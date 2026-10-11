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FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-MARSEILLEAFP
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Marseille vs Troyes: Harit dan Abdelli bersinar saat Marseille mengakhiri rentetan kekalahan

Player ratings
A. Harit
Marseille
Troyes vs Marseille
Troyes
Ligue 1

Marseille mengakhiri rentetan empat kekalahan beruntun dengan kemenangan disiplin 2-0 atas Troyes di Stade de l'Aube, sekaligus menunjukkan fleksibilitas taktik yang dituntut Bruno Genesio.

Babak pertama berlangsung alot. Marseille menguasai 63,4% penguasaan bola, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Troyes. Meski mencatat angka expected goals (xG) yang sedikit lebih tinggi, yakni 1,26 dibandingkan 1,14 milik tuan rumah, Marseille tampil lebih efisien di sepertiga akhir lapangan dan mengubah dominasinya menjadi gol setelah jeda.

Kebuntuan pecah pada menit ke-50 ketika Amine Harit memanfaatkan umpan Emerson untuk mencetak gol, yang mengubah jalannya pertandingan. Troyes berupaya menyamakan kedudukan, memaksa Jeffrey de Lange melakukan tiga penyelamatan dan melepaskan total 15 tembakan, tetapi Marseille tetap kokoh. Kemenangan akhirnya dipastikan jauh di masa tambahan waktu ketika Himad Abdelli mengeksekusi penalti pada menit ke-98 yang didapat Faris Moumbagna. Gol itu menghukum Troyes yang mulai kelelahan dan memastikan tim tamu naik ke posisi ke-13 klasemen Ligue 1. Berikut rating pemain Marseille:

  • FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-MARSEILLEAFP

    Kiper & Pertahanan

    Jeffrey de Lange - 8/10

    Penampilan krusial dari sang kiper, yang bisa dibilang lebih sibuk dibandingkan kiper lawan meski Marseille mendominasi penguasaan bola. Ia melakukan tiga penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya tetap tanpa kebobolan saat Troyes menciptakan peluang-peluang berkualitas dengan total 1,14 xG. Distribusi bolanya turut membantu Marseille mencatatkan total 640 operan.

    Kelyann Bezahaf - 7/10

    Bek kanan muda ini menunjukkan kematangan melebihi usianya, terutama dalam membaca permainan. Ia mencatatkan sejumlah intersep krusial, memotong umpan-umpan langsung, dan mempertahankan garis pertahanan tinggi yang mempersempit ruang gerak lini tengah Troyes.

    CJ Egan-Riley - 6/10

    Tampil solid di posisi bek tengah. Ia banyak berfokus pada tugas bertahan dan menjadi bagian dari unit pertahanan yang mencatatkan 31 sapuan. Kontribusinya dalam menyerang kurang menonjol, tetapi ia membantu menjaga struktur pertahanan yang dibutuhkan untuk mencegah Troyes memanfaatkan serangan balik.

    Nayef Aguerd - 7/10

    Dominan dalam duel udara dan tenang saat menguasai bola. Kemampuan Aguerd untuk maju ke lini tengah membantu Marseille terus menekan. Ia berperan penting dalam upaya pertahanan yang membatasi Troyes hanya mencatatkan tiga tembakan tepat sasaran dari total 15 percobaan.

    Emerson - 7/10

    Sang kapten memberi teladan dengan menyumbang assist krusial untuk gol pembuka Harit pada menit ke-50. Di luar kontribusinya dalam menyerang, ia menjadi sosok penting di lini belakang, mengatur formasi pertahanan dan memastikan Marseille tetap rapat.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-MARSEILLEAFP

    Lini tengah

    Himad Abdelli - 8/10

    Penampil paling menonjol di lini tengah. Abdelli tetap tenang saat maju mengeksekusi penalti pada menit ke-98 dan mencetak gol yang memastikan pertandingan tak lagi bisa dikejar. Etos kerjanya luar biasa, menjadi penghubung antara pertahanan dan serangan sepanjang 90 menit.

    Nouhoum Kamissoko - 6/10

    Bekerja keras sebagai gelandang bertahan untuk mematahkan serangan lawan di tengah lapangan. Meski jarang mendapat peluang mencetak gol, kekuatan fisiknya menjadi pelindung yang kokoh bagi lini belakang sebelum ia ditarik keluar.

    Angel Gomes - 6/10

    Gelandang kreatif bertubuh mungil ini menjalani pertandingan yang relatif tenang dan menerima kartu kuning pada menit ke-45. Ia membantu menjaga sirkulasi bola dengan baik, tetapi kesulitan menemukan umpan penentu saat menghadapi pertahanan lawan yang bermain dalam sebelum digantikan oleh Kondogbia menjelang akhir laga.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-MARSEILLEAFP

    Serangan

    Amine Harit - 8/10

    Penentu kemenangan. Gol Harit pada menit ke-50 menunjukkan ketepatan waktu dan ketenangan yang luar biasa. Ia menjadi pemain paling kreatif dalam serangan Marseille, terus meminta bola dan berusaha menerobos jantung pertahanan Troyes sebelum diganti pada menit ke-63.

    Igor Paixão - 6/10

    Bermain baik di sayap kiri dan memberi kelebaran serangan saat dibutuhkan. Meski tidak mencetak gol atau assist, ia aktif di sisi lapangan sebelum diganti menjelang akhir pertandingan.

    Amine Gouiri - 5/10

    Malam yang mengecewakan bagi sang penyerang, yang kesulitan terlibat di sepertiga akhir lapangan. Ia nyaris tidak berperan dalam serangan-serangan terbaik Marseille dan ditarik keluar tak lama setelah pertandingan melewati satu jam karena Genesio menginginkan tenaga baru.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-MARSEILLEAFP

    Pemain cadangan dan pelatih

    Neal Maupay - 6/10

    Masuk pada menit ke-63 menggantikan Gouiri. Ia menawarkan tipe penyerang yang berbeda sebagai ujung tombak saat Marseille mempertahankan keunggulan satu gol.

    Keyliane Abdallah - 6/10

    Menggantikan Harit tak lama setelah gol tercipta. Ia tampil disiplin dalam bertahan di sisi lapangan, membantu menggagalkan upaya Troyes membangun serangan dari belakang.

    Tochukwu Nnadi - 6/10

    Masuk menggantikan Kamissoko untuk menambah tenaga segar di lini tengah. Ia menjalankan tugas taktisnya dengan baik dan mengganggu ritme tuan rumah dalam 20 menit terakhir.

    Faris Moumbagna - 7/10

    Masuk pada menit ke-87 untuk menjadi tumpuan fisik di lini depan. Meski waktu bermainnya terbatas, ia memberikan kontribusi paling krusial dengan memancing pelanggaran di kotak penalti yang memastikan gol kedua.

    Geoffrey Kondogbia - N/A

    Masuk sebagai pergantian taktis menjelang akhir laga untuk memperkuat lini tengah dan mengamankan hasil.

    Bruno Genesio - 7/10

    Genesio menerapkan taktik dengan tepat. Menyadari perlunya menghentikan tren buruk, ia menyiapkan Marseille untuk mendominasi penguasaan bola tanpa terlalu memaksakan diri. Keputusannya menurunkan Harit sejak awal membuahkan hasil, sementara pergantian pemainnya memastikan Marseille tidak goyah di bawah tekanan pada akhir laga.

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