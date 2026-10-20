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Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Paris Saint-Germain vs Barcelona: Doue dan Vitinha memimpin gebrakan di pengujung laga dalam duel menegangkan di Parc des Princes

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Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Barcelona
Champions League

Paris Saint-Germain mempertahankan awal sempurna mereka di Liga Champions dengan kemenangan 4-2 atas Barcelona di Parc des Princes dalam laga yang berlangsung kacau, tetapi pada akhirnya berbuah manis.

Juara bertahan dua kali berturut-turut itu tetap memuncaki klasemen fase liga dengan raihan sempurna 9 poin dari tiga pertandingan. Sementara itu, Barcelona turun ke posisi kelima dengan 6 poin setelah menelan kekalahan pertama musim ini, seusai mencatatkan 11 kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Kegigihan Luis Enrique mempertahankan pendekatan taktisnya membuahkan hasil ketika timnya mengungguli tim tamu dalam pertandingan berintensitas tinggi. Meski Barcelona dua kali menyamakan kedudukan pada babak kedua dan mengancam menggagalkan kemenangan mereka, dominasi PSG di sepertiga akhir lapangan terlihat jelas. Mereka mencatatkan angka gol harapan (xG) sebesar 3,73 dan total 22 tembakan, dengan 15 di antaranya tepat sasaran.

Juara Prancis itu menunjukkan kondisi fisik dan kedalaman skuad yang lebih baik untuk menjauh pada sepuluh menit terakhir. Berikut penilaian para pemain Paris Saint-Germain dalam laga Liga Champions yang menegangkan ini:

  • FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    Kiper & Pertahanan

    M. Safonov - 6/10

    Safonov menjalani malam yang relatif tenang karena tidak banyak tembakan yang harus ia hentikan, tetapi dua kali kebobolan akibat penyelesaian akhir Barcelona yang klinis. Ia mencatatkan 3 penyelamatan sepanjang pertandingan dan cukup memberi rasa aman, meski lebih banyak menjadi penonton selama sebagian besar babak pertama.

    A. Hakimi - 8/10

    Tak kenal lelah di sisi kanan, Hakimi berperan penting dalam transisi serangan PSG. Ia memberikan assist krusial untuk gol keempat Fabian Ruiz pada menit ke-86 yang memastikan kemenangan. Kemampuannya menyusul ke depan dan meregangkan lini belakang Barcelona terus menyulitkan tim tamu.

    W. Pacho - 7/10

    Bek asal Ekuador itu menghadirkan kekuatan fisik di jantung pertahanan empat pemain. Pacho berperan penting dalam keberhasilan PSG memenangi duel udara dan tetap tenang saat Barcelona mencoba melancarkan serangan balik, termasuk dengan melakukan sapuan-sapuan krusial.

    Marquinhos - 6/10

    Sang kapten memimpin lini belakang dengan baik dalam babak pertama yang didominasi PSG, tetapi menjadi bagian dari unit yang tampak sedikit rentan sesaat setelah babak kedua dimulai. Ia terpaksa keluar karena cedera pada menit ke-59 dan digantikan oleh Zabarnyi.

    L. Hernandez - 8/10

    Penampilan menonjol dari bek serbabisa itu. Hernandez menunjukkan antisipasi yang sangat baik saat mencetak gol sundulan penting pada menit ke-72 untuk membawa PSG unggul 2-1. Setelah bekerja keras sepanjang pertandingan, penampilan gemilangnya berakhir ketika ia diganti karena alasan taktis pada menit ke-78.

  • Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Lini tengah

    Vitinha - 9/10

    Penggerak utama permainan tim. Vitinha tampil luar biasa saat menguasai bola dan dengan mudah menemukan jalan keluar di ruang sempit. Momen terbaiknya datang pada menit ke-81, ketika ia mencetak gol lewat tendangan voli brilian dari luar kotak penalti untuk memecah kebuntuan pada kedudukan 2-2 dan mengembalikan momentum PSG di tengah tekanan yang sangat tinggi.

    J. Neves - 7,5/10

    Neves berperan sebagai pemain utama yang mengganggu permainan lawan sekaligus pengatur serangan dari lini tengah bagian dalam. Ia memberikan assist cerdik lewat sundulan untuk gol pembuka Desire Doue pada menit ke-38. Etos kerjanya di area tengah lapangan memungkinkan PSG mendominasi duel di lini tengah.

    F. Ruiz - 8/10

    Ruiz berkali-kali menunjukkan ketepatan waktu saat masuk ke kotak penalti dari lini kedua. Ia menutup penampilan apiknya dengan mencetak gol keempat pada menit ke-86, menuntaskan umpan silang Hakimi dengan efektif untuk praktis mengakhiri persaingan dalam laga.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    Serangan

    D. Doue - 9/10

    Penyerang muda itu tampil gemilang dan memberi dampak besar. Doue membuka keunggulan pada menit ke-38 lewat tembakan terarah dari luar kotak penalti. Ia kemudian menjadi pemberi umpan untuk gol kedua, menyuplai bola dari sepak pojok yang dituntaskan Lucas Hernandez. Ia terus menyulitkan pertahanan Barcelona sebelum mendapat waktu istirahat yang layak pada menit ke-78.

    K. Kvaratskhelia - 7/10

    Pemain timnas Georgia itu sangat tidak beruntung gagal mencetak gol di awal laga setelah tembakannya membentur tiang kiri saat pertandingan baru berjalan dua menit. Ia terus menciptakan peluang berbahaya sebelum harus ditarik keluar karena cedera pada menit ke-59.

    O. Dembele - 6/10

    Reuni yang mengecewakan bagi mantan pemain sayap Barcelona itu. Dembele tampak aktif pada awal laga dan memaksa kiper melakukan penyelamatan pada menit kelima. Namun, penampilannya berakhir jauh lebih cepat setelah ia mengalami cedera paha yang memaksanya keluar pada menit ke-20.

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  • FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    Pemain Pengganti dan Manajer

    F. Torres - 6,5/10

    Masuk lebih awal untuk menggantikan Dembele yang cedera. Ia banyak terlibat dalam permainan, memaksa kiper melakukan penyelamatan gemilang saat mendapat peluang satu lawan satu pada menit ke-25, sebelum tendangannya membentur tiang kanan pada menit ke-71.

    I. Zabarnyi - 7/10

    Menggantikan Marquinhos pada menit ke-60 dan menghadirkan soliditas yang sangat dibutuhkan. Ia cepat menyesuaikan diri dengan tempo pertandingan.

    M. Akliouche - 6/10

    Masuk menggantikan Kvaratskhelia pada menit ke-59, ia membawa energi baru di sepertiga akhir lapangan untuk menjaga intensitas tekanan tinggi.

    W. Zaire-Emery - 4/10

    Penampilan singkat yang sulit bagi pemain muda ini. Masuk menggantikan Lucas Hernandez pada menit ke-78, sapuannya yang buruk dan kegagalannya menghentikan Lamine Yamal membuat pemain Spanyol itu mampu melewatinya dan mencetak gol penyama kedudukan kedua Barcelona hanya satu menit kemudian.

    S. Mayulu - N/A

    Masuk pada menit ke-78 untuk menggantikan Desire Doue yang tampil sensasional. Ia tidak punya cukup waktu untuk memberikan kontribusi berarti secara statistik.

    Luis Enrique - 8/10

    Enrique patut mendapat pujian besar atas pendekatan proaktif dan ketangguhan timnya. Meski kehilangan tiga pemain kunci (Dembele, Kvaratskhelia, Marquinhos) akibat cedera, ia mempertahankan formasi agresif yang menghasilkan 22 tembakan. Filosofi menyerangnya akhirnya membuat mantan klubnya takluk menjelang akhir pertandingan.

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