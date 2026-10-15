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Olympique de Marseille v Olympiacos FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Marseille vs Olympiacos: Neal Maupay dan lini serang OM tampil buruk saat Santiago Hezze mencetak gol

Player ratings
Marseille
Marseille vs Olympiakos Piraeus
Olympiakos Piraeus
Europa League

Marseille kalah tipis 0-1 di Stade Velodrome setelah Olympiacos meraih kemenangan tandang berkat permainan disiplin di Liga Europa. Gol Santiago Hezze menjelang akhir babak pertama menjadi pembeda pada malam yang mengecewakan bagi tim asal Prancis itu.

Kiprah Marseille di Liga Europa menemui hambatan besar setelah mereka kalah dalam adu taktik melawan Olympiacos yang bermain disiplin. Meski menguasai 55% penguasaan bola dan melepaskan total 11 tembakan, anak asuh Bruno Genesio tak cukup tajam untuk membongkar blok pertahanan rendah tim tamu asal Yunani itu. Pertandingan berubah secara menentukan sesaat sebelum jeda ketika Santiago Hezze memanfaatkan umpan Chiquinho pada menit ke-42, membuat tuan rumah tertinggal saat turun minum.

Pada babak kedua, OM mencoba mengubah pendekatan permainan dengan memasukkan pemain kreatif seperti Amine Harit dan tenaga segar di lini serang. Namun, mereka tetap gagal mengubah dominasi wilayah menjadi peluang berkualitas tinggi. Marseille mencatatkan lima tembakan tepat sasaran, tetapi lini belakang Olympiacos tetap kukuh, meredam tekanan dan memaksa tuan rumah menyerang dari sisi lapangan, tempat umpan-umpan silang mereka dengan mudah diatasi.

Hasil ini membuat Marseille berada di posisi ke-31 klasemen dengan nol poin dari dua pertandingan, sekaligus menyoroti kurangnya kemampuan mereka menembus pertahanan lawan di sepertiga akhir lapangan.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Marseille dari Stade Velodrome...

  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Kiper & Pertahanan

    Jeffrey de Lange - 6/10:

    Penjaga gawang ini menjalani malam yang relatif tenang dari segi jumlah ancaman dan mencatatkan tiga penyelamatan. Namun, ia tak mampu membendung tembakan akurat Hezze sesaat sebelum turun minum. Distribusi bolanya secara umum aman, tetapi ia tak bisa berbuat banyak untuk mencegah gol kemenangan lawan mengingat besarnya ruang yang didapat penyerang.

    Timothy Weah - 6/10:

    Ditempatkan lebih ke belakang dari biasanya, Weah sesekali menunjukkan kecepatannya, tetapi jalurnya kerap ditutup pertahanan Olympiacos yang terorganisasi dengan baik. Ia bermain selama 90 menit penuh, namun gagal menghasilkan umpan akhir yang menentukan.

    Bamo Meite - 5/10:

    Malam yang sulit bagi sang bek, yang mendapat kartu kuning pada menit ke-77 akibat tekel ceroboh. Ia tampak kesulitan saat Olympiacos beralih menyerang dengan cepat dan tak memiliki kemampuan mengumpan vertikal yang cukup untuk menembus lapisan pertama tekanan tim tamu.

    Nayef Aguerd - 6/10:

    Yang paling tenang di antara empat bek, Aguerd berusaha membangun serangan dari belakang. Ia sebagian besar unggul dalam duel-duel individu, tetapi akan kecewa dengan kelengahan kolektif di lini pertahanan yang membuat gol pembuka tercipta melalui area tengah.

    Emerson - 5/10:

    Menjalankan peran berintensitas tinggi, bek sayap ini kesulitan memberikan ancaman lewat pergerakan menyusul sebelum ditarik keluar pada menit ke-62. Saat bertahan, ia beberapa kali kerepotan menghadapi pergerakan Gelson Martins.

  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Lini tengah

    Tochukwu Nnadi - 5/10:

    Nnadi kesulitan memengaruhi tempo pertandingan. Ia diganti pada menit ke-62 ketika Marseille mencari tambahan daya gedor, setelah gagal mengganggu permainan dua gelandang Olympiacos secara berarti.

    Angel Gomes - 5/10:

    Gomes nyaris tidak terlibat dalam permainan dan gagal menemukan ruang di antara lini lawan. Ia diganti pada menit ke-75 setelah tampil tanpa kreativitas yang sangat dibutuhkan Marseille.

    Himad Abdelli - 6/10:

    Abdelli bekerja keras menghubungkan lini pertahanan dengan lini serang, tetapi ia kerap terkepung di ruang antara area tengah dan sayap. Ia mampu menjaga penguasaan bola dengan baik, tetapi tidak menghasilkan umpan penentu untuk membongkar pertahanan tim Yunani itu.

  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Serangan

    Keyliane Abdallah - 5/10:

    Tampil penuh determinasi, tetapi penampilannya berakhir lebih awal pada menit ke-80. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-36 dan harus berhati-hati sepanjang sebagian besar pertandingan agar tidak mendapat kartu lagi. Situasi itu membatasi kemampuannya untuk melakukan tekanan secara agresif.

    Neal Maupay - 5/10:

    Malam yang membuat frustrasi bagi sang penyerang, yang dikawal ketat oleh para bek tengah Olympiacos. Ia gagal melepaskan tembakan berarti ke gawang sebelum ditarik keluar dalam pergantian tiga pemain pada menit ke-62.

    Igor Paixao - 6/10:

    Paixao menjadi pemain paling aktif di antara para penyerang yang tampil sejak awal dan beberapa kali menguji kiper. Namun, pengambilan keputusannya di sepertiga akhir lapangan terkadang patut dipertanyakan. Ia memilih melepaskan tembakan spekulatif ketika ada opsi umpan yang lebih baik.

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  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Pemain cadangan & pelatih

    Amine Gouiri - 6/10:

    Masuk pada menit ke-62 dan langsung membuat serangan lebih mengarah ke gawang, meski akhirnya gagal mencetak gol pembuka.

    Ulisses Garcia - 5/10:

    Masuk pada menit ke-62 untuk memperkuat sisi kiri, tetapi hanya memberi sedikit kontribusi saat tim berupaya menyerang pada fase akhir pertandingan.

    Amine Harit - 6/10:

    Masuk pada menit ke-62 untuk menambah kreativitas. Ia aktif meminta bola dan membuat permainan Marseille lebih mengalir, tetapi kontribusi penentunya tak kunjung datang.

    Faris Moumbagna - 5/10:

    Masuk sebagai pengganti pada menit ke-75 dan memberi kekuatan fisik, tetapi sangat jarang menyentuh bola di kotak penalti.

    Geoffrey Kondogbia - Tidak dinilai:

    Masuk pada sepuluh menit terakhir untuk menambah stabilitas, tetapi pertandingan sudah mulai lepas dari kendali.

    Bruno Genesio - 5/10:

    Rancangan taktik sang pelatih gagal mengantisipasi ketangguhan pertahanan Olympiacos. Tiga pergantiannya setelah laga berjalan satu jam jelas menunjukkan keinginan untuk mengubah keadaan, tetapi ketiadaan rencana alternatif selain umpan silang dari sisi lapangan terasa mencolok.

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