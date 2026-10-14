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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Manchester City vs Paris Saint-Germain: Dua gol Erling Haaland tak cukup menutupi ambruknya lini pertahanan

Manchester City
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Champions League

Manchester City menelan kekalahan mengecewakan 4-2 dari Paris Saint-Germain di kandang setelah penampilan buruk lini pertahanan pada babak pertama menjadi petaka. Meski Erling Haaland memimpin kebangkitan mereka pada babak kedua, tim tamu tampil efektif lewat serangan balik untuk mengamankan tiga poin.

Struktur pertahanan Manchester City runtuh dalam 45 menit pertama yang menyakitkan di Stadion Etihad. Tim asuhan Enzo Maresca berulang kali dieksploitasi saat transisi dan tertinggal tiga gol saat turun minum setelah Desire Doue, Ousmane Dembele, dan Vitinha mencetak gol. Kurangnya kerapatan di area tengah membuat PSG dengan mudah menembus garis pertahanan tinggi City, sehingga tuan rumah menghadapi tugas yang amat berat pada babak kedua.

Meski Erling Haaland menunjukkan naluri mencetak golnya yang khas dengan dua kali memperkecil ketertinggalan, rapuhnya pertahanan City tetap menjadi masalah. Gol Maghnes Akliouche tak lama setelah laga berjalan satu jam praktis meredam momentum kebangkitan City. Kendati mencatatkan 54 persen penguasaan bola dan melepaskan 27 tembakan, City gagal mengatasi kecepatan serangan balik PSG. Kegagalan taktis ini akan membuat Maresca mempertanyakan keseimbangan timnya antara menyerang dan mengantisipasi serangan balik saat menyerang.

GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Manchester City dari Stadion Etihad.

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    Kiper & Lini Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma - 4/10

    Malam yang sulit saat menghadapi rival mantan klubnya. Meski mencatatkan 5 penyelamatan, ia tampak kewalahan menghadapi gempuran pada babak pertama. Penempatannya saat mengantisipasi tembakan jarak jauh Vitinha patut dipertanyakan, dan ia kesulitan mengatur lini belakang yang terus-menerus terjebak dalam posisi serba tanggung ketika PSG melancarkan serangan balik.

    Abdukodir Khusanov - 5/10

    Kesulitan menghadapi kecepatan Dembele dan Doue. Ia menjadi bagian dari lini pertahanan yang gagal mengawal pemain-pemain yang merangsek dari belakang, meski turut membantu City membangun serangan saat mereka berusaha mengejar ketertinggalan pada akhir laga.

    Josko Gvardiol - 5/10

    Seperti biasa, ia rajin maju membantu serangan lewat pergerakan menyusuri sisi luar, tetapi hal itu kerap membuat sisi kiri City kosong dan bisa dieksploitasi PSG. Ia kesulitan menjaga garis pertahanan tetap cukup tinggi untuk menjebak PSG offside, sehingga turut membuka ruang bagi gol kedua tim tamu.

    Ruben Dias - 4/10

    Sang kapten menjalani malam yang ingin segera dilupakan sebelum ditarik keluar saat turun minum. Reaksinya terhadap pergerakan Ousmane Dembele tampak lebih lambat dari biasanya, dan ia gagal menjaga garis pertahanan. City pun tertinggal 0-3 saat turun minum, skor yang pada akhirnya membuat mereka kalah.

    Marc Guehi - 5/10

    Meski sedikit lebih tenang dibandingkan rekannya di jantung pertahanan, Guehi kewalahan menghadapi banyaknya pemain PSG yang ikut maju dalam serangan balik. Ia mencatatkan sejumlah sapuan, tetapi tidak menunjukkan ketegasan yang dibutuhkan untuk menghentikan keterpurukan lini belakang pada babak pertama.

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    Lini tengah

    Antoine Semenyo - 5/10

    Bermain lebih ke dalam daripada biasanya, Semenyo kesulitan memberi pengaruh berarti. Ia diganti setelah 61 menit karena gagal memberikan perlindungan yang dibutuhkan di lini pertahanan maupun kreativitas untuk menembus blok pertahanan menengah PSG.

    Elliot Anderson - 6/10

    Sesekali menunjukkan kualitas teknik dan menjadi salah satu dari sedikit pemain yang berusaha menghidupkan lini tengah. Namun, ia kerap dilewati dalam transisi yang berujung pada gol-gol di babak pertama.

    Rayan Cherki - 4/10

    Mengecewakan dalam peran sebagai pemain nomor 10. Cherki gagal menghubungkan lini tengah dengan Haaland dan kerap terkurung oleh Vitinha serta Zaire-Emery. Pergantiannya saat jeda menjadi kebutuhan taktis setelah ia nyaris tak terlihat sepanjang babak pertama.

    Enzo Fernandez - 6/10

    Sebagai pengatur utama permainan di lini tengah, Fernandez berusaha mencari celah untuk mengirim bola secara vertikal menembus pertahanan PSG. Meski mampu menjaga aliran bola, ia kurang tangguh dalam bertahan untuk meredam momentum PSG pada babak pertama yang kacau. Ia digantikan O'Reilly pada menit terakhir.

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    Serangan

    Jeremy Doku - 5/10

    Penampilannya tidak konsisten dan membuat frustrasi. Doku beberapa kali mampu melewati pemain yang menjaganya, tetapi umpan akhirnya kurang akurat. Ia menjadi salah satu dari tiga pemain yang diganti saat jeda, ketika Maresca mencari opsi yang lebih tajam di sepertiga akhir lapangan.

    Erling Haaland - 8/10

    Satu-satunya hal positif yang nyata bagi Manchester City. Haaland tampil tajam dengan mencetak dua gol pada babak kedua, masing-masing pada menit ke-53 dan ke-75, untuk memberi tuan rumah secercah harapan. Ia memanfaatkan umpan dari Ndiaye dan Bouaddi, sekali lagi membuktikan bahwa peluang yang tidak terlalu matang pun cukup baginya untuk mencetak gol.

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  • imago-sport-1084539291.jpgPro Sports Images

    Pemain pengganti dan manajer

    Matheus Nunes - 6/10

    Masuk saat jeda, Nunes membuat lini tengah lebih dinamis dan membantu City terus menekan pada periode-periode ketika mereka tampil lebih baik di babak kedua.

    Ayyoub Bouaddi - 7/10

    Tampil menjanjikan setelah masuk dari bangku cadangan. Ia memberikan assist untuk gol kedua Haaland pada menit ke-75 dan terlihat nyaman dalam laga dengan tekanan tinggi meski masih muda.

    Iliman Ndiaye - 7/10

    Mengubah tempo permainan setelah masuk saat jeda. Ia memberikan assist untuk gol pertama Haaland pada menit ke-53 dan menghadirkan ancaman yang lebih langsung dibandingkan para pemain yang digantikannya.

    Nico O'Reilly - N/A

    Masuk menggantikan Fernandez pada menit ke-90; waktunya terlalu singkat untuk memengaruhi skor.

    Enzo Maresca - 4/10

    Strateginya pada babak pertama gagal total. Susunan pemain Maresca membuat lini pertahanan sepenuhnya terbuka terhadap serangan balik PSG. Meski tiga pergantiannya saat jeda meningkatkan performa tim, kerusakan yang terjadi dalam 32 menit pertama sudah terlalu besar untuk diatasi.

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