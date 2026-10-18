Rapor pemain Manchester United vs Leeds United: Bryan Mbeumo tampil gemilang, tetapi Dominic Calvert-Lewin menyamakan kedudukan

Senne Lammens - 6/10

Kiper muda itu melakukan tiga penyelamatan untuk menjaga United tetap dalam pertandingan, tetapi ia tentu kecewa karena gagal mencatatkan nirbobol menghadapi Leeds yang menguasai 61% penguasaan bola. Lammens menunjukkan kendali yang baik atas area penaltinya saat Leeds melepaskan 29 umpan silang, meski distribusi bolanya sesekali terburu-buru akibat tekanan intens di Elland Road.

Lisandro Martinez - 5/10

Sore yang sulit bagi pemain Argentina itu, yang digantikan Noussair Mazraoui saat jeda. Meski berupaya membangun serangan dari belakang, ia kesulitan menghadapi kekuatan fisik para pemain depan Leeds dalam duel udara dan ditarik keluar lebih awal ketika Carrick berusaha menstabilkan transisi bertahan.

Harry Maguire - 6/10

Maguire menjadi bek United yang paling sibuk dan berkontribusi besar terhadap 33 sapuan timnya. Ia memimpin lini belakang dalam menghadapi gempuran Leeds dan memenangi cukup banyak duel, tetapi struktur pertahanan tim goyah dalam rangkaian serangan yang berujung pada gol penyama kedudukan Calvert-Lewin pada menit ke-51.

Leny Yoro - 6/10

Remaja itu beberapa kali memperlihatkan kecepatannya saat mengejar lawan dan kemampuan membaca permainan yang sangat baik, turut membantu United mencatatkan 14 intersep sebagai sebuah tim. Namun, seperti dua rekannya di lini belakang yang berisi tiga pemain, ia dibuat kewalahan oleh pergerakan Okafor dan Calvert-Lewin yang terus-menerus pada babak kedua.

Diogo Dalot - 6/10

Menempati peran yang menuntut fleksibilitas taktik tinggi, Dalot terpaksa lebih banyak bertahan dalam waktu yang lama. Ia kesulitan memberi dampak dalam serangan karena para bek sayap Leeds memaksanya lebih berfokus pada tugas bertahan, sehingga kemampuannya membantu serangan menjadi terbatas.



