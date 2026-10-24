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FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-MAN CITYAFP
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Rapor pemain Manchester City vs Aston Villa: Erling Haaland cetak gol, tetapi dua gol Nicolas Jackson benamkan tim asuhan Enzo Maresca

Player ratings
Aston Villa vs Manchester City
Aston Villa
Manchester City
Premier League

Manchester City mengalami kemunduran yang mengecewakan setelah dua gol Nicolas Jackson membawa Aston Villa menang 2-1. Meski Erling Haaland menyamakan kedudukan pada babak kedua, tim asuhan Enzo Maresca gagal memanfaatkan keunggulan penguasaan bola di Villa Park.

Lawatan City ke Villa Park menjadi mimpi buruk secara taktik bagi Maresca setelah tim tamu kalah 2-1. Pertandingan dimulai dengan cara terburuk bagi City ketika Jackson memanfaatkan kesalahan di lini belakang untuk membawa Villa unggul pada menit keenam. Meski menguasai 63 persen bola dan melepaskan 15 tembakan, City kesulitan menembus pertahanan rendah yang disiplin racikan Unai Emery pada babak pertama.

Babak kedua sempat menjanjikan kebangkitan ketika Haaland menyundul umpan silang Iliman Ndiaye untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-52. Namun, kerapuhan pertahanan yang menghantui City sepanjang pertandingan kembali terlihat hanya delapan menit kemudian. Jackson mencetak gol lagi untuk mengembalikan keunggulan Villa. Meski melancarkan tekanan bertubi-tubi menjelang akhir laga dan mencatatkan angka gol harapan (xG) sebesar 1,96, City gagal mencetak gol penyeimbang kedua. Kekalahan itu menjadi pukulan berarti bagi momentum mereka pada awal musim.

  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma - 5/10:

    Sore yang mengecewakan bagi kiper asal Italia itu. Ia hanya menghadapi dua tembakan tepat sasaran dan kebobolan dari keduanya. Meski gol pembuka Jackson lahir dari penyelesaian yang akurat, Donnarumma melakukan kesalahan mahal pada gol kedua di menit ke-60 ketika tembakan Jackson terlalu mudah lolos melewati bagian bawah tubuhnya. Selain itu, ia nyaris tak perlu beraksi dengan tangannya, tetapi tetap banyak terlibat dalam proses membangun serangan saat City mendominasi penguasaan bola.

    Abdukodir Khusanov - 6/10:

    Memulai laga sebagai bek kanan sebelum bergeser ke bek tengah setelah jeda, Khusanov menjadi pemain paling stabil di antara empat bek yang tampil sejak awal. Ia terhindar dari kartu dan tetap disiplin dalam menjaga posisi, turut berkontribusi pada total 47 sapuan City saat mereka berupaya menghalau umpan-umpan panjang Villa dalam serangan balik.

    Ruben Dias - 5/10:

    Sang kapten kesulitan mengorganisasi lini pertahanan yang tampak lebih rentan dari biasanya. Umpan melintangnya yang berisiko membuat Marc Guehi berada di bawah tekanan dalam proses terjadinya gol pembuka. Meski distribusi bolanya secara umum tetap berkualitas tinggi, kegagalannya membatasi pergerakan Jackson menjadi faktor penentu dalam kekalahan tersebut.

    Marc Guehi - 4/10:

    Laga yang sulit bagi bek tengah tersebut. Kontrol bolanya yang buruk saat menerima umpan Dias memungkinkan John McGinn merebut bola dan memberi umpan kepada Jackson untuk gol pembuka Villa pada menit keenam. Ia kemudian mendapat kartu kuning pada menit ke-32 akibat pelanggaran yang disengaja. Kesulitan menghadapi kecepatan transisi Villa, ia ditarik keluar oleh Maresca saat jeda dalam perubahan taktik.

    Josko Gvardiol - 6/10:

    Menjalankan peran hibridanya, Gvardiol terus menjadi opsi serangan di sisi kiri dan turut berkontribusi pada total 27 umpan silang City. Dalam bertahan, ia tidak sesering rekan-rekannya di posisi bek tengah menghadapi tekanan, meski kesulitan memberikan perlindungan ketika Villa dengan cepat mengalihkan permainan ke sisi berlawanan dalam serangan balik.

  • imago-sport-1084955268.jpgAPL

    Lini tengah

    Enzo Fernandez - 6/10:

    Pemain asal Argentina itu sering menguasai bola sebagai bagian dari poros ganda ketika City membangun serangan dari lini belakang hingga ke depan. Tendangan bebas pendeknya turut mengawali proses terciptanya gol penyama kedudukan. Namun, ia tidak mampu melepaskan umpan tajam dari permainan terbuka yang dibutuhkan untuk membongkar lini tengah Villa yang padat. Ia juga sesekali terlalu mudah dilewati ketika tuan rumah melancarkan serangan cepat.

    Elliot Anderson - 5/10:

    Penampilan yang tidak menonjol dari gelandang tersebut. Ia bermain penuh selama 90 menit bersama Fernandez, tetapi kesulitan memberi pengaruh dalam pertandingan. Ia terlalu mudah dilewati Jackson dalam proses terciptanya gol pembuka Villa, tidak melakukan pergerakan dari lini kedua ke kotak penalti seperti yang biasanya dituntut Maresca, dan menerima kartu kuning pada menit ke-74 ketika rasa frustrasinya memuncak.

  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Serangan

    Iliman Ndiaye - 7/10:

    Pemain paling menonjol Manchester City di sisi kanan. Setelah menguji Zion Suzuki dan membentur sisi luar tiang gawang pada babak pertama, Ndiaye memberikan assist brilian untuk gol penyama kedudukan Haaland pada menit ke-52. Ia mengecoh pemain yang mengawalnya dengan gerak tipu sebelum mengirim umpan silang ke tiang jauh. Ia terus tampil efektif hingga ditarik keluar pada menit ke-69, keputusan yang agak mengejutkan.

    Rayan Cherki - 4/10:

    Penampilan mengecewakan dari gelandang serang ini. Bermain sebagai pemain nomor 10, ia gagal menciptakan peluang berarti sepanjang babak pertama dan mendapat kartu kuning pada menit ke-38 setelah melakukan tekel karena frustrasi. Maresca memutuskan untuk menariknya keluar saat jeda.

    Jeremy Doku - 6/10:

    Seperti biasa, Doku menjadi sumber utama kecepatan di sisi sayap. Ia beberapa kali melewati pemain yang mengawalnya dan membantu tim tamu mendapatkan total tujuh sepak pojok, tetapi umpan akhirnya kerap kurang akurat untuk menemukan rekan setim. Ian Maatsen mampu membatasi pergerakannya sepanjang sebagian besar babak kedua, dan sepakan Doku menjelang akhir pertandingan melenceng.

    Erling Haaland - 7/10:

    Pemain asal Norwegia itu melakukan hal yang paling dikuasainya: mencetak gol lewat sundulan keras yang mengarah ke bawah di tiang jauh pada menit ke-52 untuk sejenak membuka peluang City. Ia nyaris menyelamatkan satu poin pada menit-menit akhir, tetapi sundulannya pada menit ke-90 disapu Maatsen di garis gawang. Kerap terisolasi, ia tampak semakin frustrasi ketika umpan-umpan terakhir berulang kali terlalu jauh pada fase akhir pertandingan.

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  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pemain Cadangan dan Pelatih

    Rico Lewis - 6/10:

    Masuk menggantikan Guehi saat jeda, Lewis menempati posisi bek kanan sementara Khusanov bergeser ke tengah. Ia membuat permainan di sisi kanan lebih terjaga secara teknis dan kerap melakukan pergerakan melebar untuk membantu Manchester City menekan Aston Villa, meski tidak mampu mencegah gol kedua tuan rumah.

    Phil Foden - 6/10:

    Masuk menggantikan Cherki saat jeda setelah dicadangkan menyusul hat-trick-nya melawan AEK Athens pada tengah pekan. Ia tampil enerjik dan mengirim umpan silang berbahaya pada menit ke-90 yang disambut sundulan Haaland, tetapi berhasil dihalau. Namun, ia tidak mampu mengulangi penampilan gemilangnya pada tengah pekan.

    Ryan McAidoo - 5/10:

    Menggantikan Ndiaye yang tampil enerjik pada menit ke-69 ketika Maresca mencari tenaga segar, tetapi pemain muda itu kesulitan memberikan dampak yang diharapkan saat menghadapi blok pertahanan rendah Aston Villa. Ia menerima kartu kuning pada menit ke-76 karena menarik Maatsen.

    Enzo Maresca - 5/10:

    Keputusan sang manajer memainkan Guehi dan Cherki sejak awal tidak membuahkan hasil, sehingga ia terpaksa melakukan dua pergantian saat jeda. Selain itu, menarik Ndiaye yang tampil berbahaya pada menit ke-69 meredam momentum Manchester City. Timnya pada akhirnya kalah taktik dari skema serangan balik efektif racikan Emery.

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