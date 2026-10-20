M. Safonov - 6/10

Safonov menjalani malam yang relatif tenang karena tidak banyak tembakan yang harus ia hentikan, tetapi dua kali kebobolan akibat penyelesaian akhir Barcelona yang klinis. Ia mencatatkan 3 penyelamatan sepanjang pertandingan dan cukup memberi rasa aman, meski lebih banyak menjadi penonton selama sebagian besar babak pertama.

A. Hakimi - 8/10

Tak kenal lelah di sisi kanan, Hakimi berperan penting dalam transisi serangan PSG. Ia memberikan assist krusial untuk gol keempat Fabian Ruiz pada menit ke-86 yang memastikan kemenangan. Kemampuannya menyusul ke depan dan meregangkan lini belakang Barcelona terus menyulitkan tim tamu.

W. Pacho - 7/10

Bek asal Ekuador itu menghadirkan kekuatan fisik di jantung pertahanan empat pemain. Pacho berperan penting dalam keberhasilan PSG memenangi duel udara dan tetap tenang saat Barcelona mencoba melancarkan serangan balik, termasuk dengan melakukan sapuan-sapuan krusial.

Marquinhos - 6/10

Sang kapten memimpin lini belakang dengan baik dalam babak pertama yang didominasi PSG, tetapi menjadi bagian dari unit yang tampak sedikit rentan sesaat setelah babak kedua dimulai. Ia terpaksa keluar karena cedera pada menit ke-59 dan digantikan oleh Zabarnyi.

L. Hernandez - 8/10

Penampilan menonjol dari bek serbabisa itu. Hernandez menunjukkan antisipasi yang sangat baik saat mencetak gol sundulan penting pada menit ke-72 untuk membawa PSG unggul 2-1. Setelah bekerja keras sepanjang pertandingan, penampilan gemilangnya berakhir ketika ia diganti karena alasan taktis pada menit ke-78.