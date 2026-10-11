Rapor pemain Marseille vs Troyes: Harit dan Abdelli bersinar saat Marseille mengakhiri rentetan kekalahan

Babak pertama berlangsung alot. Marseille menguasai 63,4% penguasaan bola, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Troyes. Meski mencatat angka expected goals (xG) yang sedikit lebih tinggi, yakni 1,26 dibandingkan 1,14 milik tuan rumah, Marseille tampil lebih efisien di sepertiga akhir lapangan dan mengubah dominasinya menjadi gol setelah jeda.
Kebuntuan pecah pada menit ke-50 ketika Amine Harit memanfaatkan umpan Emerson untuk mencetak gol, yang mengubah jalannya pertandingan. Troyes berupaya menyamakan kedudukan, memaksa Jeffrey de Lange melakukan tiga penyelamatan dan melepaskan total 15 tembakan, tetapi Marseille tetap kokoh. Kemenangan akhirnya dipastikan jauh di masa tambahan waktu ketika Himad Abdelli mengeksekusi penalti pada menit ke-98 yang didapat Faris Moumbagna. Gol itu menghukum Troyes yang mulai kelelahan dan memastikan tim tamu naik ke posisi ke-13 klasemen Ligue 1. Berikut rating pemain Marseille: