Lawatan Manchester United ke Riyadh Air Metropolitano berantakan akibat kombinasi kelengahan dalam bertahan dan kegagalan menjaga disiplin. Rencana taktik mereka buyar dalam 60 detik pertama ketika Pablo Barrios memanfaatkan celah di blok pertahanan menengah tim tamu untuk membawa Atletico unggul.

United kesulitan mempertahankan penguasaan bola dan hanya mencatatkan 42 persen penguasaan bola. Mereka dibuat tak berkutik oleh formasi 4-4-2 disiplin racikan Diego Simeone, yang memungkinkan tuan rumah mengendalikan tempo dan membatasi United pada peluang tembakan dengan kemungkinan gol yang rendah.

Babak kedua tidak memberi kesempatan bagi tim asuhan Michael Carrick untuk bangkit, terutama setelah Leny Yoro diusir pada menit ke-74, memaksa United mundur sepenuhnya untuk bertahan. Unggul jumlah pemain, Atletico menegaskan dominasinya lewat Ademola Lookman, yang menggandakan keunggulan menjelang akhir laga dan memastikan United pulang dari Madrid dengan tangan hampa.

Meski Manchester United mencatatkan sembilan tembakan, minimnya serangan yang menembus area tengah dan daftar pemain cedera yang kian panjang membuat peluang mereka untuk bangkit terasa nyaris mustahil secara matematis jauh sebelum peluit akhir dibunyikan dalam kekalahan 2-0 ini.