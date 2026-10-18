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Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Manchester United vs Leeds United: Bryan Mbeumo tampil gemilang, tetapi Dominic Calvert-Lewin menyamakan kedudukan

Manchester United
Player ratings
Leeds United vs Manchester United
Leeds United
Premier League
B. Mbeumo
M. Carrick

Manchester United bermain imbang dalam duel taktik di Elland Road setelah gol Bryan Mbeumo pada babak pertama disamakan oleh Dominic Calvert-Lewin. Tim asuhan Michael Carrick kesulitan mempertahankan kendali permainan dan akhirnya kebobolan gol penyama kedudukan Leeds melalui kerja sama apik pada awal babak kedua.

Perkembangan taktik Manchester United di bawah Carrick mendapat ujian berat dalam atmosfer bergemuruh di Elland Road. Laga berakhir imbang -1, sekaligus memperlihatkan kreativitas dan kelemahan pertahanan mereka. Tim tamu unggul pada menit ke-35 lewat penyelesaian tajam Bryan Mbeumo yang memanfaatkan visi Youri Tielemans.

Momentum berubah cepat pada babak kedua ketika Leeds United menyamakan kedudukan hanya enam menit setelah pertandingan dilanjutkan. Dominic Calvert-Lewin memanfaatkan kelengahan lini belakang United untuk menuntaskan peluang yang diciptakan Tarik Muharemovic. Meski melepaskan 13 tembakan, United kurang menunjukkan urgensi di sepertiga akhir lapangan untuk kembali unggul. Mereka pun tertahan di peringkat ke-13 klasemen Liga Primer Inggris setelah tujuh pertandingan.

  • Kiper & Pertahanan

    Senne Lammens - 6/10

    Kiper muda itu melakukan tiga penyelamatan untuk menjaga United tetap dalam pertandingan, tetapi ia tentu kecewa karena gagal mencatatkan nirbobol menghadapi Leeds yang menguasai 61% penguasaan bola. Lammens menunjukkan kendali yang baik atas area penaltinya saat Leeds melepaskan 29 umpan silang, meski distribusi bolanya sesekali terburu-buru akibat tekanan intens di Elland Road.

    Lisandro Martinez - 5/10

    Sore yang sulit bagi pemain Argentina itu, yang digantikan Noussair Mazraoui saat jeda. Meski berupaya membangun serangan dari belakang, ia kesulitan menghadapi kekuatan fisik para pemain depan Leeds dalam duel udara dan ditarik keluar lebih awal ketika Carrick berusaha menstabilkan transisi bertahan.

    Harry Maguire - 6/10

    Maguire menjadi bek United yang paling sibuk dan berkontribusi besar terhadap 33 sapuan timnya. Ia memimpin lini belakang dalam menghadapi gempuran Leeds dan memenangi cukup banyak duel, tetapi struktur pertahanan tim goyah dalam rangkaian serangan yang berujung pada gol penyama kedudukan Calvert-Lewin pada menit ke-51.

    Leny Yoro - 6/10

    Remaja itu beberapa kali memperlihatkan kecepatannya saat mengejar lawan dan kemampuan membaca permainan yang sangat baik, turut membantu United mencatatkan 14 intersep sebagai sebuah tim. Namun, seperti dua rekannya di lini belakang yang berisi tiga pemain, ia dibuat kewalahan oleh pergerakan Okafor dan Calvert-Lewin yang terus-menerus pada babak kedua.

    Diogo Dalot - 6/10

    Menempati peran yang menuntut fleksibilitas taktik tinggi, Dalot terpaksa lebih banyak bertahan dalam waktu yang lama. Ia kesulitan memberi dampak dalam serangan karena para bek sayap Leeds memaksanya lebih berfokus pada tugas bertahan, sehingga kemampuannya membantu serangan menjadi terbatas.


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    Lini tengah

    Bruno Fernandes - 6/10

    Sang kapten tampil gigih, meski sudah menerima kartu kuning pada menit ke-17 akibat pelanggaran taktis. Ia kesulitan mengatur tempo seperti biasanya, sementara United hanya menguasai bola 39%. Namun, kerja kerasnya saat bertahan sangat penting.

    Andrey Santos - 5/10

    Ia tampil agresif dalam duel, tetapi mengakhiri laga dengan kartu kuning pada waktu tambahan. Santos bekerja keras untuk mengganggu ritme permainan Leeds, namun ia kerap dilewati lewat kombinasi cepat Tanaka dan Stach di lini tengah.

    Carlos Baleba - 6/10

    Selama 74 menit, Baleba menghadirkan kekuatan fisik yang dibutuhkan di lini tengah. Ia efektif menyapu bola dan membantu menutup ruang yang ditinggalkan bek sayap saat maju menyerang, sebelum digantikan Mason Mount dalam perubahan taktik.

    Youri Tielemans - 7/10

    Menjadi pusat kreativitas di balik gol pembuka United, Tielemans memberikan assist untuk Mbeumo pada menit ke-35 lewat umpan dengan kekuatan yang tepat. Ia merupakan pemain United yang paling tenang saat menguasai bola, meski pengaruhnya menurun pada babak kedua sebelum digantikan Matheus Cunha pada menit ke-84.


  • Serangan

    Amad Diallo - 6/10

    Penampilan yang kurang menonjol dari sang pemain sayap, yang kesulitan mendapatkan kesempatan untuk berhadapan satu lawan satu dengan lawan. Karena United jarang menguasai bola, Diallo kerap harus turun jauh untuk bertahan dan tidak mampu memberikan daya dobrak yang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan Leeds di sepertiga akhir lapangan.

    Bryan Mbeumo - 8/10

    Jelas menjadi pemain terbaik United, Mbeumo menuntaskan peluangnya pada menit ke-35 dengan ketajaman yang selama ini dituntut Carrick. Ia menjadi tumpuan utama dalam empat serangan balik United dan tetap mengancam hingga peluit akhir, meski minim mendapat suplai bola.


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  • Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pemain Pengganti dan Pelatih

    Noussair Mazraoui - 7/10

    Masuk saat jeda babak menggantikan Martinez dan memberikan kestabilan pertahanan yang lebih konvensional. Ia membantu tim meredam tekanan setelah gol penyama kedudukan Leeds, meski kontribusinya dalam menyerang minim.

    Mason Mount - 6/10

    Masuk pada menit ke-74 menggantikan Baleba untuk menambah kreativitas, tetapi tidak banyak mengubah jalannya pertandingan karena Leeds tetap menguasai bola.

    Matheus Cunha - Tidak dinilai

    Baru masuk pada menit ke-84 menggantikan Tielemans. Ia tidak punya cukup waktu untuk memengaruhi hasil pertandingan.

    Michael Carrick - 5/10

    Pengaturan taktik Carrick membuat Leeds terlalu banyak menguasai bola (61%). Meski rencana serangan balik menghasilkan gol, kurangnya kendali di lini tengah membuat timnya terus mendapat tekanan. Pergantian pemain saat jeda babak membantu pertahanan, tetapi timnya tampak kehabisan ide setelah Leeds menyamakan kedudukan.

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