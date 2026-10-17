Gianluigi Donnarumma - 6/10

Kiper asal Italia itu menjalani laga yang relatif tenang meski kebobolan dua gol. Ia nyaris tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan gol penyeimbang Maeda dan bergerak ke arah yang salah saat menghadapi penalti Flemming pada akhir laga. Ia hanya mencatatkan satu penyelamatan sepanjang pertandingan karena dominasi permainan City membatasi Ipswich hingga hanya menghasilkan tiga tembakan tepat sasaran.

Matheus Nunes - 7/10

Nunes tampil efektif di lini tengah, memberikan pergerakan vertikal yang dibutuhkan untuk menembus pertahanan rapat Ipswich. Ia rapi saat menguasai bola dan tekun mengikuti pergerakan lawan ketika bertahan sebelum diganti menjelang akhir laga demi penyegaran taktis.

Nico O'reilly - 6/10

Pemain muda itu tampil stabil sebelum digantikan Josko Gvardiol pada menit ke-61. Ia cukup tenang dalam mengolah bola, tetapi sesekali kesulitan menghadapi permainan langsung Ouattara di sisi lapangan.

Ruben Dias - 7/10

Sang kapten aktif memberi instruksi sepanjang laga dan mengatur tiga bek saat tim menguasai bola. Ia unggul secara fisik dalam duel-duelnya dan memastikan City tetap tenang bahkan setelah Ipswich menyamakan kedudukan pada awal babak pertama.

Marc Guehi - 7/10

Guehi menunjukkan ketenangan yang biasa ia perlihatkan di lini belakang, membantu City mempertahankan garis pertahanan tinggi untuk mempersempit ruang permainan. Ia disiplin menjaga posisi dan membantu mengatasi transisi ketika Ipswich berupaya menerobos lewat Maeda dan Emersonn.