Gianluigi Donnarumma - 5/10:

Sore yang mengecewakan bagi kiper asal Italia itu. Ia hanya menghadapi dua tembakan tepat sasaran dan kebobolan dari keduanya. Meski gol pembuka Jackson lahir dari penyelesaian yang akurat, Donnarumma melakukan kesalahan mahal pada gol kedua di menit ke-60 ketika tembakan Jackson terlalu mudah lolos melewati bagian bawah tubuhnya. Selain itu, ia nyaris tak perlu beraksi dengan tangannya, tetapi tetap banyak terlibat dalam proses membangun serangan saat City mendominasi penguasaan bola.

Abdukodir Khusanov - 6/10:

Memulai laga sebagai bek kanan sebelum bergeser ke bek tengah setelah jeda, Khusanov menjadi pemain paling stabil di antara empat bek yang tampil sejak awal. Ia terhindar dari kartu dan tetap disiplin dalam menjaga posisi, turut berkontribusi pada total 47 sapuan City saat mereka berupaya menghalau umpan-umpan panjang Villa dalam serangan balik.

Ruben Dias - 5/10:

Sang kapten kesulitan mengorganisasi lini pertahanan yang tampak lebih rentan dari biasanya. Umpan melintangnya yang berisiko membuat Marc Guehi berada di bawah tekanan dalam proses terjadinya gol pembuka. Meski distribusi bolanya secara umum tetap berkualitas tinggi, kegagalannya membatasi pergerakan Jackson menjadi faktor penentu dalam kekalahan tersebut.

Marc Guehi - 4/10:

Laga yang sulit bagi bek tengah tersebut. Kontrol bolanya yang buruk saat menerima umpan Dias memungkinkan John McGinn merebut bola dan memberi umpan kepada Jackson untuk gol pembuka Villa pada menit keenam. Ia kemudian mendapat kartu kuning pada menit ke-32 akibat pelanggaran yang disengaja. Kesulitan menghadapi kecepatan transisi Villa, ia ditarik keluar oleh Maresca saat jeda dalam perubahan taktik.

Josko Gvardiol - 6/10:

Menjalankan peran hibridanya, Gvardiol terus menjadi opsi serangan di sisi kiri dan turut berkontribusi pada total 27 umpan silang City. Dalam bertahan, ia tidak sesering rekan-rekannya di posisi bek tengah menghadapi tekanan, meski kesulitan memberikan perlindungan ketika Villa dengan cepat mengalihkan permainan ke sisi berlawanan dalam serangan balik.