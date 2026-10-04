Diogo Costa - 6/10

Relatif tidak banyak yang harus ia lakukan sepanjang sebagian besar laga karena Norwegia dibatasi hanya melepaskan tiga tembakan tepat sasaran. Ia nyaris tak bisa disalahkan atas gol pembuka Ajer, yang lebih merupakan kegagalan skema penjagaan ketimbang kesalahan sang penjaga gawang. Distribusi bolanya juga solid, membantu Portugal mempertahankan penguasaan bola 58%.

Joao Cancelo - 8/10

Penampilan berdampak tinggi dari sang bek sayap, yang bermain dengan kebebasan inverted seperti biasanya. Ia mencetak gol penyama kedudukan krusial pada menit ke-38, sebuah gol yang menenangkan ketegangan Portugal. Meski menerima kartu kuning pada menit ke-12, ia tetap menjadi ancaman ofensif yang kuat hingga ditarik keluar setelah satu jam.

Ruben Dias - 7/10

Jangkar lini pertahanan ini mendapat tugas yang tidak enviable, yakni meredam Erling Haaland. Ia sukses untuk sebagian besar waktu, membatasi keterlibatan striker Norwegia itu sebelum ditarik keluar. Dias memimpin lini belakang yang hanya kebobolan 0,59 xG sepanjang 90 menit.

Renato Veiga - 6/10

Menjadi sosok yang stabil di jantung pertahanan, meski sesekali terlihat kurang nyaman saat Norwegia mendapat peluang dari bola mati. Ia berkontribusi pada 12 sapuan yang dibuat pertahanan Portugal, tetapi sedikit kehilangan posisi saat gol Norwegia tercipta.

Nuno Mendes - 7/10

Memberikan percikan kreativitas dari sisi kiri, dengan mencatat assist untuk gol penyama kedudukan Cancelo. Pergerakan overlap-nya memaksa Norwegia bertahan lebih dalam, dan ia juga cukup disiplin untuk memastikan Portugal tidak terlalu sering terekspos dalam serangan balik.