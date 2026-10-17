Manchester City melanjutkan upaya tanpa henti mereka mengejar gelar Premier League dengan kemenangan sengit 3-2 atas Ipswich Town di Etihad Stadium. Sang juara tampak menguasai pertandingan sepenuhnya ketika Phil Foden membuka skor pada menit ke-19. Namun, hanya dua menit berselang, tim tamu mengejutkan pendukung tuan rumah saat Daizen Maeda menyelesaikan peluang dengan tenang untuk menyamakan kedudukan. City kembali tenang sebelum jeda, dengan Haaland menuntaskan umpan Mateo Kovacic untuk memastikan keunggulan tipis pada babak pertama. Pada babak kedua, City berusaha mengendalikan pertandingan lewat penguasaan bola dan akhirnya unggul dua gol ketika Haaland mencetak gol keduanya sore itu pada menit ke-69. Meski mendominasi statistik dengan penguasaan bola 70% dan xG 3,56, City harus menjalani akhir laga yang menegangkan setelah Zian Flemming mencetak gol lewat penalti pada menit ke-90 untuk Ipswich. Kendati demikian, tim asuhan Enzo Maresca bertahan untuk mencatat kemenangan ketujuh beruntun musim ini dan tetap berada di puncak klasemen.
Rapor pemain Manchester City vs Ipswich Town: Dua gol Erling Haaland pastikan kemenangan tipis atas Ipswich Town yang tampil gigih
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Kiper dan lini pertahanan
Gianluigi Donnarumma - 6/10
Kiper asal Italia itu menjalani laga yang relatif tenang meski kebobolan dua gol. Ia nyaris tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan gol penyeimbang Maeda dan bergerak ke arah yang salah saat menghadapi penalti Flemming pada akhir laga. Ia hanya mencatatkan satu penyelamatan sepanjang pertandingan karena dominasi permainan City membatasi Ipswich hingga hanya menghasilkan tiga tembakan tepat sasaran.
Matheus Nunes - 7/10
Nunes tampil efektif di lini tengah, memberikan pergerakan vertikal yang dibutuhkan untuk menembus pertahanan rapat Ipswich. Ia rapi saat menguasai bola dan tekun mengikuti pergerakan lawan ketika bertahan sebelum diganti menjelang akhir laga demi penyegaran taktis.
Nico O'reilly - 6/10
Pemain muda itu tampil stabil sebelum digantikan Josko Gvardiol pada menit ke-61. Ia cukup tenang dalam mengolah bola, tetapi sesekali kesulitan menghadapi permainan langsung Ouattara di sisi lapangan.
Ruben Dias - 7/10
Sang kapten aktif memberi instruksi sepanjang laga dan mengatur tiga bek saat tim menguasai bola. Ia unggul secara fisik dalam duel-duelnya dan memastikan City tetap tenang bahkan setelah Ipswich menyamakan kedudukan pada awal babak pertama.
Marc Guehi - 7/10
Guehi menunjukkan ketenangan yang biasa ia perlihatkan di lini belakang, membantu City mempertahankan garis pertahanan tinggi untuk mempersempit ruang permainan. Ia disiplin menjaga posisi dan membantu mengatasi transisi ketika Ipswich berupaya menerobos lewat Maeda dan Emersonn.
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Lini tengah
Ayoub Bouaddi - 7/10
Gelandang muda ini terus tampil mengesankan di bawah arahan Maresca, menunjukkan kematangan yang melampaui usianya. Ia membantu mengalirkan permainan dengan efektif, membuat City mempertahankan penguasaan bola sebesar 70% dan memastikan bola bergerak cepat ke sepertiga akhir lapangan.
Mateo Kovacic - 8/10
Penampilan krusial dari pemain asal Kroasia ini. Ia menghadirkan kreativitas yang menghasilkan gol pertama Haaland pada menit ke-34. Kemampuannya mengatasi tekanan lawan dan mengirim umpan yang menembus lini pertahanan sangat penting bagi kendali City di area tengah sebelum ia digantikan oleh Enzo Fernandez.
Iliman Ndiaye - 7/10
Ndiaye terus merepotkan para bek Ipswich dengan kemampuan menggiring bolanya untuk menciptakan ruang. Ia memberikan assist krusial untuk gol kedua Haaland pada menit ke-69, menunjukkan visi yang sangat baik di tengah padatnya area penalti.
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Serangan
Jeremy Doku - 7/10
Winger asal Belgia itu tampil eksplosif pada awal pertandingan dan menyumbang assist untuk gol pembuka Foden. Meski umpan akhirnya terkadang kurang konsisten pada fase berikutnya, ancamannya di sayap kiri memaksa Ipswich menugaskan dua pemain untuk menjaganya sehingga ruang terbuka di area lain.
Erling Haaland - 9/10
Pemain asal Norwegia itu sekali lagi menjadi pembeda. Ia menuntaskan peluang dengan klinis pada menit ke-34 dan ke-69 untuk menambah koleksi golnya musim ini. Pergerakannya luar biasa, terus menyibukkan Diop dan O'Shea sekaligus menghadirkan ketajaman yang dibutuhkan City.
phil foden - 8/10
Foden langsung menentukan tempo permainan lewat gol yang dituntaskannya dengan baik pada menit ke-19. Ia menyelinap ke kotak penalti untuk menyambut umpan Jeremy Doku. Ia tetap menjadi motor kreativitas City, bergerak di antara lini untuk mengacaukan susunan pertahanan lawan.
- AFP
Pemain Pengganti dan Pelatih
Enzo Fernandez - 6/10
Masuk menggantikan Kovacic pada menit ke-50 dan membantu City menjaga ritme permainan. Ia bermain sederhana dan terus mengalirkan bola untuk mempertahankan penguasaan hingga laga usai.
Josko Gvardiol - 6/10
Masuk pada menit ke-61 untuk memperkuat pertahanan di sisi kiri. Ia kurang beruntung karena terlibat dalam insiden pada pengujung laga yang berujung penalti, tetapi selain itu menjalankan tugasnya dengan baik.
Elliott Anderson - 6/10
Masuk pada menit ke-77. Ia bekerja keras menutup ruang ketika Ipswich berusaha kembali ke dalam pertandingan.
Antonio Semenyo - 6/10
Masuk menggantikan Doku menjelang akhir laga untuk memberi tenaga segar dan kekuatan fisik dalam serangan balik selama 15 menit terakhir.
Abdukodir Khusanov - 6/10
Dimasukkan pada fase akhir laga untuk menambah kekuatan pertahanan dan membantu menjaga kotak penalti dari rentetan bola udara Ipswich.
Enzo Maresca - 8/10
Rencana taktik sang manajer terlihat jelas saat City mendominasi penguasaan bola dan menciptakan peluang-peluang berkualitas. Keputusannya memercayai pemain muda seperti Bouaddi membuahkan hasil, sementara pergantian pemainnya dilakukan pada waktu yang tepat untuk menjaga tingkat kebugaran skuad di tengah jadwal padat.
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