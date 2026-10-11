Rapor pemain Marseille vs Troyes: Harit dan Abdelli bersinar saat Marseille mengakhiri rentetan kekalahan

Jeffrey de Lange - 8/10

Penampilan krusial dari sang kiper, yang bisa dibilang lebih sibuk dibandingkan kiper lawan meski Marseille mendominasi penguasaan bola. Ia melakukan tiga penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya tetap tanpa kebobolan saat Troyes menciptakan peluang-peluang berkualitas dengan total 1,14 xG. Distribusi bolanya turut membantu Marseille mencatatkan total 640 operan.

Kelyann Bezahaf - 7/10

Bek kanan muda ini menunjukkan kematangan melebihi usianya, terutama dalam membaca permainan. Ia mencatatkan sejumlah intersep krusial, memotong umpan-umpan langsung, dan mempertahankan garis pertahanan tinggi yang mempersempit ruang gerak lini tengah Troyes.

CJ Egan-Riley - 6/10

Tampil solid di posisi bek tengah. Ia banyak berfokus pada tugas bertahan dan menjadi bagian dari unit pertahanan yang mencatatkan 31 sapuan. Kontribusinya dalam menyerang kurang menonjol, tetapi ia membantu menjaga struktur pertahanan yang dibutuhkan untuk mencegah Troyes memanfaatkan serangan balik.

Nayef Aguerd - 7/10

Dominan dalam duel udara dan tenang saat menguasai bola. Kemampuan Aguerd untuk maju ke lini tengah membantu Marseille terus menekan. Ia berperan penting dalam upaya pertahanan yang membatasi Troyes hanya mencatatkan tiga tembakan tepat sasaran dari total 15 percobaan.

Emerson - 7/10

Sang kapten memberi teladan dengan menyumbang assist krusial untuk gol pembuka Harit pada menit ke-50. Di luar kontribusinya dalam menyerang, ia menjadi sosok penting di lini belakang, mengatur formasi pertahanan dan memastikan Marseille tetap rapat.