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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Portugal vs Norwegia: Joao Cancelo dan Goncalo Ramos menyelamatkan Francisco Conceicao dari rasa malu

Portugal
Norway
Portugal vs Norway
UEFA Nations League A

Portugal mempertahankan rekor sempurna mereka di Nations League dengan kemenangan 2-1 yang diraih lewat perjuangan keras atas Norwegia di Estadio do Dragao. Meski Francisco Conceicao menerima kartu merah pada akhir laga, gol dari Joao Cancelo dan Goncalo Ramos membalikkan keadaan setelah gol pembuka Kristoffer Ajer.

Portugal memperpanjang rentetan kemenangan mereka di Grup 4 UEFA Nations League dengan penampilan tangguh melawan Norwegia yang keras kepala. Pertandingan diawali dengan kebuntuan taktis, tetapi tim tamu memecah kebuntuan pada menit ke-36 ketika Kristoffer Ajer melompat paling tinggi untuk menyambut umpan Martin Oedegaard. Respons dari tuan rumah berlangsung cepat; hanya dua menit kemudian, Joao Cancelo menyamakan kedudukan setelah kerja apik dari Nuno Mendes, memastikan kedua tim menutup babak pertama dengan skor imbang 1-1.

Babak kedua memperlihatkan Portugal mendominasi penguasaan bola, dengan mencatatkan nilai expected goals (xG) sebesar 1,95 dibanding 0,59 milik Norwegia. Tekanan itu akhirnya berbuah pada menit ke-79 ketika Goncalo Ramos mencetak gol setelah mendapat umpan dari Joao Felix. Namun, fase akhir pertandingan ternoda oleh masalah disiplin. Francisco Conceicao menerima dua kartu kuning dalam waktu singkat hingga diusir keluar lapangan pada menit ke-86, membuat Portugal harus melewati akhir laga yang menegangkan dengan sepuluh pemain, yang pada akhirnya mampu mereka amankan meski kapten Bruno Fernandes mendapat kartu kuning di pengujung laga.

  • FBL-EUR-NATIONS-POR-NORAFP

    Kiper & pertahanan

    Diogo Costa - 6/10

    Relatif tidak banyak yang harus ia lakukan sepanjang sebagian besar laga karena Norwegia dibatasi hanya melepaskan tiga tembakan tepat sasaran. Ia nyaris tak bisa disalahkan atas gol pembuka Ajer, yang lebih merupakan kegagalan skema penjagaan ketimbang kesalahan sang penjaga gawang. Distribusi bolanya juga solid, membantu Portugal mempertahankan penguasaan bola 58%.

    Joao Cancelo - 8/10

    Penampilan berdampak tinggi dari sang bek sayap, yang bermain dengan kebebasan inverted seperti biasanya. Ia mencetak gol penyama kedudukan krusial pada menit ke-38, sebuah gol yang menenangkan ketegangan Portugal. Meski menerima kartu kuning pada menit ke-12, ia tetap menjadi ancaman ofensif yang kuat hingga ditarik keluar setelah satu jam.

    Ruben Dias - 7/10

    Jangkar lini pertahanan ini mendapat tugas yang tidak enviable, yakni meredam Erling Haaland. Ia sukses untuk sebagian besar waktu, membatasi keterlibatan striker Norwegia itu sebelum ditarik keluar. Dias memimpin lini belakang yang hanya kebobolan 0,59 xG sepanjang 90 menit.

    Renato Veiga - 6/10

    Menjadi sosok yang stabil di jantung pertahanan, meski sesekali terlihat kurang nyaman saat Norwegia mendapat peluang dari bola mati. Ia berkontribusi pada 12 sapuan yang dibuat pertahanan Portugal, tetapi sedikit kehilangan posisi saat gol Norwegia tercipta.

    Nuno Mendes - 7/10

    Memberikan percikan kreativitas dari sisi kiri, dengan mencatat assist untuk gol penyama kedudukan Cancelo. Pergerakan overlap-nya memaksa Norwegia bertahan lebih dalam, dan ia juga cukup disiplin untuk memastikan Portugal tidak terlalu sering terekspos dalam serangan balik.

  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Gelandang

    Joao Palhinha - 6/10

    Gelandang pelindung di depan lini belakang itu menjalankan tugas kotornya dengan efisien, mematahkan alur permainan lawan dan memungkinkan para pemain kreatif berkembang. Ia ditarik keluar pada menit ke-63 ketika Jorge Jesus ingin menghadirkan jangkauan umpan yang lebih luas melalui Ruben Neves untuk membongkar blok rendah.

    Vitinha - 7/10

    Keamanan teknisnya sangat vital di lini tengah, membantu Portugal menuntaskan 499 operan. Ia mengatur tempo dan kurang beruntung karena tidak menuntaskan pertandingan, setelah dikorbankan pada menit ke-86 menyusul perubahan susunan pemain akibat kartu merah.

    Bruno Fernandes - 7/10

    Sang kapten menjadi motor utama permainan, terus-menerus mencari umpan terakhir. Meski ia tidak mencatatkan kontribusi gol secara langsung, kepemimpinannya terlihat jelas. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-88 saat Portugal berjuang mempertahankan keunggulan mereka pada fase akhir pertandingan.

    Francisco Conceicao - 4/10

    Malam yang ingin dilupakan sang pemain muda. Meski ia menawarkan kecepatan di sisi sayap, kurangnya disiplin terbukti mahal. Ia diusir keluar lapangan pada menit ke-86 setelah menerima dua kartu kuning, membuat rekan-rekannya berada dalam posisi genting pada menit-menit akhir pertandingan.

  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Serangan

    Joao Felix - 7/10

    Turun ke ruang-ruang kosong dengan efektif untuk menghubungkan lini tengah dan serangan. Visi bermainnya berbuah pada menit ke-79 ketika ia mencatat assist untuk gol kemenangan Ramos. Ia digantikan pada masa injury time setelah penampilan yang produktif.

    Goncalo Ramos - 8/10

    Memimpin lini depan saat Cristiano Ronaldo absen, Ramos menunjukkan insting predatornya. Ia menuntaskan golnya dengan sangat baik pada menit ke-79, yang terbukti menjadi gol penentu kemenangan. Pergerakannya tanpa bola terus-menerus merepotkan para bek tengah Norwegia.

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  • FBL-EUR-NATIONS-POR-NORAFP

    Pemain pengganti & manajer

    Diogo Dalot - 6/10

    Menggantikan Cancelo pada menit ke-62 dan memberikan stabilitas defensif yang lebih tradisional di sisi kanan saat Norwegia berusaha mencetak gol kedua.

    Ruben Neves - 6/10

    Masuk menggantikan Palhinha untuk meningkatkan progresi bola. Ia bermain lebih dalam dan membantu mengelola jalannya pertandingan selama seperempat akhir laga.

    Bernardo Silva - N/A

    Masuk pada menit ke-86 setelah kartu merah untuk memberikan pengalaman dan menjaga penguasaan bola.

    Trincao - N/A

    Pergantian taktis pada menit 90+2.

    Nuno Tavares - N/A

    Dimainkan pada detik-detik akhir untuk membuang waktu dan memperkuat pertahanan.

    Jorge Jesus - 7/10

    Sang pelatih menangani laga sulit ini dengan baik, dan keputusannya memainkan Ramos sejak awal membuahkan hasil. Pergantiannya bersifat reaktif terhadap kebutuhan pertandingan, khususnya memasukkan Dalot dan Neves untuk menjaga kontrol, meski kolapsnya disiplin tim di akhir laga akan menjadi perhatian.