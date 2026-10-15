Kiprah Marseille di Liga Europa menemui hambatan besar setelah mereka kalah dalam adu taktik melawan Olympiacos yang bermain disiplin. Meski menguasai 55% penguasaan bola dan melepaskan total 11 tembakan, anak asuh Bruno Genesio tak cukup tajam untuk membongkar blok pertahanan rendah tim tamu asal Yunani itu. Pertandingan berubah secara menentukan sesaat sebelum jeda ketika Santiago Hezze memanfaatkan umpan Chiquinho pada menit ke-42, membuat tuan rumah tertinggal saat turun minum.

Pada babak kedua, OM mencoba mengubah pendekatan permainan dengan memasukkan pemain kreatif seperti Amine Harit dan tenaga segar di lini serang. Namun, mereka tetap gagal mengubah dominasi wilayah menjadi peluang berkualitas tinggi. Marseille mencatatkan lima tembakan tepat sasaran, tetapi lini belakang Olympiacos tetap kukuh, meredam tekanan dan memaksa tuan rumah menyerang dari sisi lapangan, tempat umpan-umpan silang mereka dengan mudah diatasi.

Hasil ini membuat Marseille berada di posisi ke-31 klasemen dengan nol poin dari dua pertandingan, sekaligus menyoroti kurangnya kemampuan mereka menembus pertahanan lawan di sepertiga akhir lapangan.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Marseille dari Stade Velodrome...