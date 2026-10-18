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FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Marseille vs Angers: Amine Harit dan Amine Gouiri jadi motor penampilan gemilang dengan lima gol

Marseille
Angers
Angers vs Marseille
Ligue 1

Marseille menunjukkan kedalaman lini serangnya dalam kemenangan dramatis 5-2 di kandang Angers. Sempat mendapat tekanan di awal laga, Marseille kemudian mendominasi pertandingan. Kontribusi penting Amine Harit dan Amine Gouiri memastikan tim tamu membawa pulang tiga poin dari laga Ligue 1 yang menghasilkan banyak gol itu.

Marseille tampil sangat tajam dalam menyerang di Stade Raymond Kopa dan mengatasi perlawanan gigih Angers untuk meraih kemenangan 5-2. Pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi sejak awal, dengan Lilian Raolisoa membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-14. Namun, Marseille membalas lewat Himad Abdelli dan Nouhoum Kamissoko untuk memimpin 2-1 saat jeda. Pada babak kedua, tim tamu menunjukkan keunggulan taktis dengan mengendalikan tempo melalui penguasaan bola yang lebih baik dan lebih banyak tembakan tepat sasaran.

Amine Gouiri mencetak gol ketiga Marseille pada menit ke-60, membuat kemenangan semakin sulit dijangkau Angers sebelum Ayman El Ouazzani memperkecil ketertinggalan lewat penalti pada menit ke-75. Namun, ketajaman Marseille menjadi penentu. Amine Harit dan Igor Paixao mencetak gol pada pengujung laga untuk memperbesar kemenangan. Tim asuhan Bruno Genesio menunjukkan permainan vertikal yang mengesankan, menutup laga dengan xG 2,86 dan delapan tembakan tepat sasaran. Mereka memanfaatkan kesalahan pertahanan Angers untuk naik di klasemen Ligue 1.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Kiper & Lini Pertahanan

    Jeffrey De Lange - 6/10

    De Lange menjalani sore yang relatif tenang dalam urusan penyelamatan. Ia hanya melakukan satu penyelamatan karena Angers jarang mengujinya. Ia tak berdaya saat menghadapi gol pembuka dan penalti, tetapi distribusi bolanya tetap andal, membantu Marseille mencatatkan 58% penguasaan bola. Penempatan posisinya juga menjadi jaminan di belakang garis pertahanan tinggi yang diterapkan Genesio.

    Timothy Weah - 7/10

    Menjadi kapten pada laga ini, Weah tampil dengan etos kerja yang menjadi ciri khasnya. Ia berperan penting dalam proses terciptanya gol penyama kedudukan, dengan satu assist untuk Abdelli pada menit ke-37. Menjelang akhir laga, ia kembali mencatatkan assist, kali ini untuk Paixao, yang memastikan laga tak lagi terbuka. Penampilannya selama 85 menit menunjukkan keseimbangan yang matang antara membantu pertahanan dan melakukan pergerakan melebar untuk mendukung serangan.

    Conrad Egan-Riley - 6/10

    Egan-Riley tampil stabil di jantung pertahanan. Meski lini belakang tampak rentan saat kebobolan pada menit ke-14, ia bangkit dan mampu mengatasi ancaman fisik El Ouazzani. Ia menuntaskan laga dengan tingkat keberhasilan umpan yang baik saat Marseille berfokus membangun serangan dari belakang.

    Emerson - 7/10

    Bek sayap veteran itu menunjukkan kontribusi kreatifnya lewat assist untuk gol krusial Kamissoko pada menit ke-43, tepat sebelum jeda. Umpan-umpannya dari sisi lapangan terus menghadirkan ancaman, sementara ia juga mampu menjaga area pertahanannya meski tuan rumah memberikan tekanan sejak awal.

    Geoffrey Kondogbia - 6/10

    Kondogbia membantu pertahanan dan menghadirkan kekuatan fisik, sebelum digantikan Nayef Aguerd pada menit ke-60. Sebelum ditarik keluar, ia membantu meredam serangan balik Angers dan terlibat dalam proses transisi yang membuat Marseille mengambil kendali atas pertarungan di lini tengah.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Lini tengah

    Tochukwu Nnadi - 7/10

    Nnadi tampil tangguh sebagai bagian dari duet gelandang bertahan. Meski mendapat kartu kuning pada menit ke-74, ia menebusnya dengan memberikan assist untuk gol Harit pada menit ke-83. Kemampuannya merebut kembali bola dan segera mengalirkannya kepada para penyerang menjadi kunci dominasi Marseille.

    Igor Paixao - 8/10

    Paixao terus merepotkan lawan sepanjang laga dengan berulang kali menemukan ruang di antara lini-lini Angers. Ia melengkapi penampilan gemilangnya dengan gol pada menit ke-85 setelah menuntaskan umpan Weah dengan apik. Pergerakannya tanpa bola membuat pertahanan Angers melebar dan membuka ruang bagi Harit serta Gouiri.

    Nouhoum Kamissoko - 8/10

    Kamissoko menjadi ancaman gol penting dari lini tengah dan mencetak gol kedua Marseille pada menit ke-43. Sebelum diganti pada menit ke-80, ia berkali-kali merebut kembali bola dan berhasil mengganggu upaya Angers membangun serangan melalui tengah.

    Amine Harit - 8/10

    Harit mengatur permainan hampir sepanjang sore. Kegigihannya menciptakan peluang terbayar lewat gol yang dituntaskannya dengan baik pada menit ke-83 berkat assist Nnadi. Visi bermainnya membantu Marseille melewati tekanan Angers, dan ia terus menjadi ancaman hingga diganti pada menit ke-90.

    Himad Abdelli - 8/10

    Abdelli menjadi penggerak utama Marseille pada babak pertama. Ia mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-37 untuk meredakan kegugupan. Kemampuan tekniknya saat berada di bawah tekanan sangat baik, dan ia menjadi salah satu alasan utama Marseille unggul dalam perbandingan xG (2,86 berbanding 2,5) sebelum diganti menjelang akhir laga.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Serangan

    Amine Gouiri - 8/10

    Gouiri menjadi ujung tombak dengan permainan cerdas, konsisten turun lebih dalam untuk menghubungkan permainan. Ia mencetak gol ketiga Marseille pada menit ke-60, gol yang praktis mematahkan semangat tuan rumah. Bahkan saat tidak mencetak gol, keterlibatannya dalam 21 tembakan menunjukkan perannya sebagai pusat serangan.

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  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Nayef Aguerd - 6/10

    Masuk pada menit ke-60 menggantikan Kondogbia untuk menambah tenaga segar di lini pertahanan. Ia membantu tim mempertahankan keunggulan hingga menang, meski menjadi bagian dari lini pertahanan yang menyebabkan timnya dihukum penalti 15 menit setelah ia masuk.

    Angel Gomes - 6/10

    Masuk pada menit ke-80 menggantikan Kamissoko. Ia membantu tim mempertahankan penguasaan bola dan menjalani fase akhir pertandingan dengan tenang.

    Keyliane Abdallah - 6/10

    Menggantikan Abdelli pada menit ke-80 dan menambah energi dalam pressing selama sepuluh menit terakhir.

    Ulisses Garcia - Tidak dinilai

    Masuk pada menit ke-90. Tidak punya cukup waktu untuk memberikan dampak pada pertandingan.

    Neal Maupay - Tidak dinilai

    Masuk pada menit ke-90. Tidak punya cukup waktu untuk memberikan dampak pada pertandingan.

    Bruno Genesio - 8/10

    Rancangan taktik Genesio memungkinkan Marseille mendominasi penguasaan bola (58%) dan menciptakan total 21 tembakan. Keputusannya untuk tetap menggunakan formasi 4-2-3-1 yang agresif meski tertinggal lebih dulu terbukti tepat, sementara pergantian pemain yang dilakukannya memastikan Marseille menjaga intensitas hingga peluit akhir.

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