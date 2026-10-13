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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Manchester United vs Atletico Madrid: Leny Yoro mendapat kartu merah saat pasukan Michael Carrick ambruk di Spanyol

Manchester United
Player ratings
Atletico Madrid
L. Yoro
Atletico Madrid vs Manchester United
Champions League
B. Mbeumo
M. Carrick
B. Fernandes

Manchester United mengalami kegagalan taktik dan disiplin saat kalah 0-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions. Gol Pablo Barrios pada menit pertama dan kartu merah Leny Yoro pada babak kedua membuat tim asuhan Michael Carrick menghadapi tugas yang terlalu berat.

Lawatan Manchester United ke Riyadh Air Metropolitano berantakan akibat kombinasi kelengahan dalam bertahan dan kegagalan menjaga disiplin. Rencana taktik mereka buyar dalam 60 detik pertama ketika Pablo Barrios memanfaatkan celah di blok pertahanan menengah tim tamu untuk membawa Atletico unggul.

United kesulitan mempertahankan penguasaan bola dan hanya mencatatkan 42 persen penguasaan bola. Mereka dibuat tak berkutik oleh formasi 4-4-2 disiplin racikan Diego Simeone, yang memungkinkan tuan rumah mengendalikan tempo dan membatasi United pada peluang tembakan dengan kemungkinan gol yang rendah.

Babak kedua tidak memberi kesempatan bagi tim asuhan Michael Carrick untuk bangkit, terutama setelah Leny Yoro diusir pada menit ke-74, memaksa United mundur sepenuhnya untuk bertahan. Unggul jumlah pemain, Atletico menegaskan dominasinya lewat Ademola Lookman, yang menggandakan keunggulan menjelang akhir laga dan memastikan United pulang dari Madrid dengan tangan hampa.

Meski Manchester United mencatatkan sembilan tembakan, minimnya serangan yang menembus area tengah dan daftar pemain cedera yang kian panjang membuat peluang mereka untuk bangkit terasa nyaris mustahil secara matematis jauh sebelum peluit akhir dibunyikan dalam kekalahan 2-0 ini.

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    Kiper & Lini Pertahanan

    Senne Lammens - 6/10

    Kiper muda ini langsung mendapat tekanan dan kebobolan lewat gol Barrios pada menit pertama. Meski mencatatkan 3 penyelamatan, ia kerap terburu-buru saat mendistribusikan bola akibat tekanan tinggi Atletico, yang turut membuat statistik penguasaan bola United rendah.

    Leny Yoro - 4/10

    Malam yang buruk bagi pemain muda asal Prancis ini. Ia kerap terlihat sangat gugup, seperti digambarkan para analis. Penampilannya berakhir lebih cepat setelah ia menerima kartu merah langsung pada menit ke-74, yang praktis mengubur harapan United untuk bangkit.

    Lisandro Martinez - 5/10

    Ia tidak menunjukkan kepemimpinan seperti biasanya di jantung pertahanan. Martinez kesulitan menjaga garis pertahanan saat menghadapi pergerakan Julian Alvarez dan gagal menutup ruang dengan baik pada gol pembuka.

    Diogo Dalot - 5/10

    Dalot ditugaskan memberi lebar permainan dalam formasi 4-2-3-1 yang kerap tidak seimbang. Ia menjadi bagian dari lini belakang yang membuang bola 13 kali, tetapi kesulitan menghadapi pergerakan Grimaldo yang naik membantu serangan.

    Ayden Heaven - 5/10

    Heaven kesulitan menghadapi intensitas Liga Champions. Ia kerap dilewati saat Atletico melakukan transisi cepat, sebelum digantikan Harry Maguire pada menit ke-80.


  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Lini tengah

    Youri Tielemans - 5/10

    Gagal membangun ritme di poros tengah. Ia kalah dalam sebagian besar duel dan ditarik keluar setelah 66 menit, seusai tampil dalam laga ketika lini tengah United sebagian besar mudah dilewati.

    Andrey Santos - 6/10

    Sempat menunjukkan kegigihan, tetapi gagal menjembatani jarak antara lini pertahanan dan para penyerang. Pengaruhnya memudar saat Atletico mendominasi penguasaan bola (58%).

    Carlos Baleba - 5/10

    Kesulitan menjaga disiplin taktis yang dibutuhkan untuk meredam Alex Baena dan Barrios. Ia diganti pada menit ke-66 setelah gagal memberikan perlindungan yang diperlukan bagi lini pertahanan.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-MAN UTDAFP

    Serangan

    Bruno Fernandes - 6/10

    Sang kapten berusaha menginisiasi serangan, tetapi kerap terisolasi. Ia kesulitan melepaskan umpan penentu saat menghadapi lini tengah Atleti yang rapat dan ditarik keluar pada menit ke-80.

    Marcus Rashford - 5/10

    Malam yang mengecewakan bagi pemain timnas Inggris itu. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-52 dan ditarik keluar tak lama setelah laga melewati satu jam, tanpa sekalipun mencatatkan tembakan tepat sasaran.

    Bryan Mbeumo - 7/10

    Mbeumo bekerja keras sebagai ujung tombak, tetapi minim mendapat suplai bola. Dengan United hanya mencatatkan xG 0,98, ia tak pernah mendapat dukungan yang dibutuhkan untuk benar-benar menguji Jan Oblak.


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  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-MAN UTDAFP

    Pemain Cadangan dan Pelatih

    Joshua Zirkzee - 5/10

    Masuk pada menit ke-66 untuk menghadirkan karakter berbeda di lini serang, tetapi kartu merah Yoro tak lama kemudian memaksanya menjalankan peran yang lebih defensif daripada yang direncanakan.

    Mason Mount - 5/10

    Masuk pada menit ke-66 untuk menambah energi di lini tengah, tetapi ia lebih banyak dibuat kesulitan mengejar bola karena Atletico begitu piawai mempertahankan penguasaan bola.

    Amad Diallo - 5/10

    Masuk menggantikan Rashford pada menit ke-66. Ia menunjukkan inisiatif, tetapi kekurangan jumlah pemain membatasi kontribusinya dalam 15 menit terakhir.

    Harry Maguire - 5/10

    Masuk pada menit ke-80 untuk menstabilkan lini pertahanan yang kekurangan pemain setelah kartu merah Yoro. Ia membantu mencegah kerusakan lebih lanjut, tetapi pertandingan sudah terlanjur lepas dari genggaman.

    Matheus Cunha - 5/10

    Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-80 dan hanya punya sedikit waktu untuk memengaruhi skor.

    Michael Carrick - 5/10

    Terhambat krisis cedera yang membuat enam pemain bintang absen, susunan taktik Carrick langsung mendapat hukuman. Ia gagal merespons ketidakseimbangan di lini tengah hingga semuanya terlambat, sementara kurangnya disiplin para pemainnya mencerminkan buruknya pengelolaan pertandingan.

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