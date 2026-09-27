Diogo Costa - 8/10

Penampilan vital dari penjaga gawang Porto itu, yang jauh lebih sibuk daripada yang ia inginkan. Costa mencatatkan lima penyelamatan krusial untuk meredam Norwegia, terutama saat tekanan pada babak pertama ketika tuan rumah mendominasi penguasaan bola. Meski ia tak bisa berbuat banyak untuk mencegah penyelesaian jarak dekat Haaland pada menit ke-51, posisi dan tangkapannya nyaris tanpa cela sepanjang sisa pertandingan.

Nuno Mendes - 7/10

Mendes menghadirkan kehadiran atletis seperti biasanya di sisi kiri, menyeimbangkan tugas bertahannya dengan ancaman dari Antonio Nusa. Ia menjadi bagian dari lini belakang yang dipaksa bermain sangat dalam, berkontribusi terhadap tingginya jumlah sapuan tim. Kecepatan pemulihannya sangat penting dalam transisi, mencegah Norwegia mengeksploitasi ruang di belakang poros lini tengah Portugal.

Renato Veiga - 6/10

Ditugaskan menjalani pekerjaan yang tidak enviable untuk membatasi Haaland, Veiga menjalani malam yang campur aduk. Ia menunjukkan fisik yang sangat kuat pada babak pertama, tetapi sesekali dibuat kerepotan oleh pergerakan trisula depan Norwegia.

Ruben Dias - 7/10

Sang kapten memimpin dengan memberi contoh, mengarahkan unit pertahanan yang menghadapi 20 tembakan. Dias menjadi sosok sentral dalam 32 sapuan yang dibuat tim, terus-menerus mempertaruhkan tubuhnya. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-88 karena pelanggaran taktis, sebuah intervensi yang diperlukan untuk menghentikan serangan balik berbahaya Norwegia di akhir laga.

Joao Cancelo - 6/10

Cancelo bermain lebih tertahan dari biasanya dalam upaya-upaya menyerangnya, mencerminkan tuntutan taktis pertandingan. Ia beberapa kali kesulitan menghadapi rotasi pemain lebar Norwegia di sisinya, tetapi tetap disiplin dalam penempatannya sepanjang laga, menampilkan performa yang menuntut tingkat konsentrasi tinggi.