan Portugal menyerap tekanan, yang terlihat dari 32 sapuan dan 22 intersep yang luar biasa. Sementara Norwegia mendominasi duel expected goals (xG) dengan 2,88 berbanding 0,87, efisiensi Portugal di depan gawang terbukti menjadi penentu. Kemenangan ini membuat Portugal berada di puncak Grup 4 dengan raihan maksimal enam poin dari dua pertandingan, menegaskan status mereka sebagai penantang serius dalam kampanye Nations League musim ini.

  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Kiper & Lini Belakang

    Diogo Costa - 8/10

    Penampilan vital dari penjaga gawang Porto itu, yang jauh lebih sibuk daripada yang ia inginkan. Costa mencatatkan lima penyelamatan krusial untuk meredam Norwegia, terutama saat tekanan pada babak pertama ketika tuan rumah mendominasi penguasaan bola. Meski ia tak bisa berbuat banyak untuk mencegah penyelesaian jarak dekat Haaland pada menit ke-51, posisi dan tangkapannya nyaris tanpa cela sepanjang sisa pertandingan.

    Nuno Mendes - 7/10

    Mendes menghadirkan kehadiran atletis seperti biasanya di sisi kiri, menyeimbangkan tugas bertahannya dengan ancaman dari Antonio Nusa. Ia menjadi bagian dari lini belakang yang dipaksa bermain sangat dalam, berkontribusi terhadap tingginya jumlah sapuan tim. Kecepatan pemulihannya sangat penting dalam transisi, mencegah Norwegia mengeksploitasi ruang di belakang poros lini tengah Portugal.

    Renato Veiga - 6/10

    Ditugaskan menjalani pekerjaan yang tidak enviable untuk membatasi Haaland, Veiga menjalani malam yang campur aduk. Ia menunjukkan fisik yang sangat kuat pada babak pertama, tetapi sesekali dibuat kerepotan oleh pergerakan trisula depan Norwegia.

    Ruben Dias - 7/10

    Sang kapten memimpin dengan memberi contoh, mengarahkan unit pertahanan yang menghadapi 20 tembakan. Dias menjadi sosok sentral dalam 32 sapuan yang dibuat tim, terus-menerus mempertaruhkan tubuhnya. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-88 karena pelanggaran taktis, sebuah intervensi yang diperlukan untuk menghentikan serangan balik berbahaya Norwegia di akhir laga.

    Joao Cancelo - 6/10

    Cancelo bermain lebih tertahan dari biasanya dalam upaya-upaya menyerangnya, mencerminkan tuntutan taktis pertandingan. Ia beberapa kali kesulitan menghadapi rotasi pemain lebar Norwegia di sisinya, tetapi tetap disiplin dalam penempatannya sepanjang laga, menampilkan performa yang menuntut tingkat konsentrasi tinggi.

    • Iklan
  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Gelandang

    Joao Palhinha - 7/10

    Jangkar lini tengah ini sangat penting dalam mengganggu permainan kreatif Martin Oedegaard. Palhinha membukukan banyak intersep dan mendapat kartu kuning pada menit ke-49 karena tekel keras. Kehadirannya memungkinkan para pemain yang lebih kreatif untuk beberapa kali berkembang, meski ia digantikan pada menit ke-81 setelah kelelahan mulai terasa.

    Joao Neves - 6/10

    Neves kesulitan memberi pengaruh dengan kontrol bolanya seperti biasa, karena penguasaan bola Portugal yang hanya 41% membatasi peluangnya untuk mengatur tempo. Ia efisien dalam perlindungan defensif, tetapi kerap terlewati saat Norwegia melancarkan serangan vertikal cepat. Ia diganti lebih awal pada babak kedua ketika Jorge Jesus mencari permainan yang lebih direct di area sayap.

    Pedro Neto - 8/10

    Menjadi percikan kreativitas yang menonjol bagi Brasil. Neto mencatat assist untuk gol pembuka Joao Felix pada menit ke-17, memperlihatkan visi luar biasa untuk membongkar pertahanan Norwegia. Kecepatannya saat serangan balik terus menjadi ancaman konstan hingga ia digantikan pada menit ke-87.

  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP

    Serangan

    Francisco Conceicao - 6/10

    Conceicao bekerja keras dalam fase pressing, tetapi kesulitan menemukan dampak berarti saat menghadapi Ryerson. Ia kerap terisolasi ketika Portugal bermain dengan serangan balik dan menjadi pemain pertama yang dikorbankan pada menit ke-55 saat sang pelatih berupaya mengubah bentuk taktik.

    Joao Felix - 8/10

    Felix membungkam kritik terhadapnya dengan penampilan yang tenang, membuka skor pada menit ke-17 lewat penyelesaian klinis. Selain golnya, ia menjadi penghubung utama antara lini tengah dan lini serang, berhasil melewati ruang-ruang sempit meski Portugal tidak mampu menguasai bola secara berkelanjutan.

    Goncalo Ramos - 7/10

    Ramos sebagian besar menjadi figur pinggiran pada babak pertama, tetapi tampil hidup saat momen paling menentukan tiba. Hanya tiga menit setelah Norwegia menyamakan kedudukan, Ramos mencetak gol pada menit ke-54 untuk mengembalikan keunggulan Portugal. Kemampuannya menghasilkan gol dari suplai terbatas menjadi pembeda antara hasil imbang dan kemenangan.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP

    Pemain pengganti & manajer

    Vitinha - 6/10

    Masuk pada menit ke-55 untuk memberikan retensi bola yang lebih baik. Ia berhasil menenangkan jalannya pertandingan hingga sisa laga, membantu Portugal menjaga ketenangan dan kontrol saat terjadi perubahan taktik.

    Rafael Leao - 6/10

    Dimasukkan pada menit ke-55 untuk mengeksploitasi pertahanan Norwegia yang mulai kelelahan. Meski tidak berhasil mencatatkan namanya di papan skor, kehadirannya memaksa bek sayap Norwegia bermain lebih dalam, sehingga mengurangi tekanan ke gawang Portugal.

    Ruben Neves - 6/10

    Memberikan tenaga segar pada fase akhir pertandingan, menggantikan Palhinha untuk mengamankan hasil.

    Bernardo Silva - 6/10

    Masuk pada akhir laga untuk membantu mengulur waktu. Ia menerima kartu kuning pada masa injury time (90+4') karena pelanggaran taktis.

    Trincao - N/A

    Masuk pada menit ke-81, tetapi hanya mendapat sentuhan yang terbatas.

    Jorge Jesus - 7/10

    Sang pelatih menerapkan taktik yang tepat dari sisi efisiensi. Meski ia akan khawatir dengan banyaknya peluang yang diciptakan Norwegia, keputusannya memainkan gaya serangan balik yang klinis membuahkan hasil. Pergantiannya pada menit ke-55 dilakukan dengan timing yang sempurna untuk merebut kembali kontrol setelah gol penyama kedudukan Haaland.

UEFA Nations League A
Denmark crest
Denmark
DEN
Portugal crest
Portugal
POR
UEFA Nations League A
Wales crest
Wales
WAL
Norway crest
Norway
NOR