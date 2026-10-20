Juara bertahan dua kali berturut-turut itu tetap memuncaki klasemen fase liga dengan raihan sempurna 9 poin dari tiga pertandingan. Sementara itu, Barcelona turun ke posisi kelima dengan 6 poin setelah menelan kekalahan pertama musim ini, seusai mencatatkan 11 kemenangan beruntun di semua kompetisi.
Kegigihan Luis Enrique mempertahankan pendekatan taktisnya membuahkan hasil ketika timnya mengungguli tim tamu dalam pertandingan berintensitas tinggi. Meski Barcelona dua kali menyamakan kedudukan pada babak kedua dan mengancam menggagalkan kemenangan mereka, dominasi PSG di sepertiga akhir lapangan terlihat jelas. Mereka mencatatkan angka gol harapan (xG) sebesar 3,73 dan total 22 tembakan, dengan 15 di antaranya tepat sasaran.
Juara Prancis itu menunjukkan kondisi fisik dan kedalaman skuad yang lebih baik untuk menjauh pada sepuluh menit terakhir. Berikut penilaian para pemain Paris Saint-Germain dalam laga Liga Champions yang menegangkan ini: