Struktur pertahanan Manchester City runtuh dalam 45 menit pertama yang menyakitkan di Stadion Etihad. Tim asuhan Enzo Maresca berulang kali dieksploitasi saat transisi dan tertinggal tiga gol saat turun minum setelah Desire Doue, Ousmane Dembele, dan Vitinha mencetak gol. Kurangnya kerapatan di area tengah membuat PSG dengan mudah menembus garis pertahanan tinggi City, sehingga tuan rumah menghadapi tugas yang amat berat pada babak kedua.
Meski Erling Haaland menunjukkan naluri mencetak golnya yang khas dengan dua kali memperkecil ketertinggalan, rapuhnya pertahanan City tetap menjadi masalah. Gol Maghnes Akliouche tak lama setelah laga berjalan satu jam praktis meredam momentum kebangkitan City. Kendati mencatatkan 54 persen penguasaan bola dan melepaskan 27 tembakan, City gagal mengatasi kecepatan serangan balik PSG. Kegagalan taktis ini akan membuat Maresca mempertanyakan keseimbangan timnya antara menyerang dan mengantisipasi serangan balik saat menyerang.
GOAL memberikan penilaian kepada para pemain Manchester City dari Stadion Etihad.