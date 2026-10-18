Marseille tampil sangat tajam dalam menyerang di Stade Raymond Kopa dan mengatasi perlawanan gigih Angers untuk meraih kemenangan 5-2. Pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi sejak awal, dengan Lilian Raolisoa membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-14. Namun, Marseille membalas lewat Himad Abdelli dan Nouhoum Kamissoko untuk memimpin 2-1 saat jeda. Pada babak kedua, tim tamu menunjukkan keunggulan taktis dengan mengendalikan tempo melalui penguasaan bola yang lebih baik dan lebih banyak tembakan tepat sasaran.
Amine Gouiri mencetak gol ketiga Marseille pada menit ke-60, membuat kemenangan semakin sulit dijangkau Angers sebelum Ayman El Ouazzani memperkecil ketertinggalan lewat penalti pada menit ke-75. Namun, ketajaman Marseille menjadi penentu. Amine Harit dan Igor Paixao mencetak gol pada pengujung laga untuk memperbesar kemenangan. Tim asuhan Bruno Genesio menunjukkan permainan vertikal yang mengesankan, menutup laga dengan xG 2,86 dan delapan tembakan tepat sasaran. Mereka memanfaatkan kesalahan pertahanan Angers untuk naik di klasemen Ligue 1.