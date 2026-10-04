Portugal memperpanjang rentetan kemenangan mereka di Grup 4 UEFA Nations League dengan penampilan tangguh melawan Norwegia yang keras kepala. Pertandingan diawali dengan kebuntuan taktis, tetapi tim tamu memecah kebuntuan pada menit ke-36 ketika Kristoffer Ajer melompat paling tinggi untuk menyambut umpan Martin Oedegaard. Respons dari tuan rumah berlangsung cepat; hanya dua menit kemudian, Joao Cancelo menyamakan kedudukan setelah kerja apik dari Nuno Mendes, memastikan kedua tim menutup babak pertama dengan skor imbang 1-1.
Babak kedua memperlihatkan Portugal mendominasi penguasaan bola, dengan mencatatkan nilai expected goals (xG) sebesar 1,95 dibanding 0,59 milik Norwegia. Tekanan itu akhirnya berbuah pada menit ke-79 ketika Goncalo Ramos mencetak gol setelah mendapat umpan dari Joao Felix. Namun, fase akhir pertandingan ternoda oleh masalah disiplin. Francisco Conceicao menerima dua kartu kuning dalam waktu singkat hingga diusir keluar lapangan pada menit ke-86, membuat Portugal harus melewati akhir laga yang menegangkan dengan sepuluh pemain, yang pada akhirnya mampu mereka amankan meski kapten Bruno Fernandes mendapat kartu kuning di pengujung laga.