Gianluigi Donnarumma - 4/10

Malam yang sulit saat menghadapi rival mantan klubnya. Meski mencatatkan 5 penyelamatan, ia tampak kewalahan menghadapi gempuran pada babak pertama. Penempatannya saat mengantisipasi tembakan jarak jauh Vitinha patut dipertanyakan, dan ia kesulitan mengatur lini belakang yang terus-menerus terjebak dalam posisi serba tanggung ketika PSG melancarkan serangan balik.

Abdukodir Khusanov - 5/10

Kesulitan menghadapi kecepatan Dembele dan Doue. Ia menjadi bagian dari lini pertahanan yang gagal mengawal pemain-pemain yang merangsek dari belakang, meski turut membantu City membangun serangan saat mereka berusaha mengejar ketertinggalan pada akhir laga.

Josko Gvardiol - 5/10

Seperti biasa, ia rajin maju membantu serangan lewat pergerakan menyusuri sisi luar, tetapi hal itu kerap membuat sisi kiri City kosong dan bisa dieksploitasi PSG. Ia kesulitan menjaga garis pertahanan tetap cukup tinggi untuk menjebak PSG offside, sehingga turut membuka ruang bagi gol kedua tim tamu.

Ruben Dias - 4/10

Sang kapten menjalani malam yang ingin segera dilupakan sebelum ditarik keluar saat turun minum. Reaksinya terhadap pergerakan Ousmane Dembele tampak lebih lambat dari biasanya, dan ia gagal menjaga garis pertahanan. City pun tertinggal 0-3 saat turun minum, skor yang pada akhirnya membuat mereka kalah.

Marc Guehi - 5/10

Meski sedikit lebih tenang dibandingkan rekannya di jantung pertahanan, Guehi kewalahan menghadapi banyaknya pemain PSG yang ikut maju dalam serangan balik. Ia mencatatkan sejumlah sapuan, tetapi tidak menunjukkan ketegasan yang dibutuhkan untuk menghentikan keterpurukan lini belakang pada babak pertama.