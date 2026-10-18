Jeffrey De Lange - 6/10

De Lange menjalani sore yang relatif tenang dalam urusan penyelamatan. Ia hanya melakukan satu penyelamatan karena Angers jarang mengujinya. Ia tak berdaya saat menghadapi gol pembuka dan penalti, tetapi distribusi bolanya tetap andal, membantu Marseille mencatatkan 58% penguasaan bola. Penempatan posisinya juga menjadi jaminan di belakang garis pertahanan tinggi yang diterapkan Genesio.

Timothy Weah - 7/10

Menjadi kapten pada laga ini, Weah tampil dengan etos kerja yang menjadi ciri khasnya. Ia berperan penting dalam proses terciptanya gol penyama kedudukan, dengan satu assist untuk Abdelli pada menit ke-37. Menjelang akhir laga, ia kembali mencatatkan assist, kali ini untuk Paixao, yang memastikan laga tak lagi terbuka. Penampilannya selama 85 menit menunjukkan keseimbangan yang matang antara membantu pertahanan dan melakukan pergerakan melebar untuk mendukung serangan.

Conrad Egan-Riley - 6/10

Egan-Riley tampil stabil di jantung pertahanan. Meski lini belakang tampak rentan saat kebobolan pada menit ke-14, ia bangkit dan mampu mengatasi ancaman fisik El Ouazzani. Ia menuntaskan laga dengan tingkat keberhasilan umpan yang baik saat Marseille berfokus membangun serangan dari belakang.

Emerson - 7/10

Bek sayap veteran itu menunjukkan kontribusi kreatifnya lewat assist untuk gol krusial Kamissoko pada menit ke-43, tepat sebelum jeda. Umpan-umpannya dari sisi lapangan terus menghadirkan ancaman, sementara ia juga mampu menjaga area pertahanannya meski tuan rumah memberikan tekanan sejak awal.

Geoffrey Kondogbia - 6/10

Kondogbia membantu pertahanan dan menghadirkan kekuatan fisik, sebelum digantikan Nayef Aguerd pada menit ke-60. Sebelum ditarik keluar, ia membantu meredam serangan balik Angers dan terlibat dalam proses transisi yang membuat Marseille mengambil kendali atas pertarungan di lini tengah.